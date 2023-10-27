ຈີນໄດ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ຈຸດໝາຍສຳຄັນໃນການເດີນທາງສຳຫຼວດອະວະກາດຂອງຕົນ, ໃນຂະນະທີ່ລູກເຮືອອາວະກາດອາວະກາດທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດຂອງຈີນໄດ້ອອກເດີນທາງໄປຍັງສະຖານີອະວະກາດຂອງປະເທດ. ການສົ່ງຍານອະວະກາດ Shenzhou-17 ທີ່ມີຊື່ສຽງໃນອີກຊື່ນຶ່ງວ່າ “ເຮືອເທວະດາ” ເປັນຍຸກໃໝ່ສຳລັບຄວາມທະເຍີທະຍານອະວະກາດຂອງຈີນ.
ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍຈະຫຼວດ Long March-2F, ຍານ Shenzhou-17 ແລະຜູ້ໂດຍສານ XNUMX ຄົນ ໄດ້ລະເບີດອອກຈາກສູນສົ່ງດາວທຽມ Jiuquan ໃນພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງຈີນ. ພາລະກິດນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ເປີດທາງໃຫ້ແກ່ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງໂຄງການອະວະກາດຂອງຈີນເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເປີດປະຕູໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ "taikonauts" ຮຸ່ນໃໝ່ທີ່ຈະສ້າງອະນາຄົດຂອງການສຳຫຼວດອະວະກາດອີກດ້ວຍ.
ໃນຂ່າວຂະໜານດຽວກັນ, ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍທ່ານ Vladimir Putin ໄດ້ປະກາດແຜນການຂອງຣັດເຊຍທີ່ຈະສ້າງຕັ້ງສະຖານີວົງໂຄຈອນຂອງຕົນເອງໃນປີ 2027. ການພັດທະນາທີ່ທັນສະ ໄໝ ນີ້ສອດຄ່ອງກັບວິໄສທັດຂອງ Moscow ສຳ ລັບອະນາຄົດຂອງການ ສຳ ຫຼວດອະວະກາດ, ປະຕິບັດຕາມຄວາມ ສຳ ເລັດຂອງສະຖານີອາວະກາດສາກົນ. ເຖິງວ່າຈະປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນພາລະກິດທາງດວງຈັນໃນຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ຣັດເຊຍຍັງຍຶດໝັ້ນຕໍ່ໂຄງການດວງຈັນຂອງຕົນ, ໂດຍສະແດງໃຫ້ເຫັນການອຸທິດຕົນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງເພື່ອຂະຫຍາຍການປະກົດຕົວຂອງມວນມະນຸດໃນອາວະກາດ.
ໃນການຄົ້ນພົບທີ່ໜ້າຈັບໃຈອີກອັນໜຶ່ງ, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ເປີດເຜີຍຄວາມເຂົ້າໃຈໃໝ່ກ່ຽວກັບພາຍໃນເລິກຂອງດາວອັງຄານ. ໂດຍການວິເຄາະຄື້ນສັ່ນສະເທືອນທີ່ຜະລິດໂດຍຜົນກະທົບຂອງ meteorite, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ກໍານົດຊັ້ນ molten ທີ່ບໍ່ຮູ້ມາກ່ອນທີ່ອ້ອມຮອບແກນໂລຫະແຫຼວຂອງດາວເຄາະ. ການຄົ້ນຫານີ້ທ້າທາຍການຄາດຄະເນທີ່ຜ່ານມາແລະກະຕຸ້ນໃຫ້ມີການປະເມີນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບອົງປະກອບທາງທໍລະນີສາດຂອງດາວອັງຄານ.
ການເພີ່ມເຂົ້າໄປໃນພື້ນທີ່ຂອງການຄົ້ນພົບທາງວິທະຍາສາດ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງນັກວິທະຍາສາດເປຣູແລະໂປໂລຍໄດ້ເຮັດໃຫ້ການພັກຜ່ອນທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈຂອງສາວ Inca. ເດັກຍິງຄົນນີ້, ເຊື່ອກັນວ່າໄດ້ຮັບການເສຍສະລະເພື່ອອຸປະຖໍາເທວະດາ Incan, ໄດ້ກັບຄືນມາມີຊີວິດໂດຍຜ່ານການສະແກນສາມມິຕິລະດັບຂອງຊາກ mummified ຂອງນາງ. ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ເປັນຕາຈັບໃຈນີ້ໄດ້ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນປະຫວັດສາດແລະວັດທະນະທໍາຂອງອາລະຍະທໍາ Inca, ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຮີດຄອງປະເພນີແລະການປະຕິບັດໃນໄລຍະ 500 ປີກ່ອນຫນ້ານີ້.
