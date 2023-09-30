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ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ວິທະຍາສາດ

ເສດ DNA ໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບຢູ່ໃນຟອດຊິວທໍາຂອງເຕົ່າອາຍຸ 6 ລ້ານປີ

ByVicky Stavropoulou

Sep 30, 2023
ເສດ DNA ໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບຢູ່ໃນຟອດຊິວທໍາຂອງເຕົ່າອາຍຸ 6 ລ້ານປີ

ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພົບເຫັນສິ່ງທີ່ເຫຼືອຂອງ DNA ໃນຟອດຊິວທໍາເຕົ່າທະເລທີ່ມີອາຍຸ 6 ລ້ານປີ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຫນຶ່ງໃນຟອດຊິວກະດູກສັນຫຼັງບູຮານຈໍານວນຫນ້ອຍທີ່ບັນຈຸສານພັນທຸກໍາ. ຟອດຊິວທໍາທີ່ຂຸດຂື້ນຕາມແຄມຝັ່ງທະເລ Caribbean ຂອງປານາມາໃນປີ 2015, ໄດ້ຮັກສາຈຸລັງກະດູກທີ່ເອີ້ນວ່າ osteocytes ດ້ວຍລາຍລະອຽດພິເສດ. ເຖິງແມ່ນວ່າຟອດຊິວທໍາບໍ່ສົມບູນ, ຂາດໂຄງກະດູກທັງຫມົດຂອງເຕົ່າ, carapace (ແກະ) ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງ intact. ນັກ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ວ່າ​ເຕົ່າ​ໂຕ​ນີ້​ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ຍາວ​ປະມານ​ໜຶ່ງ​ຟຸດ​ເມື່ອ​ຍັງ​ມີ​ຊີວິດ​ຢູ່.

ການຄົ້ນພົບນີ້ເປີດຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃຫມ່ສໍາລັບການເຂົ້າໃຈສິ່ງມີຊີວິດວັດຖຸບູຮານແລະປະຫວັດສາດວິວັດທະນາການຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໂດຍການວິເຄາະສິ່ງທີ່ເຫຼືອ DNA, ນັກວິທະຍາສາດສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການແຕ່ງຫນ້າທາງພັນທຸກໍາຂອງເຕົ່າບູຮານຊະນິດນີ້. ການຄົ້ນພົບດັ່ງກ່າວໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບຄວາມສໍາພັນທາງວິວັດທະນາການລະຫວ່າງຊະນິດເຕົ່າບູຮານ ແລະທັນສະໄຫມ ເຊັ່ນ: ເຕົ່າ Kemp's ridley ແລະ olive ridley turtles.

ສື່ມວນຊົນສັງຄົມແລະຄູ່ຮ່ວມງານເອກະຊົນ: ພາຍໃນການປ່ຽນແປງທີ່ອົງການອະວະກາດອິນເດຍ

ອົງການ​ຄົ້ນ​ຄ້ວາ​ອາ​ວະ​ກາດ​ຂອງ​ອິນ​ເດຍ ຫຼື ISRO ​ໄດ້​ບັນລຸ​ການ​ສ້າງ​ສະຖິຕິ​ໃນ​ການ​ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່ Chandrayaan-3 ​ໄປ​ສູ່​ດວງ​ຈັນ. ເຫດການຖ່າຍທອດສົດໄດ້ດຶງເອົາຜູ້ຊົມຫຼາຍກວ່າ 8 ລ້ານຄົນຢູ່ YouTube, ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນຄວາມສົນໃຈ ແລະ ການສະຫນັບສະຫນູນດ້ານວິສະວະກໍາອະວະກາດລາຄາຖືກ ແລະຄວາມພະຍາຍາມທາງວິທະຍາສາດຂອງອິນເດຍ. ເບື້ອງຫຼັງຄວາມສໍາເລັດນີ້ແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມຍຸດທະສາດເພື່ອ rebrand ອົງການອະວະກາດອາຍຸ 54 ປີເປັນວິທີການແລະມີສ່ວນຮ່ວມ.

