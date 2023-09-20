ຄວາມກ້າວໜ້າໃນການວິນິດໄສ: ເທັກໂນໂລຍີ CRISPR ກວດຫາເຊື້ອໄວຣັສ Monkeypox ດ້ວຍຄວາມຊັດເຈນ ແລະຄວາມໄວທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ.

ນັກວິທະຍາສາດຈາກສະຖາບັນການຕິດເຊື້ອແລະພູມຕ້ານທານ Peter Doherty ແລະສະຖາບັນການຄົ້ນຄວ້າທາງການແພດ Walter ແລະ Eliza Hall ໄດ້ພັດທະນາເຄື່ອງມືວິນິດໄສປະຕິວັດທີ່ເອີ້ນວ່າ MPXV-CRISPR. ຈັດພີມມາຢູ່ໃນ Lancet Microbe ການສຶກສາຂອງພວກເຂົາສະແດງໃຫ້ເຫັນອໍານາດຂອງເທັກໂນໂລຢີ CRISPRO ໃນການຊອກຫາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງ monkeypox (MPXV) ທີ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງແລະຄວາມໄວທີ່ບໍ່ມີການທຽບເທົ່າ.
ໃນຂະນະທີ່ CRISPR ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຢ່າງກວ້າງຂວາງສໍາລັບຄວາມສາມາດໃນການແກ້ໄຂ gene ຂອງມັນ, ບໍ່ດົນມານີ້, ມັນໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບການອອກແບບເຄື່ອງມືການວິນິດໄສທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງ. MPXV-CRISPR ປະຕິບັດຫນ້າທີ່ເປັນ "ນັກສືບທີ່ຊັດເຈນ", ກໍານົດຢ່າງໄວວາສານພັນທຸກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຊື້ອໄວຣັສໃນຕົວຢ່າງທາງດ້ານການຊ່ວຍ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ວາງແຜນເຄື່ອງມືເພື່ອເປົ້າຫມາຍລໍາດັບພັນທຸກໍາທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງ MPXV, ໂດຍໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນຂອງ 523 MPXV genomes ເພື່ອສ້າງ "ຄູ່ມື" ທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການຜູກມັດກັບ DNA ຂອງໄວຣັສ.
ເມື່ອ DNA ໄວຣັດມີຢູ່ໃນຕົວຢ່າງທາງຄລີນິກ, ລະບົບ CRISPR ຈະຖືກ ນຳ ພາໄປຫາເປົ້າ ໝາຍ ແລະປ່ອຍສັນຍານທີ່ຊີ້ບອກເຖິງການມີໄວຣັດ. ຄວາມອ່ອນໄຫວແລະຄວາມແມ່ນຍໍາທີ່ບັນລຸໄດ້ໂດຍ MPXV-CRISPR ແມ່ນທຽບກັບວິທີການ PCR ມາດຕະຖານທອງແຕ່ມີເວລາການທົດສອບຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ຫນຶ່ງໃນລັກສະນະກ້າວຫນ້າຂອງ MPXV-CRISPR ແມ່ນຄວາມໄວຂອງການວິນິດໄສ. ການວິນິດໄສໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກຕັບ ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, MPXV-CRISPR ສາມາດກວດພົບເຊື້ອໄວຣັສໃນ 45 ນາທີທີ່ໂດດເດັ່ນ.
ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານທີ່ກໍານົດໂດຍອົງການອະນາໄມໂລກ, ທີມງານຄົ້ນຄ້ວາມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະປັບ MPXV-CRISPR ເຂົ້າໄປໃນອຸປະກອນແບບພົກພາເພື່ອກວດຫາສະຖານທີ່ຢູ່ໃນຈຸດດູແລ. ເທກໂນໂລຍີນີ້ມີທ່າແຮງທີ່ຈະປະຕິວັດການຄຸ້ມຄອງພະຍາດ monkeypox, ສະຫນອງການເຂົ້າເຖິງໄວໃນການວິນິດໄສທີ່ຖືກຕ້ອງ, ໂດຍສະເພາະໃນເຂດພື້ນທີ່ຈໍາກັດແລະຫ່າງໄກສອກຫຼີກ. ໂດຍການເລັ່ງການປິ່ນປົວແລະການປັບປຸງຜົນໄດ້ຮັບຂອງຄົນເຈັບ, ວິທີການແບບກະຈາຍຂອງການທົດສອບສາມາດເສີມຂະຫຍາຍການຕອບສະຫນອງທາງດ້ານສຸຂະພາບສາທາລະນະຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ການລະບາດຂອງພະຍາດລີງ.
ການສຶກສາດັ່ງກ່າວໄດ້ດໍາເນີນໂດຍການຮ່ວມມືກັບສູນສຸຂະພາບທາງເພດ Melbourne ແລະມະຫາວິທະຍາໄລ Monash. ນັກຄົ້ນຄວ້າເຊື່ອວ່າ MPXV-CRISPR ເປັນຕົວແທນຂອງຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ສໍາຄັນໃນຂົງເຂດການວິນິດໄສແລະຖືສັນຍາສໍາລັບການຫັນປ່ຽນການຄຸ້ມຄອງພະຍາດໃນອະນາຄົດ.
ທີ່ມາ:
The Lancet Microbe. (2023). ການກວດຫາເຊື້ອໄວຣັດລິງລາຍຢ່າງໄວວາໂດຍໃຊ້ CRISPR-Cas12a mediated assay: ການສຶກສາກວດສອບ ແລະ ປະເມີນຜົນຂອງຫ້ອງທົດລອງ.