ຂະນະທີ່ໂຄງການສະຖານີຄົ້ນຄວ້າດວງຈັນສາກົນຂອງຈີນ (ILRS) ໄດ້ຮັບຜົນດີ, ເບລາຣຸດໄດ້ເຂົ້າເປັນປະເທດຄູ່ຮ່ວມມືຫຼ້າສຸດ. ILRS, ເຊິ່ງລິເລີ່ມຮ່ວມກັນໂດຍຈີນແລະຣັດເຊຍ, ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງຕັ້ງສະຖານທີ່ທີ່ຢູ່ອາໄສຖາວອນຢູ່ຂົ້ວໂລກໃຕ້ຂອງດວງຈັນ. ໂດຍປາກິສຖານ ແລະອາເຊີໄບຈັນ ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ການແຂ່ງຂັນອະວະກາດທົ່ວໂລກນັບມື້ນັບຮຸນແຮງຂຶ້ນ, ໂດຍມີ ILRS ກາຍເປັນຄູ່ແຂ່ງທີ່ມີທ່າແຮງຂອງໂຄງການ Artemis ທີ່ນຳພາໂດຍສະຫະລັດ.
ດ້ວຍການພັດທະນາທີ່ໂດດເດັ່ນເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນອານາເຂດຂອງການສໍາຫລວດອະວະກາດ, ມະນຸດໄດ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ບົດໃຫມ່ຂອງການຄົ້ນພົບ, ຊຸກຍູ້ຂອບເຂດຂອງຄວາມຮູ້ແລະການເປີດປະຕູໄປສູ່ໂອກາດທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈນອກເຫນືອຈາກດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາ.
ຄໍາຖາມ
- ນັກບິນອະວະກາດຈີນທີ່ມີອາຍຸນ້ອຍທີ່ສຸດ ເອີ້ນວ່າຫຍັງ?
- ຣັດເຊຍຕັ້ງເປົ້າຈະດຳເນີນການສະຖານີວົງໂຄຈອນໃໝ່ໃນເວລາໃດ?
- ການຄົ້ນພົບອັນໃດເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ປັບປຸງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບດາວອັງຄານ?
- ການຮ່ວມມືອັນໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການສະຖານທີ່ຂອງແມ່ຍິງ Inca?
- ປະເທດໃດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການສະຖານີຄົ້ນຄວ້າດວງຈັນສາກົນຂອງຈີນເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້?
ພວກນັກບິນອາວະກາດທີ່ມີອາຍຸນ້ອຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍມີມາຂອງຈີນເອີ້ນວ່າ "taikonauts."
ຣັດເຊຍມີເປົ້າໝາຍຈະນຳໃຊ້ສະຖານີວົງໂຄຈອນໜ່ວຍທຳອິດໃນປີ 2027.
ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຄົ້ນພົບຊັ້ນ molten ທີ່ບໍ່ຮູ້ມາກ່ອນ ເລິກຢູ່ໃນພາຍໃນຂອງດາວອັງຄານ, ປ່ຽນແປງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບອົງປະກອບຂອງດາວເຄາະ.
ນັກວິທະຍາສາດເປຣູ ແລະໂປໂລຍ ໄດ້ຮ່ວມມືກັນສ້າງນາງສາວອິນຄາຄືນມາ ໂດຍໃຊ້ການສະແກນສາມມິຕິຂອງແມ່ຂອງນາງ.
ເບລາຣຸດ, ປາກິດສະຖານ, ແລະ ອາເຊີໄບຈັນ ລ້ວນແຕ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການສະຖານີຄົ້ນຄວ້າດວງຈັນສາກົນຂອງຈີນ.