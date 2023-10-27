New Horizons: ນັກບິນອະວະກາດລັດເຊຍ ດຳ ເນີນການຍ່າງອາວະກາດທີ່ ໜ້າ ຈົດ ຈຳ ເພື່ອເອົາຊະນະສິ່ງທ້າທາຍ

ນັກບິນອະວະກາດລັດເຊຍ 25 ຄົນຄື ທ່ານ Oleg Kononenko ແລະ Nikolai Chub ໄດ້ດຳເນີນການຍ່າງຍານອະວະກາດຢ່າງໂດດເດັ່ນໃນວັນທີ XNUMX ຕຸລາ, ເປັນເວລາ XNUMX ຊົ່ວໂມງ, ເພື່ອຜ່ານຜ່າສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆຢູ່ນອກສະຖານີອາວະກາດສາກົນ (ISS). ພາລະກິດຂອງເຂົາເຈົ້າມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍວຽກງານທີ່ສໍາຄັນ, ລວມທັງການຕິດຕັ້ງລະບົບການສື່ສານ radar ສັງເຄາະແລະການນໍາໃຊ້ຂອງ nanosatellite ເພື່ອປະເມີນເຕັກໂນໂລຊີ sail ແສງຕາເວັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ນັກບິນອະວະກາດໄດ້ກວດກາລັງສີສໍາຮອງພາຍນອກຢູ່ໃນໂມດູນຫ້ອງທົດລອງອະເນກປະສົງຂອງ Nauka, ເຊິ່ງບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ພົບບັນຫາຮົ່ວໄຫຼຂອງ coolant.
ໃນລະຫວ່າງການຍ່າງທາງອາວະກາດ, ນັກບິນອະວະກາດໄດ້ຕິດຕັ້ງລະບົບການສື່ສານ radar ສົບຜົນສໍາເລັດ, ຍົກເວັ້ນບັນຫາເລັກນ້ອຍກັບຫນຶ່ງໃນຫມູ່ຄະນະ, ເຊິ່ງຈະໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຕໍ່ມາ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ເຮືອແສງຕາເວັນຂອງ nanosatellite ບໍ່ໄດ້ເລື່ອນອອກຢ່າງເຕັມທີ່, ດັ່ງທີ່ສັງເກດໄດ້ໂດຍກ້ອງຖ່າຍຮູບໃນລະຫວ່າງການອອກເດີນທາງຈາກສະຖານີ.
ການກວດສອບຂອງລັງສີສໍາຮອງໄດ້ພິສູດວ່າເປັນໄປໄດ້ໃນເວລາທີ່ຟອງ coolant ປ່ອຍອອກມາເມື່ອບໍ່ຄາດຄິດໃນຂະນະທີ່ຕິດຕາມກວດກາຈຸດຮົ່ວ. ໂຊກດີ, ນໍ້າເຢັນທີ່ປ່ອຍອອກມາບໍ່ໄດ້ຕິດຕໍ່ກັບຊຸດນັກບິນອະວະກາດ.
ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມບໍລິສຸດຂອງສະຖານີອາວະກາດ, Kononenko ແລະ Chub ໄດ້ກວດກາຢ່າງລະມັດລະວັງກ່ຽວກັບຊຸດອາວະກາດ Orlan ແລະເຄື່ອງມືສໍາລັບຮ່ອງຮອຍຂອງ coolant ກ່ອນທີ່ຈະກັບຄືນສະຖານີ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ເຊັດເຄື່ອງມືຂອງເຂົາເຈົ້າຫຼັງຈາກ repressurization, ຫຼຸດຜ່ອນການແນະນໍາການປົນເປື້ອນໃດໆ. ຮ່ອງຮອຍທີ່ຍັງເຫຼືອຂອງສິ່ງປົນເປື້ອນຈະຖືກກໍາຈັດຢ່າງໄວວາພາຍໃນສະຖານີອາວະກາດໂດຍໃຊ້ວິທີການການກັ່ນຕອງເພີ່ມເຕີມ.
ການຍ່າງອະວະກາດຄັ້ງປະຫວັດສາດນີ້ແມ່ນເປັນຂີດໝາຍ 268 ພາລະກິດທີ່ອຸທິດຕົນເພື່ອປະກອບ, ຮັກສາ, ແລະປັບປຸງສະຖານີອະວະກາດສາກົນ. ໃນຂະນະທີ່ Kononenko ໄດ້ສໍາເລັດການຍ່າງອະວະກາດຫົກຄັ້ງ, ນີ້ແມ່ນການເດີນທາງຄັ້ງທໍາອິດຂອງ Chub ໄປສູ່ຄວາມກວ້າງໃຫຍ່ຂອງອາວະກາດ.
