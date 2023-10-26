ສິ່ງທ້າທາຍຂອງການເປີດແຄບຊູນ Bennu: ນັກວິທະຍາສາດຂອງອົງການ NASA ຊອກຫາເຕັກນິກທາງເລືອກ

ພາລະກິດ OSIRIS-REx ຂອງອົງການ NASA ເພື່ອເກັບຕົວຢ່າງຈາກດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu ປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍທີ່ບໍ່ຄາດຄິດໃນຂະນະທີ່ນັກວິທະຍາສາດພະຍາຍາມເປີດແຄບຊູນຕົວຢ່າງ. ເຖິງວ່າຈະມີການຂົນສົ່ງຂີ້ຝຸ່ນໃນອະວະກາດຢ່າງສໍາເລັດຜົນໃນໄລຍະ 200 ລ້ານໄມ, ການຂາດເຄື່ອງມືທີ່ເຫມາະສົມແມ່ນຂັດຂວາງການເຂົ້າເຖິງສິນຄ້າທີ່ມີຄ່າ.
ຖະແຫຼງການຢ່າງເປັນທາງການຈາກອົງການອະວະກາດໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ ຂັ້ນຕອນການໂຍກຍ້າຍແມ່ນພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ. "ຫຼັງຈາກຄວາມພະຍາຍາມຫຼາຍຄັ້ງໃນການໂຍກຍ້າຍ, ມັນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນວ່າສອງຂອງ 35 fasteners ໃນຫົວ TAGSAM (Touch-and-Go Sample Acquisition Mechanism) ບໍ່ສາມາດຖືກຕັດອອກໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໃນປັດຈຸບັນພາຍໃນກ່ອງຖົງມື OSIRIS-REx."
ນັກວິທະຍາສາດທີ່ສູນອາວະກາດ Johnson ຂອງອົງການ NASA ໃນເມືອງ Houston ໃນປັດຈຸບັນພົບວ່າຕົນເອງປະເຊີນຫນ້າກັບວຽກງານຂອງການຊອກຫາເຕັກນິກທາງເລືອກເພື່ອປົດລັອກຂຸມຊັບສົມບັດຂອງໂງ່ນຫີນທີ່ບໍ່ມີຄ່າແລະຂີ້ຝຸ່ນທີ່ຕິດຢູ່ພາຍໃນແຄບຊູນຕົວຢ່າງ.
ລັກສະນະທີ່ສັບສົນຂອງ fasteners ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊ່ຽວຊານສັບສົນ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີວິທີການໃຫມ່ເພື່ອສະກັດເນື້ອໃນຢ່າງປອດໄພ. ທີມງານວິສະວະກໍາຂອງ NASA ກໍາລັງເຮັດວຽກຢ່າງພາກພຽນໃນການແກ້ໄຂ, ຄົ້ນຫາວິທີການໃຫມ່ໆເພື່ອຫຼີກເວັ້ນອຸປະສັກທີ່ບໍ່ຄາດຄິດນີ້.
ເຖິງວ່າຈະປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກນີ້ກໍ່ຕາມ, ແຕ່ພາລະກິດ OSIRIS-REx ໄດ້ບັນລຸບັນດາບາດກ້າວບຸກທະລຸທີ່ສຳຄັນ. Bennu, ເປັນຮູບດາວທີ່ອຸດົມດ້ວຍຄາບອນ, ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈອັນລ້ຳຄ່າກ່ຽວກັບຕົ້ນກຳເນີດຂອງລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ. ນັກຄົ້ນຄວ້າຫວັງວ່າການວິເຄາະຕົວຢ່າງຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມລຶກລັບທີ່ອ້ອມຮອບການສ້າງຕັ້ງແລະການວິວັດທະນາຂອງດາວເຄາະ.
FAQ:
ຖາມ: ພາລະກິດ OSIRIS-REx ແມ່ນຫຍັງ?
A: ພາລະກິດ OSIRIS-REx ແມ່ນພາລະກິດຂອງຍານອາວະກາດຂອງອົງການ NASA ເພື່ອແນໃສ່ເກັບຕົວຢ່າງຈາກດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu ແລະສົ່ງກັບຄືນສູ່ໂລກຢ່າງປອດໄພເພື່ອການສຶກສາຕື່ມອີກ.
ຖາມ: TAGSAM ແມ່ນຫຍັງ?
A: TAGSAM (Touch-and-Go Sample Acquisition Mechanism) ແມ່ນແຂນຫຸ່ນຍົນທີ່ອອກແບບມາພິເສດທີ່ໃຊ້ໃນຍານອະວະກາດ OSIRIS-REx ເພື່ອເກັບຕົວຢ່າງຈາກພື້ນຜິວຂອງຮູບດາວ.
ຖາມ: ເປົ້າໝາຍທາງວິທະຍາສາດຂອງພາລະກິດແມ່ນຫຍັງ?
A: ພາລະກິດມີຈຸດປະສົງເພື່ອສຶກສາອົງປະກອບຂອງ Bennu, ໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງຂອງລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ, ແລະມີທ່າແຮງທີ່ຈະສ່ອງແສງເຖິງຕົ້ນກໍາເນີດຂອງຊີວິດເທິງໂລກ.
ຖາມ: ພາລະກິດ OSIRIS-REx ໄດ້ພົບກັບສິ່ງທ້າທາຍອື່ນໆບໍ?
A: ໃນຂະນະທີ່ບັນຫາກ່ຽວກັບການເປີດຕົວຢ່າງແຄບຊູນແມ່ນເປັນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສໍາຄັນ, ມັນແມ່ນຫນຶ່ງໃນຄວາມເສຍປຽບຈໍານວນຫນ້ອຍທີ່ພາລະກິດໄດ້ປະເຊີນ. ໂດຍລວມແລ້ວ, ພາລະກິດໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການບັນລຸຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງຕົນ.