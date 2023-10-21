ນັກວິທະຍາສາດຄົ້ນພົບວິທະຍຸກະຈາຍສຽງໄວທີ່ສຸດໃນຈັກກະວານ

ກ້ອງສ່ອງທາງວິທະຍຸໄດ້ປະຕິວັດຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບ cosmos, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທ້ອງຟ້າໃນຕອນກາງຄືນທີ່ງຽບສະຫງົບແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍປະກົດການທີ່ມີພະລັງ. ໃນບັນດາສັນຍານເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ "ການລະເບີດວິທະຍຸໄວ" (FRBs), ກໍາມະຈອນຂອງຄື້ນວິທະຍຸທີ່ຢາກຮູ້ຢາກເຫັນທີ່ໃຊ້ເວລາພຽງແຕ່ milliseconds ກ່ອນທີ່ຈະຫາຍໄປ. ກວດພົບເປັນຄັ້ງທໍາອິດໃນປີ 1932 ໂດຍວິສະວະກອນ Karl Jansky, FRBs ສືບຕໍ່ intrigue ນັກດາລາສາດ, ຜູ້ທີ່ກໍາລັງເຮັດວຽກເພື່ອ unravel ຄວາມລຶກລັບຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ໃນບົດສະຫຼຸບທີ່ຜ່ານມາ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ລາຍງານການຄົ້ນພົບ FRB ທີ່ຫ່າງໄກທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍກວດພົບ. ໂດຍໃຊ້ກ້ອງສ່ອງທາງວິທະຍຸຂອງອົດສະຕາລີ SKA Pathfinder (ASKAP), ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ກໍານົດການລະເບີດຂອງວິທະຍຸໄວທີ່ເອີ້ນວ່າ "FRB 20220610A." ເພື່ອຢືນຢັນຕົ້ນກຳເນີດຂອງການລະເບີດຄັ້ງນີ້, ທິມງານໄດ້ນຳໃຊ້ກ້ອງສ່ອງທາງໄກຂະໜາດໃຫຍ່ຫຼາຍ, ໄດ້ກວດພົບແສງສະໝອງຈາກກາລັກຊີທີ່ຫ່າງໄກຫຼາຍ. ການວິເຄາະຂອງຄື້ນແສງສະຫວ່າງທີ່ຍືດຍາວໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການລະເບີດດັ່ງກ່າວໄດ້ເດີນທາງໄປຮອດ 8 ຕື້ປີເພື່ອມາຮອດໂລກ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນ FRB ທີ່ຫ່າງໄກທີ່ສຸດທີ່ສັງເກດເຫັນຈົນເຖິງປະຈຸບັນ.
ນັກດາລາສາດມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະເປີດເຜີຍແຫຼ່ງຂອງການລະເບີດຂອງວິທະຍຸໄວ. ໃນຂະນະທີ່ປະຈຸບັນມີສອງທິດສະດີຊັ້ນນໍາ, ນັກຄົ້ນຄວ້າກໍາລັງພິຈາລະນາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຕ່າງໆ. ຄໍາອະທິບາຍຫນຶ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການລະເບີດອາດຈະມາຈາກແມ່ເຫຼັກ, ຊຶ່ງເປັນດາວ neutron ດົກຫນາທີ່ມີສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ເຂັ້ມແຂງ incredibly. ສົມມຸດຕິຖານອື່ນສະເຫນີວ່າການລວມເອົາວັດຖຸຂະຫນາດໃຫຍ່ເຊັ່ນຂຸມດໍາຫຼືດາວທີ່ລົ້ມລົງ, ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການລະເບີດຂອງວິທະຍຸທີ່ມີປະສິດທິພາບເຫຼົ່ານີ້.
ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າເຖິງວ່າຈະມີການ fascinating ກັບລະເບີດວິທະຍຸໄວ, ປະຈຸບັນບໍ່ມີຫຼັກຖານທີ່ຈະຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຂົາມາຈາກປັນຍານອກໂລກ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການສຶກສາການລະເບີດເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງຂອງຈັກກະວານຂອງພວກເຮົາ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ການວິເຄາະການລະເບີດໃນຂະນະທີ່ພວກມັນຜ່ານເມກອາຍແກັສຮ້ອນລະຫວ່າງກາແລັກຊີໃຫ້ຂໍ້ຄຶດກ່ຽວກັບອົງປະກອບແລະລັກສະນະຂອງວັດຖຸຊັ້ນສູງທີ່ຫ່າງໄກ.
ການຄົ້ນພົບ FRB ທີ່ຢູ່ໄກທີ່ສຸດແມ່ນເປັນຈຸດສໍາຄັນໃນການເຂົ້າໃຈປະກົດການ enigmatic ຂອງການລະເບີດຂອງວິທະຍຸໄວ. ໃນຂະນະທີ່ນັກດາລາສາດຍັງສືບຕໍ່ສືບສວນສັນຍານທີ່ບິນໄກເຫຼົ່ານີ້, ພວກເຂົາຫວັງວ່າຈະປົດລັອກຄວາມລັບຕື່ມອີກກ່ຽວກັບຈັກກະວານແລະເຫດການທີ່ແຂງແຮງຂອງມັນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Mashable – telescopes ວິທະຍຸໄດ້ປະຕິວັດ cosmos ໄດ້
– ວິທະຍາສາດ – Ryan Shannon et al. (2022) – ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງໄວທີ່ສຸດທີ່ເຄີຍກວດພົບມາ