ຕົວຢ່າງຮູບດາວຂອງອົງການ NASA ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປທະເລຊາຍຢູທາຢ່າງປອດໄພ

ພາລະກິດອະວະກາດລ່າສຸດຂອງອົງການ NASA ໄດ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ເນື່ອງຈາກເປັນແຄບຊູນທີ່ບັນຈຸຕົວຢ່າງດິນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍເກັບໄດ້ຈາກດາວເຄາະນ້ອຍໄດ້ຕົກລົງສູ່ທະເລຊາຍຢູທາຢ່າງສຳເລັດຜົນ. ຍານແຄບຊູນ, ປ່ອຍອອກມາຈາກຍານອະວະກາດ OSIRIS-REx, ໄດ້ແຕະລົງພາຍໃນເຂດລົງຈອດທາງທິດຕາເວັນຕົກຂອງເມືອງ Salt Lake.
ຍານອະວະກາດ OSIRIS-REx ໄດ້ປະຕິບັດພາລະກິດເພື່ອເກັບຕົວຢ່າງຈາກດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu, ເຊິ່ງມັນປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນຕົ້ນປີນີ້. ໃນວັນອາທິດ, ແຄບຊູນຮູບຮ່າງ gumdrop ທີ່ບັນທຸກສິນຄ້າທີ່ມີຄ່າໄດ້ເຂົ້າສູ່ລະດັບບັນຍາກາດຂອງໂລກຄືນໃຫມ່ແລະ parachule ໄດ້ຢ່າງປອດໄພເຂົ້າໄປໃນທະເລຊາຍ Utah.
ນີ້ແມ່ນຜົນສໍາເລັດອັນສໍາຄັນສໍາລັບອົງການ NASA ເນື່ອງຈາກວ່າມັນເປັນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ຕົວຢ່າງຈາກດາວເຄາະນ້ອຍໄດ້ຖືກສົ່ງກັບຄືນສູ່ໂລກຢ່າງສໍາເລັດຜົນນັບຕັ້ງແຕ່ພາລະກິດຂອງ Apollo ໄດ້ນໍາເອົາຫີນດວງຈັນກັບຄືນມາໃນຊຸມປີ 1960 ແລະ 1970. ນັກວິທະຍາສາດມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະສຶກສາຕົວຢ່າງເປັນຮູບດາວຍ້ອນວ່າມັນມີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນການສ້າງຕັ້ງລະບົບສຸລິຍະແລະອາດຈະໃຫ້ຂໍ້ຄຶດກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດຂອງຊີວິດໃນໂລກ.
ໃນຂ່າວອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອະວະກາດ, ກອງທັບອາວະກາດຂອງສະຫະລັດກຳລັງຄົ້ນຫາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການສ້າງຕັ້ງສາຍດ່ວນກັບຈີນເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດວິກິດການໃນອະວະກາດ. ນາຍພົນ Chance Saltzman, ຫົວຫນ້າປະຕິບັດງານອະວະກາດ, ສະແດງຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການສື່ສານໂດຍກົງລະຫວ່າງກອງທັບອາວະກາດແລະຄູ່ຮ່ວມງານຂອງຈີນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງ. ໃນຂະນະທີ່ການສົນທະນາໄດ້ມີຂຶ້ນຢູ່ພາຍໃນ, ຍັງບໍ່ທັນມີການພົວພັນທາງການກັບຈີນໄດ້ເກີດຂຶ້ນ.
ການສ້າງຕັ້ງໂທລະສັບສາຍດ່ວນກັບຈີນສາມາດເປັນບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນໃນການຮັບປະກັນການຮ່ວມມືໂດຍສັນຕິໃນອະວະກາດ ແລະຫຼີກລ່ຽງຄວາມຂັດແຍ່ງທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນຫຼືຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດ. ສະຫະລັດຮັບຮູ້ຄວາມສໍາຄັນຂອງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດໃນການສໍາຫລວດອະວະກາດແລະມີຈຸດປະສົງເພື່ອສົ່ງເສີມຊ່ອງທາງການສື່ສານທີ່ດີກວ່າກັບທຸກປະເທດທີ່ເດີນທາງໃນອາວະກາດ.
ການພັດທະນາທັງສອງນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມກ້າວຫນ້າແລະການຮ່ວມມືຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນຂົງເຂດການສໍາຫລວດອະວະກາດແລະຄວາມສໍາຄັນເພີ່ມຂຶ້ນຂອງກິດຈະກໍາໃນອາວະກາດໃນໂລກທີ່ທັນສະໄຫມ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– NASA: www.nasa.gov
– Reuters: www.reuters.com