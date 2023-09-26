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ຕົວຢ່າງຮູບດາວຂອງອົງການ NASA ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປທະເລຊາຍຢູທາຢ່າງປອດໄພ

ByMampho Brescia

Sep 26, 2023
ຕົວຢ່າງຮູບດາວຂອງອົງການ NASA ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປທະເລຊາຍຢູທາຢ່າງປອດໄພ

ພາລະກິດອະວະກາດລ່າສຸດຂອງອົງການ NASA ໄດ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ເນື່ອງຈາກເປັນແຄບຊູນທີ່ບັນຈຸຕົວຢ່າງດິນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍເກັບໄດ້ຈາກດາວເຄາະນ້ອຍໄດ້ຕົກລົງສູ່ທະເລຊາຍຢູທາຢ່າງສຳເລັດຜົນ. ຍານແຄບຊູນ, ປ່ອຍອອກມາຈາກຍານອະວະກາດ OSIRIS-REx, ໄດ້ແຕະລົງພາຍໃນເຂດລົງຈອດທາງທິດຕາເວັນຕົກຂອງເມືອງ Salt Lake.

ຍານອະວະກາດ OSIRIS-REx ໄດ້ປະຕິບັດພາລະກິດເພື່ອເກັບຕົວຢ່າງຈາກດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu, ເຊິ່ງມັນປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນຕົ້ນປີນີ້. ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ, ແຄບ​ຊູນ​ຮູບ​ຮ່າງ gumdrop ທີ່​ບັນ​ທຸກ​ສິນ​ຄ້າ​ທີ່​ມີ​ຄ່າ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ສູ່​ລະ​ດັບ​ບັນ​ຍາ​ກາດ​ຂອງ​ໂລກ​ຄືນ​ໃຫມ່​ແລະ parachule ໄດ້​ຢ່າງ​ປອດ​ໄພ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ທະ​ເລ​ຊາຍ Utah.

ນີ້ແມ່ນຜົນສໍາເລັດອັນສໍາຄັນສໍາລັບອົງການ NASA ເນື່ອງຈາກວ່າມັນເປັນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ຕົວຢ່າງຈາກດາວເຄາະນ້ອຍໄດ້ຖືກສົ່ງກັບຄືນສູ່ໂລກຢ່າງສໍາເລັດຜົນນັບຕັ້ງແຕ່ພາລະກິດຂອງ Apollo ໄດ້ນໍາເອົາຫີນດວງຈັນກັບຄືນມາໃນຊຸມປີ 1960 ແລະ 1970. ນັກວິທະຍາສາດມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະສຶກສາຕົວຢ່າງເປັນຮູບດາວຍ້ອນວ່າມັນມີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນການສ້າງຕັ້ງລະບົບສຸລິຍະແລະອາດຈະໃຫ້ຂໍ້ຄຶດກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດຂອງຊີວິດໃນໂລກ.

​ໃນ​ຂ່າວ​ອື່ນໆ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ອະວະກາດ, ກອງທັບ​ອາ​ວະ​ກາດ​ຂອງ​ສະຫະລັດ​ກຳລັງ​ຄົ້ນ​ຫາ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ຂອງ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ສາຍ​ດ່ວນ​ກັບ​ຈີນ​ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ບໍ່​ໃຫ້​ເກີດ​ວິ​ກິດ​ການ​ໃນ​ອະວະກາດ. ນາຍພົນ Chance Saltzman, ຫົວຫນ້າປະຕິບັດງານອະວະກາດ, ສະແດງຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການສື່ສານໂດຍກົງລະຫວ່າງກອງທັບອາວະກາດແລະຄູ່ຮ່ວມງານຂອງຈີນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງ. ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ການ​ສົນ​ທະ​ນາ​ໄດ້​ມີ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ​, ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ມີ​ການ​ພົວ​ພັນ​ທາງ​ການ​ກັບ​ຈີນ​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​.

ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ໂທລະສັບ​ສາຍ​ດ່ວນ​ກັບ​ຈີນ​ສາມາດ​ເປັນ​ບາດກ້າວ​ທີ່​ສຳຄັນ​ໃນ​ການ​ຮັບປະກັນ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໂດຍ​ສັນຕິ​ໃນ​ອະວະກາດ ​ແລະ​ຫຼີກ​ລ່ຽງ​ຄວາມ​ຂັດ​ແຍ່ງ​ທີ່​ອາດ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຫຼື​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ຜິດ. ສະຫະລັດຮັບຮູ້ຄວາມສໍາຄັນຂອງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດໃນການສໍາຫລວດອະວະກາດແລະມີຈຸດປະສົງເພື່ອສົ່ງເສີມຊ່ອງທາງການສື່ສານທີ່ດີກວ່າກັບທຸກປະເທດທີ່ເດີນທາງໃນອາວະກາດ.

ການພັດທະນາທັງສອງນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມກ້າວຫນ້າແລະການຮ່ວມມືຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນຂົງເຂດການສໍາຫລວດອະວະກາດແລະຄວາມສໍາຄັນເພີ່ມຂຶ້ນຂອງກິດຈະກໍາໃນອາວະກາດໃນໂລກທີ່ທັນສະໄຫມ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– NASA: www.nasa.gov
– Reuters: www.reuters.com

By Mampho Brescia

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