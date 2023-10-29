ຢາຕ້ານເຊື້ອ Clovibactin ໃໝ່ ສະເໜີຄວາມຫວັງຕໍ່ກັບ Superbugs, ເປີດເຜີຍການສຶກສາ

ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Bonn, ຮ່ວມມືກັບສະຖາບັນໃນສະຫະລັດແລະເນເທີແລນ, ໄດ້ຄົ້ນພົບຢາຕ້ານເຊື້ອໃຫມ່ທີ່ເອີ້ນວ່າ Clovibacterin. ໄດ້ມາຈາກເຊື້ອແບັກທີເຣັຍໃນດິນ, Clovibacterin ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີປະສິດທິພາບສູງໃນການໂຈມຕີຝາຈຸລັງຂອງເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ, ລວມທັງ "superbugs." ການຄົ້ນພົບຄວາມກ້າວຫນ້ານີ້ສະເຫນີຄວາມຫວັງໃນການຕໍ່ສູ້ກັບການຕໍ່ຕ້ານຢາຕ້ານເຊື້ອ.
ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງເຊື້ອແບັກທີເຣັຍທີ່ມີເຊື້ອແບັກທີເຣັຍຕ້ານທານເຮັດໃຫ້ເກີດໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ສຸຂະພາບທົ່ວໂລກ. ຢາຕ້ານເຊື້ອທົ່ວໄປຫຼາຍຊະນິດແມ່ນບໍ່ມີປະສິດຕິຜົນຕໍ່ກັບພະຍາດຕິດຕໍ່, ນໍາພານັກວິທະຍາສາດໃນການຄົ້ນຫາເພື່ອຄົ້ນຫາທາດປະສົມທີ່ມີທ່າແຮງໃຫມ່. ທີມງານຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຶກສານີ້ຊອກຫາການແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການອັນຮີບດ່ວນນີ້ໂດຍການສືບສວນ Clovibacterin.
Clovibactin, ໄດ້ມາຈາກເຊື້ອແບັກທີເຣັຍດິນ Eleftheria terrae subspecies carolina, ມີກົນໄກການດໍາເນີນການທີ່ເປັນເອກະລັກ. ມັນຕັນສິ່ງກໍ່ສ້າງທີ່ສໍາຄັນຂອງຝາຈຸລັງແບັກທີເລຍ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການທໍາລາຍຂອງພວກມັນແລະໃນທີ່ສຸດຂ້າເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ. ຢາຕ້ານເຊື້ອຜູກມັດກັບສິ່ງກໍ່ສ້າງເຫຼົ່ານີ້ດ້ວຍຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນທີ່ຜິດປົກກະຕິ, ເຮັດໃຫ້ມັນມີປະສິດທິພາບສູງຕໍ່ກັບເຊື້ອແບັກທີເຣັຍທີ່ຫຼາກຫຼາຍ.
ໂດຍ deciphering ຮູບແບບການປະຕິບັດຂອງ Clovibacterin, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສ່ອງແສງກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດຂອງຕົນແລະຄຸນສົມບັດເປັນເອກະລັກ. ຢາຕ້ານເຊື້ອບໍ່ພຽງແຕ່ໂຈມຕີຝາເຊລຂອງແບັກທີເລຍເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງສ້າງໂຄງສ້າງ supramolecular filamentous ທີ່ທໍາລາຍໂຄງສ້າງເປົ້າຫມາຍຂອງເຊື້ອແບັກທີເຣັຍຕື່ມອີກ. ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນກະຕຸ້ນການປ່ອຍ enzymes ບາງຢ່າງໃນເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຈຸລັງຂອງຈຸລັງຂອງພວກມັນລະລາຍ. ກົນໄກລວມເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ Clovibacterin ມີຄວາມທົນທານສູງຕໍ່ການຕໍ່ຕ້ານ.
ໃນຂະນະທີ່ການຄົ້ນພົບຖືສັນຍາ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ເຕືອນວ່າການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມແມ່ນຈໍາເປັນກ່ອນທີ່ Clovibacterin ຈະຖືກນໍາໄປຂາຍໃນການຄ້າ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການສຶກສານີ້, ຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານ Cell, ປູທາງໄປສູ່ການສືບສວນໃນອະນາຄົດເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງຢາຕ້ານເຊື້ອໃຫມ່ນີ້.
FAQ:
ຖາມ: ຢາຕ້ານເຊື້ອທີ່ຄົ້ນພົບໃໝ່ຊື່ຫຍັງ?
A: ຢາຕ້ານເຊື້ອທີ່ຄົ້ນພົບໃໝ່ມີຊື່ວ່າ Clovibacterin.
ຖາມ: Clovibacterin ມາຈາກຫຍັງ?
A: Clovibactin ແມ່ນມາຈາກເຊື້ອແບັກທີເຣັຍດິນທີ່ເອີ້ນວ່າ Eleftheria terrae subspecies carolina.
ຖາມ: Clovibacterin ເຮັດວຽກຕ້ານເຊື້ອແບັກທີເຣັຍແນວໃດ?
A: Clovibacterin ສະກັດກັ້ນສິ່ງກໍ່ສ້າງທີ່ສໍາຄັນຂອງຝາຈຸລັງຂອງແບັກທີເລຍ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການທໍາລາຍແລະຂ້າເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ.
ຖາມ: ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ Clovibacterin ເປັນເອກະລັກເມື່ອທຽບກັບຢາຕ້ານເຊື້ອອື່ນໆ?
A: Clovibactin ສ້າງໂຄງສ້າງ supramolecular ທີ່ທໍາລາຍໂຄງສ້າງເປົ້າຫມາຍຂອງເຊື້ອແບັກທີເຣັຍແລະກະຕຸ້ນການປ່ອຍ enzymes ທີ່ລະລາຍຊອງຈຸລັງຂອງຕົນເອງ, ເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມທົນທານສູງຕໍ່ການຕໍ່ຕ້ານ.
ຖາມ: Clovibacterin ມີທາງການຄ້າບໍ?
A: ບໍ່, ການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມແມ່ນຈໍາເປັນກ່ອນທີ່ Clovibacterin ສາມາດເຮັດໃຫ້ມີຢູ່ໃນການຄ້າ.