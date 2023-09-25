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ຄວາມຈິງທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈກ່ຽວກັບການວິວັດທະນາການຂອງມະນຸດ: ພວກເຮົາບໍ່ພິເສດຫຼາຍ

ByMampho Brescia

Sep 25, 2023
ຄວາມຈິງທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈກ່ຽວກັບການວິວັດທະນາການຂອງມະນຸດ: ພວກເຮົາບໍ່ພິເສດຫຼາຍ

ເປັນເວລາຫຼາຍສັດຕະວັດແລ້ວ, ມັນໄດ້ຖືກເຊື່ອວ່າ Homo sapiens, ຫຼືມະນຸດທີ່ທັນສະໄຫມ, ເປັນມະນຸດທີ່ແທ້ຈິງດຽວທີ່ເຄີຍມີຢູ່ໃນໂລກ. ຊະນິດຂອງມະນຸດທີ່ຜ່ານມາ, ເຊັ່ນ Neanderthals, ໄດ້ຖືກພິຈາລະນາຮູບແບບຫນ້ອຍທີ່ໃນທີ່ສຸດກໍ່ຕາຍ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມກ້າວຫນ້າໃນເຕັກໂນໂລຢີ DNA ທີ່ຜ່ານມາໄດ້ທ້າທາຍຄວາມເຊື່ອທີ່ຍາວນານນີ້. ນັກວິທະຍາສາດສາມາດສະກັດເອົາ DNA ຈາກ hominins ບູຮານ, ລວມທັງບັນພະບຸລຸດຂອງມະນຸດໃນຕົ້ນໆແລະຍາດພີ່ນ້ອງອື່ນໆ, ເຊິ່ງໄດ້ປະຕິວັດການສຶກສາປະຫວັດສາດຂອງມະນຸດ.

ການຄົ້ນພົບຈາກການວິເຄາະ DNA, ສົມທົບກັບຫຼັກຖານໂບຮານຄະດີ, ໄດ້ປັບປຸງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບວິວັດທະນາການຂອງມະນຸດ. ມັນປະກົດວ່າ Homo sapiens ຢູ່ຮ່ວມກັນກັບຊະນິດ hominin ອື່ນໆໃນທົ່ວປະຫວັດສາດຂອງມະນຸດສ່ວນໃຫຍ່. ກຸ່ມທີ່ສູນພັນໃນປັດຈຸບັນເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນກັບພວກເຮົາໃນຫຼາຍວິທີ, ແລະຫຼັກຖານ DNA ຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າມະນຸດມີການພົວພັນໃກ້ຊິດກັບຊະນິດຕ່າງໆເຊັ່ນ Neanderthals, Denisovans, ແລະ "ປະຊາກອນຜີ."

ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊ່ຽວຊານຄິດຄືນໃຫມ່ວ່າມັນຫມາຍເຖິງການເປັນມະນຸດ. ໃນປັດຈຸບັນພວກເຮົາຮັບຮູ້ວ່າ hominin ຊະນິດອື່ນໆເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ແຕກຕ່າງກັນໂດຍພື້ນຖານຈາກພວກເຮົາແຕ່ເປັນຕົວແທນຂອງວິທີການທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງການເປັນມະນຸດ. ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ມີ​ພຶດ​ຕິ​ກຳ​ທີ່​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລັກ​ສະ​ເພາະ ແລະ ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ, ເຊັ່ນ​ການ​ທາ​ສີ​ຖ້ຳ, ການ​ລ່າ​ສັດ​ໃຫຍ່, ແລະ ໂຄງ​ສ້າງ​ຕຶກ​ອາ​ຄານ. ບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາອາດຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະສົມພັນກັບກຸ່ມເຫຼົ່ານີ້, ນໍາໄປສູ່ການລວມເອົາລະຫັດພັນທຸກໍາຂອງພວກເຂົາເຂົ້າໄປໃນປະຊາກອນຂອງມະນຸດທີ່ທັນສະໄຫມ.

