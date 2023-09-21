ການສໍາພາດທີ່ຈັບໃຈຂອງ Sarah Abo ກັບນັກອາວະກາດ Michael Collins

ໃນການສໍາພາດທີ່ຜ່ານມາ, ນັກຂ່າວ Sarah Abo ໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດໃນການເວົ້າກັບນັກອາວະກາດ Michael Collins, ນັກບິນຂອງຍານອະວະກາດ Apollo 11 ຂອງ NASA ທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດໄດ້ນໍາເອົາຜູ້ຊາຍທໍາອິດໄປສູ່ດວງຈັນໃນປີ 1969. ໃນຂະນະທີ່ຊື່ເຊັ່ນ Neil Armstrong ແລະ Buzz Aldrin ມັກຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບເລື່ອງນີ້. ພາລະກິດປະຫວັດສາດ, ມັນແມ່ນທັກສະການທົດລອງຂອງ Collins ທີ່ຮັບປະກັນການກັບຄືນສູ່ໂລກຢ່າງປອດໄພ.
ເຖິງແມ່ນວ່າ Collins ຕົນເອງບໍ່ໄດ້ກ້າວໄປເທິງດວງຈັນ, ແຕ່ການເດີນທາງນອກດາວເຄາະທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອຂອງລາວໄດ້ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈທີ່ຍືນຍົງຕໍ່ Sarah. ນາງໄດ້ພັນລະນາທັດສະນະຂອງ Collins ວ່າເປັນສິ່ງທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈ, ໂດຍກ່າວວ່າເມື່ອທ່ານຢູ່ໃນອາວະກາດແລະເບິ່ງໂລກ, ມັນຈະປາກົດເປັນຕົວຢ່າງນ້ອຍໆທີ່ສາມາດປົກຄຸມດ້ວຍໂປ້ມືຂອງເຈົ້າ. ປະສົບການນີ້ເປັນການເຕືອນໃຈເຖິງຄວາມນ້ອຍຂອງພວກເຮົາໃນຄວາມກວ້າງໃຫຍ່ຂອງກາລັກຊີທີ່ພວກເຮົາອາໄສ.
ໃນລະຫວ່າງການສົນທະນາຂອງພວກເຂົາ, Sarah ສັງເກດເຫັນວ່າ Collins ເບິ່ງຄືວ່າມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບທໍາມະຊາດຂອງມະນຸດ. ຈົນກ່ວາລາວເສຍຊີວິດໃນປີ 2021, ລາວຍັງສືບຕໍ່ສ້າງຄວາມຢາກຮູ້ຢາກເຫັນແລະການຂະຫຍາຍຕົວສ່ວນບຸກຄົນ. Collins ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການຢາກຮູ້ຢາກເຫັນ, ຄວາມປາຖະຫນາທີ່ຈະຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຄົນອື່ນ, ແລະສົ່ງເສີມຄວາມເຕັມໃຈທີ່ຈະຖາມຄໍາຖາມແລະຟັງ. ລາວເຊື່ອວ່າຜ່ານຄວາມຢາກຮູ້ຢາກເຫັນນີ້, ຄົນເຮົາສາມາດສືບຕໍ່ເຕີບໃຫຍ່ເປັນບຸກຄົນ.
Sarah ເບິ່ງການສໍາພາດຂອງນາງກັບ Michael Collins ເປັນໂອກາດທີ່ໂດດເດັ່ນ. ນາງໄດ້ຮັບການດົນໃຈຈາກຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງລາວກ່ຽວກັບຄວາມປາຖະຫນາຂອງມະນຸດສໍາລັບຄວາມຮູ້ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈ. ທັດສະນະທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງ Collins ໃນຖານະນັກອາວະກາດທີ່ໂຄຈອນຮອບດວງຈັນໄດ້ຮັບໃຊ້ເປັນການເຕືອນເຖິງສະຖານທີ່ຂອງພວກເຮົາໃນຈັກກະວານແລະຄວາມສໍາຄັນຂອງຄວາມຢາກຮູ້ຢາກເຫັນແລະການຂະຫຍາຍຕົວໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບໍ່ມີ