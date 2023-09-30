ດວງຈັນຂອງດາວພະຫັດ Europa ປະກອບດ້ວຍຄາບອນໄດອອກໄຊ, ເພີ່ມຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຊີວິດ

ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ຄົ້ນພົບອັນສຳຄັນກ່ຽວກັບດວງຈັນທີ່ໜາວເຢັນຂອງດາວພະຫັດ, ຢູໂຣປາ. ກ້ອງສ່ອງແສງໄດ້ກວດພົບກາກບອນໄດອອກໄຊຢູ່ຢູໂຣປາ, ເປັນສານປະກອບທີ່ສຳຄັນຕໍ່ຊີວິດ. ການຄົ້ນພົບນີ້ໄດ້ຍົກສູງຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນທີ່ Europa ອາດຈະສາມາດສະຫນັບສະຫນູນຊີວິດ. ການວິເຄາະຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄາບອນໄດອອກໄຊແມ່ນມາຈາກມະຫາສະໝຸດໃຕ້ດິນຂອງຢູໂຣປາ, ແທນທີ່ຈະຖືກສົ່ງໂດຍອຸຕຸນິຍົມ ຫຼືແຫຼ່ງພາຍນອກອື່ນໆ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຄາບອນໄດອອກໄຊປະກົດວ່າໄດ້ຖືກຝາກໄວ້ຂ້ອນຂ້າງບໍ່ດົນມານີ້ຕາມເວລາທາງທໍລະນີສາດ.
ໃນການສຳຫຼວດອະວະກາດອີກເທື່ອໜຶ່ງ, ຍານອາວະກາດ OSIRIS-REx ຂອງ NASA ໄດ້ເອົາຕົວຢ່າງຈາກດາວພະເຄາະທີ່ມີຊື່ວ່າ Bennu ໄດ້ຢ່າງສຳເລັດຜົນ. ຍານອະວະກາດຫຸ່ນຍົນ, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກເປີດຕົວຂຶ້ນສູ່ອາວະກາດໃນປີ 2016, ໄດ້ຫຼຸດລົງຕົວຢ່າງຂອງດາວເຄາະນ້ອຍໃນແຄບຊູນໃນລັດຢູທາໃນວັນທີ 24 ກັນຍາ. ຕົວຢ່າງ, ປະກອບດ້ວຍວັດສະດຸທີ່ອຸດົມດ້ວຍຄາບອນ, ຄາດວ່າຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນການເກີດຂອງລະບົບແສງຕາເວັນຂອງພວກເຮົາແລະ. ຕົ້ນກໍາເນີດຂອງຊີວິດເທິງໂລກ.
ແຕ່ໜ້າເສຍດາຍ, ຍານສຳຫຼວດດວງຈັນ ແລະ ຍານສຳຫຼວດດວງຈັນຂອງອິນເດຍ, Chandrayaan-3 ແລະ Pragyan ຕາມລຳດັບ, ລົ້ມເຫລວໃນການຕອບສະໜອງຕໍ່ການປຸກໃຫ້ຕື່ນຫຼັງຈາກເຂົ້າສູ່ໄລຍະ hibernation ໃນຕົ້ນເດືອນກັນຍາ. ຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອສ້າງຕັ້ງການຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບຍານອະວະກາດຄືນໃໝ່ນັບແຕ່ວັນທີ 22 ກັນຍາບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວະກາດຂອງອິນເດຍຍັງມີຄວາມຫວັງວ່າ ຍານອະວະກາດດັ່ງກ່າວຈະມີການເຄື່ອນໄຫວໃນສອງອາທິດຕໍ່ໜ້າ. Chandrayaan-3 ແລະ Pragyan ສ້າງປະຫວັດສາດເປັນວັດຖຸທີ່ມະນຸດສ້າງຄັ້ງທໍາອິດທີ່ຈະລົງຈອດໃນເຂດຂົ້ວໂລກໃຕ້ຂອງດວງຈັນ, ເຮັດໃຫ້ອິນເດຍເປັນປະເທດທີ XNUMX ທີ່ບັນລຸການລົງຈອດຕາມດວງຈັນ.
ເບິ່ງໄປໃນອະນາຄົດ, ຈີນມີແຜນຈະສົ່ງດາວທຽມສຳຫຼວດແສງຕາເວັນ Xihe-2 ໃນປີ 2026. ດາວທຽມດວງນີ້ຈະຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນທີ່ບໍ່ໄດ້ສຳຫຼວດໃນເມື່ອກ່ອນລະຫວ່າງໂລກກັບດວງອາທິດ. ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງມັນລວມມີການສຶກສາຕົ້ນກຳເນີດ ແລະການວິວັດທະນາການຂອງສະໜາມແມ່ເຫຼັກໃນເຂດທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວຂອງແສງຕາເວັນ ແລະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງສາມມິຕິ ແລະກົນໄກທາງກາຍະພາບຂອງການລະເບີດຂອງແສງຕາເວັນ. ຍານ Xihe-2 ຍັງຈະກາຍເປັນຍານສຳຫຼວດທຽມດວງທຳອິດຂອງໂລກ ທີ່ໄປເຖິງຈຸດ Sun-Earth Lagrange L5 ເຊິ່ງເປັນຈຸດທີ່ມີປະໂຫຍດທາງຍຸດທະສາດສຳລັບການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຕິດຕາມສະພາບອາກາດໃນອະວະກາດ.
ການພັດທະນາທີ່ຜ່ານມາເຫຼົ່ານີ້ໃນການສໍາຫຼວດອາວະກາດຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຈັກກະວານແລະທ່າແຮງສໍາລັບຊີວິດນອກໂລກ.