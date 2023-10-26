ສຳຫຼວດພູມສັນຖານບູຮານຢູ່ໃຕ້ນ້ຳກ້ອນຂອງ Antarctica ຕາເວັນອອກ

ການສຶກສາເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ເປີດເຜີຍພູມສັນຖານບູຮານທີ່ເຊື່ອງໄວ້ຢູ່ລຸ່ມແຜ່ນນ້ຳກ້ອນຂອງທະວີບແອນຕາກຕິກຕາເວັນອອກ, ໃຫ້ເຫັນພາບທີ່ເຫັນໃນອະດີດກ່ອນນ້ຳກ້ອນຂອງພາກພື້ນ. ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ດໍາເນີນໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລ Durham ໃນປະເທດອັງກິດໄດ້ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນດາວທຽມເພື່ອຄົ້ນພົບພື້ນທີ່ທີ່ຢູ່ຕິດກັບອ່າງນ້ໍາ Aurora ແລະ Schmidt ທີ່ຍັງຄົງບໍ່ປ່ຽນແປງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເຖິງ 34 ລ້ານປີ. ດິນແດນແຫ່ງນີ້ສະເໜີໃຫ້ “ຜີແຫ່ງພູມສັນຖານ” ກ່ອນທີ່ແຜ່ນນ້ຳກ້ອນຈະສ້າງຂຶ້ນ, ດັ່ງທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໂດຍນັກຂຽນຮ່ວມການສຶກສາ Stewart Jamieson.
ການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດສ້າງແຜນທີ່ undulations ເທິງຫນ້າດິນຂອງກ້ອນໄດ້, ເຊິ່ງກົງກັບການປ່ຽນແປງຂອງລະດັບຄວາມສູງຂ້າງລຸ່ມນີ້. ຊັ້ນສູງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນພູມສັນຖານໃຕ້ດິນທີ່ຕັ້ງຢູ່ 1.2 ໄມ (2 ກິໂລແມັດ) ໃຕ້ພື້ນຜິວ. ພູມສັນຖານປະກອບດ້ວຍສາມແຜ່ນດິນທີ່ແຍກກັນ, ເຊື່ອມຕໍ່ດ້ວຍຮ່ອມພູຮູບ U, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຂົາເຄີຍເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການສ້າງຕັ້ງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ໃນລະຫວ່າງການແຕກແຍກຂອງທະວີບ Supercontinent ບູຮານ Gondwana, ກໍາລັງ tectonic ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການແຍກຕົວຂອງແຜ່ນດິນເຫຼົ່ານີ້.
ການສຶກສາແນະນໍາວ່າເມື່ອສະພາບອາກາດເຢັນລົງຕາມຍຸກ Cretaceous, ຝາອັດປາກຂຸມກ້ອນໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂື້ນເທິງແຜ່ນດິນໂລກແຕ່ລະຄົນ. ການລະລາຍແລະນ້ຳໄຫລລົງໃນຕໍ່ມາໄດ້ສ້າງແມ່ນ້ຳທີ່ໄຫລໄປສູ່ຝັ່ງທະເລ, ຊຶ່ງກຳລັງເປີດຂຶ້ນໃນເວລາ. ປະມານ 34 ລ້ານປີກ່ອນ, ແຜ່ນນ້ຳກ້ອນຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ປົກຄຸມ Antarctica ໃນທຸກມື້ນີ້ໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະ ຝັງຢູ່ທົ່ວທະວີບ, ຮັກສາພູມສັນຖານກ່ອນໜ້ານ້ຳກ້ອນນີ້ໄວ້.
ຫນ້າສົນໃຈ, ບາງສ່ວນຂອງ Antarctica ຕາເວັນອອກປະສົບກັບການເຊາະເຈື່ອນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເນື່ອງຈາກນ້ໍາຫນັກຂອງແຜ່ນກ້ອນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນສະຖານທີ່ຄົ້ນພົບບໍ່ດົນມານີ້, ກ້ອນບໍ່ເຖິງຄວາມຫນາແຫນ້ນທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ນ້ໍາສະສົມ, ດັ່ງນັ້ນການປ້ອງກັນການເຊາະເຈື່ອນ. ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າພູມສັນຖານໂດຍສະເພາະນີ້ຍັງຄົງຂ້ອນຂ້າງຄົງທີ່ໃນໄລຍະຫຼາຍລ້ານປີ.
