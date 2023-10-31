ການສຳຫຼວດທ້ອງຟ້າໃໝ່ ແລະສິ່ງທ້າທາຍຂອງດາວທຽມ Glints

ການສຳຫຼວດທ້ອງຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່ແມ່ນມີຄວາມພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະປະຕິວັດຂະແໜງດາລາສາດ ໂດຍການເຮັດໃຫ້ນັກດາລາສາດສາມາດສຶກສາທ້ອງຟ້າທີ່ມີການປ່ຽນແປງຕະຫຼອດການຕາມໄລຍະເວລາທີ່ສັ້ນກວ່າ. ຫໍສັງເກດການເຊັ່ນ Vera Rubin ແລະອື່ນໆຈະເປີດຊ່ອງທາງເພື່ອສັງເກດເຫດການຊົ່ວຄາວ, ເຊັ່ນ supernovae, ໃນຂັ້ນຕອນທໍາອິດຂອງພວກເຂົາ. ການສໍາຫຼວດເຫຼົ່ານີ້ຍັງຈະຊ່ວຍໃນການຄົ້ນພົບຮູບດາວທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບໂລກທີ່ອາດຈະບໍ່ເຄີຍສັງເກດເຫັນກ່ອນຫນ້ານີ້. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມຄືບຫນ້າຂອງກຸ່ມດາວທຽມ, ເຊັ່ນ Starlink, ເຮັດໃຫ້ເກີດໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມສໍາເລັດຂອງການສໍາຫຼວດເຫຼົ່ານີ້ເນື່ອງຈາກມົນລະພິດແສງສະຫວ່າງ.
ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາໄດ້ດໍາເນີນໂດຍທີມງານຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າ delved ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງກຸ່ມດາວທຽມໃນການສໍາຫຼວດທ້ອງຟ້າ, ໂດຍສະເພາະການນໍາໃຊ້ການສັງເກດການຈາກ Zwicky Transient Facility (ZTF). ໃນຂະນະທີ່ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ສຸມໃສ່ຄວາມສະຫວ່າງໂດຍລວມຂອງດາວທຽມ, ການສຶກສານີ້ໄດ້ຄົ້ນຫາຄວາມສະຫວ່າງຈາກດາວທຽມເປັນປັດໃຈກໍານົດ. ດາວທຽມ, ເນື່ອງຈາກການປ່ຽນແປງທິດທາງຂອງພວກມັນໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາໂຄຈອນ, ສາມາດຜະລິດກະພິບຫຼືຄວາມສະຫວ່າງໃນເວລາທີ່ພື້ນຜິວຮາບພຽງສະທ້ອນກັບແສງແດດມາສູ່ໂລກ. ແສງເຫຼົ່ານີ້ຄ້າຍຄືກັບຕົວເຄື່ອນທີ່ທີ່ມີຊີວິດສັ້ນ, ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາທ້າທາຍໃນການຈໍາແນກຈາກເຫດການທາງດາລາສາດທີ່ແທ້ຈິງ ແລະການກັ່ນຕອງອອກຈາກຂໍ້ມູນ.
ທີມງານໄດ້ວິເຄາະຂໍ້ມູນ ZTF ໃນໄລຍະສາມປີແລະຄົ້ນພົບວ່າແສງດາວທຽມມີອິດທິພົນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ພວກເຂົາເຈົ້າຄາດຄະເນວ່າ, ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວ, ແສງສະຫວ່າງຢູ່ໃນເວລາຫຼາຍສິບຫາຫຼາຍຮ້ອຍມິລິວິນາທີ, ໂດຍມີແສງດາວທຽມປະມານ 80,000 ດວງຕໍ່ຊົ່ວໂມງທົ່ວທ້ອງຟ້າ. ການໄຫຼເຂົ້າຂອງມົນລະພິດແສງສະຫວ່າງນີ້ເປັນອຸປະສັກທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ການສຶກສາຊົ່ວຄາວຢູ່ຫໍສັງເກດການເຊັ່ນ Vera Rubin, ເຊິ່ງເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຄວາມສໍາເລັດຂອງໂຄງການເຫຼົ່ານີ້. ດ້ວຍແຜນການທີ່ທະເຍີທະຍານຂອງ Starlink ທີ່ຈະເປີດຕົວດາວທຽມເພີ່ມເຕີມ, ຄຽງຄູ່ກັບກຸ່ມດາວຂະຫນາດໃຫຍ່ອື່ນໆ, ອັດຕາການແຜ່ກະຈາຍຂອງແສງສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມພະຍາຍາມໃນການສໍາຫຼວດທ້ອງຟ້າທີ່ແນ່ນອນ.
