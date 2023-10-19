ນັກວິທະຍາສາດຟື້ນຟູໃບຫນ້າຂອງຟອດຊິວທໍາທີ່ສໍາຄັນໃນ Ape ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ແລະການວິວັດທະນາຂອງມະນຸດ

ນັກວິທະຍາສາດຈາກພິພິທະພັນປະຫວັດສາດທໍາມະຊາດອາເມລິກາ, ວິທະຍາໄລ Brooklyn, ແລະ Catalan Institute of Paleontology Miquel Crusafont ໄດ້ຟື້ນຟູໃບຫນ້າຂອງ Pierolapithecus catalaunicus, ຟອດຊິວທໍາທີ່ສໍາຄັນໃນການສຶກສາຂອງ ape ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ແລະການວິວັດທະນາຂອງມະນຸດ.
Pierolapithecus catalaunicus, ເປັນຊະນິດທີ່ມີຊີວິດຢູ່ປະມານ 12 ລ້ານປີກ່ອນ, ແມ່ນສໍາຄັນໃນຄວາມເຂົ້າໃຈລັກສະນະຂອງ mosaic ຂອງການວິວັດທະນາ hominid. ມັນເປັນຫນຶ່ງໃນຈໍານວນຫນ້ອຍຊະນິດທີ່ຮູ້ຈັກຈາກ cranium ທີ່ຖືກຮັກສາໄວ້ດີແລະໂຄງກະດູກບາງສ່ວນ, ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນໃນຕົ້ນໄມ້ຄອບຄົວ hominid ແລະຊີວະສາດຂອງມັນ.
ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຜ່ານມາຂອງ Pierolapithecus ແນະນໍາວ່າມັນມີແຜນການຂອງຮ່າງກາຍທີ່ຕັ້ງຊື່ກ່ອນທີ່ຈະພັດທະນາການປັບຕົວສໍາລັບການຫ້ອຍແລະການເຄື່ອນຍ້າຍລະຫວ່າງກິ່ງງ່າຕົ້ນໄມ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເນື່ອງຈາກຄວາມເສຍຫາຍຂອງ cranium, ການໂຕ້ວາທີກ່ຽວກັບຕໍາແຫນ່ງ evolutionary ຂອງຕົນໄດ້ສືບຕໍ່.
ເພື່ອແກ້ໄຂຄໍາຖາມເຫຼົ່ານີ້, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ໃຊ້ CT scans ເພື່ອສ້າງ cranium ຂອງ Pierolapithecus virtually ແລະປຽບທຽບມັນກັບສັດປະເພດອື່ນໆ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ສ້າງແບບຈໍາລອງວິວັດທະນາການລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນຂອງໂຄງສ້າງຫນ້າຂອງ ape. ການຄົ້ນພົບຂອງພວກເຂົາໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ Pierolapithecus ມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນໃນຮູບຮ່າງຂອງໃບຫນ້າແລະຂະຫນາດໂດຍລວມກັບ apes ທີ່ມີຟອດຊິວທໍາແລະດໍາລົງຊີວິດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ແຕ່ຍັງມີລັກສະນະໃບຫນ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ບໍ່ໄດ້ພົບເຫັນຢູ່ໃນ apes Middle Miocene ອື່ນໆ.
ຜົນໄດ້ຮັບສະຫນັບສະຫນູນຄວາມຄິດທີ່ວ່າ Pierolapithecus ເປັນຕົວແທນຫນຶ່ງໃນສະມາຊິກຕົ້ນຂອງ ape ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ແລະຄອບຄົວຂອງມະນຸດ. ການສ້າງແບບຈໍາລອງວິວັດທະນາການໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ cranium ຂອງ Pierolapithecus ແມ່ນໃກ້ຊິດໃນຮູບຮ່າງແລະຂະຫນາດກັບຮູບແບບບັນພະບຸລຸດທີ່ມີຊີວິດຢູ່ apes ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ແລະມະນຸດໄດ້ພັດທະນາ. ຜົນການຄົ້ນພົບຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທະນີແລະສັດແຂ້ທີ່ເປັນ “ງ່ານ້ອຍ” ມີການຫຼຸດຂະໜາດເມື່ອທຽບໃສ່ບັນພະບຸລຸດຂອງມັນ.
ການສຶກສານີ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃຫມ່ແລະການວິເຄາະຟອດຊິວທໍາທີ່ເກັບຮັກສາໄວ້ໄດ້ດີເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເຖິງວິວັດທະນາການຂອງ apes ແລະມະນຸດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່. ໂດຍການໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຊີວະວິທະຍາ ແລະລັກສະນະທາງກາຍະພາບຂອງຊະນິດວັດຖຸບູຮານເຊັ່ນ Pierolapithecus, ນັກວິທະຍາສາດສາມາດປັບປຸງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດວິວັດທະນາການຂອງພວກເຮົາໄດ້ຕື່ມອີກ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ການດຳເນີນງານຂອງສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ, ວັນທີ 16 ຕຸລາ 2023
- ພິພິທະພັນປະຫວັດສາດທໍາມະຊາດອາເມລິກາ, ວິທະຍາໄລ Brooklyn, ແລະ Catalan Institute of Paleontology Miquel Crusafont.