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ທ້ອງຟ້າກາງຄືນໃນເດືອນຕຸລາ: Planetary alignments ແລະ Eclipses

ByMampho Brescia

Sep 30, 2023
ທ້ອງຟ້າກາງຄືນໃນເດືອນຕຸລາ: Planetary alignments ແລະ Eclipses

ໃນເດືອນ ຕຸລາ, ຜູ້ເບິ່ງທ້ອງຟ້າສາມາດລໍຖ້າເຫດການເທິງສະຫວັນທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍຄັ້ງ. ໃນຂະນະທີ່ເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ, ວົງເດືອນພຽງແຕ່ຜ່ານໄປເຕັມທີ່ແລະສາມາດເຫັນໄດ້ຄຽງຄູ່ກັບດາວພະຫັດ, ເຊິ່ງແມ່ນສາມອົງສາທາງໃຕ້. ໃນມື້ຕໍ່ມາ, Uranus ຍັງປະກົດຂຶ້ນສາມອົງສາທາງທິດໃຕ້ຂອງດວງຈັນ, ແຕ່ຄວາມສະຫວ່າງຂອງດວງຈັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ມັນທ້າທາຍທີ່ຈະສັງເກດເຫັນດາວເຫຼົ່ານີ້.

ຕອນ​ຄ່ຳ​ວັນ​ທີ 2 ຕຸລາ​ນີ້, ດວງ​ຈັນ​ສາມາດ​ພົບ​ເຫັນ​ຢູ່​ທາງ​ທິດ​ໃຕ້​ຂອງ​ດາວ​ພະຫັດ, ປະມານ 1.1 ອົງສາ. ເມື່ອເດືອນຜ່ານໄປ, Pollux ຈະເປັນ 1.4 ອົງສາທາງເຫນືອຂອງດວງຈັນໃນວັນທີ 7 ເດືອນຕຸລາ, ແລະ Venus ຈະເຫັນໄດ້ໃນທ້ອງຟ້າໃນຕອນເຊົ້າ, ຕັ້ງຢູ່ 10 ອົງສາທາງໃຕ້ຂອງວົງເດືອນບາງໆໃນວັນທີ XNUMX ເດືອນຕຸລາ.

ວັນ​ທີ 15 ຕຸ​ລາ​ເປັນ​ການ​ມາ​ເຖິງ​ຂອງ​ລະ​ດູ​ໃບ​ໄມ້​ລົ່ນ​ໃນ​ລະ​ດູ​ໃບ​ໄມ້​ລົ່ນ​, ໂດຍ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ດ້ວຍ​ແສງ​ຕາ​ເວັນ​ເປັນ​ຮູບ​ວົງ​ກົມ​. ໃນລະຫວ່າງເຫດການນີ້, ດວງຈັນຈະບໍ່ປົກຄຸມດວງອາທິດຢ່າງສິ້ນເຊີງ, ເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນຮູບວົງແຫວນທີ່ອ້ອມຮອບດວງອາທິດ. อุปราคาນີ້ຈະເຫັນໄດ້ທົ່ວຊີກໂລກຕາເວັນຕົກ.

ພາຍຫຼັງເກີດອຸປະຖໍາ, ດາວອັງຄານຈະຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບດວງຈັນໃນວັນທີ 15 ເດືອນຕຸລາ, ເຖິງແມ່ນວ່າໄລຍະທີ່ບາງໆຂອງວົງເດືອນອາດຈະເຮັດໃຫ້ມັນຍາກທີ່ຈະສັງເກດເຫັນ. ໃນວັນທີ 18 ເດືອນຕຸລາ, ດວງຈັນຈະຢູ່ທາງເຫນືອຂອງ Antares 0.8 ອົງສາ, ແລະໃນວັນທີ 24 ເດືອນຕຸລາ, ດາວເສົາຈະຢູ່ສາມອົງສາທາງເຫນືອ, ເນບຕູນຈະປາກົດ 1.5 ອົງສາເຫນືອໃນວັນທີ 25 ເດືອນຕຸລາ.

ວັນ​ທີ 28 ຕຸ​ລາ​ຈະ​ນຳ​ເອົາ​ດວງ​ຈັນ​ເຕັມ​ດວງ ແລະ​ອຸ​ປະ​ລາ​ອີກ​ເທື່ອ​ໜຶ່ງ, ແຕ່​ເທື່ອ​ນີ້​ຈະ​ເຫັນ​ໄດ້​ພຽງ​ແຕ່​ໃນ​ຊີກ​ໂລກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ. ວັນ​ທີ 29 ຕຸລາ​ນີ້, ດາວ​ພະຫັດ​ແລະ​ດາວ​ອັງຄານ​ຈະ​ຢູ່​ທາງ​ທິດ​ໃຕ້​ສາມ​ອົງສາ​ອີກ, ​ແລະ​ເດືອນ​ຈະ​ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ​ດ້ວຍ​ດາວ​ພະຫັດ​ຢູ່​ທາງ​ເໜືອ​ຂອງ​ດວງ​ຈັນ 1.1 ອົງສາ.

