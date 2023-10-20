SpaceX ຊຸກຍູ້ການອອກໃບອະນຸຍາດການເປີດຕົວໄວຂຶ້ນ

ສະຫຼຸບ: SpaceX ກໍາລັງກົດດັນໃຫ້ Federal Aviation Administration (FAA) ເລັ່ງຂະບວນການອອກໃບອະນຸຍາດເປີດຕົວ. ຈະລວດ Starship ຂອງບໍລິສັດແມ່ນກຽມພ້ອມສໍາລັບການທົດສອບການບິນຄັ້ງທີສອງແຕ່ກໍາລັງລໍຖ້າການອະນຸມັດກົດລະບຽບສຸດທ້າຍ. SpaceX ຫວັງວ່າຈະເປີດຕົວໃນຊ່ວງເຄິ່ງທໍາອິດຂອງເດືອນພະຈິກ. ໃນເວລານີ້, Virgin Galactic ວາງແຜນທີ່ຈະບິນພາລະກິດຄັ້ງທີ 2 ຂອງຕົນໃນ 9 ເດືອນໃນວັນທີ 5,500 ພະຈິກ. ບໍລິສັດເປີດຕົວຂະຫນາດນ້ອຍກໍາລັງພະຍາຍາມແຂ່ງຂັນກັບລາຄາຕໍ່າຂອງ SpaceX ສໍາລັບພາລະກິດ Falcon 20. ຕໍາແຫນ່ງທີ່ເດັ່ນຊັດຂອງ SpaceX ໃນຕະຫຼາດໄດ້ມີຜົນກະທົບ "ເຢັນຫຼາຍ" ຕໍ່ອຸດສາຫະກໍາການເປີດຕົວຂະຫນາດນ້ອຍ. SpaceX ສະເໜີໃຫ້ໂອກາດການເປີດຕົວ rideshare ສໍາລັບ smallsats ຕໍ່າສຸດ $1 ຕໍ່ກິໂລກຣາມ, ເຊິ່ງລາຄາທີ່ຕໍ່າກວ່າສິ່ງທີ່ລົດເປີດຕົວຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ອຸທິດຕົນໃຫ້. ສາມບໍລິສັດຂອງສະຫະລັດ, SpaceX, Blue Origin, ແລະ Virgin Galactic, ໄດ້ຮ້ອງຂໍການຂະຫຍາຍໄລຍະເວລາການຮຽນຮູ້ກ່ອນທີ່ກົດລະບຽບຄວາມປອດໄພຂອງລັດຖະບານກາງໃຫມ່ສໍາລັບພາລະກິດການບິນອະວະກາດຂອງມະນຸດທາງການຄ້າຈະຖືກປະຕິບັດ. ການເລື່ອນເວລາ XNUMX ປີກ່ຽວກັບລະບຽບການຂອງລັດຖະບານກາງຈະໝົດອາຍຸລົງໃນວັນທີ XNUMX ມັງກອນນີ້.
SpaceX ກໍາລັງເພີ່ມທະວີຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕົນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດເປີດຕົວໄວຂຶ້ນຈາກ Federal Aviation Administration (FAA). ບໍລິສັດໄດ້ສໍາເລັດການກະກຽມທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການທົດສອບການບິນຄັ້ງທີສອງຂອງຈະລວດ Starship ຂອງຕົນແຕ່ກໍາລັງລໍຖ້າການອະນຸມັດກົດລະບຽບສຸດທ້າຍ. ວັນທີເປີດຕົວທີ່ເປັນໄປໄດ້ທີ່ສຸດແມ່ນໃນປັດຈຸບັນໃນເຄິ່ງທໍາອິດຂອງເດືອນພະຈິກ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, Virgin Galactic ກໍາລັງກະກຽມສໍາລັບພາລະກິດຄັ້ງທີ 2 ຂອງຕົນໃນຫົກເດືອນ, ກໍານົດໃນວັນທີ XNUMX ພະຈິກ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ບໍລິສັດເປີດຕົວຂະຫນາດນ້ອຍກໍາລັງປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍໃນການແຂ່ງຂັນກັບລາຄາຕໍ່າຂອງ SpaceX ສໍາລັບພາລະກິດ Falcon 9. ຜູ້ບໍລິຫານອຸດສາຫະກໍາໄດ້ກ່າວວ່າຕໍາແຫນ່ງທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງ SpaceX ໃນຕະຫຼາດໄດ້ມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ອຸດສາຫະກໍາການເປີດຕົວຂະຫນາດນ້ອຍ, ເຮັດໃຫ້ມັນຍາກສໍາລັບພວກເຂົາໃນການແຂ່ງຂັນລາຄາ. ປະຈຸບັນ SpaceX ສະເໜີໃຫ້ໂອກາດການເປີດຕົວ rideshare ສໍາລັບດາວທຽມຂະຫນາດນ້ອຍຕໍ່າສຸດ $5,500 ຕໍ່ກິໂລກຣາມ. ໃນຂະນະທີ່ລາຄາເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ $ 5,000 ເບື້ອງຕົ້ນຕໍ່ກິໂລກຣາມ, ພວກມັນຍັງຄົງຢູ່ຕໍ່າກວ່າສິ່ງທີ່ລົດເປີດຕົວຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ອຸທິດຕົນ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ສາມບໍລິສັດຂອງສະຫະລັດ, SpaceX, Blue Origin, ແລະ Virgin Galactic, ໄດ້ຮ່ວມກັນເພື່ອຮ້ອງຂໍການຂະຫຍາຍໄລຍະເວລາການຮຽນຮູ້ກ່ອນທີ່ກົດລະບຽບຄວາມປອດໄພຂອງລັດຖະບານກາງໃຫມ່ສໍາລັບພາລະກິດການບິນອະວະກາດຂອງມະນຸດທາງການຄ້າຈະຖືກປະຕິບັດ. ການເລື່ອນເວລາ 20 ປີໃນປະຈຸບັນກ່ຽວກັບກົດລະບຽບຂອງລັດຖະບານກາງແມ່ນກໍານົດຈະຫມົດອາຍຸໃນວັນທີ 1 ມັງກອນ. ບໍລິສັດເຊື່ອວ່າອຸດສາຫະກໍາຍັງບໍ່ທັນເປັນຜູ້ໃຫຍ່ພຽງພໍທີ່ຈະຮັບຮອງເອົາກົດລະບຽບຄວາມປອດໄພໃຫມ່, ແລະພວກເຂົາກໍາລັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ FAA ແລະອົງການຂອງລັດຖະບານອື່ນໆເພື່ອສ້າງຕັ້ງຄວາມປອດໄພໃຫມ່. ໂຄງຮ່າງການສໍາລັບການຂົນສົ່ງອະວະກາດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ແຫຼ່ງທີ່ມາ 1: Trevor Mahlmann/Ars Technica – https://arstechnica.com/science/2021/10/rocket-report-spacex-pushes-for-faster-launch-licensing/
– ແຫຼ່ງຂ່າວ 2: ຂ່າວອາວະກາດ – https://spacenews.com/small-launch-companies-struggle-with-falcon-9-prices/
– ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 3: Ars – https://arstechnica.com/science/2021/10/the-rocket-report-an-ars-newsletter/