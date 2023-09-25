ຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫມ່ກ່ຽວກັບສີຂຽວຂອງທະເລຊາຍ Sahara ເປີດເຜີຍໃນການສຶກສາ

ການສຶກສາທີ່ຈັດພີມມາໃນ Nature Communications ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫມ່ກ່ຽວກັບສີຂຽວເປັນໄລຍະເວລາຂອງທະເລຊາຍ Sahara ໃນໄລຍະ 800,000 ປີທີ່ຜ່ານມາ. ນໍາໂດຍທ່ານດຣ Edward Armstrong ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Helsinki ແລະມະຫາວິທະຍາໄລ Bristol, ການຄົ້ນຄວ້າສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າໄລຍະເວລາທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃນອາຟຣິກາເຫນືອໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກການປ່ຽນແປງຂອງວົງໂຄຈອນຂອງໂລກຮອບດວງອາທິດແລະຖືກສະກັດກັ້ນໃນຊ່ວງເວລາຂອງນໍ້າກ້ອນ.
ການສຶກສາໄດ້ນໍາໃຊ້ຕົວແບບສະພາບອາກາດເພື່ອຈໍາລອງໄລຍະປະຫວັດສາດຂອງສີຂຽວຂອງຊາຮາຣາ, ສະເຫນີຫຼັກຖານສໍາລັບໄລຍະເວລາແລະຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງເຫດການທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກໄລຍະໄກຈາກແຜ່ນນ້ໍາກ້ອນຂະຫນາດໃຫຍ່, ຫ່າງໄກ, ສູງໃນຊີກໂລກເຫນືອ. ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດຈໍາລອງໄລຍະເວລາທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃນອາຟຣິກາດ້ວຍຂະຫນາດທີ່ສົມທຽບກັບສິ່ງທີ່ການສັງເກດການ paleoclimate ຊີ້ບອກ, ສ່ອງແສງກ່ຽວກັບເຫດຜົນແລະເວລາທີ່ເຫດການເຫຼົ່ານີ້ເກີດຂື້ນ.
ທະເລຊາຍຊາຮາຣາ, ຕາມປະຫວັດສາດ, ມີພືດພັນແຕ່ລະໄລຍະ, ມີແມ່ນ້ໍາ, ທະເລສາບ, ແລະສັດທີ່ຂຶ້ນກັບນ້ໍາຈະເລີນເຕີບໂຕ. ໄລຍະເວລາທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃນອາຟຣິກາເຫນືອເຫຼົ່ານີ້ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການສະຫນອງແລວທາງຂອງພືດຜັກອອກຈາກອາຟຣິກາ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການກະຈາຍຂອງຊະນິດຕ່າງໆ, ລວມທັງມະນຸດຕົ້ນ, ທົ່ວໂລກ.
ຄວາມຂຽວງາມຂອງຊາຮາຣາແມ່ນຄິດວ່າຈະເກີດຈາກການປ່ຽນແປງໃນສະພາບວົງໂຄຈອນຂອງໂລກ, ໂດຍສະເພາະວົງໂຄຈອນຂອງໂລກ. ອັນນີ້ຫມາຍເຖິງການເຄື່ອນທີ່ຂອງໂລກຢູ່ໃນແກນຂອງມັນ, ເຊິ່ງມີອິດທິພົນຕໍ່ລະດູການໃນໄລຍະຮອບວຽນປະມານ 21,000 ປີ. ການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະລິມານພະລັງງານທີ່ໄດ້ຮັບໂດຍໂລກໃນລະດູການຕ່າງໆ, ໃນທີ່ສຸດການຄວບຄຸມຄວາມແຮງຂອງລົມມໍລະສຸມອາຟຣິກາແລະການແຜ່ກະຈາຍຂອງພືດຜັກໃນທົ່ວພາກພື້ນ.
ການສຶກສາໄດ້ຢືນຢັນວ່າໄລຍະເວລາຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງອາຟຣິກາເຫນືອເກີດຂຶ້ນທຸກໆ 21,000 ປີເນື່ອງຈາກການປ່ຽນແປງຂອງວົງໂຄຈອນຂອງໂລກກ່ອນຫນ້າ. ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ອາກາດຮ້ອນຂຶ້ນໃນຊີກໂລກເໜືອ, ເຮັດໃຫ້ລະບົບລົມມໍລະສຸມຂອງອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກມີກຳລັງແຮງຂຶ້ນ ແລະ ມີຝົນໃນທະເລຊາຮາຣາເພີ່ມຂຶ້ນ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການແຜ່ກະຈາຍຂອງພືດປະເພດສະວັນນາ.
ຫນ້າສົນໃຈ, ການສຶກສາຍັງເປີດເຜີຍວ່າໄລຍະເວລາທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນບໍ່ໄດ້ເກີດຂື້ນໃນຊ່ວງເວລາຂອງນໍ້າກ້ອນ, ເມື່ອແຜ່ນກ້ອນກ້ອນໃຫຍ່ເຮັດໃຫ້ບັນຍາກາດເຢັນລົງແລະສະກັດກັ້ນລະບົບມໍລະສຸມໃນອາຟຣິກາ. ການຄົ້ນພົບນີ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສໍາຄັນລະຫວ່າງເຂດຫ່າງໄກເຫຼົ່ານີ້, ເຊິ່ງອາດຈະຂັດຂວາງການແຜ່ກະຈາຍຂອງຊະນິດພັນ, ລວມທັງມະນຸດ, ອອກຈາກອາຟຣິກາໃນຊ່ວງເວລາ glacial ຂອງ 800,000 ປີທີ່ຜ່ານມາ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສະແດງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນກ່ຽວກັບຜົນໄດ້ຮັບແລະຄວາມສາມາດຂອງຮູບແບບການດັດແກ້ຂອງພວກເຂົາເພື່ອເປັນຕົວແທນຂອງການປ່ຽນແປງທີ່ຜ່ານມາຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໃນອະນາຄົດ. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບປັດໃຈທີ່ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີສີຂຽວຂອງ Sahara ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຄາດຄະເນແລະຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດໃນອະນາຄົດໃນພາກພື້ນນີ້.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ການສື່ສານທໍາມະຊາດ
— ວິທະຍາໄລ Helsinki
— ວິທະຍາໄລ Bristol