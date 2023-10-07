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ນັກວິທະຍາສາດສ້າງ Atlas Spatial ຂອງ Chloroplast Proteome ເພື່ອເຂົ້າໃຈການສັງເຄາະແສງ

ByMampho Brescia

Oct 7, 2023
ນັກວິທະຍາສາດສ້າງ Atlas Spatial ຂອງ Chloroplast Proteome ເພື່ອເຂົ້າໃຈການສັງເຄາະແສງ

ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພັດທະນາ a spatial atlas ຂອງ proteome chloroplast, ສ່ອງແສງກ່ຽວກັບການເຮັດວຽກພາຍໃນຂອງການສັງເຄາະແສງ. chloroplasts, ພົບເຫັນຢູ່ໃນພືດແລະ algae, ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການປ່ຽນພະລັງງານແສງຕາເວັນເປັນພະລັງງານເຄມີໂດຍຜ່ານການສັງເຄາະແສງ.

ໃນ​ການ​ສຶກ​ສາ​ທີ່​ພິມ​ເຜີຍ​ແຜ່​ໃນ​ວາ​ລະ​ສານ Cell, ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ໄດ້​ສ້າງ​ແຜນ​ທີ່​ທີ່​ຕັ້ງ​ຂອງ 1,034 ໂປຣ​ຕີນ​ພາຍ​ໃນ chloroplast ຂອງ Chlamydomonas alga ສີ​ຂຽວ. ແຜນທີ່ທີ່ສົມບູນແບບນີ້ເປີດເຜີຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງກວ້າງຂອງ chloroplast ແລະກໍານົດໂຄງສ້າງ chloroplast ຕ່າງໆ, ລວມທັງຊອງ chloroplast, ສະລັບສັບຊ້ອນ DNA-protein, microcompartments ເກັບຮັກສາໄຂມັນ, ແລະທາດໂປຼຕີນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັບຄາບອນໄດອອກໄຊ.

ໂດຍການກວດສອບປະຕິສໍາພັນລະຫວ່າງທາດໂປຼຕີນທີ່ຮູ້ຈັກແລະອົງປະກອບໃຫມ່, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ກວດພົບທາດໂປຼຕີນທີ່ອາໄສຢູ່ທັງໃນ chloroplast ແລະໂຄງສ້າງຂອງເຊນອື່ນໆ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຮັດວຽກຂ້າມແລະການສື່ສານລະຫວ່າງໂຄງສ້າງເຫຼົ່ານີ້. ການນໍາໃຊ້ເຕັກນິກການຮຽນຮູ້ຂອງເຄື່ອງຈັກ, ທີມງານໄດ້ສ້າງການຄາດຄະເນສໍາລັບສະຖານທີ່ຂອງທາດໂປຼຕີນທັງຫມົດໃນ Chlamydomonas, ຊ່ວຍເຫຼືອໃນການກໍາຫນົດຫນ້າທີ່ putative ສໍາລັບທາດໂປຼຕີນທີ່ບໍ່ມີຄຸນລັກສະນະກ່ອນຫນ້ານີ້ໂດຍອີງໃສ່ສະຖານທີ່ຂອງຈຸລັງຂອງພວກເຂົາ.

The spatial atlas ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບຫນ້າທີ່ແລະການຈັດຕັ້ງຂອງທາດໂປຼຕີນພາຍໃນ chloroplast, ຊ່ວຍໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດເຂົ້າໃຈການເຮັດວຽກພາຍໃນຂອງການສັງເຄາະແສງໄດ້ດີຂຶ້ນ. ຄວາມຮູ້ນີ້ແມ່ນຈໍາເປັນສໍາລັບການປູກພືດວິສະວະກໍາທີ່ມີຜົນຜະລິດການປັບປຸງເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໃນກະສິກໍາ.

ການຄົ້ນຄວ້າດໍາເນີນການໂດຍ Lianyong Wang et al. ວາງພື້ນຖານສໍາລັບການສຶກສາໃນອະນາຄົດໂດຍສຸມໃສ່ການເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບຂອງ chloroplast, ໂຄງສ້າງຂອງຈຸລັງສູນກາງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສັງເຄາະແສງ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Lianyong Wang et al, "Atlas ທາດໂປຼຕີນຈາກ chloroplast ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງ punctate ແລະອົງການຈັດຕັ້ງທາງພື້ນທີ່ຂອງເສັ້ນທາງ biosynthetic," Cell (2023).
– ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ​: ຫ້ອງ​

By Mampho Brescia

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