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ນັກວິທະຍາສາດຄົ້ນພົບວິທະຍຸກະຈາຍສຽງໄວທີ່ສຸດໃນຈັກກະວານ

ByRobert Andrew

Oct 21, 2023
ນັກວິທະຍາສາດຄົ້ນພົບວິທະຍຸກະຈາຍສຽງໄວທີ່ສຸດໃນຈັກກະວານ

ກ້ອງສ່ອງທາງວິທະຍຸໄດ້ປະຕິວັດຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບ cosmos, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທ້ອງຟ້າໃນຕອນກາງຄືນທີ່ງຽບສະຫງົບແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍປະກົດການທີ່ມີພະລັງ. ໃນ​ບັນ​ດາ​ສັນ​ຍານ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ແມ່ນ "ການ​ລະ​ເບີດ​ວິ​ທະ​ຍຸ​ໄວ​" (FRBs​)​, ກໍາ​ມະ​ຈອນ​ຂອງ​ຄື້ນ​ວິ​ທະ​ຍຸ​ທີ່​ຢາກ​ຮູ້​ຢາກ​ເຫັນ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ພຽງ​ແຕ່ milliseconds ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ຫາຍ​ໄປ​. ກວດພົບເປັນຄັ້ງທໍາອິດໃນປີ 1932 ໂດຍວິສະວະກອນ Karl Jansky, FRBs ສືບຕໍ່ intrigue ນັກດາລາສາດ, ຜູ້ທີ່ກໍາລັງເຮັດວຽກເພື່ອ unravel ຄວາມລຶກລັບຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ໃນບົດສະຫຼຸບທີ່ຜ່ານມາ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ລາຍງານການຄົ້ນພົບ FRB ທີ່ຫ່າງໄກທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍກວດພົບ. ໂດຍໃຊ້ກ້ອງສ່ອງທາງວິທະຍຸຂອງອົດສະຕາລີ SKA Pathfinder (ASKAP), ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ກໍານົດການລະເບີດຂອງວິທະຍຸໄວທີ່ເອີ້ນວ່າ "FRB 20220610A." ​ເພື່ອ​ຢືນຢັນ​ຕົ້ນ​ກຳ​ເນີດ​ຂອງ​ການ​ລະ​ເບີດ​ຄັ້ງ​ນີ້, ທິມງານ​ໄດ້​ນຳ​ໃຊ້​ກ້ອງ​ສ່ອງ​ທາງ​ໄກ​ຂະໜາດ​ໃຫຍ່​ຫຼາຍ, ​ໄດ້​ກວດ​ພົບ​ແສງ​ສະ​ໝອງ​ຈາກ​ກາ​ລັກຊີ​ທີ່​ຫ່າງ​ໄກ​ຫຼາຍ. ການວິເຄາະຂອງຄື້ນແສງສະຫວ່າງທີ່ຍືດຍາວໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການລະເບີດດັ່ງກ່າວໄດ້ເດີນທາງໄປຮອດ 8 ຕື້ປີເພື່ອມາຮອດໂລກ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນ FRB ທີ່ຫ່າງໄກທີ່ສຸດທີ່ສັງເກດເຫັນຈົນເຖິງປະຈຸບັນ.

ນັກດາລາສາດມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະເປີດເຜີຍແຫຼ່ງຂອງການລະເບີດຂອງວິທະຍຸໄວ. ໃນຂະນະທີ່ປະຈຸບັນມີສອງທິດສະດີຊັ້ນນໍາ, ນັກຄົ້ນຄວ້າກໍາລັງພິຈາລະນາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຕ່າງໆ. ຄໍາ​ອະ​ທິ​ບາຍ​ຫນຶ່ງ​ຊີ້​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ການ​ລະ​ເບີດ​ອາດ​ຈະ​ມາ​ຈາກ​ແມ່​ເຫຼັກ​, ຊຶ່ງ​ເປັນ​ດາວ neutron ດົກ​ຫນາ​ທີ່​ມີ​ສະ​ຫນາມ​ແມ່​ເຫຼັກ​ທີ່​ເຂັ້ມ​ແຂງ incredibly​. ສົມມຸດຕິຖານອື່ນສະເຫນີວ່າການລວມເອົາວັດຖຸຂະຫນາດໃຫຍ່ເຊັ່ນຂຸມດໍາຫຼືດາວທີ່ລົ້ມລົງ, ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການລະເບີດຂອງວິທະຍຸທີ່ມີປະສິດທິພາບເຫຼົ່ານີ້.

ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າເຖິງວ່າຈະມີການ fascinating ກັບລະເບີດວິທະຍຸໄວ, ປະຈຸບັນບໍ່ມີຫຼັກຖານທີ່ຈະຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຂົາມາຈາກປັນຍານອກໂລກ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການສຶກສາການລະເບີດເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງຂອງຈັກກະວານຂອງພວກເຮົາ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ການວິເຄາະການລະເບີດໃນຂະນະທີ່ພວກມັນຜ່ານເມກອາຍແກັສຮ້ອນລະຫວ່າງກາແລັກຊີໃຫ້ຂໍ້ຄຶດກ່ຽວກັບອົງປະກອບແລະລັກສະນະຂອງວັດຖຸຊັ້ນສູງທີ່ຫ່າງໄກ.

ການຄົ້ນພົບ FRB ທີ່ຢູ່ໄກທີ່ສຸດແມ່ນເປັນຈຸດສໍາຄັນໃນການເຂົ້າໃຈປະກົດການ enigmatic ຂອງການລະເບີດຂອງວິທະຍຸໄວ. ໃນຂະນະທີ່ນັກດາລາສາດຍັງສືບຕໍ່ສືບສວນສັນຍານທີ່ບິນໄກເຫຼົ່ານີ້, ພວກເຂົາຫວັງວ່າຈະປົດລັອກຄວາມລັບຕື່ມອີກກ່ຽວກັບຈັກກະວານແລະເຫດການທີ່ແຂງແຮງຂອງມັນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Mashable – telescopes ວິ​ທະ​ຍຸ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ວັດ cosmos ໄດ້​
– ວິທະຍາສາດ – Ryan Shannon et al. (2022) – ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງໄວທີ່ສຸດທີ່ເຄີຍກວດພົບມາ

By Robert Andrew

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