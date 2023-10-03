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ການສ້າງແລະການແຜ່ກະຈາຍຂອງ Superbolts: ປະກົດການສະລັບສັບຊ້ອນ

ByGabriel Botha

Oct 3, 2023
ການສ້າງແລະການແຜ່ກະຈາຍຂອງ Superbolts: ປະກົດການສະລັບສັບຊ້ອນ

ການ​ສຶກສາ​ເມື່ອ​ບໍ່​ດົນ​ມາ​ນີ້ ​ໄດ້​ສ່ອງ​ແສງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ລັກສະນະ​ອັນ​ມະຫັດສະຈັນ​ຂອງ​ຊຸບ​ເປີ​ໂບລ, ​ເປັນ​ຮູບ​ແບບ​ຟ້າ​ຜ່າ​ທີ່​ຫາ​ຍາກ ​ແລະ ມີ​ພະລັງ​ຢ່າງ​ບໍ່​ໜ້າ​ເຊື່ອ ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ນັກວິທະຍາສາດ​ປິດສະໜາ. bolts ພິເສດເຫຼົ່ານີ້, ເຊິ່ງກວມເອົາຫນ້ອຍກວ່າ 1% ຂອງຟ້າຜ່າທັງຫມົດ, ມີປະມານ 1,000 ເທົ່າທີ່ເຂັ້ມແຂງກ່ວາສາຍຟ້າຜ່າສະເລ່ຍແລະສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງແລະເຮືອ. ໃນຂະນະທີ່ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ກໍານົດຈຸດຮ້ອນສໍາລັບ superbolts ເທິງມະຫາສະຫມຸດບາງແລະພູເຂົາສູງ, ສາເຫດພື້ນຖານຂອງການສ້າງຕັ້ງແລະການແຜ່ກະຈາຍຂອງພວກມັນຍັງຄົງເປັນຄວາມລຶກລັບຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ.

ນໍາພາໂດຍນັກຟິສິກ Avichay Efraim ຈາກປະເທດອິດສະລາແອນ, ທີມງານວິທະຍາສາດສາກົນໄດ້ໃຫ້ຄໍາອະທິບາຍທໍາອິດວ່າເປັນຫຍັງ superbolts ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະປະກອບຢູ່ໃນພາກພື້ນສະເພາະ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າເຂດສາກໄຟຂອງເມກພະຍຸລົມໃກ້ເຂົ້າມາໃກ້ກັບແຜ່ນດິນ ຫຼື ພື້ນມະຫາສະໝຸດ, ໂອກາດທີ່ພະຍຸຊຸບເປີໂບລຈະໂຈມຕີຫຼາຍເທົ່າ. ການຄົ້ນພົບນີ້ຊີ້ແຈງວ່າເປັນຫຍັງ superbolts cluster ໃນທົ່ວບາງພື້ນທີ່, ລວມທັງທະເລເມດິເຕີເລນຽນ, Altiplano ໃນເປຣູແລະໂບລິເວຍ, ແລະມະຫາສະຫມຸດ Atlantic ຕາເວັນອອກສຽງເຫນືອ.

ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມລຶກລັບຂອງ superbolts, ທີມງານເກັບກໍາຂໍ້ມູນຢ່າງກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບການໂຈມຕີຟ້າຜ່າ, ລວມທັງເວລາ, ສະຖານທີ່, ແລະພະລັງງານ. ໂດຍການວິເຄາະລັກສະນະຂອງສະພາບແວດລ້ອມຂອງພະຍຸອ້ອມຂ້າງ, ເຊັ່ນ: ລະດັບຄວາມສູງຂອງຫນ້າດິນແລະນ້ໍາ, ພວກເຂົາເຈົ້າຊອກຫາເພື່ອກໍານົດປັດໄຈທີ່ປະກອບສ່ວນໃຫ້ຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງ superbolts. ກົງກັນຂ້າມກັບການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາ, ທີ່ສໍາຫຼວດຜົນກະທົບຂອງສີດນ້ໍາທະເລ, ຄວາມເຄັມຂອງມະຫາສະຫມຸດ, ແລະຂີ້ຝຸ່ນທະເລຊາຍ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພົບເຫັນວ່າ aerosols ມີອິດທິພົນພຽງເລັກນ້ອຍຕໍ່ຄວາມເຂັ້ມແຂງ superbolt.

ແທນທີ່ຈະ, ການສຶກສາໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າໄລຍະຫ່າງທີ່ສັ້ນກວ່າລະຫວ່າງເຂດສາກໄຟແລະຫນ້າດິນ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນທາງບົກຫຼືນ້ໍາ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ superbolts ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ. ພະຍຸຢູ່ໃນພື້ນທີ່ໃກ້ຊິດກັບຫນ້າດິນສະຫນອງເງື່ອນໄຂທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການສ້າງຕັ້ງຂອງ bolts ມີອໍານາດເຫຼົ່ານີ້, ເນື່ອງຈາກວ່າໄລຍະຫ່າງຫນ້ອຍແປວ່າຄວາມຕ້ານທານໄຟຟ້າຫຼຸດລົງແລະເພີ່ມຂຶ້ນໃນປະຈຸບັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ພາກພື້ນທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງສຸດຂອງ superbolts ແບ່ງປັນລັກສະນະທົ່ວໄປ: ຊ່ອງຫວ່າງຫນ້ອຍທີ່ສຸດລະຫວ່າງເຂດແລະຫນ້າດິນ.

ການຄົ້ນຄວ້າພື້ນຖານນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ສໍາຄັນໃນການເຂົ້າໃຈການສ້າງແລະການແຜ່ກະຈາຍຂອງ superbolts. ຄວາມຮູ້ທີ່ສັ້ນກວ່າລະຫວ່າງເຂດສາກໄຟແລະພື້ນຜິວເພີ່ມຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການປະກົດຕົວຂອງ superbolt ສາມາດຊ່ວຍໃນການຄາດຄະເນຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຕໍ່ກິດຈະກໍາ superbolt ໃນອະນາຄົດ. ດັ່ງທີ່ຜູ້ຂຽນນໍາຫນ້າ Avichay Efraim ກ່າວຢ່າງເຫມາະສົມ, "ພວກເຮົາໄດ້ພົບເຫັນຊິ້ນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງປິດສະຫນາ."

ທີ່​ມາ​:
- ຄວາມ​ກ້າວ​ຫນ້າ​ຂອງ​ໂລກ​ແລະ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ອາ​ວະ​ກາດ​

By Gabriel Botha

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