ອົງການອະວະກາດຣັດເຊຍ Roscosmos ໄດ້ລະບຸກ່ອນໜ້ານີ້ວ່າ ການຮົ່ວໄຫລຂອງລັງສີສໍາຮອງຂອງໂມດູນ Nauka. ໂດຍສະເພາະ, radiator ຕົ້ນຕໍໃນໂມດູນຍັງສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ສະຫນັບສະຫນູນຂະບວນການເຮັດຄວາມເຢັນພາຍໃນໂມດູນໂດຍບໍ່ມີຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ລູກເຮືອຫຼືການດໍາເນີນງານຂອງສະຖານີ.
ໃນຄວາມສົນໃຈດ້ານຄວາມປອດໄພ, ອົງການ NASA ໄດ້ຕັດສິນໃຈເລື່ອນການຍ່າງທາງອາວະກາດສອງຄັ້ງໃນເດືອນນີ້. ວັນທີກຳນົດເວລາການຍ່າງທາງອະວະກາດທີ່ປະກອບດ້ວຍນັກບິນອາວະກາດ Loral O'Hara ຂອງອົງການ NASA ແລະນັກບິນອາວະກາດ ESA Andreas Mogensen, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການຍ່າງທາງອາວະກາດທີ່ມີນັກບິນອາວະກາດ Loral O'Hara ແລະ Jasmin Moghbeli ຂອງອົງການ NASA, ຍັງບໍ່ທັນມີການປະກາດເທື່ອ.
ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍ (FAQ)
ຖາມ: ບັນດານັກບິນອະວະກາດລັດເຊຍ ໄດ້ສຳເລັດໜ້າທີ່ອັນໃດໃນເວລາຍ່າງຍານອາວະກາດ?
A: ພວກນັກບິນອະວະກາດໄດ້ຕິດຕັ້ງລະບົບການສື່ສານ radar ສັງເຄາະ, ນຳໃຊ້ nanosatellite, ແລະກວດກາລັງສີສຳຮອງພາຍນອກຢູ່ໃນໂມດູນ Nauka.
ຖາມ: ເຮືອແສງອາທິດຂອງ nanosatellite unfurl ຢ່າງເຕັມສ່ວນ?
A: ບໍ່, ກ້ອງຖ່າຍຮູບໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າເຮືອແສງອາທິດບໍ່ໄດ້ unfurl ຢ່າງສົມບູນໃນລະຫວ່າງການອອກຈາກສະຖານີ.
ຖາມ: ມີບັນຫາກັບລະບົບ radar ໃນລະຫວ່າງການຍ່າງອາວະກາດບໍ?
A: ຫນຶ່ງໃນແຜງຂອງລະບົບ radar ບໍ່ສາມາດຖືກນໍາໄປໃຊ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ, ແຕ່ການປັບຕົວທີ່ຈໍາເປັນຈະຖືກດໍາເນີນໃນຂອບເຂດກໍານົດ.
ຖາມ: ມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການກວດກາຂອງ radiator ສໍາຮອງຂໍ້ມູນ?
A: ຟອງ coolant ທີ່ບໍ່ຄາດຄິດໄດ້ປ່ອຍອອກມາເມື່ອຈຸດຮົ່ວໄຫຼ, ເຖິງແມ່ນວ່າມັນບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນຊຸດຂອງ cosmonauts.
ຖາມ: ນັກບິນອະວະກາດຮັບປະກັນຄວາມບໍລິສຸດຂອງສະຖານີອາວະກາດຫຼັງຈາກຍານອະວະກາດແນວໃດ?
A: ກ່ອນທີ່ຈະກັບຄືນສູ່ສະຖານີ, ນັກບິນອະວະກາດໄດ້ກວດເບິ່ງຊຸດອາວະກາດແລະເຄື່ອງມືຂອງພວກເຂົາສໍາລັບຮ່ອງຮອຍຂອງ coolant ແລະເຊັດອອກຕາມຄວາມຈໍາເປັນ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ເຊັດເຄື່ອງມືຂອງເຂົາເຈົ້າລົງແລະດໍາເນີນຂະບວນການການກັ່ນຕອງເພີ່ມເຕີມເພື່ອກໍາຈັດສິ່ງປົນເປື້ອນທີ່ຍັງເຫຼືອ.
ຖາມ: ຍານອະວະກາດ Oleg Kononenko ແລະນັກບິນອະວະກາດ Nikolai Chub ສຳເລັດການເດີນອາວະກາດຈັກເທື່ອ?
A: Kononenko ໄດ້ສໍາເລັດການຍ່າງອະວະກາດຫົກຄັ້ງ, ໃນຂະນະທີ່ນີ້ແມ່ນການຍ່າງອາວະກາດຄັ້ງທໍາອິດຂອງ Chub.