ຜົນກະທົບຂອງຍານອາວະກາດຕໍ່ອົງປະກອບຂອງບັນຍາກາດຂອງໂລກ

ການສຶກສາເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ທີ່ພິມເຜີຍແຜ່ໃນ Proceedings of the National Academy of Sciences ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ ດາວທຽມ ແລະ ຍານອະວະກາດ ກໍາລັງປົນເປື້ອນຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກດ້ວຍໂລຫະປະລິມານສູງ. ມົນລະພິດນີ້ແມ່ນເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນ stratosphere, ພາກພື້ນທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງໂອໂຊນຫຼາຍ.
ທີມວິໄຈນໍາໂດຍ Dan Cziczo ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Purdue ໄດ້ເກັບກໍາຂໍ້ມູນໂດຍເຮືອບິນບິນຢູ່ທີ່ລະດັບຄວາມສູງເກືອບ 12 ໄມ. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາເກັບກໍາການວັດແທກທີ່ຖືກຕ້ອງໂດຍບໍ່ມີການປົນເປື້ອນຈາກອາຍແກັສຂອງເຮືອບິນ. ການສຶກສາຄົ້ນພົບວ່າໂລຫະເຊັ່ນ: lithium, ທອງແດງ, ອາລູມິນຽມ, ແລະຕະກົ່ວ, ທີ່ພົບທົ່ວໄປໃນຍານອະວະກາດ, ເກີນລະດັບຂອງຝຸ່ນ cosmic ທໍາມະຊາດ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ທີມງານໄດ້ພົບເຫັນວ່າເກືອບ 10 ເປີເຊັນຂອງອະນຸພາກອາຊິດຊູນຟູຣິກ, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການປົກປ້ອງຊັ້ນໂອໂຊນ, ໄດ້ຖືກປົນເປື້ອນດ້ວຍ vaporized ທີ່ເຫຼືອຈາກຍານອະວະກາດ. ການປະກົດຕົວຂອງອົງປະກອບທີ່ເປັນເອກະລັກເຊັ່ນ niobium ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການນໍາໃຊ້ແຜ່ນປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນໃນລູກ. ຫຼັກຖານນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງມົນລະພິດທີ່ມາຈາກຍານອະວະກາດແທນທີ່ຈະເປັນ meteorites, ເຊິ່ງຍັງຄົງບໍ່ປ່ຽນແປງຫຼາຍສັດຕະວັດແລ້ວ.
ຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງມົນລະພິດນີ້ຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າໃຈຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ແນວໃດກໍດີ, ເນື່ອງຈາກຈຳນວນດາວທຽມໃນວົງໂຄຈອນເພີ່ມຂຶ້ນຕາມການຄາດຄະເນ, ສະຖານະການອາດຈະຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ. ຄາດວ່າຈະມີດາວທຽມເພີ່ມອີກ 50,000 ດາວພາຍໃນປີ 2030 ໂດຍມີບໍລິສັດເຊັ່ນ SpaceX ແລະ Amazon ເປັນຜູ້ນຳໜ້າ. ການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາໃນອຸດສາຫະກໍາອະວະກາດນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າເຖິງ 50 ເປີເຊັນຂອງອະນຸພາກ aerosol ໃນ stratosphere ໃນທີ່ສຸດສາມາດບັນຈຸໂລຫະຈາກການເຂົ້າໄປໃນຍານອະວະກາດຄືນໃຫມ່.
ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ສ້າງຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບຜົນສະທ້ອນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງອຸດສາຫະກໍາອະວະກາດ. ການສະສົມຂອງສິ່ງເສດເຫຼືອໃນອາວະກາດ ແລະການປ່ອຍວັດຖຸທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍມະນຸດຢູ່ໃນສະຕຣາໂຕສະເຟຍ ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການສືບສວນຕື່ມອີກ. ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາສືບຕໍ່ອີງໃສ່ດາວທຽມແລະຍານອາວະກາດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ມັນຈະກາຍເປັນສິ່ງສໍາຄັນໃນການພັດທະນາການປະຕິບັດແບບຍືນຍົງທີ່ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ບັນຍາກາດຂອງພວກເຮົາ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຂະບວນການຂອງສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