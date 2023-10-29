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ການສຶກສາໃຫມ່ສະເຫນີ Beams ລົດໄຖນາເປັນການແກ້ໄຂບັນຫາຂີ້ເຫຍື້ອໃນອາວະກາດ

ByVicky Stavropoulou

Oct 29, 2023
ການສຶກສາໃຫມ່ສະເຫນີ Beams ລົດໄຖນາເປັນການແກ້ໄຂບັນຫາຂີ້ເຫຍື້ອໃນອາວະກາດ

ນັກວິທະຍາສາດກຳລັງຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂໃໝ່ໆຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕໍ່ກັບບັນຫາທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຂີ້ເຫຍື້ອໃນອາວະກາດທີ່ cluttering ວົງໂຄຈອນຂອງໂລກ. ດ້ວຍ​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ​ຂອງ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ອະ​ວະ​ກາດ​ການ​ຄ້າ, ຈຳ​ນວນ​ດາວ​ທຽມ​ໃນ​ອະ​ວະ​ກາດ​ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ​ໃນ​ຊຸມ​ປີ​ຕໍ່​ໄປ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ໃນທີ່ສຸດດາວທຽມເຫຼົ່ານີ້ຈະເສື່ອມເສຍ ແລະ ກາຍເປັນສູນຫາຍ, ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດການປະທະກັນກັບຍານອາວະກາດປະຕິບັດການ ແລະຄວາມເສຍຫາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນກັບບັນຍາກາດຂອງພວກເຮົາ.

ໃນ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ເພື່ອ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ບັນ​ຫາ junk ອະ​ວະ​ກາດ​, ການ​ສຶກ​ສາ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ໄດ້​ສະ​ເຫນີ​ແນວ​ຄວາມ​ຄິດ​ທີ່​ຫນ້າ​ສົນ​ໃຈ​: beams ລົດ​ໄຖ​ນາ​. ເທັກໂນໂລຍີອະນາຄົດນີ້, ໄດ້ຮັບການດົນໃຈຈາກນິຍາຍວິທະຍາສາດ, ມີທ່າແຮງທີ່ຈະຊ່ວຍດຶງດາວທຽມທີ່ສູນຫາຍອອກຈາກວົງໂຄຈອນ geostationary ທີ່ແອອັດຮອບໂລກ.

ແນວຄວາມຄິດຂອງ beam ລົດໄຖນາກ່ຽວຂ້ອງກັບການນໍາໃຊ້ກໍາລັງທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນ, ເຊັ່ນ: electrostatics, ເພື່ອດຶງດູດແລະ manipulate ວັດຖຸຈາກໄລຍະໄກ. ໃນ​ກໍ​ລະ​ນີ​ຂອງ junk ອະ​ວະ​ກາດ​, ກໍາ​ລັງ​ນີ້​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ເພື່ອ​ຄ່ອຍໆ​ນໍາ​ພາ​ແລະ​ການ​ຖ່າຍ​ຮູບ​ດາວ​ທຽມ​ທີ່​ຫມົດ​, ຫຼີກ​ເວັ້ນ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ແລະ​ການ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ຂອງ​ການ​ສະ​ສົມ​ຂອງ debris​.

ໃນຂະນະທີ່ແນວຄວາມຄິດຂອງ beams ລົດໄຖນາອາດຈະເບິ່ງຄືວ່າໄກ, ນັກວິທະຍາສາດກໍາລັງຄົ້ນຫາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຕ່າງໆເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຄວາມເປັນຈິງ. ການສຶກສາແນະນໍາການນໍາໃຊ້ beams ລົດໄຖນາ electrostatic, ເຊິ່ງຈະສາມາດດຶງດາວທຽມໄປຫາເຂົາເຈົ້າໂດຍບໍ່ມີການສໍາຜັດກັບຮ່າງກາຍ. ເທັກໂນໂລຢີນີ້ສາມາດເປັນສິ່ງສຳຄັນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຂີ້ເຫຍື້ອອະວະກາດ ໃນຂະນະທີ່ຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງຂອງການສຳຫຼວດອາວະກາດ ແລະ ການປະຕິບັດການດາວທຽມ.

