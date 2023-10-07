ນັກວິທະຍາສາດສ້າງ Atlas Spatial ຂອງ Chloroplast Proteome ເພື່ອເຂົ້າໃຈການສັງເຄາະແສງ

ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພັດທະນາ a spatial atlas ຂອງ proteome chloroplast, ສ່ອງແສງກ່ຽວກັບການເຮັດວຽກພາຍໃນຂອງການສັງເຄາະແສງ. chloroplasts, ພົບເຫັນຢູ່ໃນພືດແລະ algae, ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການປ່ຽນພະລັງງານແສງຕາເວັນເປັນພະລັງງານເຄມີໂດຍຜ່ານການສັງເຄາະແສງ.
ໃນການສຶກສາທີ່ພິມເຜີຍແຜ່ໃນວາລະສານ Cell, ວິທະຍາສາດໄດ້ສ້າງແຜນທີ່ທີ່ຕັ້ງຂອງ 1,034 ໂປຣຕີນພາຍໃນ chloroplast ຂອງ Chlamydomonas alga ສີຂຽວ. ແຜນທີ່ທີ່ສົມບູນແບບນີ້ເປີດເຜີຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງກວ້າງຂອງ chloroplast ແລະກໍານົດໂຄງສ້າງ chloroplast ຕ່າງໆ, ລວມທັງຊອງ chloroplast, ສະລັບສັບຊ້ອນ DNA-protein, microcompartments ເກັບຮັກສາໄຂມັນ, ແລະທາດໂປຼຕີນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັບຄາບອນໄດອອກໄຊ.
ໂດຍການກວດສອບປະຕິສໍາພັນລະຫວ່າງທາດໂປຼຕີນທີ່ຮູ້ຈັກແລະອົງປະກອບໃຫມ່, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ກວດພົບທາດໂປຼຕີນທີ່ອາໄສຢູ່ທັງໃນ chloroplast ແລະໂຄງສ້າງຂອງເຊນອື່ນໆ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຮັດວຽກຂ້າມແລະການສື່ສານລະຫວ່າງໂຄງສ້າງເຫຼົ່ານີ້. ການນໍາໃຊ້ເຕັກນິກການຮຽນຮູ້ຂອງເຄື່ອງຈັກ, ທີມງານໄດ້ສ້າງການຄາດຄະເນສໍາລັບສະຖານທີ່ຂອງທາດໂປຼຕີນທັງຫມົດໃນ Chlamydomonas, ຊ່ວຍເຫຼືອໃນການກໍາຫນົດຫນ້າທີ່ putative ສໍາລັບທາດໂປຼຕີນທີ່ບໍ່ມີຄຸນລັກສະນະກ່ອນຫນ້ານີ້ໂດຍອີງໃສ່ສະຖານທີ່ຂອງຈຸລັງຂອງພວກເຂົາ.
The spatial atlas ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບຫນ້າທີ່ແລະການຈັດຕັ້ງຂອງທາດໂປຼຕີນພາຍໃນ chloroplast, ຊ່ວຍໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດເຂົ້າໃຈການເຮັດວຽກພາຍໃນຂອງການສັງເຄາະແສງໄດ້ດີຂຶ້ນ. ຄວາມຮູ້ນີ້ແມ່ນຈໍາເປັນສໍາລັບການປູກພືດວິສະວະກໍາທີ່ມີຜົນຜະລິດການປັບປຸງເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໃນກະສິກໍາ.
ການຄົ້ນຄວ້າດໍາເນີນການໂດຍ Lianyong Wang et al. ວາງພື້ນຖານສໍາລັບການສຶກສາໃນອະນາຄົດໂດຍສຸມໃສ່ການເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບຂອງ chloroplast, ໂຄງສ້າງຂອງຈຸລັງສູນກາງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສັງເຄາະແສງ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Lianyong Wang et al, "Atlas ທາດໂປຼຕີນຈາກ chloroplast ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງ punctate ແລະອົງການຈັດຕັ້ງທາງພື້ນທີ່ຂອງເສັ້ນທາງ biosynthetic," Cell (2023).
– ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ: ຫ້ອງ