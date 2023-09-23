ຜ້າໄຫມ spider ສັງເຄາະໂດຍແມ່ທ້ອງໄຫມທີ່ຖືກດັດແປງພັນທຸກໍາ, bypassing spider

ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດຂ້າມຜ່ານແມງມຸມໃນການຜະລິດເສັ້ນໄໝຈາກແມງມຸມ ໂດຍການດັດແປງພັນທຸກຳຂອງເສັ້ນໄໝດ້ວຍ CRISPR-Cas9. ຜ້າໄຫມ spider ແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບຄຸນສົມບັດກົນຈັກທີ່ໂດດເດັ່ນ, ເຊັ່ນ: ຄວາມເຂັ້ມແຂງ tensile ສູງ, ductility, toughness, ແລະຄວາມຫນຽວ. ຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານວິທະຍາສາດວັດສະດຸເປີດຄວາມເປັນໄປໄດ້ຕ່າງໆ, ລວມທັງການພັດທະນາເຄື່ອງນຸ່ງທີ່ທົນທານແລະສະດວກສະບາຍ, ປະເພດໃຫມ່ຂອງເກາະປ້ອງກັນລູກປືນ, ແລະການນໍາໃຊ້ທາງຊີວະພາບ.
ການຜະລິດຜ້າໄຫມ spider ໂດຍ spider ແມ່ນຈໍາກັດເພື່ອຈຸດປະສົງສະເພາະ. ດັ່ງນັ້ນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຊອກຫາແຫຼ່ງທີ່ສອດຄ່ອງຫຼາຍຂອງຜ້າໄຫມ spider. ນົກກະທາສີທອງອາດຈະຢູ່ໃນໃຈວ່າເປັນໄປໄດ້, ແຕ່ນັກຄົ້ນຄວ້າໃນປະເທດຈີນໄດ້ເລືອກເອົາແມ່ແພໄໝຍ້ອນເຫດຜົນສຳຄັນຫຼາຍອັນ. ເສັ້ນໄຫມທີ່ຖືກດັດແປງພັນທຸກໍາຜະລິດເສັ້ນໄຫມ spider, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຜູ້ຜະລິດຜ້າໄຫມທີ່ເຫມາະສົມ.
ຍານອະວະກາດ Osiris-Rex ຈະສົ່ງຕົວຢ່າງດາວເຄາະນ້ອຍມາສູ່ໂລກ
ຍານອະວະກາດ Osiris-Rex ກໍາລັງຈະສົ່ງຕົວຢ່າງຈາກດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu 101955 ມາສູ່ໂລກ. ຍານອະວະກາດດັ່ງກ່າວ, ຫຼັງຈາກກວມເອົາໄລຍະຫ່າງ 4 ຕື້ໄມລ໌, ໄດ້ສຳເລັດການເກັບກູ້ຊາກຫັກພັງຂອງອາວະກາດເຄິ່ງປອນຈາກ Bennu ໂດຍຜ່ານແບບແຄບຊູນຕົວຢ່າງທີ່ຫຼົ່ນລົງຈາກຍານອະວະກາດ. ພາລະກິດນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນຕົ້ນກໍາເນີດຂອງລະບົບແສງຕາເວັນຂອງພວກເຮົາ.
Bennu ຖືວ່າເປັນວັດຖຸທີ່ອາດເປັນອັນຕະລາຍ ແລະເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງກຸ່ມ Apollo ຂອງດາວເຄາະນ້ອຍ carbonaceous ຂ້າມໂລກ. ມີໂອກາດເລັກນ້ອຍທີ່ມັນຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ໂລກລະຫວ່າງ 2178 ແລະ 2290. ໂດຍການສຶກສາຕົວຢ່າງ, ນັກຄົ້ນຄວ້າຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດຂອງລະບົບແສງຕາເວັນ.
ສີສົດໃສໃນ Primates ຮັບໃຊ້ຈຸດປະສົງການສື່ສານທາງສັງຄົມ
ໃນຂະນະທີ່ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມປົກກະຕິແລ້ວສະແດງສີທີ່ປິດສຽງຫຼາຍ, ມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນໃນບັນດາສັດລ້ຽງສັດ. ການສຶກສາທີ່ດໍາເນີນໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Bristol ແນະນໍາວ່າສີທີ່ສົດໃສໃນສັດບາງຊະນິດເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຮູບແບບຂອງການສື່ສານທາງສັງຄົມພາຍໃນຊະນິດທີ່ບໍ່ມີວິໄສທັດສີທີ່ດີ. ສີທີ່ສົດໃສນີ້ບົ່ງບອກເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມອຸດົມສົມບູນ ແລະລໍາດັບຊັ້ນຂອງສັງຄົມ.
