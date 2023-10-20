ການແກ້ໄຂທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມສໍາລັບການຖອນ microplastics ອອກຈາກນ້ໍາ

ນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ສະຖາບັນວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຢີເກົາຫຼີ (KIST) ໄດ້ພັດທະນາວັດສະດຸທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ສາມາດເອົາ microplastics ອອກຈາກນ້ໍາໄດ້. Microplastics, ເຊິ່ງແມ່ນສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກພາດສະຕິກທີ່ແຕກຕົວໃນໄລຍະເວລາເປັນອະນຸພາກຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ 20 μm, ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມແລະສຸຂະພາບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ໂຮງງານບໍາບັດນ້ໍາໃນປະຈຸບັນບໍ່ສາມາດເອົາ microplastics ຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ 20 μm, ເຮັດໃຫ້ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂທາງເລືອກ.
Dr. Jae-Woo Choi ແລະທີມງານຂອງລາວຢູ່ສູນການຄົ້ນຄວ້າວົງຈອນນ້ໍາຂອງ KIST ໄດ້ພັດທະນາ flocculant ແຂງທີ່ອີງໃສ່ໂຄງກະດູກໂລຫະທີ່ສາມາດລວບລວມ nanoplastics ພາຍໃຕ້ການ irradiation ແສງສະຫວ່າງທີ່ເຫັນໄດ້. ວັດສະດຸແມ່ນອີງໃສ່ Prussian blue, ເປັນໂລຫະທີ່ອີງໃສ່ໂຄງຮ່າງການອິນຊີທີ່ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນເມື່ອກ່ອນເພື່ອ adsorb ອົງປະກອບ radioactive ຈາກນ້ໍາເສຍ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າຄົ້ນພົບວ່າສີຟ້າ Prussian ສາມາດລວບລວມ microplastics ພາຍໃຕ້ແສງສະຫວ່າງທີ່ເບິ່ງເຫັນໄດ້. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ພັດທະນາວັດສະດຸທີ່ເພີ່ມປະສິດທິພາບການລວບລວມຂອງ Prussian blue ໂດຍການປັບໂຄງສ້າງຂອງຜລຶກ. ເມື່ອວັດສະດຸຖືກ irradiated ດ້ວຍແສງສະຫວ່າງທີ່ເບິ່ງເຫັນ, microplastics ຂະຫນາດນ້ອຍເຖິງ 0.15 μmສາມາດຖືກລວບລວມເປັນຂະຫນາດປະມານ 4,100 ເທົ່າ, ເຮັດໃຫ້ພວກມັນງ່າຍຕໍ່ການເອົາອອກ.
ໃນການທົດລອງ, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດເອົາເຖິງ 99% ຂອງ microplastics ອອກຈາກນ້ໍາໂດຍໃຊ້ວັດສະດຸທີ່ພັດທະນາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ວັດສະດຸສາມາດ flocculate microplastics ຫຼາຍກ່ວາສາມເທົ່າຂອງນ້ໍາຂອງຕົນເອງ, ປະສິດທິພາບດີກວ່າ flocculants ທໍາມະດາການນໍາໃຊ້ທາດເຫຼັກຫຼືອາລູມິນຽມປະມານ 250 ເທົ່າ.
ການແກ້ໄຂທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເອົາ microplastics ທີ່ມີປະສິດທິພາບແຕ່ຍັງໃຊ້ Prussian blue, ເຊິ່ງບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດ. ມັນເປັນ flocculant ແຂງ, ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍທີ່ຈະຟື້ນຕົວ residue ໃນນ້ໍາ, ແລະມັນໃຊ້ແສງສະຫວ່າງທໍາມະຊາດເປັນແຫຼ່ງພະລັງງານ, ເຮັດໃຫ້ຂະບວນການພະລັງງານຕ່ໍາ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າເຊື່ອວ່າເຕັກໂນໂລຢີນີ້ມີທ່າແຮງສູງສໍາລັບການຄ້າແລະສາມາດນໍາໃຊ້ກັບແມ່ນ້ໍາທົ່ວໄປ, ສະຖານທີ່ບໍາບັດນ້ໍາເສຍ, ແລະໂຮງງານຜະລິດນ້ໍາສະອາດ. ນອກເຫນືອຈາກ microplastics, ວັດສະດຸຍັງສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອເອົາສິ່ງປົນເປື້ອນອື່ນໆອອກຈາກລະບົບນ້ໍາ.
ການຄົ້ນຄວ້າ, ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກກະຊວງວິທະຍາສາດແລະ ICT, ໄດ້ຖືກຈັດພີມມາໃນວັນທີ 1 ຕຸລາໃນວາລະສານສາກົນ Water Research.
ທີ່ມາ:
- ສະຖາບັນວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊີເກົາຫຼີ (KIST)