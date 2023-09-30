ທ້ອງຟ້າກາງຄືນໃນເດືອນຕຸລາ: Planetary alignments ແລະ Eclipses

ໃນເດືອນ ຕຸລາ, ຜູ້ເບິ່ງທ້ອງຟ້າສາມາດລໍຖ້າເຫດການເທິງສະຫວັນທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍຄັ້ງ. ໃນຂະນະທີ່ເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ, ວົງເດືອນພຽງແຕ່ຜ່ານໄປເຕັມທີ່ແລະສາມາດເຫັນໄດ້ຄຽງຄູ່ກັບດາວພະຫັດ, ເຊິ່ງແມ່ນສາມອົງສາທາງໃຕ້. ໃນມື້ຕໍ່ມາ, Uranus ຍັງປະກົດຂຶ້ນສາມອົງສາທາງທິດໃຕ້ຂອງດວງຈັນ, ແຕ່ຄວາມສະຫວ່າງຂອງດວງຈັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ມັນທ້າທາຍທີ່ຈະສັງເກດເຫັນດາວເຫຼົ່ານີ້.
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 2 ຕຸລານີ້, ດວງຈັນສາມາດພົບເຫັນຢູ່ທາງທິດໃຕ້ຂອງດາວພະຫັດ, ປະມານ 1.1 ອົງສາ. ເມື່ອເດືອນຜ່ານໄປ, Pollux ຈະເປັນ 1.4 ອົງສາທາງເຫນືອຂອງດວງຈັນໃນວັນທີ 7 ເດືອນຕຸລາ, ແລະ Venus ຈະເຫັນໄດ້ໃນທ້ອງຟ້າໃນຕອນເຊົ້າ, ຕັ້ງຢູ່ 10 ອົງສາທາງໃຕ້ຂອງວົງເດືອນບາງໆໃນວັນທີ XNUMX ເດືອນຕຸລາ.
ວັນທີ 15 ຕຸລາເປັນການມາເຖິງຂອງລະດູໃບໄມ້ລົ່ນໃນລະດູໃບໄມ້ລົ່ນ, ໂດຍເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍແສງຕາເວັນເປັນຮູບວົງກົມ. ໃນລະຫວ່າງເຫດການນີ້, ດວງຈັນຈະບໍ່ປົກຄຸມດວງອາທິດຢ່າງສິ້ນເຊີງ, ເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນຮູບວົງແຫວນທີ່ອ້ອມຮອບດວງອາທິດ. อุปราคาນີ້ຈະເຫັນໄດ້ທົ່ວຊີກໂລກຕາເວັນຕົກ.
ພາຍຫຼັງເກີດອຸປະຖໍາ, ດາວອັງຄານຈະຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບດວງຈັນໃນວັນທີ 15 ເດືອນຕຸລາ, ເຖິງແມ່ນວ່າໄລຍະທີ່ບາງໆຂອງວົງເດືອນອາດຈະເຮັດໃຫ້ມັນຍາກທີ່ຈະສັງເກດເຫັນ. ໃນວັນທີ 18 ເດືອນຕຸລາ, ດວງຈັນຈະຢູ່ທາງເຫນືອຂອງ Antares 0.8 ອົງສາ, ແລະໃນວັນທີ 24 ເດືອນຕຸລາ, ດາວເສົາຈະຢູ່ສາມອົງສາທາງເຫນືອ, ເນບຕູນຈະປາກົດ 1.5 ອົງສາເຫນືອໃນວັນທີ 25 ເດືອນຕຸລາ.
ວັນທີ 28 ຕຸລາຈະນຳເອົາດວງຈັນເຕັມດວງ ແລະອຸປະລາອີກເທື່ອໜຶ່ງ, ແຕ່ເທື່ອນີ້ຈະເຫັນໄດ້ພຽງແຕ່ໃນຊີກໂລກຕາເວັນອອກ. ວັນທີ 29 ຕຸລານີ້, ດາວພະຫັດແລະດາວອັງຄານຈະຢູ່ທາງທິດໃຕ້ສາມອົງສາອີກ, ແລະເດືອນຈະສິ້ນສຸດລົງດ້ວຍດາວພະຫັດຢູ່ທາງເໜືອຂອງດວງຈັນ 1.1 ອົງສາ.
ໃນຂະນະທີ່ Mercury ຍັງຄົງຖືກປິດບັງໂດຍແສງຕາເວັນທີ່ສົດໃສ ແລະໃກ້ດວງຕາເວັນເກີນໄປທີ່ຈະເຫັນໄດ້, ດາວພະຫັດຈະສ່ອງແສງເປັນ "ດາວເຊົ້າ" ຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ກ່ອນຕາເວັນຂຶ້ນ. ໃນວັນທີ 10 ເດືອນຕຸລາ, ວົງເດືອນ crescent ຈະຜ່ານ Venus, ພ້ອມກັບການປະກົດຕົວຂອງ Regulus, ດາວທີ່ສົດໃສຢູ່ໃນກຸ່ມດາວ Leo.
