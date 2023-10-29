ການສຶກສາໃຫມ່ສະເຫນີ Beams ລົດໄຖນາເປັນການແກ້ໄຂບັນຫາຂີ້ເຫຍື້ອໃນອາວະກາດ

ນັກວິທະຍາສາດກຳລັງຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂໃໝ່ໆຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕໍ່ກັບບັນຫາທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຂີ້ເຫຍື້ອໃນອາວະກາດທີ່ cluttering ວົງໂຄຈອນຂອງໂລກ. ດ້ວຍການຂະຫຍາຍຕົວຂອງອຸດສາຫະກຳອະວະກາດການຄ້າ, ຈຳນວນດາວທຽມໃນອະວະກາດຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນຊຸມປີຕໍ່ໄປ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ໃນທີ່ສຸດດາວທຽມເຫຼົ່ານີ້ຈະເສື່ອມເສຍ ແລະ ກາຍເປັນສູນຫາຍ, ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດການປະທະກັນກັບຍານອາວະກາດປະຕິບັດການ ແລະຄວາມເສຍຫາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນກັບບັນຍາກາດຂອງພວກເຮົາ.
ໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາ junk ອະວະກາດ, ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາໄດ້ສະເຫນີແນວຄວາມຄິດທີ່ຫນ້າສົນໃຈ: beams ລົດໄຖນາ. ເທັກໂນໂລຍີອະນາຄົດນີ້, ໄດ້ຮັບການດົນໃຈຈາກນິຍາຍວິທະຍາສາດ, ມີທ່າແຮງທີ່ຈະຊ່ວຍດຶງດາວທຽມທີ່ສູນຫາຍອອກຈາກວົງໂຄຈອນ geostationary ທີ່ແອອັດຮອບໂລກ.
ແນວຄວາມຄິດຂອງ beam ລົດໄຖນາກ່ຽວຂ້ອງກັບການນໍາໃຊ້ກໍາລັງທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນ, ເຊັ່ນ: electrostatics, ເພື່ອດຶງດູດແລະ manipulate ວັດຖຸຈາກໄລຍະໄກ. ໃນກໍລະນີຂອງ junk ອະວະກາດ, ກໍາລັງນີ້ຈະໄດ້ຮັບການນໍາໃຊ້ເພື່ອຄ່ອຍໆນໍາພາແລະການຖ່າຍຮູບດາວທຽມທີ່ຫມົດ, ຫຼີກເວັ້ນການປະທະກັນແລະການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງການສະສົມຂອງ debris.
ໃນຂະນະທີ່ແນວຄວາມຄິດຂອງ beams ລົດໄຖນາອາດຈະເບິ່ງຄືວ່າໄກ, ນັກວິທະຍາສາດກໍາລັງຄົ້ນຫາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຕ່າງໆເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຄວາມເປັນຈິງ. ການສຶກສາແນະນໍາການນໍາໃຊ້ beams ລົດໄຖນາ electrostatic, ເຊິ່ງຈະສາມາດດຶງດາວທຽມໄປຫາເຂົາເຈົ້າໂດຍບໍ່ມີການສໍາຜັດກັບຮ່າງກາຍ. ເທັກໂນໂລຢີນີ້ສາມາດເປັນສິ່ງສຳຄັນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຂີ້ເຫຍື້ອອະວະກາດ ໃນຂະນະທີ່ຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງຂອງການສຳຫຼວດອາວະກາດ ແລະ ການປະຕິບັດການດາວທຽມ.
ເຖິງແມ່ນວ່າມີສິ່ງທ້າທາຍໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງເພື່ອເອົາຊະນະ, ເຊັ່ນ: ການພັດທະນາ beams ລົດໄຖນາທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ພະລັງງານສູງ, ຜົນປະໂຫຍດທີ່ເປັນໄປໄດ້ແມ່ນສໍາຄັນ. ດ້ວຍການເອົາດາວທຽມທີ່ບໍ່ໄດ້ເສຍອອກຈາກວົງໂຄຈອນ, ພວກເຮົາສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ເກີດຂື້ນກັບຍານອະວະກາດປະຕິບັດການ, ປ້ອງກັນການລົບກວນຂອງອາວະກາດຕື່ມອີກ, ແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນກັບບັນຍາກາດຂອງພວກເຮົາ.
ໃນຂະນະທີ່ອຸດສາຫະ ກຳ ອະວະກາດທາງການຄ້າຍັງສືບຕໍ່ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງແລະການເພິ່ງພາອາໄສດາວທຽມຂອງພວກເຮົາເພີ່ມຂື້ນ, ການຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂທີ່ທັນສະ ໄໝ ສຳ ລັບບັນຫາຂີ້ເຫຍື້ອໃນອາວະກາດກາຍເປັນສິ່ງ ຈຳ ເປັນ. ລົດໄຖນາ beams ສະເຫນີເສັ້ນທາງທີ່ດີສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າແລະການພັດທະນາໃນອະນາຄົດ, ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໄປໃນຫນຶ່ງຂັ້ນຕອນທີ່ໃກ້ຊິດກັບສະພາບແວດລ້ອມອະວະກາດທີ່ສະອາດແລະປອດໄພກວ່າ.
ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍ (FAQ)
ຖາມ: ຂີ້ເຫຍື້ອອະວະກາດແມ່ນຫຍັງ?
A: ຂີ້ເຫຍື້ອອະວະກາດໝາຍເຖິງສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍມະນຸດທີ່ຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອໃສ່ວົງໂຄຈອນຂອງໂລກ, ລວມທັງດາວທຽມທີ່ບໍ່ໄດ້ສູນ, ໄລຍະຈະຫຼວດທີ່ໃຊ້ໄດ້, ແລະຊິ້ນສ່ວນຈາກພາລະກິດອະວະກາດທີ່ຜ່ານມາ.
ຖາມ: ຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂີ້ເຫຍື້ອອາວະກາດແມ່ນຫຍັງ?
A: ຂີ້ເຫຍື້ອອະວະກາດສ້າງຄວາມສ່ຽງອັນໃຫຍ່ຫຼວງ, ລວມທັງການປະທະກັນທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນກັບຍານອະວະກາດປະຕິບັດການ, ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ດາວທຽມ, ແລະການສ້າງສິ່ງເສດເຫຼືອເພີ່ມເຕີມໂດຍຜ່ານການປະທະກັນ.
Q: beams ລົດໄຖນາສາມາດຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາຂີ້ເຫຍື້ອຊ່ອງໄດ້ແນວໃດ?
A: beams ຂອງລົດໄຖນາ, ການນໍາໃຊ້ກໍາລັງເຊັ່ນ: electrostatics, ສາມາດດຶງດູດແລະ manipulate ຂີ້ເຫຍື້ອອະວະກາດຈາກໄລຍະໄກ, ມີທ່າແຮງທີ່ຈະເອົາດາວທຽມ defunct ອອກຈາກວົງໂຄຈອນແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການ collision ໄດ້.
ຖາມ: ສິ່ງທ້າທາຍໃນການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີລົດໄຖນາ beam ແມ່ນຫຍັງ?
A: ບາງສິ່ງທ້າທາຍໃນພາກປະຕິບັດລວມມີການພັດທະນາ beams ລົດໄຖນາທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ແລະມີອໍານາດ, ຮັບປະກັນປະສິດທິພາບຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແລະແກ້ໄຂຂໍ້ຈໍາກັດແລະຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ອາດມີ.
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