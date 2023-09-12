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ຟື້ນຟູແນວປະກາລັງດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຫຸ່ນຍົນ

ByGabriel Botha

Sep 12, 2023
ຟື້ນຟູແນວປະກາລັງດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຫຸ່ນຍົນ

ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ​ເປັນ​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ອັນ​ໃຫຍ່​ຫຼວງ​ຕໍ່​ປະ​ກາ​ລັງ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ, ດ້ວຍ​ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ທີ່​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ແລະ​ການ​ເປັນ​ກົດ​ຂອງ​ປະ​ກາ​ລັງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ຟອກ​ຂາວ​ແລະ​ຕາຍ. ຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ຟື້ນ​ຟູ​ປະ​ກາ​ລັງ​ແບບ​ດັ້ງ​ເດີມ​ໄດ້​ອີງ​ໃສ່​ວິ​ທີ​ການ​ຊ້າ​ແລະ​ມີ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ, ເຊັ່ນ​ການ​ປູກ​ເອົາ​ຊິ້ນ​ສ່ວນ​ປະ​ກາ​ລັງ​ໃສ່​ປະ​ກາ​ລັງ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນັກຊີວະວິທະຍາທາງທະເລ Taryn Foster ຈາກຫມູ່ເກາະ Abrolhos ໃນຕາເວັນຕົກອົດສະຕາລີກໍາລັງທົດສອບວິທີການໃຫມ່ເພື່ອເລັ່ງລັດການຟື້ນຟູກ່ຽວກັບຫີນ.

ທ່ານ​ນາງ​ອຸປະຖຳ​ໄດ້​ພັດທະນາ​ລະບົບ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ການ​ຕິດ​ຊິ້ນ​ສ່ວນ​ປະກາ​ລັງ​ເປັນ​ປ່ຽງ​ນ້ອຍໆ ​ແລະ​ເອົາ​ໄປ​ວາງ​ໄວ້​ເທິງ​ຖານ​ແມ່ພິມ​ທີ່​ເຮັດ​ດ້ວຍ​ຊີມັງ​ປະ​ເພດ​ຫີນ​ປູນ. ວິ​ທີ​ການ​ນີ້ bypasses ປີ​ຂອງ​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ calcification ແລະ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ປະ​ກາ​ລັງ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ​ຢ່າງ​ວ່ອງ​ໄວ​. ມາ​ຮອດ​ປະ​ຈຸ​ບັນ, ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ​ແມ່ນ​ມີ​ທ່າ​ແຮງ, ມີ​ປະ​ກາ​ລັງ​ຊະ​ນິດ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​ຢູ່​ໃນ​ບ່ອນ​ຢູ່​ອາ​ໄສ​ໃໝ່​ນີ້.

ເພື່ອເລັ່ງຂະບວນການຕື່ມອີກ, ນາງອຸປະຖໍາໄດ້ຮ່ວມມືກັບບໍລິສັດຊອບແວວິສະວະກໍາ Autodesk ທີ່ San Francisco. ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກ Autodesk ໄດ້ຝຶກອົບຮົມລະບົບປັນຍາປະດິດເພື່ອຄວບຄຸມຫຸ່ນຍົນຮ່ວມມື, ຫຼື cobots, ເຊິ່ງເຮັດວຽກຄຽງຄູ່ກັບມະນຸດ. ແຂນຫຸ່ນຍົນເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຕິດ ຫຼືກາວຊິ້ນສ່ວນຂອງປະກາລັງໃສ່ໃສ່ແກ່ນພືດ ແລະວາງໃສ່ໂຄນ. ຫຸ່ນຍົນມີຄວາມຊໍານານໃນການຈັດການການປ່ຽນແປງຂອງຮູບຮ່າງຂອງປະກາລັງແລະຮັບຮູ້ວິທີການຈັດການກັບພວກມັນ.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມີຄວາມທ້າທາຍໃນການເຄື່ອນຍ້າຍເຕັກໂນໂລຢີນີ້ອອກຈາກຫ້ອງທົດລອງແລະໄປສູ່ໂລກທີ່ແທ້ຈິງ. ການຈັດການທີ່ອ່ອນໂຍນຂອງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ປະກາລັງດໍາລົງຊີວິດແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ, ແລະຜົນກະທົບ corrosive ຂອງນ້ໍາເຄັມໃນເອເລັກໂຕຣນິກຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງຂອງເຕັກໂນໂລຢີດັ່ງກ່າວແມ່ນພິຈາລະນາ. ເພື່ອຊ່ວຍໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ບໍລິສັດເລີ່ມຕົ້ນຂອງບໍລິສັດ Coralmaker ຂອງນາງ Foster, ວາງແຜນທີ່ຈະອອກສິນເຊື່ອຊີວະນາໆພັນທີ່ເຮັດຫນ້າທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບສິນເຊື່ອຄາບອນ, ໂດຍອຸດສາຫະກໍາການທ່ອງທ່ຽວແມ່ນລູກຄ້າທີ່ມີທ່າແຮງ.

ຂໍ້ລິເລີ່ມອື່ນໆເພື່ອຟື້ນຟູແນວປະກາລັງລວມມີການກ້າແກ່ນປະກາລັງ, ບ່ອນທີ່ຕົວອ່ອນຂອງປະກາລັງຖືກປູກຢູ່ໃນຫ້ອງທົດລອງ ກ່ອນທີ່ຈະນຳໄປຫວ່ານໃສ່ແນວປະກາລັງທີ່ຊຸດໂຊມ. ນັກວິທະຍາສາດຍັງສຳຫຼວດການຂະຫຍາຍພັນຂອງ “ປະກາລັງ” ທີ່ທົນທານກວ່າ ແລະ ພິຈາລະນາແນວຄວາມຄິດທີ່ຮຸນແຮງເຊັ່ນ: ເມກວິສະວະກຳທາງພູມສາດເພື່ອປົກປ້ອງປະກາລັງຈາກຄວາມຮ້ອນຫຼາຍເກີນໄປ. ນອກຈາກນັ້ນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າກໍາລັງໃຊ້ສຽງເພື່ອປະເມີນສຸຂະພາບຂອງຫີນປະກາລັງແລະດຶງດູດປາ, ໂດຍມີລໍາໂພງໃຕ້ນ້ໍາທີ່ຫຼິ້ນສຽງທີ່ມີສຸຂະພາບດີເພື່ອຊ່ວຍໃນການຟື້ນຟູຂອງຫີນປະກາລັງ.

ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ມີການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ສັບສົນຂອງການຟື້ນຟູແນວປະກາລັງ, ວິທີການປະດິດສ້າງເຫຼົ່ານີ້ສະເຫນີຄວາມຫວັງສໍາລັບການຢູ່ລອດແລະການຟື້ນຟູຂອງລະບົບນິເວດທີ່ສໍາຄັນເຫຼົ່ານີ້.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– The Guardian: “ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ 'ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​ທີ່​ສຸດ' ກັບ treasures ວັດ​ຖຸ​ບູ​ຮານ” ໂດຍ Adrienne Murray
– Autodesk.com

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