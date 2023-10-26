Roosters ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດໃນການຮັບຮູ້ຕົນເອງ, ການສຶກສາໃຫມ່ຄົ້ນພົບ

ການສຶກສາຫຼ້າສຸດທີ່ດໍາເນີນໂດຍທີມງານຂອງນັກວິທະຍາສາດ neuroscientists ແລະຈິດຕະສາດຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Bonn ແລະມະຫາວິທະຍາໄລ Bochum ໃນເຢຍລະມັນໄດ້ໃຫ້ຫຼັກຖານທີ່ມີທ່າແຮງທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າໄກ່ມີຄວາມສາມາດໃນການຮັບຮູ້ຕົນເອງ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ປະດິດການທົດລອງໃຫມ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກະຈົກເພື່ອກໍານົດວ່າ roosters ສາມາດແຍກຮູບພາບຂອງຕົນເອງຈາກຂອງໄກ່ອື່ນ.
ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຜ່ານມາໄດ້ກໍານົດພຽງແຕ່ຈໍານວນບາງຊະນິດຂອງສັດທີ່ສາມາດຮັບຮູ້ຕົນເອງໄດ້, ເຊັ່ນ: magpies, apes ບາງ, ຊ້າງ, ແລະ dolphins. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ການສຶກສາເຫຼົ່ານີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສັງເກດການຕອບສະໜອງຂອງສັດຕໍ່ກັບເຄື່ອງໝາຍເທິງໃບໜ້າ ຫຼືຮ່າງກາຍຂອງມັນເມື່ອເຫັນການສະທ້ອນຂອງມັນຢູ່ໃນກະຈົກ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເນື່ອງຈາກສັດຈໍານວນຫຼາຍບໍ່ມີແຂນຂາຫຼື appendages ທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການທົດສອບດັ່ງກ່າວ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພັດທະນາວິທີການທາງເລືອກ.
Roosters ໄດ້ຖືກເລືອກເປັນຫົວຂໍ້ຂອງການສຶກສານີ້ເນື່ອງຈາກແນວໂນ້ມພຶດຕິກໍາຂອງເຂົາເຈົ້າ. ມັນໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນວ່າ roosters ມັກຈະ crow ເມື່ອປະເຊີນຫນ້າກັບຜູ້ລ້າ, ໃນຂະນະທີ່ຍັງງຽບຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ບໍ່ມີການລົບກວນ. ທີມງານຄົ້ນຄ້ວາໄດ້ລົງທຶນກ່ຽວກັບລັກສະນະນີ້ເພື່ອດໍາເນີນການທົດລອງການຮັບຮູ້ຕົນເອງຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ໃນລະຫວ່າງການທົດລອງ, ໄກ່ໂຕດຽວໄດ້ຖືກຈັດໃສ່ໃນພື້ນທີ່ປິດລ້ອມແບ່ງອອກດ້ວຍຕາຫນ່າງສາຍ. ໃນອີກດ້ານຫນຶ່ງຂອງຕາຫນ່າງ, ໄກ່ອີກໂຕຫນຶ່ງໄດ້ຖືກວາງໄວ້ໃນການທົດລອງບາງຢ່າງ, ໃນຂະນະທີ່ພື້ນທີ່ຍັງຫວ່າງຢູ່ໃນບ່ອນອື່ນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ກະຈົກໄດ້ຖືກຕິດຢູ່ໃນຕາຫນ່າງໃນການທົດລອງບາງຢ່າງ, ຂັດຂວາງທັດສະນະຂອງໄກ່ທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງມັນ. ເພື່ອແນະນໍາໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ອາດເກີດຂື້ນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄາດຄະເນຮູບຊົງຂອງນົກອິນຊີໃສ່ເພດານໃນບາງການທົດລອງ.
ວິເຄາະພຶດຕິກຳ ແລະສຽງຂອງໄກ່, ທີມວິໄຈຄົ້ນພົບວ່າມີໄກ່ອີກໂຕໜຶ່ງຢູ່ດ້ານກົງກັນຂ້າມຂອງຕາໜ່າງເພີ່ມຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການລ້ຽງໄກ່ຫຼາຍ. ຫນ້າສົນໃຈ, ຄໍາຕອບນີ້ເກີດຂຶ້ນໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງວ່າໄກ່ສາມາດເຫັນການສະທ້ອນຂອງຕົນເອງຢູ່ໃນກະຈົກຫຼືບໍ່. ການຄົ້ນພົບນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າ roosters ເຂົ້າໃຈວ່າຮູບພາບກະຈົກບໍ່ແມ່ນຂອງ Rooster ອື່ນ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຮູບແບບຂອງການຮັບຮູ້ຕົນເອງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການສຶກສາແນະນໍາວ່າ roosters ອີງໃສ່ cues ສາຍຕາແທນທີ່ຈະເປັນ auditory ຫຼື olfactory ສັນຍານເພື່ອກໍານົດຄວາມເປັນຈິງຂອງສິ່ງອ້ອມຂ້າງ.
