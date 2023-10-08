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ວິທະຍາສາດ

ນັກວິທະຍາສາດເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບກ່ຽວກັບ Galaxies ທໍາອິດທີ່ສຸດຂອງຈັກກະວານ

ByMampho Brescia

Oct 8, 2023
ນັກວິທະຍາສາດເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບກ່ຽວກັບ Galaxies ທໍາອິດທີ່ສຸດຂອງຈັກກະວານ

ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຄົ້ນພົບຢ່າງໂດດເດັ່ນກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດຕົ້ນໆຂອງຈັກກະວານຂອງພວກເຮົາໂດຍໃຊ້ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb. ກ້ອງສ່ອງທາງໄກໄດ້ເປີດເຜີຍການລວບລວມຂອງ galaxies ທີ່ມີເວລາກັບຄືນໄປບ່ອນທີ່ລຶກລັບທີ່ເອີ້ນວ່າອາລຸນ cosmic. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, galaxies ເຫຼົ່ານີ້ມີຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈແລະເປັນຜູ້ໃຫຍ່, defying ຄວາມຄາດຫວັງຂອງວິທະຍາສາດ. ການຄົ້ນພົບນີ້ໄດ້ທ້າທາຍຫຼັກການພື້ນຖານຂອງ cosmology, ພາກສະຫນາມທີ່ສຶກສາຕົ້ນກໍາເນີດແລະການວິວັດທະນາຂອງຈັກກະວານ.

ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມລຶກລັບນີ້, ການສຶກສາໃຫມ່ທີ່ດໍາເນີນໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າອາດຈະໃຫ້ຄໍາຕອບໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງປະຕິເສດທິດສະດີທີ່ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ. ການຄົ້ນພົບຂອງການສຶກສານີ້ສາມາດປະຕິວັດຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຈັກກະວານໃນຕອນຕົ້ນແລະສ່ອງແສງກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງຂອງ galaxies ໃນອາລຸນ cosmic.

ຍານອະວະກາດ PLD ຂອງສະເປນ ກະກຽມການຍິງຈະຫຼວດ

ບໍລິສັດເລີ່ມຕົ້ນຂອງແອສປາໂຍນ PLD Space ມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະດໍາເນີນການທົດລອງຍິງຈະຫຼວດ Miura-1 ທີ່ສາມາດນໍາມາໃຊ້ຄືນໄດ້. ການເປີດຕົວນີ້ສະແດງເຖິງຈຸດສໍາຄັນໃນການພັດທະນາ microlaunchers, ເຊິ່ງມີຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າແລະປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍ. ຈະຫຼວດດັ່ງກ່າວຈະບິນຂຶ້ນຈາກເມືອງ Huelva ໃນພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງສະເປນ ແລະຄາດວ່າຈະເປັນການຍິງຈະຫຼວດສ່ວນຕົວເຕັມຮູບແບບຄັ້ງທຳອິດຂອງເອີຣົບ. ຄວາມສໍາເລັດຂອງພາລະກິດການທົດສອບນີ້ຈະປູທາງໄປສູ່ການພັດທະນາຕໍ່ໄປໃນອຸດສາຫະກໍາອະວະກາດເອກະຊົນ.

ຮອຍຕີນຂອງມະນຸດບູຮານຢືນຢັນການປະກົດຕົວກ່ອນໄວອັນຄວນຢູ່ໃນອາເມລິກາເຫນືອ

ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ໃໝ່​ໄດ້​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ​ມະ​ນຸດ​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ​ເໜືອ​ໄວ​ກວ່າ​ທີ່​ເຊື່ອ​ໃນ​ເມື່ອ​ກ່ອນ. ການຄົ້ນພົບຮອຍຕີນຂອງຟອດຊິວສິກທີ່ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ White Sands ໃນລັດນິວເມັກຊິໂກແມ່ນຫຼັກຖານທີ່ສໍາຄັນຂອງການປະກົດຕົວຂອງມະນຸດຢູ່ໃນທະວີບ. ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ນໍາໃຊ້ສອງເຕັກນິກການນັດພົບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ການນັດພົບ radiocarbon ແລະ optically ກະຕຸ້ນການນັດພົບ luminescence, ເພື່ອສ້າງວ່າຮອຍຕີນເຫຼົ່ານີ້ມີເວລາກັບຄືນໄປບ່ອນປະມານ 21,000 ຫາ 23,000 ປີກ່ອນຫນ້ານີ້. ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ Homo sapiens ໄດ້ຕັ້ງຕົວເອງຢູ່ໃນອາເມລິກາເຫນືອໃນລະຫວ່າງເງື່ອນໄຂທີ່ທ້າທາຍຂອງຍຸກກ້ອນສຸດທ້າຍ.

ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນປະຫວັດສາດເກົ່າແກ່ຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍແລະການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງມະນຸດໃນອາເມລິກາເຫນືອ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດຕົ້ນໆຂອງຊະນິດພັນຂອງພວກເຮົາ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– The James Webb Space Telescope: NASA
– PLD Space: ເວັບໄຊທ໌ທາງການ
- ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຮອຍ​ຕີນ​ຂອງ​ມະ​ນຸດ​ໂບ​ຮານ​ໃນ​ນິວ​ເມັກ​ຊິ​ໂກ​: ສະ​ຖາ​ບັນ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ X (ສະ​ຖາ​ບັນ​ຕົວ​ຢ່າງ​)

By Mampho Brescia

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