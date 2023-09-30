ຄອມພິວເຕີກໍານົດສາເຫດຂອງການສູນພັນໄດໂນເສົາ

ກຸ່ມນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກວິທະຍາໄລ Dartmouth ໄດ້ໃຊ້ວິທີການສ້າງແບບຈໍາລອງການປີ້ນກັບ Bayesian ເພື່ອກໍານົດສາເຫດທີ່ເປັນໄປໄດ້ທີ່ສຸດຂອງເຫດການການສູນພັນ Cretaceous-Paleogene, ເຊິ່ງທໍາລາຍໄດໂນເສົາ. ໂດຍການວິເຄາະຂໍ້ມູນທໍລະນີສາດແລະດິນຟ້າອາກາດ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພັດທະນາສະຖານະການທີ່ກົງກັບບັນທຶກຟອດຊິວທໍາ. ຮູບແບບຄອມພິວເຕີທີ່ບໍ່ເປັນກາງຂອງພວກເຂົາໄດ້ກໍານົດວ່າອາຍແກັສທີ່ປ່ອຍອອກມາຈາກພູເຂົາໄຟ Deccan Traps ປ້ອງກັນໃນໄລຍະ 300,000 ປີແມ່ນພຽງພໍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດເຫດການສູນພັນ. ວິທີການທີ່ບໍ່ມີອະຄະຕິນີ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫມ່ກ່ຽວກັບສາເຫດຂອງການຕາຍຂອງໄດໂນເສົາ.
ເດັກນ້ອຍທີ່ມີ Autism ແລະ ADHD ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການລ້າງ BPA
Bisphenol A (BPA), ສານປະກອບເຄມີທີ່ໃຊ້ໃນການຜະລິດພາດສະຕິກ, ໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າມີຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ endocrine. ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເດັກນ້ອຍທີ່ມີຄວາມເປັນລະບຽບ autism spectrum ແລະຄວາມຜິດປົກກະຕິ hyperactivity ຂາດຄວາມສົນໃຈ (ADHD) ມີຄວາມສາມາດຫຼຸດລົງໃນການລ້າງ BPA ອອກຈາກລະບົບຂອງພວກເຂົາ. ການຄົ້ນພົບນີ້ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນໃນການພິຈາລະນາການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການວິນິດໄສສໍາລັບທັງສອງເງື່ອນໄຂໃນໄລຍະປີທີ່ຜ່ານມາ. ໃນຂະນະທີ່ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ວ່າການເປີດເຜີຍ BPA ແມ່ນສາເຫດດຽວຂອງຄວາມຜິດປົກກະຕິເຫຼົ່ານີ້, ມັນອາດຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາຂອງມັນ.
ເຕັກນິກໃຫມ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄໍາສັນຍາໃນການປິ່ນປົວສານພິດ PFAS ໃນນ້ໍາໃຕ້ດິນ
ກຸ່ມນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລລັດ Ohio ໄດ້ພັດທະນາເຕັກນິກໃຫມ່ເພື່ອປິ່ນປົວສານ per- ແລະ polyfluoroalkyl (PFAS) ໃນນ້ໍາໃຕ້ດິນທີ່ປົນເປື້ອນ. ທາດປະສົມ PFAS, ເອີ້ນວ່າ "ສານເຄມີຕະຫຼອດໄປ" ເນື່ອງຈາກຄວາມຄົງທົນຂອງພວກມັນໃນສະພາບແວດລ້ອມ, ໄດ້ຖືກເຊື່ອມໂຍງກັບບັນຫາສຸຂະພາບຕ່າງໆ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ການເຊື່ອມໂຊມຂອງ ultrasound ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພັນທະບັດເຄມີອ່ອນລົງໃນ fluortelomer sulfonates, ປະເພດຂອງ PFAS ທີ່ພົບເຫັນທົ່ວໄປໃນໂຟມດັບເພີງ. ເຕັກນິກນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນທ່າແຮງໃນການປິ່ນປົວທັງສານພິດ PFAS ແລະຢາໃນທໍ່ນ້ໍາແລະນ້ໍາເສຍຂອງເທດສະບານ.
