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ຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງເຕັກໂນໂລຢີ Chromatography: ການສົນທະນາກັບ Zhuoheng Zhou

ByRobert Andrew

Oct 27, 2023
ຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງເຕັກໂນໂລຢີ Chromatography: ການສົນທະນາກັບ Zhuoheng Zhou

ພວກເຮົາໄດ້ມີໂອກາດໂອ້ລົມກັບ Zhuoheng Zhou, ນັກຄົ້ນຄວ້າຢູ່ Vrije Universiteit Brussel ໃນປະເທດແບນຊິກ, ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນແຖວຫນ້າຂອງເຕັກໂນໂລຢີເຄື່ອງມືແລະຖັນທີ່ກ້າວຫນ້າໃນພາກສະຫນາມຂອງ chromatography. ວຽກງານຂອງລາວຕົ້ນຕໍແມ່ນສຸມໃສ່ການຂຸດຄົ້ນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງ chromatography ໃນວິທີການ biopharmaceutical ໃຫມ່ແລະ proteomics. ນອກຈາກນັ້ນ, Zhou ໄດ້ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການພັດທະນາອະນຸສັນຍາທີ່ຊ່ວຍໃນການອອກແບບຂອງຖັນເສັ້ນຜ່າສູນກາງໂພລີເມີລິຕີກ.

ການ​ເດີນ​ທາງ​ຂອງ Zhou ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ໂລກ​ຂອງ​ເຄ​ມີ​ສາດ​ໄດ້​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ທີ່​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ Xiamen​, ບ່ອນ​ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ທີ່​ສົມ​ບູນ​ແບບ​ໃນ​ພາກ​ສະ​ຫນາມ​. ຫລັງຈາກນັ້ນ, ລາວໄດ້ຮຽນຕໍ່ປະລິນຍາໂທ MSc ໃນເຄມີວິເຄາະຢູ່ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າສິ່ງແວດລ້ອມ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດສິງກະໂປ. ດ້ວຍແຮງຈູງໃຈຂອງລາວໃນ chromatography, Zhou ຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກຸ່ມ Bio-Analytical Separation Science (BASS) ທີ່ Vrije Universiteit Brussel ໃນຖານະນັກຄົ້ນຄວ້າປະລິນຍາເອກ, ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາຂອງ Sebastiaan Eeltink ແລະ Gert Desmet.

ປະຈຸ​ບັນ, Zhou ພວມ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຄົ້ນ​ຄ້ວາ​ຫຼັງ​ປະລິນຍາ​ເອກ​ທີ່​ໝູນ​ວຽນ​ມາ​ເຖິງ​ການ​ນຳ​ໃຊ້ UHPLC ​ແລະ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ microcolumn. ຄວາມສົນໃຈການຄົ້ນຄວ້າຂອງລາວໄດ້ແຜ່ລາມໄປທົ່ວຂົງເຂດຕ່າງໆ, ລວມທັງການວິເຄາະດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ລັກສະນະທາງຊີວະວິທະຍາ, ແລະການສ້າງໂປຼໄຟລ໌ proteomic. ໂດຍ delving ເຂົ້າໄປໃນຂົງເຂດເຫຼົ່ານີ້, Zhou ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາຂອງເຕັກນິກການ chromatography ທີ່ທັນສະໄຫມທີ່ມີການນໍາໃຊ້ປະຕິບັດໃນໂດເມນທີ່ສໍາຄັນເຫຼົ່ານີ້.

FAQ:
ຖາມ: chromatography ແມ່ນຫຍັງ?
A: Chromatography ແມ່ນເຕັກນິກຫ້ອງທົດລອງທີ່ໃຊ້ເພື່ອແຍກແລະວິເຄາະສ່ວນປະສົມໂດຍການແຈກຢາຍອົງປະກອບລະຫວ່າງສອງໄລຍະ, ໄລຍະສະຖານີ, ແລະໄລຍະມືຖື.

ຖາມ: ວິທີການ biopharmaceutical ແມ່ນຫຍັງ?
A: Biopharmaceutical modalities ຫມາຍເຖິງການປິ່ນປົວປະເພດຕ່າງໆທີ່ໄດ້ມາຈາກແຫຼ່ງຊີວະພາບ, ເຊັ່ນ: ທາດໂປຼຕີນ, peptides, ພູມຕ້ານທານ, ຫຼືອາຊິດນິວຄລີອິກ.

ຖາມ: ໂປຣໄຟລ proteomic ແມ່ນຫຍັງ?
A: proteomic profileing ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກໍານົດແລະການວິເຄາະຂອງຊຸດທາດໂປຼຕີນທີ່ສົມບູນທີ່ມີຢູ່ໃນຕົວຢ່າງທາງຊີວະພາບ, ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນຂະບວນການທາງຊີວະພາບແລະພະຍາດຕ່າງໆ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ມະຫາວິທະຍາໄລ Vrije ນະຄອນ Brussel: [URL]
– ມະຫາວິທະຍາໄລ Xiamen: [URL]
– ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດສິງກະໂປ: [URL]

By Robert Andrew

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