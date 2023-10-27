ອະນາຄົດຂອງເຄື່ອງເລັ່ງອະນຸພາກ: ເທັກໂນໂລຍີການຫົດຕົວເຮັດໃຫ້ການກ້າວໄປສູ່ການແພດ

ນັກວິທະຍາສາດທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Friedrich-Alexander ຂອງ Erlangen-Nuremberg (FAU) ຂອງເຢຍລະມັນໄດ້ບັນລຸຜົນສໍາເລັດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນໂລກຂອງຟີຊິກອະນຸພາກ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະຕິບັດຢ່າງສໍາເລັດຜົນເປັນ nanophotonic accelerator ເອເລັກໂຕຣນິກ (NEA) – microchip ທີ່ມີຂະຫນາດປະມານຂອງຫຼຽນຂະຫນາດນ້ອຍ. ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມສູງຂອງມັນຫນ້ອຍ, ເຄື່ອງເລັ່ງອະນຸພາກຂະຫນາດນ້ອຍນີ້ມີທ່າແຮງທີ່ຈະປະຕິວັດການປິ່ນປົວທາງການແພດ, ໂດຍສະເພາະໃນຂົງເຂດການປິ່ນປົວໂຣກມະເຮັງ.
NEA ປະຕິບັດຫນ້າທີ່ໂດຍການເລັ່ງອິເລັກຕອນໂດຍຜ່ານການນໍາໃຊ້ laser pulses ສັ້ນທີ່ເປົ້າຫມາຍເປັນພັນຂອງເສົາກ້ອງຈຸລະທັດທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນທໍ່ສູນຍາກາດ minuscule. ໃນການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາຈັດພີມມາຢູ່ໃນທໍາມະຊາດ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ລາຍງານວ່າເຄື່ອງເລັ່ງຄວາມຫນາແຫນ້ນໄດ້ເພີ່ມພະລັງງານຂອງເອເລັກໂຕຣນິກຫຼາຍກ່ວາ 40%. ເຖິງແມ່ນວ່າອະນຸພາກເຫຼົ່ານີ້ມີພະລັງງານຫນ້ອຍລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເມື່ອທຽບໃສ່ກັບທີ່ໃຊ້ໃນຂະຫນາດໃຫຍ່ Hadron Collider (LHC), ຈຸດສຸມຕົ້ນຕໍຂອງທີມງານຢູ່ FAU ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໄປໃນຄວາມເລິກຂອງຟີຊິກຂອງອະນຸພາກ, ແຕ່ແທນທີ່ຈະຄົ້ນຫາຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທາງການແພດ.
ທ່າແຮງຂອງ NEA ໃນການປິ່ນປົວມະເຮັງທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍແມ່ນມີຄວາມມຸ່ງຫວັງໂດຍສະເພາະ. ລັກສະນະທີ່ຫນາແຫນ້ນຂອງເຄື່ອງເລັ່ງເປີດເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການວາງມັນຢູ່ໃນ endoscope, ເຮັດໃຫ້ການບໍລິຫານຂອງ radiotherapy ໂດຍກົງກັບພື້ນທີ່ທີ່ຖືກກະທົບພາຍໃນຮ່າງກາຍ. ວິທີການນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ຈະຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງຫຼາຍກວ່າເກົ່າໃນການກໍານົດເປົ້າຫມາຍຂອງເຊນມະເຮັງແຕ່ຍັງຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂ້າງຄຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວິທີການສົ່ງລັງສີໃນປະຈຸບັນ. Tomáš Chlouba, ຫນຶ່ງໃນຜູ້ຂຽນຊັ້ນນໍາຂອງການສຶກສາ, ຈິນຕະນາການນີ້ເປັນ "ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຝັນ" ສໍາລັບ NEA.
ເຖິງແມ່ນວ່າທີມງານ FAU ຍັງເປັນທາງໄກຈາກການປະຕິບັດ micro-accelerator ໃນຢາປົວພະຍາດຂອງມະນຸດ, ການທົດສອບສົບຜົນສໍາເລັດຂອງລະບົບ nanophotonic ທໍາອິດຂອງຕົນນີ້ເປັນບາດກ້າວທີ່ສໍາຄັນໃນທິດທາງນັ້ນ. ໃນຂະນະທີ່ເຕັກໂນໂລຢີຍັງສືບຕໍ່ຫົດຕົວເລັ່ງອະນຸພາກ, ມັນປູທາງໄປສູ່ຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານການແພດທີ່ມີທ່າແຮງທີ່ຈະຫັນປ່ຽນພູມສັນຖານຂອງການດູແລສຸຂະພາບ, ສະເຫນີການປິ່ນປົວໃຫມ່ແລະມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນສໍາລັບເງື່ອນໄຂເຊັ່ນມະເຮັງ.
ຄຳ ຖາມທີ່ມັກ:
Q: ເຄື່ອງເລັ່ງເອເລັກໂຕຣນິກ nanophotonic ແມ່ນຫຍັງ?
A: ເຄື່ອງເລັ່ງເອເລັກໂຕຣນິກ nanophotonic ແມ່ນ microchip ທີ່ເລັ່ງເອເລັກໂຕຣນິກໂດຍໃຊ້ laser pulses ສັ້ນທີ່ແນເປົ້າໃສ່ເສົາ microscopic ພາຍໃນທໍ່ສູນຍາກາດ.
Q: ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີທ່າແຮງຂອງເຄື່ອງເລັ່ງເອເລັກໂຕຣນິກ nanophotonic ແມ່ນຫຍັງ?
A: ເຄື່ອງເລັ່ງເອເລັກໂທຣນິກ nanophotonic ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄໍາສັນຍາໃນພາກສະຫນາມຂອງການປິ່ນປົວດ້ວຍລັງສີທີ່ເປັນມະເຮັງເປົ້າຫມາຍ, ຊ່ວຍໃຫ້ການຈັດສົ່ງລັງສີທີ່ຊັດເຈນແລະປອດໄພກວ່າໄປສູ່ພື້ນທີ່ທີ່ຖືກກະທົບໃນຮ່າງກາຍ.
Q: ເຄື່ອງເລັ່ງເອເລັກໂຕຣນິກ nanophotonic ແຕກຕ່າງຈາກ Large Hadron Collider (LHC) ແນວໃດ?
A: ໃນຂະນະທີ່ LHC ເປັນເຄື່ອງເລັ່ງອະນຸພາກຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ໃຊ້ສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າຟີຊິກພື້ນຖານ, ເຄື່ອງເລັ່ງເອເລັກໂຕຣນິກ nanophotonic ແມ່ນມີຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າຫຼາຍແລະຖືກອອກແບບສໍາລັບການນໍາໃຊ້ທາງການແພດ.