ເຖິງແມ່ນວ່າມີສິ່ງທ້າທາຍໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງເພື່ອເອົາຊະນະ, ເຊັ່ນ: ການພັດທະນາ beams ລົດໄຖນາທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ພະລັງງານສູງ, ຜົນປະໂຫຍດທີ່ເປັນໄປໄດ້ແມ່ນສໍາຄັນ. ດ້ວຍການເອົາດາວທຽມທີ່ບໍ່ໄດ້ເສຍອອກຈາກວົງໂຄຈອນ, ພວກເຮົາສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ເກີດຂື້ນກັບຍານອະວະກາດປະຕິບັດການ, ປ້ອງກັນການລົບກວນຂອງອາວະກາດຕື່ມອີກ, ແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນກັບບັນຍາກາດຂອງພວກເຮົາ.

ໃນຂະນະທີ່ອຸດສາຫະ ກຳ ອະວະກາດທາງການຄ້າຍັງສືບຕໍ່ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງແລະການເພິ່ງພາອາໄສດາວທຽມຂອງພວກເຮົາເພີ່ມຂື້ນ, ການຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂທີ່ທັນສະ ໄໝ ສຳ ລັບບັນຫາຂີ້ເຫຍື້ອໃນອາວະກາດກາຍເປັນສິ່ງ ຈຳ ເປັນ. ລົດໄຖນາ beams ສະເຫນີເສັ້ນທາງທີ່ດີສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າແລະການພັດທະນາໃນອະນາຄົດ, ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໄປໃນຫນຶ່ງຂັ້ນຕອນທີ່ໃກ້ຊິດກັບສະພາບແວດລ້ອມອະວະກາດທີ່ສະອາດແລະປອດໄພກວ່າ.

ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍ (FAQ)

ຖາມ: ຂີ້ເຫຍື້ອອະວະກາດແມ່ນຫຍັງ?

A: ຂີ້ເຫຍື້ອອະວະກາດໝາຍເຖິງສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍມະນຸດທີ່ຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອໃສ່ວົງໂຄຈອນຂອງໂລກ, ລວມທັງດາວທຽມທີ່ບໍ່ໄດ້ສູນ, ໄລຍະຈະຫຼວດທີ່ໃຊ້ໄດ້, ແລະຊິ້ນສ່ວນຈາກພາລະກິດອະວະກາດທີ່ຜ່ານມາ.

ຖາມ: ຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂີ້ເຫຍື້ອອາວະກາດແມ່ນຫຍັງ?

A: ຂີ້ເຫຍື້ອອະວະກາດສ້າງຄວາມສ່ຽງອັນໃຫຍ່ຫຼວງ, ລວມທັງການປະທະກັນທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນກັບຍານອະວະກາດປະຕິບັດການ, ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ດາວທຽມ, ແລະການສ້າງສິ່ງເສດເຫຼືອເພີ່ມເຕີມໂດຍຜ່ານການປະທະກັນ.

Q: beams ລົດໄຖນາສາມາດຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາຂີ້ເຫຍື້ອຊ່ອງໄດ້ແນວໃດ?

A: beams ຂອງລົດໄຖນາ, ການນໍາໃຊ້ກໍາລັງເຊັ່ນ: electrostatics, ສາມາດດຶງດູດແລະ manipulate ຂີ້ເຫຍື້ອອະວະກາດຈາກໄລຍະໄກ, ມີທ່າແຮງທີ່ຈະເອົາດາວທຽມ defunct ອອກຈາກວົງໂຄຈອນແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການ collision ໄດ້.

ຖາມ: ສິ່ງທ້າທາຍໃນການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີລົດໄຖນາ beam ແມ່ນຫຍັງ?

A: ບາງສິ່ງທ້າທາຍໃນພາກປະຕິບັດລວມມີການພັດທະນາ beams ລົດໄຖນາທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ແລະມີອໍານາດ, ຮັບປະກັນປະສິດທິພາບຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແລະແກ້ໄຂຂໍ້ຈໍາກັດແລະຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ອາດມີ.

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