ການສຶກສານີ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດທາງດ້ານສະຕິປັນຍາຂອງ roosters ແລະຂະຫຍາຍ repertoire ຮູ້ຈັກຕົນເອງໃນອານາຈັກຂອງສັດ. ການຄົ້ນຄວ້າຕື່ມອີກໃນຂົງເຂດນີ້ອາດຈະສ່ອງແສງເຖິງວິວັດທະນາການແລະການພັດທະນາການຮັບຮູ້ຕົນເອງໃນທົ່ວຊະນິດຕ່າງໆ.
ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍ (FAQ)
ການຮັບຮູ້ຕົນເອງແມ່ນຫຍັງ?
ການຮັບຮູ້ຕົນເອງຫມາຍເຖິງຄວາມສາມາດຂອງບຸກຄົນທີ່ຈະຮັບຮູ້ແລະເຂົ້າໃຈວ່າການສະທ້ອນຫຼືຮູບພາບໃນກະຈົກເປັນຕົວແທນຂອງຕົວມັນເອງແທນທີ່ຈະເປັນສະມາຊິກຂອງຊະນິດດຽວກັນ.
ສັດໃດທີ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຮັບຮູ້ຕົນເອງ?
ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຜ່ານມາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າສັດບາງຊະນິດທີ່ມີຄວາມສາມາດຮັບຮູ້ຕົນເອງປະກອບມີ magpies, apes ບາງ, ຊ້າງ, ແລະ dolphins.
ເປັນຫຍັງລູກໄກ່ຈຶ່ງຖືກເລືອກສໍາລັບການສຶກສານີ້?
Roosters ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກເປັນຫົວຂໍ້ຂອງການສຶກສານີ້ເນື່ອງຈາກແນວໂນ້ມຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນສຽງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ (crowing) ໃນເວລາທີ່ປະເຊີນກັບການຂົ່ມຂູ່ຫຼື roosters ອື່ນໆ.
ການທົດລອງໄດ້ຖືກດໍາເນີນແນວໃດ?
ການທົດລອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການວາງ rooster ໃນສະຫນາມແຂ່ງຂັນແບ່ງປັນທີ່ມີຕາຫນ່າງສາຍ. ໃນອີກດ້ານຫນຶ່ງຂອງຕາຫນ່າງ, ໄກ່ອີກໂຕຫນຶ່ງຖືກວາງໄວ້ຫຼືປ່ອຍໃຫ້ຫວ່າງເປົ່າ. ໃນບາງການທົດລອງ, ກະຈົກໄດ້ຂັດຂວາງທັດສະນະຂອງໄກ່. ໃນບາງກໍລະນີ, ຮູບຊົງ hawk ໄດ້ຖືກຄາດຄະເນຢູ່ເທິງເພດານເພື່ອແນະນໍາໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ອາດເກີດຂື້ນ.
ສິ່ງທີ່ຄົ້ນພົບຕົ້ນຕໍຂອງການສຶກສາແມ່ນຫຍັງ?
ການສຶກສາພົບວ່າ ໄກ່ໄກ່ເກ່ຍມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະ crow ຫຼາຍກວ່າເມື່ອພວກເຂົາຮູ້ເຖິງການປະກົດຕົວຂອງໄກ່ອີກໂຕຫນຶ່ງຢູ່ດ້ານກົງກັນຂ້າມຂອງຕາຫນ່າງ, ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງວ່າພວກເຂົາສາມາດເຫັນການສະທ້ອນຂອງຕົນເອງໃນກະຈົກ. ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ roosters ມີຮູບແບບຂອງການຮັບຮູ້ຕົນເອງແລະອີງໃສ່ຕົ້ນຕໍ cues ສາຍຕາສໍາລັບການກໍານົດຄວາມເປັນຈິງຂອງສະພາບແວດລ້ອມຂອງເຂົາເຈົ້າ.