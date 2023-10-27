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ການປະຕິບັດຕາມອາຍແກັສນອກຝັ່ງຂອງອົດສະຕຣາລີປະເຊີນກັບຄວາມສັບສົນທ່າມກາງການຂັດຂວາງທາງດ້ານກົດຫມາຍ

ByRobert Andrew

Oct 27, 2023
ການປະຕິບັດຕາມອາຍແກັສນອກຝັ່ງຂອງອົດສະຕຣາລີປະເຊີນກັບຄວາມສັບສົນທ່າມກາງການຂັດຂວາງທາງດ້ານກົດຫມາຍ

ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຄວບຄຸມອາຍແກັສ offshore ຂອງອົດສະຕາລີ, ອົງການການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພແລະສິ່ງແວດລ້ອມນ້ໍາ offshore ແຫ່ງຊາດ (NOPSEMA), ໄດ້ສ້າງຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມສັບສົນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການປະຕິບັດຕາມຫຼັງຈາກການຕັດສິນໃຈຂອງສານທີ່ຜ່ານມາ. ຄໍາຕັດສິນດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງໄດ້ຍົກເລີກການອະນຸມັດຂອງ Woodside Energy ສໍາລັບການທົດສອບແຜ່ນດິນໄຫວເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງໂຄງການ Scarborough ຂອງຕົນ, ໄດ້ສ້າງຄວາມສັບສົນກ່ຽວກັບການວາງແຜນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແລະວັດທະນະທໍາສໍາລັບໂຄງການ offshore.

ໃນຂະນະທີ່ການຕັດສິນໃຈຂອງສານໄດ້ຢຸດເຊົາໂຄງການຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງ Woodside Energy, ຜົນກະທົບຂອງມັນຂະຫຍາຍອອກໄປນອກບໍລິສັດດຽວ. ຄໍາຖະແຫຼງຂອງ NOPSEMA ໃນລະຫວ່າງການຄາດຄະເນຂອງວຽງຈັນຝົນຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນກະທົບທີ່ກວ້າງຂວາງສໍາລັບການປະຕິບັດຕາມທົ່ວອຸດສາຫະກໍາ. ການວາງແຜນສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ວັດທະນະທໍາມີບົດບາດສໍາຄັນໃນໂຄງການນອກຝັ່ງ, ຮັບປະກັນວ່າຜົນກະທົບທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ຖືກປະເມີນ, ຫຼຸດຜ່ອນ ແລະຄຸ້ມຄອງຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

ການຕັດສິນໃຈຂອງສານໄດ້ເພີ່ມຄວາມຊັບຊ້ອນອີກຊັ້ນໜຶ່ງໃຫ້ແກ່ຂະບວນການປະຕິບັດຕາມ. ບໍລິສັດໃນປັດຈຸບັນປະເຊີນກັບຄວາມບໍ່ແນ່ນອນແລະຄວາມສັບສົນຍ້ອນວ່າພວກເຂົາຊອກຫາຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການວາງແຜນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແລະວັດທະນະທໍາ. ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ນີ້​ເນັ້ນ​ໜັກ​ເຖິງ​ຄວາມ​ສຳຄັນ​ຂອງ​ລະບຽບ​ການ​ທີ່​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ທີ່​ສະໜັບສະໜູນ​ການ​ພັດທະນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ ​ແລະ ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ທາງ​ທະ​ເລ​ທີ່​ອ່ອນ​ໄຫວ.

ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ, ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງອຸດສາຫະກໍາ, ແລະອົງການຄວບຄຸມຕ້ອງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍທີ່ເກີດຂື້ນໂດຍຄໍາຕັດສິນຂອງສານ. ຕ້ອງມີແນວທາງ ແລະ ຂະບວນການທີ່ຈະແຈ້ງ ເພື່ອແນໃສ່ປັບປຸງການປະຕິບັດຕາມ ແລະ ສ້າງຄວາມຊັດເຈນໃຫ້ແກ່ບັນດາບໍລິສັດທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດຂຸດຄົ້ນ ແລະ ຜະລິດອາຍແກັສນອກຝັ່ງທະເລ.

FAQ:

ຖາມ: ການທົດສອບແຜ່ນດິນໄຫວແມ່ນຫຍັງ?
A: ການທົດສອບແຜ່ນດິນໄຫວແມ່ນວິທີການທີ່ໃຊ້ໃນການສຳຫຼວດ ແລະ ສ້າງແຜນທີ່ທາງທໍລະນີສາດໃຕ້ດິນ, ລວມທັງແຫຼ່ງອາຍແກັສ ແລະ ນ້ຳມັນທີ່ມີທ່າແຮງ. ມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ້າງຄື້ນຟອງສຽງແລະການວັດແທກການສະທ້ອນເພື່ອກໍານົດລັກສະນະ subsurface.

ຖາມ: ເປັນຫຍັງການວາງແຜນສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະວັດທະນະທໍາຈຶ່ງມີຄວາມສໍາຄັນໃນໂຄງການນອກຝັ່ງ?
A: ການວາງແຜນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະວັດທະນະທໍາຊ່ວຍກໍານົດ ແລະຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທີ່ອາດມີຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະມໍລະດົກວັດທະນະທໍາພື້ນເມືອງ. ຮັບປະກັນ​ໃຫ້​ບັນດາ​ໂຄງການ​ພັດທະນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ ​ແລະ ​ເຄົາລົບ​ຄວາມ​ໝາຍ​ວັດທະນະທຳ​ຂອງ​ເຂດ​ອ້ອມ​ຂ້າງ.

ຖາມ: ອຸດສາຫະກໍາສາມາດແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍທີ່ເກີດຂື້ນໂດຍຄໍາຕັດສິນຂອງສານໄດ້ແນວໃດ?
A: ອຸດສາຫະກໍາສາມາດແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍໄດ້ໂດຍການເຮັດວຽກກັບອົງການກົດລະບຽບເພື່ອສ້າງຄໍາແນະນໍາແລະຂະບວນການທີ່ຊັດເຈນສໍາລັບການປະຕິບັດຕາມ. ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ​ລັດ​ຖະ​ບານ, ຜູ້​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກໍາ, ແລະ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ແມ່ນ​ເປັນ​ສິ່ງ​ຈໍາ​ເປັນ​ເພື່ອ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ການ​ສໍາ​ຫຼວດ​ແລະ​ການ​ຜະ​ລິດ​ອາຍ​ແກ​ັ​ສ​ນອກ​ຝັ່ງ​ທີ່​ໂປ່ງ​ໃສ​ແລະ​ມີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ.

By Robert Andrew