ໃນຂະນະທີ່ຕ້ອງການການສືບສວນຕື່ມອີກເພື່ອຢືນຢັນອາຍຸຂອງພູມສັນຖານ, ການຂຸດເຈາະຜ່ານກ້ອນເພື່ອສະກັດເອົາຕົວຢ່າງຫີນແລະຕະກອນຈາກສະຖານທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າ. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບພູມສັນຖານວັດຖຸບູຮານພາຍໃຕ້ແຜ່ນນ້ໍາກ້ອນ Antarctic ຕາເວັນອອກແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການຄາດເດົາພຶດຕິກໍາຂອງມັນໃນໂລກຮ້ອນ. ໂດຍການເຂົ້າໃຈຮູບຮ່າງແລະລັກສະນະຂອງພູມສັນຖານ, ນັກວິທະຍາສາດສາມາດເຂົ້າໃຈເຖິງການໄຫຼຂອງນ້ໍາກ້ອນໃນປະຈຸບັນແລະຄາດຄະເນການປ່ຽນແປງໃນອະນາຄົດ.
ຄໍາຖາມ
ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາຄົ້ນພົບຫຍັງຢູ່ໃຕ້ແຜ່ນນ້ຳກ້ອນຂອງ Antarctica ຕາເວັນອອກ?
ການສຶກສາໄດ້ເປີດເຜີຍພູມສັນຖານບູຮານທີ່ຍັງຄົງຄ້າງເປັນເວລາເຖິງ 34 ລ້ານປີຢູ່ລຸ່ມແຜ່ນນ້ຳກ້ອນຂອງທະວີບແອນຕາກຕິກຕາເວັນອອກ.
ພູມສັນຖານບູຮານນີ້ຖືກກວດພົບແນວໃດ?
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນດາວທຽມເພື່ອວາງແຜນການປ່ຽນແປງຂອງລະດັບຄວາມສູງເທິງຫນ້າດິນຂອງກ້ອນ, ເຊິ່ງສອດຄ່ອງກັບການປ່ຽນແປງຂອງພູມສັນຖານທີ່ຢູ່ເບື້ອງຕົ້ນ. ຊັ້ນສູງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ເປີດເຜີຍພູມສັນຖານ subglacial ຝັງຢູ່ 1.2 ໄມ (2 ກິໂລແມັດ) ໃຕ້ພື້ນຜິວ.
ຄວາມສໍາຄັນຂອງການຄົ້ນພົບນີ້ແມ່ນຫຍັງ?
ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບພູມສັນຖານກ່ອນ glacial ໃຕ້ Antarctica ຕາເວັນອອກສາມາດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນການຄາດເດົາພຶດຕິກໍາຂອງແຜ່ນກ້ອນໃນໂລກທີ່ຮ້ອນ. ໂດຍການສຶກສາຮູບຮ່າງແລະລັກສະນະຂອງພູມສັນຖານ, ນັກວິທະຍາສາດສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ດີກວ່າການໄຫຼຂອງນ້ໍາກ້ອນໃນປະຈຸບັນແລະຄາດວ່າຈະມີການປ່ຽນແປງໃນອະນາຄົດ.
ມີແຜນການຢືນຢັນອາຍຸຂອງພູມສັນຖານບໍ?
ນັກຄົ້ນຄວ້າຫວັງວ່າຈະດໍາເນີນການສືບສວນຕື່ມອີກໂດຍການເຈາະຜ່ານກ້ອນແລະສະກັດເອົາຕົວຢ່າງຫີນແລະຕະກອນອອກຈາກສະຖານທີ່. ນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ມີການກໍານົດອາຍຸຂອງພູມສັນຖານທີ່ຖືກຕ້ອງຫຼາຍຂຶ້ນ.