Comet 12/P Pons-Brooks: ເປັນຈຸດເດັ່ນຂອງດາວເຄາະທີ່ລໍຖ້າຢູ່

ດາວຫາງທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈ, ມີຊື່ຫຼິ້ນວ່າ "ດາວຫາງມານ" ເນື່ອງຈາກຮູບຮ່າງທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງມັນຄ້າຍກັບສອງເຂົາ, ກໍາລັງບິນຜ່ານລະບົບສຸລິຍະພາຍໃນ. Comet 12/P Pons-Brooks, ຕາມທີ່ຮູ້ກັນຢ່າງເປັນທາງການ, ຈະເຂົ້າໃກ້ໂລກທີ່ສຸດໃນຊ່ວງລຶະເບິ່ງໃບໄມ້ຜລິ, ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ສາຍຕາທີ່ຫນ້າຢ້ານກົວທີ່ເບິ່ງເຫັນດ້ວຍຕາເປົ່າ.
ມາຮອດ perihelion ຂອງມັນ, ເປັນຈຸດທີ່ໃກ້ສຸດໃນວົງໂຄຈອນໄປຫາດວງອາທິດ, ໃນວັນທີ 21 ເມສາ 2024, ຍານອະວະກາດນີ້ຈະຜ່ານໃກ້ກັບດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາທີ່ສຸດໃນວັນທີ 2 ມິຖຸນາ. ນັກດາລາສາດສະແດງຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຈັບພາບຂອງດາວຫາງພາຍໃຕ້ທ້ອງຟ້າທີ່ຈະແຈ້ງ ແລະ ມືດມົວ. ໃນລະຫວ່າງເວລານີ້, ຍ້ອນວ່າມັນອາດຈະປ່ອຍຄວາມສະຫວ່າງພຽງພໍສໍາລັບການສັງເກດການທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດ.
ໃນຂະນະທີ່ລໍຖ້າວິທີການຂອງມັນ, ຜູ້ທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ປະກອບອາວຸດດ້ວຍ telescopes ພະລັງງານສູງໄດ້ຖືກປະຕິບັດແລ້ວກັບການສະແດງທີ່ພິເສດ. Comet 12/P Pons-Brooks ໄດ້ສະແດງການລະເບີດສອງຄັ້ງໃນໄລຍະສອງສາມເດືອນຜ່ານມາ, ໃນເດືອນກໍລະກົດແລະອີກຄັ້ງຫນຶ່ງໃນຕົ້ນເດືອນນີ້. ໃນທັງສອງກໍລະນີ, ຄວາມສະຫວ່າງຂອງດາວຫາງໄດ້ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນ, ພ້ອມກັບການຂັບໄລ່ອາຍແກັສ ແລະສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ເປັນກ້ອນ, ປະກອບເປັນຮູບຊົງທີ່ໜ້າສົນໃຈຂອງສອງຮູທີ່ຈັບຄູ່ກັນຂອງມັນ. ນັກ stargazers ບາງຄົນໄດ້ດຶງດູດຄວາມຄ້າຍຄືກັນລະຫວ່າງຮູບລັກສະນະຫລັງການລະເບີດຂອງດາວຫາງແລະຮູບດາວ Millennium Falcon ທີ່ມີຊື່ສຽງຈາກ franchise "Star Wars".
ນັກດາລາສາດສະໝັກຫຼິ້ນ Eliot Herman, ນຳໃຊ້ກ້ອງສ່ອງທາງໄກໃນລັດ Utah, ໄດ້ບັນທຶກພາບທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງ Comet 12/P Pons-Brooks ແລະ horns devil ຂອງມັນ. ດາວຫາງປະກອບດ້ວຍແກນທີ່ປະກອບດ້ວຍຂີ້ຝຸ່ນ, ອາຍແກັສ, ແລະກ້ອນ, ອ້ອມຮອບດ້ວຍເມກແກັດທີ່ສະຫຼາດທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນນາມ coma. ໃນຂະນະທີ່ແສງແດດແລະລັງສີແສງຕາເວັນເຂົ້າໄປໃນແກນຂອງ comet, ການລະເບີດທີ່ຮຸນແຮງເປັນໄລຍະໆ, ຄ້າຍຄືກັບການລະເບີດທີ່ສັງເກດເຫັນ, ເກີດຂື້ນ.
ເຖິງວ່າກົນໄກທີ່ຊັດເຈນທີ່ຕິດພັນກັບການສ້າງເຂົາເຈົ້າຊົ່ວຄາວຂອງດາວເຄາະຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າໃຈຢ່າງເຕັມທີ່, ແຕ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານສົງໄສວ່າມີຕົ້ນກຳເນີດມາຈາກການລະເບີດຂອງນ້ຳກ້ອນເຫຼົ່ານີ້. ໂຄງສ້າງຂອງດາວຫາງມີອິດທິພົນຕໍ່ຮູບລັກສະນະຂອງອາຍແກັສ ແລະເມກກ້ອນທີ່ແຕກອອກມາ, ເຮັດໃຫ້ເກີດພາບລວງຕາຂອງ horns ດັ່ງທີ່ເຫັນຈາກ telescopes ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ.
ຄົ້ນພົບໃນປີ 1812 ໂດຍນັກດາລາສາດຝຣັ່ງ Jean-Louis Pons ແລະຕໍ່ມາໄດ້ສັງເກດເຫັນໃຫມ່ໂດຍນັກດາລາສາດ William Brooks ໃນປີ 1883, Comet 12/P Pons-Brooks ເລີ່ມຕົ້ນໃນວົງໂຄຈອນຮອບດວງອາທິດເປັນເວລາ 71 ປີ. ດັ່ງນັ້ນ, ຫລັງຈາກທີ່ໃກ້ຈະມາເຖິງໃນລະດູໃບໄມ້ປົ່ງ, ມັນຈະຖອຍຫລັງໄປສູ່ລະບົບແສງຕາເວັນຊັ້ນນອກ, ພຽງແຕ່ຈະປະກົດຕົວຄືນອີກຫຼາຍທົດສະວັດຈາກປະຈຸບັນ.
ດ້ວຍຄວາມໃກ້ເຂົ້າມາໃກ້ໂລກນີ້, ນັກດາລາສາດກໍາລັງກະຕືລືລົ້ນໃນການກະກຽມການສຶກສາ Comet 12/P Pons-Brooks ກ່ອນທີ່ມັນຈະເຄື່ອນທີ່ອ້ອມຮອບດວງອາທິດແລະເດີນທາງກັບຄືນສູ່ຂອບຂອງເຂດ cosmic ຂອງພວກເຮົາ. ເປັນທີ່ໜ້າສັງເກດ, ວິທີການຂອງມັນກົງກັນກັບສຸລິຍະຄາດທັງໝົດໃນວັນທີ 8 ເມສາ 2024, ເຊິ່ງສະເໜີໂອກາດທີ່ຫາຍາກໃນການສັງເກດການໃກ້ດວງຕາເວັນຂອງດາວຫາງ. Eliot Herman ຄາດການວ່າເຫດການນີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ສາມາດເບິ່ງເຫັນຕາເປົ່າໄດ້ເນື່ອງຈາກສະຖານະການທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງ eclipse, ສະແດງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນກ່ຽວກັບການເປັນພະຍານແລະການຖ່າຍຮູບມັນຈາກ Texas.
ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍ (FAQ)
Q: Comet 12/P Pons-Brooks ແມ່ນຫຍັງ?
A: Comet 12/P Pons-Brooks ແມ່ນວັດຖຸຊັ້ນສູງທີ່ມີລັກສະນະເປັນ "ເຂົາ" ສອງອັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງອາຍແກັສແລະກ້ອນທີ່ເຮັດໃຫ້ມັນມີຊື່ຫຼິ້ນວ່າ "ດາວຫາງ devil."
ຖາມ: ເມື່ອໃດທີ່ Comet 12/P Pons-Brooks ຈະເຫັນໄດ້ດ້ວຍຕາເປົ່າ?
A: ດາວຫາງຄາດວ່າຈະສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ໂດຍບໍ່ມີການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກກ້ອງສ່ອງທາງໄກໃນລະດູໃບໄມ້ປົ່ງຂອງປີ 2024 ເມື່ອມັນມາຮອດຈຸດທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດກັບໂລກ.
ຖາມ: Comet 12/P Pons-Brooks ເຂົ້າມາໃກ້ໂລກເລື້ອຍປານໃດ?
A: Comet 12/P Pons-Brooks ມີໄລຍະວົງໂຄຈອນຂອງ 71 ປີ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າມັນຈະເຂົ້າຫາລະບົບສຸລິຍະພາຍໃນແລະໂລກທຸກໆ XNUMX ທົດສະວັດຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ.
ຖາມ: "ເຂົາຜີມານ" ຂອງດາວຫາງຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນແນວໃດ?
A: ຂະບວນການທີ່ແນ່ນອນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການສ້າງ horns ຊົ່ວຄາວຂອງ comet ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າໃຈຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນເຊື່ອວ່າພວກມັນມີຕົ້ນກໍາເນີດມາຈາກການລະເບີດທີ່ຮຸນແຮງທີ່ເກີດຈາກການອົບອຸ່ນຂອງແກນຂອງ comet ໂດຍແສງແດດແລະລັງສີແສງຕາເວັນ.
ຖາມ: ການລະເບີດຂອງດາວຫາງສາມາດເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ໂລກໄດ້ບໍ?
A: ບໍ່, Comet 12/P Pons-Brooks ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາ. ການລະເບີດ ແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງມັນຕົ້ນຕໍແມ່ນປະກອບສ່ວນໃນການສ້າງພາບພົດດາລາສາດທີ່ໜ້າຈັບໃຈ.