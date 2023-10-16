ເມື່ອໃດສັດໄດ້ວິວັດທະນາການຄັ້ງທຳອິດ? ວິທີການໃຫມ່ເພື່ອແກ້ໄຂການໂຕ້ວາທີ

ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຄາດຄະເນວ່າມີສັດເກືອບ 8 ລ້ານຊະນິດທີ່ມີຊີວິດຢູ່, ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນທີ່ກວ້າງຂວາງໃນໂລກ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄໍາຖາມຂອງເວລາທີ່ສັດໄດ້ພັດທະນາຄັ້ງທໍາອິດແມ່ນເປັນຫົວຂໍ້ຂອງການໂຕ້ວາທີສໍາລັບສັດຕະວັດແລ້ວ. ຟອດຊິວທໍາສັດທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດທີ່ຮູ້ຈັກ, ມີປະຫວັດສາດປະມານ 500 ລ້ານປີ, ແມ່ນແລ້ວສະລັບສັບຊ້ອນແລະເບິ່ງເຫັນດ້ວຍຕາເປົ່າ. ແຕ່ການຄົ້ນພົບທີ່ຜ່ານມາ, ເຊັ່ນ: ຟອດຊິວທໍາ Ediacara Biota ທີ່ແປກປະຫຼາດຈາກ 574 ຫາ 539 ລ້ານປີກ່ອນ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າສັດອາດຈະມີຢູ່ກ່ອນຫນ້ານັ້ນ.
ນັກບູຮານຄະດີຍັງໄດ້ຄົ້ນພົບຟອດຊິວທໍາທີ່ຄ້າຍຄື sponge ຈາກປະມານ 800 ລ້ານປີກ່ອນ, ແຕ່ເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ສາມາດພິສູດໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນວ່າເປັນສັດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການບັນທຶກຟອດຊິວທໍາແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍຊ່ອງຫວ່າງ, ຍ້ອນວ່າມີພຽງແຕ່ສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຊີວິດທີ່ຖືກ fossilized. ເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຫັນໄປສູ່ຊີວະວິທະຍາໂມເລກຸນແລະການນໍາໃຊ້ໂມງໂມເລກຸນເພື່ອຄາດຄະເນໄລຍະເວລາຂອງຕົ້ນກໍາເນີດຂອງສັດ.
ໂມງໂມເລກຸນເຮັດວຽກໂດຍການປຽບທຽບ DNA ຂອງສັດທີ່ທັນສະໄຫມເພື່ອກໍານົດວ່າມີວິວັດທະນາການເກີດຂຶ້ນຫຼາຍປານໃດ. ໃນຂະນະທີ່ການຄາດຄະເນຕົ້ນກໍາເນີດຂອງສັດແມ່ນຕັ້ງແຕ່ 800 ຫາ 700 ລ້ານປີກ່ອນ, ການປະກົດຕົວຂອງການຄາດຄະເນທີ່ແຕກຕ່າງກັນໂດຍອີງໃສ່ຟອດຊິວທໍາແລະໂມງໂມເລກຸນໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການຂັດແຍ້ງ.
ໃນການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາ, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ສະເຫນີວິທີການໃຫມ່ໃນການປະເມີນໄລຍະເວລາຂອງຕົ້ນກໍາເນີດຂອງສັດ. ແທນທີ່ຈະສຸມໃສ່ຟອດຊິວທໍາສັດທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ກວດເບິ່ງປະເພດຂອງຫີນທີ່ສາມາດຮັກສາສັດທໍາອິດ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົບເຫັນວ່າຫີນທີ່ອຸດົມສົມບູນດ້ວຍແຮ່ທາດດິນເຜົາ, ເຊິ່ງມີຄຸນສົມບັດຕ້ານເຊື້ອແບັກທີເຣັຍແລະສາມາດຮັກສາເນື້ອເຍື່ອອ່ອນ, ແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບການຟອດຊິວທໍາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຫີນຈາກໄລຍະເວລາປະມານ 790 ລ້ານປີກ່ອນທີ່ມີຄຸນສົມບັດທີ່ອຸດົມສົມບູນຂອງດິນເຜົາເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ມີຟອດຊິວທໍາສັດ, ແນະນໍາວ່າສັດອາດຈະບໍ່ມີການພັດທະນາເທື່ອໃນເວລານັ້ນ.
ການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອສືບຕໍ່ຄົ້ນຫາຫຼັກຖານຂອງຕົ້ນກໍາເນີດຂອງສັດ. ໂດຍການສໍາຫຼວດຍຸກທໍລະນີສາດເພີ່ມເຕີມແລະກວດເບິ່ງຫີນທີ່ມີທ່າແຮງສໍາລັບການເກັບຮັກສາສັດທໍາອິດ, ນັກວິທະຍາສາດຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບເວລາທີ່ສັດທໍາອິດປາກົດຢູ່ໃນໂລກ.
ທີ່ມາ:
– Darwin, Charles. ກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດຂອງຊະນິດພັນໂດຍວິທີການຂອງການຄັດເລືອກທໍາມະຊາດ, ຫຼືການປົກປັກຮັກສາເຊື້ອຊາດທີ່ມັກໃນການຕໍ່ສູ້ກັບຊີວິດ. Murray, 1859.