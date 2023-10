ຜົນກະທົບຂອງຍານອາວະກາດຕໍ່ອົງປະກອບຂອງບັນຍາກາດຂອງໂລກ

By

ການສຶກສາເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ທີ່ພິມເຜີຍແຜ່ໃນ Proceedings of the National Academy of Sciences ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ ດາວທຽມ ແລະ ຍານອະວະກາດ ກໍາລັງປົນເປື້ອນຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກດ້ວຍໂລຫະປະລິມານສູງ. ມົນ​ລະ​ພິດ​ນີ້​ແມ່ນ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ໃນ stratosphere​, ພາກ​ພື້ນ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ຂົ້ນ​ຂອງ​ໂອ​ໂຊນ​ຫຼາຍ​.

ທີມວິໄຈນໍາໂດຍ Dan Cziczo ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Purdue ໄດ້ເກັບກໍາຂໍ້ມູນໂດຍເຮືອບິນບິນຢູ່ທີ່ລະດັບຄວາມສູງເກືອບ 12 ໄມ. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາເກັບກໍາການວັດແທກທີ່ຖືກຕ້ອງໂດຍບໍ່ມີການປົນເປື້ອນຈາກອາຍແກັສຂອງເຮືອບິນ. ການສຶກສາຄົ້ນພົບວ່າໂລຫະເຊັ່ນ: lithium, ທອງແດງ, ອາລູມິນຽມ, ແລະຕະກົ່ວ, ທີ່ພົບທົ່ວໄປໃນຍານອະວະກາດ, ເກີນລະດັບຂອງຝຸ່ນ cosmic ທໍາມະຊາດ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທີມງານໄດ້ພົບເຫັນວ່າເກືອບ 10 ເປີເຊັນຂອງອະນຸພາກອາຊິດຊູນຟູຣິກ, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການປົກປ້ອງຊັ້ນໂອໂຊນ, ໄດ້ຖືກປົນເປື້ອນດ້ວຍ vaporized ທີ່ເຫຼືອຈາກຍານອະວະກາດ. ການປະກົດຕົວຂອງອົງປະກອບທີ່ເປັນເອກະລັກເຊັ່ນ niobium ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການນໍາໃຊ້ແຜ່ນປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນໃນລູກ. ຫຼັກຖານນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງມົນລະພິດທີ່ມາຈາກຍານອະວະກາດແທນທີ່ຈະເປັນ meteorites, ເຊິ່ງຍັງຄົງບໍ່ປ່ຽນແປງຫຼາຍສັດຕະວັດແລ້ວ.

ຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງມົນລະພິດນີ້ຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າໃຈຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ​ແນວ​ໃດ​ກໍ​ດີ, ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ຈຳນວນ​ດາວ​ທຽມ​ໃນ​ວົງ​ໂຄຈອນ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຕາມ​ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ, ສະຖານະ​ການ​ອາດ​ຈະ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ຂຶ້ນ. ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ມີ​ດາວ​ທຽມ​ເພີ່ມ​ອີກ 50,000 ດາວ​ພາຍ​ໃນ​ປີ 2030 ໂດຍ​ມີ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ເຊັ່ນ SpaceX ແລະ Amazon ເປັນ​ຜູ້​ນຳ​ໜ້າ. ການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາໃນອຸດສາຫະກໍາອະວະກາດນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າເຖິງ 50 ເປີເຊັນຂອງອະນຸພາກ aerosol ໃນ stratosphere ໃນທີ່ສຸດສາມາດບັນຈຸໂລຫະຈາກການເຂົ້າໄປໃນຍານອະວະກາດຄືນໃຫມ່.

ການ​ຄົ້ນ​ພົບ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ສ້າງ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຜົນ​ສະ​ທ້ອນ​ດ້ານ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ຂອງ​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ​ຂອງ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກໍາ​ອະ​ວະ​ກາດ. ການສະສົມຂອງສິ່ງເສດເຫຼືອໃນອາວະກາດ ແລະການປ່ອຍວັດຖຸທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍມະນຸດຢູ່ໃນສະຕຣາໂຕສະເຟຍ ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການສືບສວນຕື່ມອີກ. ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາສືບຕໍ່ອີງໃສ່ດາວທຽມແລະຍານອາວະກາດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ມັນຈະກາຍເປັນສິ່ງສໍາຄັນໃນການພັດທະນາການປະຕິບັດແບບຍືນຍົງທີ່ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ບັນຍາກາດຂອງພວກເຮົາ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຂະບວນການຂອງສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