ວິດີໂອ Time-Lapse ຂອງອົງການ NASA ສະແດງໃຫ້ເຫັນສິ່ງທີ່ເຫຼືອຢູ່ໃນຮູບດາວ
ອົງການ NASA ໄດ້ເຜີຍແຜ່ວິດີໂອແບບ time-lapse ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນສິ່ງທີ່ເຫຼືອຂອງດາວດວງໜຶ່ງທີ່ໄດ້ລະເບີດຂຶ້ນເມື່ອ 20,000 ປີກ່ອນ. ໂດຍໃຊ້ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອະວະກາດ Hubble, ນັກດາລາສາດໄດ້ສັງເກດເຫັນບາງສ່ວນຂອງຟອງ supernova ທີ່ຂະຫຍາຍຢູ່ໃນ nebula Cygnus Loop. ວິດີໂອຕາມເວລາ ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນວ່າ ຊິ້ນສ່ວນຂອງດາວເຄາະຮ້າຍ ບິນຂຶ້ນສູ່ອະວະກາດ ດ້ວຍຄວາມໄວເຄິ່ງລ້ານໄມຕໍ່ຊົ່ວໂມງ. ວິດີໂອທີ່ໜ້າຈັບໃຈນີ້ສະເໜີໃຫ້ເຫັນການລະເບີດທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່ ແລະໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງດາວ.
ຜົນສະທ້ອນຂອງຄວາມບໍ່ຊື່ສັດ
ປະກົດການໃຫມ່ທີ່ເອີ້ນວ່າ "ການລະບາຍຄວາມຊື່ສັດ" ໄດ້ຖືກກໍານົດໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດສັງຄົມ. ຄໍາສັບນີ້ຫມາຍເຖິງທ່າອ່ຽງຂອງບຸກຄົນທີ່ສັດຊື່ທີ່ຈະຍ້າຍອອກໄປຈາກພື້ນທີ່ທີ່ມີການສໍ້ໂກງທີ່ແຜ່ຫຼາຍ. ການເຄື່ອນຍ້າຍຖິ່ນຖານນີ້ສ້າງຮອບວຽນຂອງຄວາມຊ້ຳກັນ, ເຮັດໃຫ້ການເປັນຜູ້ນຳທາງການເມືອງທີ່ມີຄຸນນະພາບຕ່ຳ, ການເຕີບໂຕຂອງລາຍຮັບຫຼຸດລົງ, ແລະສະພາບການແຮງງານຫຼຸດລົງ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ໃນປະເທດອີຕາລີ, ການລົງທະບຽນການເກີດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຖືກນໍາໃຊ້ເປັນມາດຕະການຂອງຄວາມຊື່ສັດໃນພາກພື້ນ. ຜູ້ທີ່ຍ້າຍຖິ່ນຖານຈາກເຂດທີ່ມີການສໍ້ໂກງສູງໄປສູ່ເຂດການສໍ້ໂກງຕ່ໍາແມ່ນມີໂອກາດຫນ້ອຍທີ່ຈະມີໃບຢັ້ງຢືນການເກີດທີ່ປອມແປງ. ການເຂົ້າໃຈຜົນສະທ້ອນຂອງຄວາມບໍ່ຊື່ສັດສາມາດແຈ້ງຍຸດທະສາດໃນການສ້າງຊຸມຊົນທີ່ມີຄວາມຊື່ສັດຫຼາຍຂຶ້ນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- "ນັກຄົ້ນຄວ້າ Dartmouth ພັດທະນາຕົວແບບຄອມພິວເຕີເພື່ອກໍານົດສາເຫດຂອງການສູນພັນໄດໂນເສົາ"
- "ເດັກນ້ອຍທີ່ມີ Autism ແລະ ADHD ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດໃນການລ້າງ BPA, ການສຶກສາຄົ້ນພົບ"
- "ເຕັກນິກໃຫມ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄໍາສັນຍາໃນການປິ່ນປົວສານພິດ PFAS ໃນນ້ໍາໃຕ້ດິນ"
- "ວີດີໂອ Time-Lapse ຂອງອົງການ NASA ຈັບເອົາສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງດາວເຄາະທີ່ເຂົ້າມາສູ່ອາວະກາດ"
- "ນັກຄົ້ນຄວ້າຄົ້ນພົບຜົນສະທ້ອນຂອງຄວາມບໍ່ສັດຊື່ໃນຊຸມຊົນ"