ນັກວິທະຍາສາດເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບກ່ຽວກັບ Galaxies ທໍາອິດທີ່ສຸດຂອງຈັກກະວານ

ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຄົ້ນພົບຢ່າງໂດດເດັ່ນກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດຕົ້ນໆຂອງຈັກກະວານຂອງພວກເຮົາໂດຍໃຊ້ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb. ກ້ອງສ່ອງທາງໄກໄດ້ເປີດເຜີຍການລວບລວມຂອງ galaxies ທີ່ມີເວລາກັບຄືນໄປບ່ອນທີ່ລຶກລັບທີ່ເອີ້ນວ່າອາລຸນ cosmic. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, galaxies ເຫຼົ່ານີ້ມີຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈແລະເປັນຜູ້ໃຫຍ່, defying ຄວາມຄາດຫວັງຂອງວິທະຍາສາດ. ການຄົ້ນພົບນີ້ໄດ້ທ້າທາຍຫຼັກການພື້ນຖານຂອງ cosmology, ພາກສະຫນາມທີ່ສຶກສາຕົ້ນກໍາເນີດແລະການວິວັດທະນາຂອງຈັກກະວານ.
ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມລຶກລັບນີ້, ການສຶກສາໃຫມ່ທີ່ດໍາເນີນໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າອາດຈະໃຫ້ຄໍາຕອບໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງປະຕິເສດທິດສະດີທີ່ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ. ການຄົ້ນພົບຂອງການສຶກສານີ້ສາມາດປະຕິວັດຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຈັກກະວານໃນຕອນຕົ້ນແລະສ່ອງແສງກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງຂອງ galaxies ໃນອາລຸນ cosmic.
ຍານອະວະກາດ PLD ຂອງສະເປນ ກະກຽມການຍິງຈະຫຼວດ
ບໍລິສັດເລີ່ມຕົ້ນຂອງແອສປາໂຍນ PLD Space ມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະດໍາເນີນການທົດລອງຍິງຈະຫຼວດ Miura-1 ທີ່ສາມາດນໍາມາໃຊ້ຄືນໄດ້. ການເປີດຕົວນີ້ສະແດງເຖິງຈຸດສໍາຄັນໃນການພັດທະນາ microlaunchers, ເຊິ່ງມີຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າແລະປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍ. ຈະຫຼວດດັ່ງກ່າວຈະບິນຂຶ້ນຈາກເມືອງ Huelva ໃນພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງສະເປນ ແລະຄາດວ່າຈະເປັນການຍິງຈະຫຼວດສ່ວນຕົວເຕັມຮູບແບບຄັ້ງທຳອິດຂອງເອີຣົບ. ຄວາມສໍາເລັດຂອງພາລະກິດການທົດສອບນີ້ຈະປູທາງໄປສູ່ການພັດທະນາຕໍ່ໄປໃນອຸດສາຫະກໍາອະວະກາດເອກະຊົນ.
ຮອຍຕີນຂອງມະນຸດບູຮານຢືນຢັນການປະກົດຕົວກ່ອນໄວອັນຄວນຢູ່ໃນອາເມລິກາເຫນືອ
ການຄົ້ນຄວ້າໃໝ່ໄດ້ຢືນຢັນວ່າມະນຸດອາໄສຢູ່ອາເມລິກາເໜືອໄວກວ່າທີ່ເຊື່ອໃນເມື່ອກ່ອນ. ການຄົ້ນພົບຮອຍຕີນຂອງຟອດຊິວສິກທີ່ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ White Sands ໃນລັດນິວເມັກຊິໂກແມ່ນຫຼັກຖານທີ່ສໍາຄັນຂອງການປະກົດຕົວຂອງມະນຸດຢູ່ໃນທະວີບ. ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ນໍາໃຊ້ສອງເຕັກນິກການນັດພົບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ການນັດພົບ radiocarbon ແລະ optically ກະຕຸ້ນການນັດພົບ luminescence, ເພື່ອສ້າງວ່າຮອຍຕີນເຫຼົ່ານີ້ມີເວລາກັບຄືນໄປບ່ອນປະມານ 21,000 ຫາ 23,000 ປີກ່ອນຫນ້ານີ້. ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ Homo sapiens ໄດ້ຕັ້ງຕົວເອງຢູ່ໃນອາເມລິກາເຫນືອໃນລະຫວ່າງເງື່ອນໄຂທີ່ທ້າທາຍຂອງຍຸກກ້ອນສຸດທ້າຍ.
ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນປະຫວັດສາດເກົ່າແກ່ຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍແລະການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງມະນຸດໃນອາເມລິກາເຫນືອ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດຕົ້ນໆຂອງຊະນິດພັນຂອງພວກເຮົາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– The James Webb Space Telescope: NASA
– PLD Space: ເວັບໄຊທ໌ທາງການ
- ການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບຮອຍຕີນຂອງມະນຸດໂບຮານໃນນິວເມັກຊິໂກ: ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ X (ສະຖາບັນຕົວຢ່າງ)