ການປະກົດຕົວຂອງກຸ່ມດາວດາວທຽມ, ລວມທັງ Starlink, ແນ່ນອນວ່າຈະນໍາເອົາຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆ, ເຊັ່ນ: ການສ້າງການເຊື່ອມໂຍງທາງດ້ານດິຈິຕອນແລະການເຊື່ອມຕໍ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ເປົ້າໝາຍອັນສູງສົ່ງນີ້ມາດ້ວຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ທັງໃນດ້ານການເງິນ ແລະ ໃນການປະນີປະນອມຂອງທັດສະນະຊັ້ນສູງຂອງພວກເຮົາ. ມັນຍົກສູງການຕັດສິນໃຈທີ່ສໍາຄັນລະຫວ່າງການຮັບປະກັນການເຊື່ອມຕໍ່ທົ່ວໄປແລະການຮັກສາມໍລະດົກຂອງທ້ອງຟ້າທີ່ມືດມົວຂອງພວກເຮົາ.
ຄໍາຖາມ
ຖາມ: ແສງດາວທຽມແມ່ນຫຍັງ?
A: ແສງດາວທຽມເປັນແສງກະພິບສັ້ນ ຫຼື ແສງສະວ່າງທີ່ຜະລິດໂດຍດາວທຽມ ເມື່ອພື້ນຜິວຮາບພຽງຢູ່ໂຄງສ້າງຂອງພວກມັນສະທ້ອນແສງແດດມາສູ່ໂລກ.
ຖາມ: ແສງດາວທຽມສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການສຳຫຼວດທ້ອງຟ້າແນວໃດ?
A: ຄວາມສະຫວ່າງຂອງດາວທຽມສາມາດຖືກເຂົ້າໃຈຜິດວ່າເປັນໄລຍະຊົ່ວຄາວທີ່ມີຊີວິດຊີວາ, ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ການລະບຸເຫດການທາງດາລາສາດທີ່ແທ້ຈິງຜິດ. ການໄຫລເຂົ້າຂອງຂໍ້ມູນທາງບວກທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງນີ້ຂັດຂວາງຄວາມສາມາດໃນການກັ່ນຕອງສິ່ງລົບກວນແລະຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມສໍາເລັດຂອງໂຄງການການສໍາຫຼວດທ້ອງຟ້າ.
ຖາມ: ແມ່ນຫຍັງຄືຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບກຸ່ມດາວທຽມ?
A: ໃນຂະນະທີ່ກຸ່ມດາວທຽມ, ເຊັ່ນ Starlink, ສະເຫນີຂໍ້ໄດ້ປຽບໃນການເຊື່ອມຕໍ່ທົ່ວໂລກ, ການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງດາວທຽມສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດມົນລະພິດແສງສະຫວ່າງເພີ່ມຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການສໍາຫຼວດທ້ອງຟ້າ. ມົນລະພິດແສງສະຫວ່າງນີ້ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄຸນນະພາບຂອງການສັງເກດການດາລາສາດແລະການຄົ້ນຄວ້າ.
ຖາມ: ຕ້ອງເລືອກອັນໃດແດ່ກ່ຽວກັບກຸ່ມດາວດາວທຽມ?
A: ການສ້າງຄວາມດຸ່ນດ່ຽງລະຫວ່າງການເຊື່ອມຕໍ່ທົ່ວໄປແລະການປົກປັກຮັກສາທ້ອງຟ້າທີ່ມືດມົວຂອງພວກເຮົາແມ່ນສໍາຄັນ. ຕ້ອງຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບຄວາມໜາແໜ້ນ ແລະການອອກແບບຂອງກຸ່ມດາວດາວທຽມ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ການສັງເກດທາງດາລາສາດ ໃນຂະນະທີ່ຍັງຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດຢ່າງກວ້າງຂວາງ.