ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການຄົ້ນຄວ້າທີ່ບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍ AI ທີ່ສ້າງຂຶ້ນ: ການລະເມີດຈັນຍາບັນ?

ໃນເຫດການທີ່ຜ່ານມາ, ເອກະສານຄົ້ນຄ້ວາທີ່ຕີພິມໃນວາລະສານ Physica Scripta ໄດ້ຖືກຖອນຄືນຍ້ອນວ່າຜູ້ຂຽນບໍ່ສາມາດເປີດເຜີຍການນໍາໃຊ້ ChatGPT, AI chatbot, ໃນການຮ່າງຫນັງສືໃບລານ. ການຄົ້ນພົບແມ່ນເຮັດໂດຍ Guillaume Cabanac, ນັກວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ, ຜູ້ທີ່ສັງເກດເຫັນປະໂຫຍກທີ່ແປກປະຫລາດຢູ່ໃນຫນ້າທີສາມຂອງເຈ້ຍ. ນີ້ໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ Cabanac ສືບສວນຕື່ມອີກແລະໃນທີ່ສຸດກໍ່ນໍາໄປສູ່ການຖອນເອກະສານດັ່ງກ່າວ. ນີ້ບໍ່ແມ່ນເຫດການທີ່ໂດດດ່ຽວ, ຍ້ອນວ່າ Cabanac ໄດ້ກໍານົດບົດຄວາມອື່ນໆຈໍານວນຫນຶ່ງທີ່ປະກອບດ້ວຍອາການທີ່ຊັດເຈນຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ ChatGPT.
ຜູ້ເຜີຍແຜ່ຈໍານວນຫຼາຍອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ເຄື່ອງມືຮູບແບບພາສາຂະຫນາດໃຫຍ່ (LLM) ເຊັ່ນ ChatGPT ເພື່ອຊ່ວຍໃນການກະກຽມຫນັງສືໃບລານ, ຕາບໃດທີ່ມັນຖືກປະກາດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນັກຄົ້ນຄວ້າບາງຄົນເລືອກທີ່ຈະຮັກສາການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມື AI ຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍບໍ່ມີການເປີດເຜີຍ. ນັກຄົ້ນຄວ້າເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະປະເຊີນກັບການລະເມີດດ້ານຈັນຍາບັນແລະການຖອນຄືນທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນຖ້າການນໍາໃຊ້ທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍຂອງພວກເຂົາຖືກຄົ້ນພົບ. ໃນຂະນະທີ່ບາງເອກະສານທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍ AI ອາດຈະມີຮ່ອງຮອຍທີ່ລະອຽດອ່ອນທີ່ແຍກແຍະມັນອອກຈາກເອກະສານທີ່ຂຽນໂດຍມະນຸດ, chatbots ທີ່ມີຄວາມຊັບຊ້ອນຫລາຍຂຶ້ນເຊັ່ນ ChatGPT ກາຍເປັນເລື່ອງຍາກທີ່ຈະກວດພົບ.
ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍ AI ທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາໃຫຍ່ກວ່າການລະເມີດຈັນຍາບັນ. ການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາຂອງເຄື່ອງມື AI ເຊັ່ນ ChatGPT ສະຫນອງພື້ນທີ່ອຸດົມສົມບູນສໍາລັບໂຮງງານເຈ້ຍ, ບໍລິສັດທີ່ຜະລິດແລະຂາຍຫນັງສືໃບລານປອມໃຫ້ກັບນັກຄົ້ນຄວ້າ. ການໄຫລເຂົ້າມາຂອງເອກະສານທີ່ສ້າງໂດຍ AI ນີ້ຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະເຈືອຈາງຄຸນນະພາບຂອງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ບັນຫາຂອງເອກະສານທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍ AI ທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍໄດ້ເປີດເຜີຍຄວາມເຄັ່ງຕຶງຕໍ່ຜູ້ທົບທວນເພື່ອນມິດທີ່ມັກຈະຂາດເວລາໃນການກວດສອບຫນັງສືໃບລານຢ່າງລະອຽດ. ການກໍານົດການອ້າງອິງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງແລະຮູບແບບພາສາທີ່ມີຄໍາຖາມສາມາດໃຊ້ເວລາຫຼາຍ, ໂດຍສະເພາະກັບປະລິມານການພິມທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ນັກຄົ້ນຄວ້າແລະຜູ້ເຜີຍແຜ່ຕ້ອງຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂບັນຫານີ້ເພື່ອຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການຄົ້ນຄວ້າທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍ AI ທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຫຼາຍຂຶ້ນໃນຊຸມຊົນວິທະຍາສາດ. ນັກຄົ້ນຄວ້າຄວນເປີດເຜີຍການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມື AI ຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການກະກຽມຫນັງສືໃບລານ, ແລະຜູ້ເຜີຍແຜ່ຄວນຮັບປະກັນຂະບວນການທົບທວນ peer ຢ່າງລະອຽດເພື່ອກວດພົບການລະເມີດຈັນຍາບັນທີ່ເປັນໄປໄດ້. ການຍຶດຫມັ້ນມາດຕະຖານຄວາມຊື່ສັດທາງວິທະຍາສາດແມ່ນສໍາຄັນເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມໄວ້ວາງໃຈແລະຮັບປະກັນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງການຄົ້ນຄວ້າທາງວິຊາການ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ການຖອດຖອນເອກະສານ Physica Scripta: Physica Scripta, ວັນທີ 9 ສິງຫາ 2021
- ChatGPT ແລະການຄົ້ນຄວ້າທີ່ສ້າງໂດຍ AI: ທຳມະຊາດ, ວັນທີ 18 ສິງຫາ 2021
– ຄວາມສ່ຽງທີ່ເກີດຈາກໂຮງງານເຈ້ຍ: Elisabeth Bik, ທີ່ປຶກສາດ້ານການຄົ້ນຄວ້າເອກະລາດ
- ເມື່ອຍກັບຜູ້ທົບທວນ peer: Smut Clyde, ນັກຈິດຕະສາດບໍານານ