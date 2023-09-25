ຄວາມຈິງທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈກ່ຽວກັບການວິວັດທະນາການຂອງມະນຸດ: ພວກເຮົາບໍ່ພິເສດຫຼາຍ

ເປັນເວລາຫຼາຍສັດຕະວັດແລ້ວ, ມັນໄດ້ຖືກເຊື່ອວ່າ Homo sapiens, ຫຼືມະນຸດທີ່ທັນສະໄຫມ, ເປັນມະນຸດທີ່ແທ້ຈິງດຽວທີ່ເຄີຍມີຢູ່ໃນໂລກ. ຊະນິດຂອງມະນຸດທີ່ຜ່ານມາ, ເຊັ່ນ Neanderthals, ໄດ້ຖືກພິຈາລະນາຮູບແບບຫນ້ອຍທີ່ໃນທີ່ສຸດກໍ່ຕາຍ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມກ້າວຫນ້າໃນເຕັກໂນໂລຢີ DNA ທີ່ຜ່ານມາໄດ້ທ້າທາຍຄວາມເຊື່ອທີ່ຍາວນານນີ້. ນັກວິທະຍາສາດສາມາດສະກັດເອົາ DNA ຈາກ hominins ບູຮານ, ລວມທັງບັນພະບຸລຸດຂອງມະນຸດໃນຕົ້ນໆແລະຍາດພີ່ນ້ອງອື່ນໆ, ເຊິ່ງໄດ້ປະຕິວັດການສຶກສາປະຫວັດສາດຂອງມະນຸດ.
ການຄົ້ນພົບຈາກການວິເຄາະ DNA, ສົມທົບກັບຫຼັກຖານໂບຮານຄະດີ, ໄດ້ປັບປຸງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບວິວັດທະນາການຂອງມະນຸດ. ມັນປະກົດວ່າ Homo sapiens ຢູ່ຮ່ວມກັນກັບຊະນິດ hominin ອື່ນໆໃນທົ່ວປະຫວັດສາດຂອງມະນຸດສ່ວນໃຫຍ່. ກຸ່ມທີ່ສູນພັນໃນປັດຈຸບັນເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນກັບພວກເຮົາໃນຫຼາຍວິທີ, ແລະຫຼັກຖານ DNA ຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າມະນຸດມີການພົວພັນໃກ້ຊິດກັບຊະນິດຕ່າງໆເຊັ່ນ Neanderthals, Denisovans, ແລະ "ປະຊາກອນຜີ."
ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊ່ຽວຊານຄິດຄືນໃຫມ່ວ່າມັນຫມາຍເຖິງການເປັນມະນຸດ. ໃນປັດຈຸບັນພວກເຮົາຮັບຮູ້ວ່າ hominin ຊະນິດອື່ນໆເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ແຕກຕ່າງກັນໂດຍພື້ນຖານຈາກພວກເຮົາແຕ່ເປັນຕົວແທນຂອງວິທີການທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງການເປັນມະນຸດ. ພວກເຂົາເຈົ້າມີພຶດຕິກຳທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ ແລະ ການປະຕິບັດວັດທະນະທຳ, ເຊັ່ນການທາສີຖ້ຳ, ການລ່າສັດໃຫຍ່, ແລະ ໂຄງສ້າງຕຶກອາຄານ. ບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາອາດຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະສົມພັນກັບກຸ່ມເຫຼົ່ານີ້, ນໍາໄປສູ່ການລວມເອົາລະຫັດພັນທຸກໍາຂອງພວກເຂົາເຂົ້າໄປໃນປະຊາກອນຂອງມະນຸດທີ່ທັນສະໄຫມ.