ອີງຕາມພະນັກງານໃນປະຈຸບັນແລະອະດີດ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານອຸດສາຫະກໍາ, ISRO ໄດ້ປະຕິບັດຂັ້ນຕອນເພື່ອນໍາໃຊ້ເວທີສື່ມວນຊົນສັງຄົມແລະຄູ່ຮ່ວມງານເອກະຊົນເພື່ອເພີ່ມການມີສ່ວນຮ່ວມແລະການຮັບຮູ້ຂອງປະຊາຊົນ. ວິທີການນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຂຸດຄົ້ນອະວະກາດສາມາດເຂົ້າເຖິງປະຊາຊົນທົ່ວໄປແລະສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືກັບບໍລິສັດເອກະຊົນ. ຈຸດສຸມຂອງ ISRO ກ່ຽວກັບຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະການມີສ່ວນພົວພັນ ແມ່ນການວາງຕໍາແໜ່ງອິນເດຍ ໃຫ້ເປັນຜູ້ທີ່ໂດດເດັ່ນໃນອຸດສາຫະກໍາອະວະກາດທົ່ວໂລກ.

ຍານສຳຫຼວດດວງຈັນຂອງຍີ່ປຸ່ນ ເລື່ອນພາລະກິດລົງຈອດດວງຈັນທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການ NASA

ຍານ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ທາງ​ດວງ​ຈັນ​ຂອງ​ຍີ່​ປຸ່ນ​ຊື່​ວ່າ ispace ໄດ້​ປະ​ກາດ​ເລື່ອນ​ເວ​ລາ 2025 ປີ​ຕໍ່​ພາ​ລະ​ກິດ​ລົງ​ຈອດ​ດວງ​ຈັນ​ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ. ພາລະກິດດັ່ງກ່າວ, ໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ວາງແຜນໄວ້ສໍາລັບປີ 2026, ໄດ້ຖືກເລື່ອນໄປເປັນ XNUMX. ການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຂັບເຄື່ອນໂດຍຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະກະກຽມທີ່ດີກວ່າສໍາລັບຄະນະກໍາມະໂດຍ NASA, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການແກ້ໄຂການຊັກຊ້າການສະຫນອງອົງປະກອບ.

ຄວາມພະຍາຍາມລົງຈອດຕາມດວງຈັນຄັ້ງທຳອິດຂອງ ispace ກັບຍານອະວະກາດ Hakuto-R Mission 1 ໃນເດືອນເມສາ ໄດ້ປະສົບກັບຄວາມລົ້ມແຫຼວຍ້ອນການຄິດໄລ່ລະດັບຄວາມສູງຜິດ. ບໍລິສັດໄດ້ປະເຊີນກັບຄວາມວຸ່ນວາຍຂອງບໍລິສັດໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ຕາມການລາຍງານໂດຍ The Financial Times. ເຖິງວ່າຈະມີສິ່ງທ້າທາຍ, ispace ຍັງຄົງມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະສໍາຫຼວດດວງຈັນແລະກໍາລັງເຮັດວຽກເພື່ອປັບປຸງຄວາມສາມາດທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີແລະຂະບວນການປະຕິບັດງານຂອງພວກເຂົາ.

ນິຍາມ:
– DNA: ອາຊິດ Deoxyribonucleic, ສານພັນທຸກໍາທີ່ມີຢູ່ໃນທຸກສິ່ງມີຊີວິດ.
– ຟອດຊິລ: ຊາກ ຫຼື ຮ່ອງຮອຍຂອງພືດ ແລະ ສັດບູຮານທີ່ຮັກສາໄວ້ໃນຫີນ.
– ກະດູກສັນຫຼັງ: ເປັນສັດທີ່ມີກະດູກສັນຫຼັງ ຫຼື ກະດູກສັນຫຼັງ.
– Carapace: ເປືອກ​ແຂງ​ຂອງ​ສັດ​ບາງ​ຊະ​ນິດ​ເຊັ່ນ​: ເຕົ່າ​ຫຼື crustaceans​.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ແຫຼ່ງຂ່າວ 1: Reuters: “ການຄົ້ນພົບສິ່ງເສດເຫຼືອ DNA ຢູ່ໃນຟອດຊິນຂອງເຕົ່າອາຍຸ 6 ລ້ານປີ”
- ແຫຼ່ງ 2: Reuters: "ສື່ມວນຊົນສັງຄົມແລະຄູ່ຮ່ວມງານເອກະຊົນ: ພາຍໃນການປ່ຽນແປງທີ່ອົງການອະວະກາດອິນເດຍ"
– ແຫຼ່ງຂ່າວທີ 3: Reuters: “ການເລີ່ມຕົ້ນທາງດວງຈັນຂອງຍີ່ປຸ່ນ ispace ຊັກຊ້າພາລະກິດທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການ NASA ເຖິງປີ 2026”

By Vicky Stavropoulou

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