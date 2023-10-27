ຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງເຕັກໂນໂລຢີ Chromatography: ການສົນທະນາກັບ Zhuoheng Zhou

ພວກເຮົາໄດ້ມີໂອກາດໂອ້ລົມກັບ Zhuoheng Zhou, ນັກຄົ້ນຄວ້າຢູ່ Vrije Universiteit Brussel ໃນປະເທດແບນຊິກ, ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນແຖວຫນ້າຂອງເຕັກໂນໂລຢີເຄື່ອງມືແລະຖັນທີ່ກ້າວຫນ້າໃນພາກສະຫນາມຂອງ chromatography. ວຽກງານຂອງລາວຕົ້ນຕໍແມ່ນສຸມໃສ່ການຂຸດຄົ້ນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງ chromatography ໃນວິທີການ biopharmaceutical ໃຫມ່ແລະ proteomics. ນອກຈາກນັ້ນ, Zhou ໄດ້ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການພັດທະນາອະນຸສັນຍາທີ່ຊ່ວຍໃນການອອກແບບຂອງຖັນເສັ້ນຜ່າສູນກາງໂພລີເມີລິຕີກ.
ການເດີນທາງຂອງ Zhou ເຂົ້າໄປໃນໂລກຂອງເຄມີສາດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ວິທະຍາໄລ Xiamen, ບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມທີ່ສົມບູນແບບໃນພາກສະຫນາມ. ຫລັງຈາກນັ້ນ, ລາວໄດ້ຮຽນຕໍ່ປະລິນຍາໂທ MSc ໃນເຄມີວິເຄາະຢູ່ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າສິ່ງແວດລ້ອມ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດສິງກະໂປ. ດ້ວຍແຮງຈູງໃຈຂອງລາວໃນ chromatography, Zhou ຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກຸ່ມ Bio-Analytical Separation Science (BASS) ທີ່ Vrije Universiteit Brussel ໃນຖານະນັກຄົ້ນຄວ້າປະລິນຍາເອກ, ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາຂອງ Sebastiaan Eeltink ແລະ Gert Desmet.
ປະຈຸບັນ, Zhou ພວມດຳເນີນການຄົ້ນຄ້ວາຫຼັງປະລິນຍາເອກທີ່ໝູນວຽນມາເຖິງການນຳໃຊ້ UHPLC ແລະເຕັກໂນໂລຊີ microcolumn. ຄວາມສົນໃຈການຄົ້ນຄວ້າຂອງລາວໄດ້ແຜ່ລາມໄປທົ່ວຂົງເຂດຕ່າງໆ, ລວມທັງການວິເຄາະດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ລັກສະນະທາງຊີວະວິທະຍາ, ແລະການສ້າງໂປຼໄຟລ໌ proteomic. ໂດຍ delving ເຂົ້າໄປໃນຂົງເຂດເຫຼົ່ານີ້, Zhou ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາຂອງເຕັກນິກການ chromatography ທີ່ທັນສະໄຫມທີ່ມີການນໍາໃຊ້ປະຕິບັດໃນໂດເມນທີ່ສໍາຄັນເຫຼົ່ານີ້.
FAQ:
ຖາມ: chromatography ແມ່ນຫຍັງ?
A: Chromatography ແມ່ນເຕັກນິກຫ້ອງທົດລອງທີ່ໃຊ້ເພື່ອແຍກແລະວິເຄາະສ່ວນປະສົມໂດຍການແຈກຢາຍອົງປະກອບລະຫວ່າງສອງໄລຍະ, ໄລຍະສະຖານີ, ແລະໄລຍະມືຖື.
ຖາມ: ວິທີການ biopharmaceutical ແມ່ນຫຍັງ?
A: Biopharmaceutical modalities ຫມາຍເຖິງການປິ່ນປົວປະເພດຕ່າງໆທີ່ໄດ້ມາຈາກແຫຼ່ງຊີວະພາບ, ເຊັ່ນ: ທາດໂປຼຕີນ, peptides, ພູມຕ້ານທານ, ຫຼືອາຊິດນິວຄລີອິກ.
ຖາມ: ໂປຣໄຟລ proteomic ແມ່ນຫຍັງ?
A: proteomic profileing ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກໍານົດແລະການວິເຄາະຂອງຊຸດທາດໂປຼຕີນທີ່ສົມບູນທີ່ມີຢູ່ໃນຕົວຢ່າງທາງຊີວະພາບ, ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນຂະບວນການທາງຊີວະພາບແລະພະຍາດຕ່າງໆ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ມະຫາວິທະຍາໄລ Vrije ນະຄອນ Brussel: [URL]
– ມະຫາວິທະຍາໄລ Xiamen: [URL]
– ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດສິງກະໂປ: [URL]