ໃນຂະນະທີ່ Mercury ຍັງຄົງຖືກປິດບັງໂດຍແສງຕາເວັນທີ່ສົດໃສ ແລະໃກ້ດວງຕາເວັນເກີນໄປທີ່ຈະເຫັນໄດ້, ດາວພະຫັດຈະສ່ອງແສງເປັນ "ດາວເຊົ້າ" ຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ກ່ອນຕາເວັນຂຶ້ນ. ໃນວັນທີ 10 ເດືອນຕຸລາ, ວົງເດືອນ crescent ຈະຜ່ານ Venus, ພ້ອມກັບການປະກົດຕົວຂອງ Regulus, ດາວທີ່ສົດໃສຢູ່ໃນກຸ່ມດາວ Leo.

ສໍາລັບດາວອັງຄານ, ມັນຍັງຢູ່ໃກ້ກັບດວງອາທິດເກີນໄປທີ່ຈະສັງເກດເຫັນໄດ້, ໃນຂະນະທີ່ດາວພະຫັດໄດ້ຄອບຄອງທ້ອງຟ້າໃນຕອນກາງຄືນ, ກາຍເປັນສົດໃສແລະເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຕະຫຼອດຄືນ. ດາວເສົາ, ຕັ້ງຢູ່ສູງໃນທ້ອງຟ້າຕອນກາງຄືນ, ເປັນໂອກາດອັນດີເລີດໃຫ້ຜູ້ເບິ່ງກ້ອງສ່ອງທາງໄກໄດ້ເປັນພະຍານເຖິງຄວາມງາມຂອງດາວ Ringed Planet ແລະອາດຈະສັງເກດເຫັນດວງຈັນບາງອັນຂອງມັນຕໍ່ກັບພື້ນຫຼັງທີ່ມືດ. Uranus ແລະ Jupiter ຍັງສາມາດເຫັນໄດ້ສອງຄັ້ງໃນເດືອນ, ພ້ອມກັບດວງຈັນ.

ສຸດທ້າຍ, Neptune, ໄດ້ຜ່ານການຕໍ່ຕ້ານບໍ່ດົນມານີ້, ສາມາດສັງເກດເຫັນໄດ້ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງອຸປະກອນ optical ສໍາລັບໃນຕອນກາງຄືນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ແສງສະຫວ່າງຂອງ zodiacal, ແສງສະຫວ່າງເລັກນ້ອຍທີ່ເກີດຈາກແສງແດດກະແຈກກະຈາຍອອກຈາກຂີ້ຝຸ່ນ interplanetary, ສາມາດເຫັນໄດ້ກ່ອນເວລາກາງຄືນໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງສອງອາທິດໃນກາງເດືອນຕຸລາ.

ດ້ວຍເຫດການຊັ້ນສູງທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນເຫຼົ່ານີ້ເກີດຂຶ້ນ, ຄົນທີ່ມັກໃນດ້ານດາລາສາດໄດ້ເຂົ້າຮັບການປິ່ນປົວໃນເດືອນນີ້. ບໍ່ວ່າຈະເປັນການເຫັນການວາງຕົວຂອງດາວເຄາະ, eclipses, ຫຼືການສຳຫຼວດທ້ອງຟ້າຕອນກາງຄືນດ້ວຍກ້ອງສ່ອງທາງໄກ, ມີຫຼາຍຢ່າງທີ່ຈະຄົ້ນພົບ ແລະປະຫລາດໃຈ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: James Edgar, ບັນນາທິການຂອງປື້ມຄູ່ມືຂອງຜູ້ສັງເກດການ, Royal Astronomical Society of Canada

ນິຍາມ:
– ເຫດການຊັ້ນສູງ: ປະກົດການທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນທ້ອງຟ້າ ເຊັ່ນ: ການວາງຕົວຂອງດາວເຄາະ, ດວງຈັນ, ແລະ ການເຄື່ອນທີ່ຂອງອົງຊັ້ນສູງ.
– ແສງຕາເວັນເປັນຮູບວົງກົມ: ປະເພດໜຶ່ງຂອງແສງຕາເວັນ eclipse ທີ່ດວງຈັນບໍ່ໄດ້ກວມເອົາດວງອາທິດຢ່າງສົມບູນ, ເຮັດໃຫ້ມີຮູບຮ່າງຄ້າຍຄືວົງແຫວນຂອງແສງແດດອ້ອມຮອບວົງເດືອນ.
– ກົງກັນຂ້າມ: ການຈັດລຽງຂອງດາວເຄາະກັບໂລກແລະດວງອາທິດ, ໂດຍມີໂລກຕັ້ງຢູ່ລະຫວ່າງສອງ.
– ແສງ​ສະ​ຫວ່າງ​ຈັກ​ສີ: ເປັນ​ແສງ​ສະ​ຫວ່າງ​ເປັນ​ຮູບ​ໂກນ​ອ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ປະ​ກົດ​ຢູ່​ຕາມ ecliptic (ເສັ້ນ​ທາງ​ຂອງ​ແສງ​ຕາ​ເວັນ​, ເດືອນ​, ແລະ​ດາວ​) ຫຼັງ​ຈາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຫຼື​ກ່ອນ​ທີ່​ຕາ​ເວັນ​ຂຶ້ນ​.
– Royal Astronomical Society of Canada (RASC): ອົງການທີ່ອຸທິດຕົນເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ການສົ່ງເສີມດາລາສາດໃນປະເທດການາດາ.

ຫມາຍເຫດ: URLs ຂອງບົດຄວາມຕົ້ນສະບັບແລະຮູບພາບໄດ້ຖືກໂຍກຍ້າຍອອກ.

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