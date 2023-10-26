ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບການຫາຍໃຈຂອງແມງວັນຫມາກໄມ້ສະເຫນີວິທີການໃຫມ່ສໍາລັບການເຂົ້າໃຈ Aortic Aneurysms ໃນມະນຸດ

ນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Leipzig ໄດ້ສ້າງຄວາມແຕກແຍກໃນການສຶກສາຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບການຫາຍໃຈຂອງແມງວັນຫມາກໄມ້, ປົດລັອກຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າທີ່ສາມາດມີຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການເຂົ້າໃຈເສັ້ນເລືອດຕັນໃນໃນມະນຸດ. ນໍາໂດຍທ່ານດຣ Matthias Behr ຈາກສະຖາບັນຊີວະສາດ, ທີມງານໄດ້ຮ່ວມມືກັບນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກສະຖາບັນ Max Planck ສໍາລັບວິທະຍາສາດຫຼາຍວິຊາໃນGöttingenເພື່ອດໍາເນີນການສືບສວນຢ່າງກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບລະບົບຫາຍໃຈຂອງ embryos Drosophila. ການຄົ້ນພົບຂອງພວກເຂົາ, ຈັດພີມມາເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໃນວາລະສານວິທະຍາສາດ eLife, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາພັນທີ່ ໜ້າ ສົນໃຈລະຫວ່າງລະບົບ tracheal ໃນແມງວັນຫມາກໄມ້ແລະລະບົບໄຫຼວຽນຂອງມະນຸດ.
ການສຶກສາໄດ້ເປີດເຜີຍການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສໍາຄັນລະຫວ່າງຈຸລັງ tracheal ຂອງແມງວັນຫມາກໄມ້ແລະ extracellular matrix ໂດຍຜ່ານການມີທາດໂປຼຕີນສະເພາະທີ່ເອີ້ນວ່າ Dumpy ແລະ Piopio. ການຄົ້ນພົບນີ້ສະທ້ອນເຖິງແນວຄິດທີ່ວ່າກົນໄກພື້ນຖານທີ່ຄ້າຍຄືກັນອາດຈະມີຢູ່ໃນລະບົບໄຫຼວຽນຂອງມະນຸດ. ເຊັ່ນດຽວກັບເຄືອຂ່າຍທີ່ສັບສົນຂອງທໍ່ໃນລະບົບ tracheal ຂອງແມງວັນຫມາກໄມ້, ລະບົບການໄຫຼວຽນຂອງຂອງພວກເຮົາເອງແມ່ນອີງໃສ່ເສັ້ນເລືອດທີ່ສັບສົນສໍາລັບການເຮັດວຽກທີ່ເຫມາະສົມ.
ໃນລະຫວ່າງການພັດທະນາ embryonic ຂອງແມງວັນຫມາກໄມ້, ທໍ່ tracheal ແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍ matrix extracellular, secreted ໂດຍຈຸລັງອ້ອມຂ້າງ, ເຊິ່ງສະຫນອງການສະຫນັບສະຫນູນໂຄງສ້າງທີ່ສໍາຄັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຍ້ອນວ່າອະໄວຍະວະການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຄວາມບໍ່ສົມດຸນລະຫວ່າງອົງປະກອບຂອງເຊນແລະມາຕຣິກເບື້ອງ extracellular ສາມາດເກີດຂື້ນ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການຜິດປົກກະຕິຂອງເຍື່ອເຊນ. ເພື່ອຕ້ານການນີ້, protease Notopleural ເຮັດຫນ້າທີ່ຄ້າຍຄືມີດຕັດຄູ່, ໂດຍສະເພາະການແຍກທາດໂປຼຕີນແລະ peptides, ລວມທັງ Piopio, ເຊິ່ງສຸດທ້າຍໄດ້ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງຈຸລັງແລະ extracellular matrix.
ທ່ານດຣ. Behr ອະທິບາຍວ່າຂໍ້ບົກພ່ອງທີ່ສັງເກດເຫັນຢູ່ໃນແມງວັນຫມາກໄມ້ສາມາດສະແດງອອກໃນມະນຸດເປັນໂຣກ aortic aneurysms. ເນື່ອງຈາກວ່າທາດໂປຼຕີນທີ່ລະບຸໄວ້ໃນການສຶກສາຍັງມີຢູ່ໃນມະນຸດ, ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ສະເຫນີເສັ້ນທາງທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າໃນອະນາຄົດໄປສູ່ຕົ້ນກໍາເນີດຂອງເສັ້ນເລືອດແດງ aortic ແລະພະຍາດທໍ່ອື່ນໆ. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບກົນໄກທີ່ສັບສົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງລະບົບທໍ່ສາມາດນໍາໄປສູ່ຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານການວິນິດໄສ, ການປ້ອງກັນ, ແລະການປິ່ນປົວເງື່ອນໄຂດັ່ງກ່າວ.
ການຄົ້ນຄວ້າພື້ນຖານນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄຸນຄ່າຂອງການສຶກສາສິ່ງມີຊີວິດແບບຈໍາລອງເຊັ່ນ: ແມງວັນຫມາກໄມ້, ຍ້ອນວ່າພວກມັນແບ່ງປັນຂະບວນການທາງຊີວະພາບພື້ນຖານກັບມະນຸດ. ໂດຍການກວດສອບການເຮັດວຽກທີ່ສັບສົນຂອງລະບົບ tracheal ໃນແມງວັນຫມາກໄມ້, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ບໍ່ມີຄ່າທີ່ສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເສີມຂະຫຍາຍສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ.
FAQ
ລະບົບ tracheal ແມ່ນຫຍັງ?
ລະບົບ tracheal ຫມາຍເຖິງເຄືອຂ່າຍຂອງທໍ່ຢູ່ໃນແມງໄມ້ແລະ arthropods ອື່ນໆທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຂົນສົ່ງທາງອາກາດຫຼືອາຍແກັສທາງເດີນຫາຍໃຈ.
ໂຣກ aortic aneurysms ແມ່ນຫຍັງ?
ເສັ້ນເລືອດຕັນໃນຂອງ aortic ມີລັກສະນະເປັນ bulging ຜິດປົກກະຕິຫຼືປູມເປົ້າຂອງ aorta, ເຊິ່ງເປັນເສັ້ນເລືອດຕົ້ນຕໍທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການນໍາເລືອດອອກຊິເຈນຈາກຫົວໃຈໄປສູ່ສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງຮ່າງກາຍ. ຖ້າເສັ້ນເລືອດຝອຍແຕກ, ມັນອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດ.
ເປັນຫຍັງແມງວັນຫມາກໄມ້ຈຶ່ງຖືກນໍາໃຊ້ໃນການຄົ້ນຄວ້າ?
ແມງວັນຫມາກໄມ້, ໂດຍສະເພາະອົງການຈັດຕັ້ງຕົວແບບ Drosophila, ໄດ້ຖືກ ນຳ ໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດເນື່ອງຈາກອາຍຸສັ້ນ, ຄວາມງ່າຍໃນການປູກຝັງ, ແລະຄວາມຄ້າຍຄືກັນທາງພັນທຸກໍາກັບມະນຸດ. ການສຶກສາຂອງພວກເຂົາສະເຫນີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບຂະບວນການທາງຊີວະພາບພື້ນຖານ, ການຊ່ວຍເຫຼືອນັກຄົ້ນຄວ້າໃນກົນໄກ unraveling ທີ່ມີຜົນກະທົບທີ່ເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບສຸຂະພາບຂອງມະນຸດແລະພະຍາດ.