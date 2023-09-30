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ດວງຈັນຂອງດາວພະຫັດ Europa ປະກອບດ້ວຍຄາບອນໄດອອກໄຊ, ເພີ່ມຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຊີວິດ

ByVicky Stavropoulou

Sep 30, 2023
ດວງຈັນຂອງດາວພະຫັດ Europa ປະກອບດ້ວຍຄາບອນໄດອອກໄຊ, ເພີ່ມຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຊີວິດ

ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ຄົ້ນພົບອັນສຳຄັນກ່ຽວກັບດວງຈັນທີ່ໜາວເຢັນຂອງດາວພະຫັດ, ຢູໂຣປາ. ກ້ອງ​ສ່ອງ​ແສງ​ໄດ້​ກວດ​ພົບ​ກາກ​ບອນ​ໄດ​ອອກ​ໄຊ​ຢູ່​ຢູ​ໂຣປາ, ​ເປັນ​ສານ​ປະກອບ​ທີ່​ສຳຄັນ​ຕໍ່​ຊີວິດ. ການຄົ້ນພົບນີ້ໄດ້ຍົກສູງຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນທີ່ Europa ອາດຈະສາມາດສະຫນັບສະຫນູນຊີວິດ. ການວິເຄາະຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄາບອນໄດອອກໄຊແມ່ນມາຈາກມະຫາສະໝຸດໃຕ້ດິນຂອງຢູໂຣປາ, ແທນທີ່ຈະຖືກສົ່ງໂດຍອຸຕຸນິຍົມ ຫຼືແຫຼ່ງພາຍນອກອື່ນໆ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຄາບອນໄດອອກໄຊປະກົດວ່າໄດ້ຖືກຝາກໄວ້ຂ້ອນຂ້າງບໍ່ດົນມານີ້ຕາມເວລາທາງທໍລະນີສາດ.

ໃນ​ການ​ສຳ​ຫຼວດ​ອະ​ວະ​ກາດ​ອີກ​ເທື່ອ​ໜຶ່ງ, ຍານ​ອາ​ວະ​ກາດ OSIRIS-REx ຂອງ NASA ໄດ້​ເອົາ​ຕົວ​ຢ່າງ​ຈາກ​ດາວ​ພະ​ເຄາະ​ທີ່​ມີ​ຊື່​ວ່າ Bennu ໄດ້​ຢ່າງ​ສຳ​ເລັດ​ຜົນ. ຍານອະວະກາດຫຸ່ນຍົນ, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກເປີດຕົວຂຶ້ນສູ່ອາວະກາດໃນປີ 2016, ໄດ້ຫຼຸດລົງຕົວຢ່າງຂອງດາວເຄາະນ້ອຍໃນແຄບຊູນໃນລັດຢູທາໃນວັນທີ 24 ກັນຍາ. ຕົວຢ່າງ, ປະກອບດ້ວຍວັດສະດຸທີ່ອຸດົມດ້ວຍຄາບອນ, ຄາດວ່າຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນການເກີດຂອງລະບົບແສງຕາເວັນຂອງພວກເຮົາແລະ. ຕົ້ນກໍາເນີດຂອງຊີວິດເທິງໂລກ.

ແຕ່ໜ້າເສຍດາຍ, ຍານສຳຫຼວດດວງຈັນ ແລະ ຍານສຳຫຼວດດວງຈັນຂອງອິນເດຍ, Chandrayaan-3 ແລະ Pragyan ຕາມລຳດັບ, ລົ້ມເຫລວໃນການຕອບສະໜອງຕໍ່ການປຸກໃຫ້ຕື່ນຫຼັງຈາກເຂົ້າສູ່ໄລຍະ hibernation ໃນຕົ້ນເດືອນກັນຍາ. ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ການ​ຕິດ​ຕໍ່​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ຍານ​ອະ​ວະ​ກາດ​ຄືນ​ໃໝ່​ນັບ​ແຕ່​ວັນ​ທີ 22 ກັນ​ຍາ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ. ​ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອະວະກາດ​ຂອງ​ອິນ​ເດຍຍັງ​ມີ​ຄວາມ​ຫວັງ​ວ່າ ຍານ​ອະວະກາດ​ດັ່ງກ່າວ​ຈະ​ມີ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ໃນ​ສອງ​ອາທິດ​ຕໍ່ໜ້າ. Chandrayaan-3 ແລະ Pragyan ສ້າງປະຫວັດສາດເປັນວັດຖຸທີ່ມະນຸດສ້າງຄັ້ງທໍາອິດທີ່ຈະລົງຈອດໃນເຂດຂົ້ວໂລກໃຕ້ຂອງດວງຈັນ, ເຮັດໃຫ້ອິນເດຍເປັນປະເທດທີ XNUMX ທີ່ບັນລຸການລົງຈອດຕາມດວງຈັນ.

​ເບິ່ງ​ໄປ​ໃນ​ອະນາຄົດ, ຈີນ​ມີ​ແຜນ​ຈະ​ສົ່ງ​ດາວ​ທຽມ​ສຳ​ຫຼວດ​ແສງ​ຕາ​ເວັນ Xihe-2 ​ໃນ​ປີ 2026. ດາວ​ທຽມ​ດວງ​ນີ້​ຈະ​ຂຶ້ນ​ສູ່​ວົງ​ໂຄຈອນ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ສຳ​ຫຼວດ​ໃນ​ເມື່ອ​ກ່ອນ​ລະຫວ່າງ​ໂລກ​ກັບ​ດວງ​ອາທິດ. ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງມັນລວມມີການສຶກສາຕົ້ນກຳເນີດ ແລະການວິວັດທະນາການຂອງສະໜາມແມ່ເຫຼັກໃນເຂດທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວຂອງແສງຕາເວັນ ແລະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງສາມມິຕິ ແລະກົນໄກທາງກາຍະພາບຂອງການລະເບີດຂອງແສງຕາເວັນ. ຍານ Xihe-2 ຍັງຈະກາຍເປັນຍານສຳຫຼວດທຽມດວງທຳອິດຂອງໂລກ ທີ່ໄປເຖິງຈຸດ Sun-Earth Lagrange L5 ເຊິ່ງເປັນຈຸດທີ່ມີປະໂຫຍດທາງຍຸດທະສາດສຳລັບການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຕິດຕາມສະພາບອາກາດໃນອະວະກາດ.

ການພັດທະນາທີ່ຜ່ານມາເຫຼົ່ານີ້ໃນການສໍາຫຼວດອາວະກາດຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຈັກກະວານແລະທ່າແຮງສໍາລັບຊີວິດນອກໂລກ.

By Vicky Stavropoulou

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