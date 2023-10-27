ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ວິທະຍາສາດ

ນັກ​ບິນ​ອາ​ວະ​ກາດ​ໜຸ່ມ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ຈີນ​ອອກ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຍັງ​ສະ​ຖາ​ນີ​ອະ​ວະ​ກາດ, ເປັນ​ຂີດ​ໝາຍ​ຍຸກ​ໃໝ່​ໃນ​ການ​ສຳ​ຫຼວດ​ອະ​ວະ​ກາດ

ByGabriel Botha

Oct 27, 2023
ນັກ​ບິນ​ອາ​ວະ​ກາດ​ໜຸ່ມ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ຈີນ​ອອກ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຍັງ​ສະ​ຖາ​ນີ​ອະ​ວະ​ກາດ, ເປັນ​ຂີດ​ໝາຍ​ຍຸກ​ໃໝ່​ໃນ​ການ​ສຳ​ຫຼວດ​ອະ​ວະ​ກາດ

ຈີນ​ໄດ້​ກ້າວ​ເຂົ້າ​ສູ່​ຈຸດ​ໝາຍ​ສຳ​ຄັນ​ໃນ​ການ​ເດີນ​ທາງ​ສຳ​ຫຼວດ​ອະ​ວະ​ກາດ​ຂອງ​ຕົນ, ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ລູກ​ເຮືອ​ອາ​ວະ​ກາດ​ອາ​ວະ​ກາດ​ທີ່​ນ້ອຍ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ຈີນ​ໄດ້​ອອກ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຍັງ​ສະ​ຖາ​ນີ​ອະ​ວະ​ກາດ​ຂອງ​ປະ​ເທດ. ການ​ສົ່ງ​ຍານ​ອະວະກາດ Shenzhou-17 ທີ່​ມີ​ຊື່​ສຽງ​ໃນ​ອີກ​ຊື່​ນຶ່ງ​ວ່າ “ເຮືອ​ເທວະ​ດາ” ​ເປັນ​ຍຸກ​ໃໝ່​ສຳລັບ​ຄວາມ​ທະ​ເຍີທະ​ຍານ​ອະວະກາດ​ຂອງ​ຈີນ.

ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍຈະຫຼວດ Long March-2F, ຍານ Shenzhou-17 ແລະຜູ້ໂດຍສານ XNUMX ຄົນ ໄດ້ລະເບີດອອກຈາກສູນສົ່ງດາວທຽມ Jiuquan ໃນພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງຈີນ. ພາລະກິດ​ນີ້​ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ໄດ້​ເປີດ​ທາງ​ໃຫ້​ແກ່​ຄວາມ​ກ້າວໜ້າ​ຂອງ​ໂຄງການ​ອະວະກາດ​ຂອງ​ຈີນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ, ​ແຕ່​ຍັງ​ເປີດ​ປະຕູ​ໃຫ້​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ "taikonauts" ຮຸ່ນ​ໃໝ່​ທີ່​ຈະ​ສ້າງ​ອະນາຄົດ​ຂອງ​ການ​ສຳຫຼວດ​ອະວະກາດ​ອີກ​ດ້ວຍ.

ໃນຂ່າວຂະໜານດຽວກັນ, ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍທ່ານ Vladimir Putin ໄດ້ປະກາດແຜນການຂອງຣັດເຊຍທີ່ຈະສ້າງຕັ້ງສະຖານີວົງໂຄຈອນຂອງຕົນເອງໃນປີ 2027. ການພັດທະນາທີ່ທັນສະ ໄໝ ນີ້ສອດຄ່ອງກັບວິໄສທັດຂອງ Moscow ສຳ ລັບອະນາຄົດຂອງການ ສຳ ຫຼວດອະວະກາດ, ປະຕິບັດຕາມຄວາມ ສຳ ເລັດຂອງສະຖານີອາວະກາດສາກົນ. ​ເຖິງ​ວ່າ​ຈະ​ປະສົບ​ກັບ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງຍາກ​ໃນ​ພາລະກິດ​ທາງ​ດວງ​ຈັນ​ໃນ​ຫວ່າງ​ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້, ຣັດ​ເຊຍ​ຍັງ​ຍຶດໝັ້ນ​ຕໍ່​ໂຄງການ​ດວງ​ຈັນ​ຂອງ​ຕົນ, ​ໂດຍ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ການ​ອຸທິດ​ຕົນ​ຢ່າງ​ບໍ່​ຢຸດ​ຢັ້ງ​ເພື່ອ​ຂະຫຍາຍ​ການ​ປະກົດ​ຕົວ​ຂອງ​ມວນ​ມະນຸດ​ໃນ​ອາວະກາດ.

ໃນການຄົ້ນພົບທີ່ໜ້າຈັບໃຈອີກອັນໜຶ່ງ, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ເປີດເຜີຍຄວາມເຂົ້າໃຈໃໝ່ກ່ຽວກັບພາຍໃນເລິກຂອງດາວອັງຄານ. ໂດຍການວິເຄາະຄື້ນສັ່ນສະເທືອນທີ່ຜະລິດໂດຍຜົນກະທົບຂອງ meteorite, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ກໍານົດຊັ້ນ molten ທີ່ບໍ່ຮູ້ມາກ່ອນທີ່ອ້ອມຮອບແກນໂລຫະແຫຼວຂອງດາວເຄາະ. ການຄົ້ນຫານີ້ທ້າທາຍການຄາດຄະເນທີ່ຜ່ານມາແລະກະຕຸ້ນໃຫ້ມີການປະເມີນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບອົງປະກອບທາງທໍລະນີສາດຂອງດາວອັງຄານ.