ກົງກັນຂ້າມກັບຄວາມເຊື່ອທີ່ຜ່ານມາກ່ຽວກັບຄວາມດີກວ່າຂອງມະນຸດ, ໃນປັດຈຸບັນພວກເຮົາເຂົ້າໃຈດີວ່າພີ່ນ້ອງຂອງມະນຸດໃນສະໄຫມໂບຮານຂອງພວກເຮົາເປັນສັດທີ່ສະລັບສັບຊ້ອນ, ມີຄວາມສາມາດໃນພຶດຕິກໍາທີ່ຊັບຊ້ອນແລະການສະແດງອອກທາງວັດທະນະທໍາ. ແນວຄິດທີ່ວ່າມະນຸດສະໄໝໃໝ່ເປັນຈຸດສູງສຸດຂອງການວິວັດທະນາການແມ່ນຜົນມາຈາກຄວາມລຳອຽງກ່ອນໜ້ານີ້ທີ່ຮາກຖານມາຈາກລັດທິອານານິຄົມ ແລະ ລັດທິນິຍົມ. ຄວາມຈິງແມ່ນວ່າເລື່ອງການວິວັດທະນາການຂອງພວກເຮົາແມ່ນມີຄວາມຊັບຊ້ອນຫຼາຍ ແລະຕິດພັນກັບຊະນິດ hominin ອື່ນໆເຫຼົ່ານີ້.

ການສຶກສາຂອງ DNA ວັດຖຸບູຮານໄດ້ເປີດເສັ້ນທາງໃຫມ່ສໍາລັບການເຂົ້າໃຈວິວັດທະນາຂອງມະນຸດ. ໂດຍການປຽບທຽບພັນທຸ ກຳ ຂອງມະນຸດຍຸກສະ ໄໝ ໃໝ່ ກັບ Neanderthals, Denisovans, ແລະກຸ່ມອື່ນໆ, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຄົ້ນພົບຫຼັກຖານທີ່ຊັດເຈນຂອງການປະສົມພັນ. ການເປີດເຜີຍເຫຼົ່ານີ້ທ້າທາຍແນວຄິດຂອງ "ກໍາແພງ" ທີ່ແຍກປະເພດ hominin ທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະແທນທີ່ຈະເນັ້ນໃສ່ຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັນຂອງມໍລະດົກທາງພັນທຸກໍາຂອງພວກເຮົາ.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການເປັນມະນຸດບໍ່ໄດ້ຖືກກໍານົດພຽງແຕ່ໂດຍການເປັນ Homo sapiens. ປະຫວັດສາດວິວັດທະນາການຂອງພວກເຮົາແມ່ນຕິດພັນກັບສາຍພັນ hominin ອື່ນໆ, ເຊິ່ງພວກເຮົາຮ່ວມກັບດາວເຄາະ ແລະ ແລກປ່ຽນພັນທຸກໍາ. ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ເປັນສິ່ງເຕືອນໃຈທີ່ຖ່ອມຕົວວ່າພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງເວັບຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງມະນຸດ, ແລະແນວຄວາມຄິດຂອງຊະນິດຂອງມະນຸດດີກວ່າແມ່ນ myth ທີ່ບໍ່ມີຫຼັກຖານທາງວິທະຍາສາດຕໍ່ໄປອີກແລ້ວ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– “ການ​ເປັນ​ມະນຸດ​ໝາຍ​ເຖິງ​ຫຍັງ?: DNA ບູຮານ​ເປີດ​ຄຳຖາມ​ຫຼາຍ​ກວ່າ​ຄຳ​ຕອບ” ໂດຍ Erika Engelhaupt, National Geographic (ມີ​ນາ 2019)
- "ການວິເຄາະ DNA ບູຮານ" ໂດຍ Bence Viola, ມະຫາວິທະຍາໄລ Toronto
– ການສໍາພາດກັບ Chris Stringer, ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານວິວັດທະນາການຂອງມະນຸດຢູ່ພິພິທະພັນປະຫວັດສາດທໍາມະຊາດຂອງລອນດອນ, Rick Potts, ຜູ້ອໍານວຍການໂຄງການຕົ້ນກໍາເນີດຂອງມະນຸດ Smithsonian, John Shea, ນັກໂບຮານຄະດີຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Stony Brook, ແລະ Janet Young, curator ຂອງມານະສາດທາງດ້ານຮ່າງກາຍຢູ່ພິພິທະພັນປະຫວັດສາດການາດາ. .

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