ສໍາລັບດາວອັງຄານ, ມັນຍັງຢູ່ໃກ້ກັບດວງອາທິດເກີນໄປທີ່ຈະສັງເກດເຫັນໄດ້, ໃນຂະນະທີ່ດາວພະຫັດໄດ້ຄອບຄອງທ້ອງຟ້າໃນຕອນກາງຄືນ, ກາຍເປັນສົດໃສແລະເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຕະຫຼອດຄືນ. ດາວເສົາ, ຕັ້ງຢູ່ສູງໃນທ້ອງຟ້າຕອນກາງຄືນ, ເປັນໂອກາດອັນດີເລີດໃຫ້ຜູ້ເບິ່ງກ້ອງສ່ອງທາງໄກໄດ້ເປັນພະຍານເຖິງຄວາມງາມຂອງດາວ Ringed Planet ແລະອາດຈະສັງເກດເຫັນດວງຈັນບາງອັນຂອງມັນຕໍ່ກັບພື້ນຫຼັງທີ່ມືດ. Uranus ແລະ Jupiter ຍັງສາມາດເຫັນໄດ້ສອງຄັ້ງໃນເດືອນ, ພ້ອມກັບດວງຈັນ.
ສຸດທ້າຍ, Neptune, ໄດ້ຜ່ານການຕໍ່ຕ້ານບໍ່ດົນມານີ້, ສາມາດສັງເກດເຫັນໄດ້ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງອຸປະກອນ optical ສໍາລັບໃນຕອນກາງຄືນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ແສງສະຫວ່າງຂອງ zodiacal, ແສງສະຫວ່າງເລັກນ້ອຍທີ່ເກີດຈາກແສງແດດກະແຈກກະຈາຍອອກຈາກຂີ້ຝຸ່ນ interplanetary, ສາມາດເຫັນໄດ້ກ່ອນເວລາກາງຄືນໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງສອງອາທິດໃນກາງເດືອນຕຸລາ.
ດ້ວຍເຫດການຊັ້ນສູງທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນເຫຼົ່ານີ້ເກີດຂຶ້ນ, ຄົນທີ່ມັກໃນດ້ານດາລາສາດໄດ້ເຂົ້າຮັບການປິ່ນປົວໃນເດືອນນີ້. ບໍ່ວ່າຈະເປັນການເຫັນການວາງຕົວຂອງດາວເຄາະ, eclipses, ຫຼືການສຳຫຼວດທ້ອງຟ້າຕອນກາງຄືນດ້ວຍກ້ອງສ່ອງທາງໄກ, ມີຫຼາຍຢ່າງທີ່ຈະຄົ້ນພົບ ແລະປະຫລາດໃຈ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: James Edgar, ບັນນາທິການຂອງປື້ມຄູ່ມືຂອງຜູ້ສັງເກດການ, Royal Astronomical Society of Canada
ນິຍາມ:
– ເຫດການຊັ້ນສູງ: ປະກົດການທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນທ້ອງຟ້າ ເຊັ່ນ: ການວາງຕົວຂອງດາວເຄາະ, ດວງຈັນ, ແລະ ການເຄື່ອນທີ່ຂອງອົງຊັ້ນສູງ.
– ແສງຕາເວັນເປັນຮູບວົງກົມ: ປະເພດໜຶ່ງຂອງແສງຕາເວັນ eclipse ທີ່ດວງຈັນບໍ່ໄດ້ກວມເອົາດວງອາທິດຢ່າງສົມບູນ, ເຮັດໃຫ້ມີຮູບຮ່າງຄ້າຍຄືວົງແຫວນຂອງແສງແດດອ້ອມຮອບວົງເດືອນ.
– ກົງກັນຂ້າມ: ການຈັດລຽງຂອງດາວເຄາະກັບໂລກແລະດວງອາທິດ, ໂດຍມີໂລກຕັ້ງຢູ່ລະຫວ່າງສອງ.
– ແສງສະຫວ່າງຈັກສີ: ເປັນແສງສະຫວ່າງເປັນຮູບໂກນອ່ອນທີ່ຈະປະກົດຢູ່ຕາມ ecliptic (ເສັ້ນທາງຂອງແສງຕາເວັນ, ເດືອນ, ແລະດາວ) ຫຼັງຈາກຕາເວັນຕົກຫຼືກ່ອນທີ່ຕາເວັນຂຶ້ນ.
– Royal Astronomical Society of Canada (RASC): ອົງການທີ່ອຸທິດຕົນເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ການສົ່ງເສີມດາລາສາດໃນປະເທດການາດາ.
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