ການເພີ່ມເຂົ້າໄປໃນພື້ນທີ່ຂອງການຄົ້ນພົບທາງວິທະຍາສາດ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງນັກວິທະຍາສາດເປຣູແລະໂປໂລຍໄດ້ເຮັດໃຫ້ການພັກຜ່ອນທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈຂອງສາວ Inca. ເດັກ​ຍິງ​ຄົນ​ນີ້, ເຊື່ອ​ກັນ​ວ່າ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເສຍ​ສະ​ລະ​ເພື່ອ​ອຸ​ປະ​ຖໍາ​ເທວະ​ດາ Incan, ໄດ້​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ມີ​ຊີ​ວິດ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ການ​ສະ​ແກນ​ສາມ​ມິ​ຕິ​ລະ​ດັບ​ຂອງ​ຊາກ mummified ຂອງ​ນາງ. ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ເປັນ​ຕາ​ຈັບ​ໃຈ​ນີ້​ໄດ້​ສ່ອງ​ແສງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ແລະ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທໍາ​ຂອງ​ອາ​ລະ​ຍະ​ທໍາ Inca, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ຮີດ​ຄອງ​ປະ​ເພ​ນີ​ແລະ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໃນ​ໄລ​ຍະ 500 ປີ​ກ່ອນ​ຫນ້າ​ນີ້.

ຂະນະ​ທີ່​ໂຄງການ​ສະຖານີ​ຄົ້ນຄວ້າ​ດວງ​ຈັນ​ສາກົນ​ຂອງ​ຈີນ (ILRS) ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ດີ, ​ເບ​ລາຣຸດ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຫຼ້າ​ສຸດ. ILRS, ເຊິ່ງລິເລີ່ມຮ່ວມກັນໂດຍຈີນແລະຣັດເຊຍ, ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງຕັ້ງສະຖານທີ່ທີ່ຢູ່ອາໄສຖາວອນຢູ່ຂົ້ວໂລກໃຕ້ຂອງດວງຈັນ. ໂດຍປາກິສຖານ ແລະອາເຊີໄບຈັນ ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ການແຂ່ງຂັນອະວະກາດທົ່ວໂລກນັບມື້ນັບຮຸນແຮງຂຶ້ນ, ໂດຍມີ ILRS ກາຍເປັນຄູ່ແຂ່ງທີ່ມີທ່າແຮງຂອງໂຄງການ Artemis ທີ່ນຳພາໂດຍສະຫະລັດ.

ດ້ວຍການພັດທະນາທີ່ໂດດເດັ່ນເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນອານາເຂດຂອງການສໍາຫລວດອະວະກາດ, ມະນຸດໄດ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ບົດໃຫມ່ຂອງການຄົ້ນພົບ, ຊຸກຍູ້ຂອບເຂດຂອງຄວາມຮູ້ແລະການເປີດປະຕູໄປສູ່ໂອກາດທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈນອກເຫນືອຈາກດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາ.

ຄໍາ​ຖາມ

  1. ນັກບິນອະວະກາດຈີນທີ່ມີອາຍຸນ້ອຍທີ່ສຸດ ເອີ້ນວ່າຫຍັງ?

    2. ພວກນັກບິນອາວະກາດທີ່ມີອາຍຸນ້ອຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍມີມາຂອງຈີນເອີ້ນວ່າ "taikonauts."

  2. ຣັດ​ເຊຍ​ຕັ້ງ​ເປົ້າ​ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ສະ​ຖາ​ນີ​ວົງ​ໂຄ​ຈອນ​ໃໝ່​ໃນ​ເວ​ລາ​ໃດ?

    3. ຣັດ​ເຊຍ​ມີ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ຈະ​ນຳ​ໃຊ້​ສະ​ຖາ​ນີ​ວົງ​ໂຄ​ຈອນ​ໜ່ວຍ​ທຳ​ອິດ​ໃນ​ປີ 2027.

  3. ການຄົ້ນພົບອັນໃດເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ປັບປຸງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບດາວອັງຄານ?

    4. ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຄົ້ນພົບຊັ້ນ molten ທີ່ບໍ່ຮູ້ມາກ່ອນ ເລິກຢູ່ໃນພາຍໃນຂອງດາວອັງຄານ, ປ່ຽນແປງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບອົງປະກອບຂອງດາວເຄາະ.

  4. ການ​ຮ່ວມ​ມື​ອັນ​ໃດ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ຂອງ​ແມ່​ຍິງ Inca​?

    5. ນັກວິທະຍາສາດເປຣູ ແລະໂປໂລຍ ໄດ້ຮ່ວມມືກັນສ້າງນາງສາວອິນຄາຄືນມາ ໂດຍໃຊ້ການສະແກນສາມມິຕິຂອງແມ່ຂອງນາງ.

  5. ປະເທດໃດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການສະຖານີຄົ້ນຄວ້າດວງຈັນສາກົນຂອງຈີນເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້?

    6. ເບລາຣຸດ, ປາ​ກິດ​ສະຖານ, ​ແລະ ອາ​ເຊີ​ໄບ​ຈັນ ລ້ວນ​ແຕ່​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໂຄງການ​ສະຖານີ​ຄົ້ນຄວ້າ​ດວງ​ຈັນ​ສາກົນ​ຂອງ​ຈີນ.

By Gabriel Botha