ກົງກັນຂ້າມກັບຄວາມເຊື່ອທີ່ຜ່ານມາກ່ຽວກັບຄວາມດີກວ່າຂອງມະນຸດ, ໃນປັດຈຸບັນພວກເຮົາເຂົ້າໃຈດີວ່າພີ່ນ້ອງຂອງມະນຸດໃນສະໄຫມໂບຮານຂອງພວກເຮົາເປັນສັດທີ່ສະລັບສັບຊ້ອນ, ມີຄວາມສາມາດໃນພຶດຕິກໍາທີ່ຊັບຊ້ອນແລະການສະແດງອອກທາງວັດທະນະທໍາ. ແນວຄິດທີ່ວ່າມະນຸດສະໄໝໃໝ່ເປັນຈຸດສູງສຸດຂອງການວິວັດທະນາການແມ່ນຜົນມາຈາກຄວາມລຳອຽງກ່ອນໜ້ານີ້ທີ່ຮາກຖານມາຈາກລັດທິອານານິຄົມ ແລະ ລັດທິນິຍົມ. ຄວາມຈິງແມ່ນວ່າເລື່ອງການວິວັດທະນາການຂອງພວກເຮົາແມ່ນມີຄວາມຊັບຊ້ອນຫຼາຍ ແລະຕິດພັນກັບຊະນິດ hominin ອື່ນໆເຫຼົ່ານີ້.
ການສຶກສາຂອງ DNA ວັດຖຸບູຮານໄດ້ເປີດເສັ້ນທາງໃຫມ່ສໍາລັບການເຂົ້າໃຈວິວັດທະນາຂອງມະນຸດ. ໂດຍການປຽບທຽບພັນທຸ ກຳ ຂອງມະນຸດຍຸກສະ ໄໝ ໃໝ່ ກັບ Neanderthals, Denisovans, ແລະກຸ່ມອື່ນໆ, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຄົ້ນພົບຫຼັກຖານທີ່ຊັດເຈນຂອງການປະສົມພັນ. ການເປີດເຜີຍເຫຼົ່ານີ້ທ້າທາຍແນວຄິດຂອງ "ກໍາແພງ" ທີ່ແຍກປະເພດ hominin ທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະແທນທີ່ຈະເນັ້ນໃສ່ຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັນຂອງມໍລະດົກທາງພັນທຸກໍາຂອງພວກເຮົາ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການເປັນມະນຸດບໍ່ໄດ້ຖືກກໍານົດພຽງແຕ່ໂດຍການເປັນ Homo sapiens. ປະຫວັດສາດວິວັດທະນາການຂອງພວກເຮົາແມ່ນຕິດພັນກັບສາຍພັນ hominin ອື່ນໆ, ເຊິ່ງພວກເຮົາຮ່ວມກັບດາວເຄາະ ແລະ ແລກປ່ຽນພັນທຸກໍາ. ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ເປັນສິ່ງເຕືອນໃຈທີ່ຖ່ອມຕົວວ່າພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງເວັບຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງມະນຸດ, ແລະແນວຄວາມຄິດຂອງຊະນິດຂອງມະນຸດດີກວ່າແມ່ນ myth ທີ່ບໍ່ມີຫຼັກຖານທາງວິທະຍາສາດຕໍ່ໄປອີກແລ້ວ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– “ການເປັນມະນຸດໝາຍເຖິງຫຍັງ?: DNA ບູຮານເປີດຄຳຖາມຫຼາຍກວ່າຄຳຕອບ” ໂດຍ Erika Engelhaupt, National Geographic (ມີນາ 2019)
- "ການວິເຄາະ DNA ບູຮານ" ໂດຍ Bence Viola, ມະຫາວິທະຍາໄລ Toronto
– ການສໍາພາດກັບ Chris Stringer, ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານວິວັດທະນາການຂອງມະນຸດຢູ່ພິພິທະພັນປະຫວັດສາດທໍາມະຊາດຂອງລອນດອນ, Rick Potts, ຜູ້ອໍານວຍການໂຄງການຕົ້ນກໍາເນີດຂອງມະນຸດ Smithsonian, John Shea, ນັກໂບຮານຄະດີຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Stony Brook, ແລະ Janet Young, curator ຂອງມານະສາດທາງດ້ານຮ່າງກາຍຢູ່ພິພິທະພັນປະຫວັດສາດການາດາ. .