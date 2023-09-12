ຟື້ນຟູແນວປະກາລັງດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຫຸ່ນຍົນ

ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ປະກາລັງໃນທົ່ວໂລກ, ດ້ວຍອຸນຫະພູມທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນແລະການເປັນກົດຂອງປະກາລັງເຮັດໃຫ້ເກີດການຟອກຂາວແລະຕາຍ. ຄວາມພະຍາຍາມຟື້ນຟູປະກາລັງແບບດັ້ງເດີມໄດ້ອີງໃສ່ວິທີການຊ້າແລະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ເຊັ່ນການປູກເອົາຊິ້ນສ່ວນປະກາລັງໃສ່ປະກາລັງທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນັກຊີວະວິທະຍາທາງທະເລ Taryn Foster ຈາກຫມູ່ເກາະ Abrolhos ໃນຕາເວັນຕົກອົດສະຕາລີກໍາລັງທົດສອບວິທີການໃຫມ່ເພື່ອເລັ່ງລັດການຟື້ນຟູກ່ຽວກັບຫີນ.
ທ່ານນາງອຸປະຖຳໄດ້ພັດທະນາລະບົບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕິດຊິ້ນສ່ວນປະກາລັງເປັນປ່ຽງນ້ອຍໆ ແລະເອົາໄປວາງໄວ້ເທິງຖານແມ່ພິມທີ່ເຮັດດ້ວຍຊີມັງປະເພດຫີນປູນ. ວິທີການນີ້ bypasses ປີຂອງການຂະຫຍາຍຕົວ calcification ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ປະກາລັງຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງວ່ອງໄວ. ມາຮອດປະຈຸບັນ, ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນມີທ່າແຮງ, ມີປະກາລັງຊະນິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢູ່ໃນບ່ອນຢູ່ອາໄສໃໝ່ນີ້.
ເພື່ອເລັ່ງຂະບວນການຕື່ມອີກ, ນາງອຸປະຖໍາໄດ້ຮ່ວມມືກັບບໍລິສັດຊອບແວວິສະວະກໍາ Autodesk ທີ່ San Francisco. ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກ Autodesk ໄດ້ຝຶກອົບຮົມລະບົບປັນຍາປະດິດເພື່ອຄວບຄຸມຫຸ່ນຍົນຮ່ວມມື, ຫຼື cobots, ເຊິ່ງເຮັດວຽກຄຽງຄູ່ກັບມະນຸດ. ແຂນຫຸ່ນຍົນເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຕິດ ຫຼືກາວຊິ້ນສ່ວນຂອງປະກາລັງໃສ່ໃສ່ແກ່ນພືດ ແລະວາງໃສ່ໂຄນ. ຫຸ່ນຍົນມີຄວາມຊໍານານໃນການຈັດການການປ່ຽນແປງຂອງຮູບຮ່າງຂອງປະກາລັງແລະຮັບຮູ້ວິທີການຈັດການກັບພວກມັນ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມີຄວາມທ້າທາຍໃນການເຄື່ອນຍ້າຍເຕັກໂນໂລຢີນີ້ອອກຈາກຫ້ອງທົດລອງແລະໄປສູ່ໂລກທີ່ແທ້ຈິງ. ການຈັດການທີ່ອ່ອນໂຍນຂອງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ປະກາລັງດໍາລົງຊີວິດແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ, ແລະຜົນກະທົບ corrosive ຂອງນ້ໍາເຄັມໃນເອເລັກໂຕຣນິກຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງຂອງເຕັກໂນໂລຢີດັ່ງກ່າວແມ່ນພິຈາລະນາ. ເພື່ອຊ່ວຍໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ບໍລິສັດເລີ່ມຕົ້ນຂອງບໍລິສັດ Coralmaker ຂອງນາງ Foster, ວາງແຜນທີ່ຈະອອກສິນເຊື່ອຊີວະນາໆພັນທີ່ເຮັດຫນ້າທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບສິນເຊື່ອຄາບອນ, ໂດຍອຸດສາຫະກໍາການທ່ອງທ່ຽວແມ່ນລູກຄ້າທີ່ມີທ່າແຮງ.
ຂໍ້ລິເລີ່ມອື່ນໆເພື່ອຟື້ນຟູແນວປະກາລັງລວມມີການກ້າແກ່ນປະກາລັງ, ບ່ອນທີ່ຕົວອ່ອນຂອງປະກາລັງຖືກປູກຢູ່ໃນຫ້ອງທົດລອງ ກ່ອນທີ່ຈະນຳໄປຫວ່ານໃສ່ແນວປະກາລັງທີ່ຊຸດໂຊມ. ນັກວິທະຍາສາດຍັງສຳຫຼວດການຂະຫຍາຍພັນຂອງ “ປະກາລັງ” ທີ່ທົນທານກວ່າ ແລະ ພິຈາລະນາແນວຄວາມຄິດທີ່ຮຸນແຮງເຊັ່ນ: ເມກວິສະວະກຳທາງພູມສາດເພື່ອປົກປ້ອງປະກາລັງຈາກຄວາມຮ້ອນຫຼາຍເກີນໄປ. ນອກຈາກນັ້ນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າກໍາລັງໃຊ້ສຽງເພື່ອປະເມີນສຸຂະພາບຂອງຫີນປະກາລັງແລະດຶງດູດປາ, ໂດຍມີລໍາໂພງໃຕ້ນ້ໍາທີ່ຫຼິ້ນສຽງທີ່ມີສຸຂະພາບດີເພື່ອຊ່ວຍໃນການຟື້ນຟູຂອງຫີນປະກາລັງ.
ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ມີການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ສັບສົນຂອງການຟື້ນຟູແນວປະກາລັງ, ວິທີການປະດິດສ້າງເຫຼົ່ານີ້ສະເຫນີຄວາມຫວັງສໍາລັບການຢູ່ລອດແລະການຟື້ນຟູຂອງລະບົບນິເວດທີ່ສໍາຄັນເຫຼົ່ານີ້.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– The Guardian: “ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ 'ໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ' ກັບ treasures ວັດຖຸບູຮານ” ໂດຍ Adrienne Murray
– Autodesk.com