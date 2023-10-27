ການຄົ້ນພົບໃຫມ່ໃນເຂດ Twilight ຄວາມລຶກລັບຂອງມະຫາສະຫມຸດ

ອົງການ NGO ທີ່ຊ່ຽວຊານໃນການຄົ້ນຄວ້າມະຫາສະໝຸດ ໄດ້ເປີດເຜີຍພາບຖ່າຍທີ່ໜ້າຈັບໃຈ ທີ່ຖືກຈັບໄດ້ໂດຍຫຸ່ນຍົນ XNUMX ໂຕ ທີ່ຖືກສົ່ງເຂົ້າໄປໃນເຂດ twilight ຂອງມະຫາສະໝຸດ. ສະຖາບັນມະຫາສະໝຸດ Woods Hole (WHOI) ແບ່ງປັນວິດີໂອໃນ YouTube ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນໂລກໃຕ້ນ້ຳທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ ແລະລຶກລັບທີ່ຕັ້ງຢູ່ເໜືອແສງຕາເວັນ.
ການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະນຳໃຊ້ຫຸ່ນຍົນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກຂັບເຄື່ອນໂດຍສິ່ງທ້າທາຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ນັກວິທະຍາສາດປະເຊີນໃນການສຳຫຼວດສະພາບແວດລ້ອມທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານ ແລະຫ່າງໄກສອກຫຼີກດັ່ງກ່າວ. ຄວາມກວ້າງໃຫຍ່ຂອງມະຫາສະຫມຸດມັກຈະເຮັດໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າຊອກຫາແລະສຶກສາຊະນິດພັນສະເພາະ. ໂດຍການນຳໃຊ້ຫຸ່ນຍົນມະຫາສະໝຸດສອງໂຕນີ້, ນັກວິທະຍາສາດສາມາດຈັບພາບທີ່ບໍ່ຄ່ອຍຈະເຫັນຂອງສັດໃນເຂດ twilight.
ໃນລະຫວ່າງການສຳຫຼວດ Nautilus Live ໃນເດືອນຕຸລາ, Mesobot ຂອງ WHOI's hybrid's remotely expedition (HROV) ໄດ້ຖືກນຳໄປໃຊ້ໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນຂອງຊີວິດໃນທະເລ. ຫຸ່ນຍົນໄດ້ຄົ້ນພົບແລະບັນທຶກທິວທັດອັນໜ້າເຊື່ອຖືຂອງສັດທະເລທີ່ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຢູ່ໃນເຂດທະເລ, ສະເໜີຂໍ້ມູນທີ່ມີຄ່າກ່ຽວກັບລະບົບນິເວດທີ່ເປັນເອກະລັກນີ້.
ເຂດ twilight ໝາຍເຖິງພື້ນທີ່ລະຫວ່າງ 200 ແມັດຫາ 1,000 ແມັດ ລຸ່ມໜ້ານ້ຳມະຫາສະໝຸດ. ມັນເປັນເຂດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍສັດທະເລ ແລະສິ່ງມີຊີວິດຕ່າງໆ ທີ່ອາໄສອິນຊີວັດຖຸ, ລວມທັງການຂັບຖ່າຍຂອງປາ ແລະ ແພລັນຕັນທີ່ຕາຍແລ້ວ, ເປັນແຫຼ່ງອາຫານຫຼັກຂອງພວກມັນ.
ວິດີໂອທີ່ແບ່ງປັນໂດຍ WHOI ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກຊາວເນັດ. ຜູ້ຊົມໄດ້ສະແດງຄວາມປະທັບໃຈແລະຄວາມຂອບໃຈ, ໂດຍມີຄໍາຄິດເຫັນທີ່ນັບຕັ້ງແຕ່ “ນັ້ນແມ່ນດີຫຼາຍ! ຜ່ອນຄາຍຄືກັນ!” ພຽງແຕ່ເວົ້າວ່າ "ງາມ." ວິດີໂອດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບຫຼາຍກວ່າ 16,000 views ແລະເກືອບ 100 ມັກ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມສົນໃຈຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການຂຸດຄົ້ນແລະຄວາມເຂົ້າໃຈຄວາມລຶກລັບຂອງເຂດ twilight ຂອງມະຫາສະຫມຸດ.
ວິດີໂອທີ່ໜ້າຈັບໃຈນີ້ສະເໜີໃຫ້ເຫັນຄວາມມະຫັດສະຈັນທີ່ເຊື່ອງໄວ້ໃນຄວາມເລິກຂອງມະຫາສະໝຸດ. ຈາກການເຮັດໃຫ້ຊີວິດໃນທະເລທີ່ມະຫັດສະຈັນໄປສູ່ຄວາມກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານຂອງເຂດ twilight, ມັນເຕືອນພວກເຮົາກ່ຽວກັບຊີວະນາໆພັນທີ່ອຸດົມສົມບູນທີ່ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຢູ່ໃນອານາເຂດທີ່ບໍ່ມີແຜນທີ່ເຫຼົ່ານີ້. ສັດໃຕ້ນ້ຳທີ່ແປກປະຫຼາດອັນໃດທີ່ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງເຈົ້າຫຼາຍທີ່ສຸດ?
FAQ
ເຂດ twilight ຂອງມະຫາສະຫມຸດແມ່ນຫຍັງ?
ເຂດ twilight ຂອງມະຫາສະຫມຸດຫມາຍເຖິງພື້ນທີ່ລະຫວ່າງ 200 ແມັດແລະ 1,000 ແມັດຂ້າງລຸ່ມນີ້ຫນ້າດິນທີ່ແສງແດດບໍ່ເຖິງ.
ເປັນຫຍັງນັກວິທະຍາສາດຈຶ່ງຖິ້ມຫຸ່ນຍົນລົງສູ່ມະຫາສະໝຸດ?
ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຖິ້ມຫຸ່ນຍົນລົງສູ່ເຂດຕາເວັນຕົກຂອງມະຫາສະໝຸດ ເພື່ອສຳຫຼວດ ແລະ ຈັບພາບທີ່ບໍ່ຄ່ອຍເຫັນຂອງຊີວິດໃນທະເລທີ່ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຫ່າງໄກ ແລະ ທ້າທາຍນີ້.
ຫຸ່ນຍົນຄົ້ນພົບຫຍັງໃນເຂດ twilight?
ຫຸ່ນຍົນດັ່ງກ່າວໄດ້ຄົ້ນພົບສັດທະເລ ແລະສິ່ງມີຊີວິດຫຼາກຫຼາຍຊະນິດທີ່ອາໄສອິນຊີວັດຖຸເຊັ່ນ: ນໍ້າປາ ແລະປາຕາຍ, ເປັນແຫຼ່ງອາຫານຫຼັກຂອງພວກມັນ.
ຊາວເນັດມີປະຕິກິລິຍາແນວໃດຕໍ່ວິດີໂອດັ່ງກ່າວ?
ຊາວເນັດສະແດງຄວາມປະຫຼາດໃຈ ແລະ ຊື່ນຊົມກັບວິດີໂອດັ່ງກ່າວ, ອະທິບາຍວ່າງາມ ແລະຜ່ອນຄາຍ. ວິດີໂອດັ່ງກ່າວມີຫຼາຍກວ່າ 16,000 views ແລະເກືອບ 100 ມັກ.