ໃນເມື່ອກ່ອນ, ມັນເຊື່ອວ່າສີສົດໃສໃນສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ນສອດຄ່ອງກັບການເບິ່ງເຫັນສີທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການສຶກສານີ້ທ້າທາຍການສົມມຸດຕິຖານແລະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫມ່ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ສີໃນການສື່ສານທາງສັງຄົມ primate.
ພິຈາລະນາຄືນການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ: ການເຕີບໂຕແລະການເຕີບໂຕ
ໃນຂະນະທີ່ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດເຮັດໃຫ້ເກີດສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ເສດຖະກິດໂລກແລະຄວາມຢູ່ລອດຂອງມະນຸດ, ຜູ້ສ້າງນະໂຍບາຍໄດ້ສະຫນັບສະຫນູນ "ການເຕີບໂຕສີຂຽວ" ເປັນການແກ້ໄຂ. ແນວຄວາມຄິດນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະບັນລຸການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດໃນຂະນະທີ່ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວແລະສົ່ງເສີມຄວາມຍືນຍົງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຈໍານວນນັກວິຊາການເພີ່ມຂຶ້ນສະແດງຄວາມສົງໄສຕໍ່ວິທີການນີ້.
ແທນທີ່ຈະ, ນັກວິຊາການບາງຄົນສະເຫນີແນວທາງທາງເລືອກ. ຫນຶ່ງໃນຕົວຢ່າງດັ່ງກ່າວແມ່ນ "ການຂະຫຍາຍຕົວ", ເຊິ່ງສະຫນັບສະຫນູນການຫຼຸດຜ່ອນການບໍລິໂພກວັດສະດຸ. ທັດສະນະອື່ນແມ່ນ "ການຂະຫຍາຍຕົວ", ເຊິ່ງເນັ້ນຫນັກໃສ່ຄວາມຍືນຍົງໂດຍບໍ່ໄດ້ສຸມໃສ່ການເຕີບໂຕຂອງ GDP ເທົ່ານັ້ນ. ວິທີການທາງເລືອກເຫຼົ່ານີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອແກ້ໄຂຜົນສະທ້ອນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມຂອງຮູບແບບການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດແບບດັ້ງເດີມ.
Hungrier Supermassive Black Holes: ການບໍລິໂພກທີ່ໄວກວ່າ
ການຄົ້ນຄວ້າຫຼ້າສຸດຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Northwestern ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຂຸມດໍາມະຫາສານອາດຈະບໍລິໂພກສິ່ງອ້ອມຂ້າງໄວກວ່າທີ່ຄິດໄວ້ກ່ອນຫນ້ານີ້. ຮູດຳເຫຼົ່ານີ້ບິດເວລາອາວະກາດທີ່ອ້ອມຮອບ, ເຮັດໃຫ້ແຜ່ນການເລັ່ງການແຕກອອກເປັນວົງແຫວນພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ. ໃນຂະນະທີ່ວົງແຫວນພາຍໃນຖືກກິນ, ແຜ່ນພາຍນອກຈະຕື່ມຂໍ້ມູນທີ່ບໍລິໂພກ, ເຮັດໃຫ້ມີຂະບວນການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ທ້າທາຍຕົວແບບທີ່ມີຢູ່ແລ້ວທີ່ແນະນໍາຂະບວນການບໍລິໂພກທີ່ຍາວກວ່າ. ຖ້າທິດສະດີແມ່ນຖືກຕ້ອງ, ວົງຈອນການບໍລິໂພກວັດຖຸສົມບູນໃຊ້ເວລາຫຼາຍເດືອນ, ແທນທີ່ຈະເປັນຫຼາຍຮ້ອຍປີທີ່ຄາດຄະເນໄວ້ກ່ອນຫນ້ານີ້.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ການສັງເຄາະຜ້າໄຫມຈາກແມງມຸມ: CRISPR-Cas9 ການດັດແປງແມ່ທ້ອງ
– ຍານອະວະກາດ Osiris-Rex ສົ່ງຕົວຢ່າງຈາກດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu
- ສີສົດໃສໃນ Primates ສໍາລັບການສື່ສານທາງສັງຄົມ
– ຄິດຄືນໃໝ່ການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດ: ການຂະຫຍາຍຕົວແລະການຂະຫຍາຍຕົວ Paradigms
– ການບໍລິໂພກທີ່ໄວຂຶ້ນໂດຍຂຸມດໍາມະຫາສານ