ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ວິທະຍາສາດ

ການແກ້ໄຂທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມສໍາລັບການຖອນ microplastics ອອກຈາກນ້ໍາ

ByRobert Andrew

Oct 20, 2023
ການແກ້ໄຂທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມສໍາລັບການຖອນ microplastics ອອກຈາກນ້ໍາ

ນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ສະຖາບັນວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຢີເກົາຫຼີ (KIST) ໄດ້ພັດທະນາວັດສະດຸທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ສາມາດເອົາ microplastics ອອກຈາກນ້ໍາໄດ້. Microplastics, ເຊິ່ງແມ່ນສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກພາດສະຕິກທີ່ແຕກຕົວໃນໄລຍະເວລາເປັນອະນຸພາກຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ 20 μm, ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມແລະສຸຂະພາບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ໂຮງງານບໍາບັດນ້ໍາໃນປະຈຸບັນບໍ່ສາມາດເອົາ microplastics ຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ 20 μm, ເຮັດໃຫ້ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂທາງເລືອກ.

Dr. Jae-Woo Choi ແລະທີມງານຂອງລາວຢູ່ສູນການຄົ້ນຄວ້າວົງຈອນນ້ໍາຂອງ KIST ໄດ້ພັດທະນາ flocculant ແຂງທີ່ອີງໃສ່ໂຄງກະດູກໂລຫະທີ່ສາມາດລວບລວມ nanoplastics ພາຍໃຕ້ການ irradiation ແສງສະຫວ່າງທີ່ເຫັນໄດ້. ວັດສະດຸແມ່ນອີງໃສ່ Prussian blue, ເປັນໂລຫະທີ່ອີງໃສ່ໂຄງຮ່າງການອິນຊີທີ່ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນເມື່ອກ່ອນເພື່ອ adsorb ອົງປະກອບ radioactive ຈາກນ້ໍາເສຍ.

ນັກຄົ້ນຄວ້າຄົ້ນພົບວ່າສີຟ້າ Prussian ສາມາດລວບລວມ microplastics ພາຍໃຕ້ແສງສະຫວ່າງທີ່ເບິ່ງເຫັນໄດ້. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ພັດທະນາວັດສະດຸທີ່ເພີ່ມປະສິດທິພາບການລວບລວມຂອງ Prussian blue ໂດຍການປັບໂຄງສ້າງຂອງຜລຶກ. ເມື່ອວັດສະດຸຖືກ irradiated ດ້ວຍແສງສະຫວ່າງທີ່ເບິ່ງເຫັນ, microplastics ຂະຫນາດນ້ອຍເຖິງ 0.15 μmສາມາດຖືກລວບລວມເປັນຂະຫນາດປະມານ 4,100 ເທົ່າ, ເຮັດໃຫ້ພວກມັນງ່າຍຕໍ່ການເອົາອອກ.

ໃນການທົດລອງ, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດເອົາເຖິງ 99% ຂອງ microplastics ອອກຈາກນ້ໍາໂດຍໃຊ້ວັດສະດຸທີ່ພັດທະນາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ວັດສະດຸສາມາດ flocculate microplastics ຫຼາຍກ່ວາສາມເທົ່າຂອງນ້ໍາຂອງຕົນເອງ, ປະສິດທິພາບດີກວ່າ flocculants ທໍາມະດາການນໍາໃຊ້ທາດເຫຼັກຫຼືອາລູມິນຽມປະມານ 250 ເທົ່າ.

ການແກ້ໄຂທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເອົາ microplastics ທີ່ມີປະສິດທິພາບແຕ່ຍັງໃຊ້ Prussian blue, ເຊິ່ງບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດ. ມັນເປັນ flocculant ແຂງ, ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍທີ່ຈະຟື້ນຕົວ residue ໃນນ້ໍາ, ແລະມັນໃຊ້ແສງສະຫວ່າງທໍາມະຊາດເປັນແຫຼ່ງພະລັງງານ, ເຮັດໃຫ້ຂະບວນການພະລັງງານຕ່ໍາ.

ນັກຄົ້ນຄວ້າເຊື່ອວ່າເຕັກໂນໂລຢີນີ້ມີທ່າແຮງສູງສໍາລັບການຄ້າແລະສາມາດນໍາໃຊ້ກັບແມ່ນ້ໍາທົ່ວໄປ, ສະຖານທີ່ບໍາບັດນ້ໍາເສຍ, ແລະໂຮງງານຜະລິດນ້ໍາສະອາດ. ນອກເຫນືອຈາກ microplastics, ວັດສະດຸຍັງສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອເອົາສິ່ງປົນເປື້ອນອື່ນໆອອກຈາກລະບົບນ້ໍາ.

ການຄົ້ນຄວ້າ, ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກກະຊວງວິທະຍາສາດແລະ ICT, ໄດ້ຖືກຈັດພີມມາໃນວັນທີ 1 ຕຸລາໃນວາລະສານສາກົນ Water Research.

ທີ່​ມາ​:
- ສະ​ຖາ​ບັນ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ແລະ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ເກົາ​ຫຼີ (KIST​)

By Robert Andrew

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ວິທະຍາສາດ

ການສູນເສຍນ້ໍາກ້ອນໃນທະເລ Antarctic ແລະຜົນກະທົບທົ່ວໂລກຂອງມັນ

Oct 22, 2023 Robert Andrew
ວິທະຍາສາດ

ກອບການຮຽນຮູ້ເລິກປະຕິວັດສໍາລັບການຖ່າຍຮູບ optoacoustic ໃນເວລາຈິງ

Oct 22, 2023 Vicky Stavropoulou
ວິທະຍາສາດ

ເຫດການແຜ່ນດິນໄຫວຢູ່ດາວອັງຄານ ອະທິບາຍໂດຍນັກວິທະຍາສາດ

Oct 22, 2023 Robert Andrew

ທ່ານພາດ

ວິທະຍາສາດ

ການສູນເສຍນ້ໍາກ້ອນໃນທະເລ Antarctic ແລະຜົນກະທົບທົ່ວໂລກຂອງມັນ

Oct 22, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ກອບການຮຽນຮູ້ເລິກປະຕິວັດສໍາລັບການຖ່າຍຮູບ optoacoustic ໃນເວລາຈິງ

Oct 22, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ເຫດການແຜ່ນດິນໄຫວຢູ່ດາວອັງຄານ ອະທິບາຍໂດຍນັກວິທະຍາສາດ

Oct 22, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ກົດ​ຫມາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຂໍ້​ມູນ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ສ່ອງ​ແສງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວິ​ວັດ​ການ cosmic​

Oct 22, 2023 Gabriel Botha 0 ຄໍາເຫັນ