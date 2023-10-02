Vaping ແມ່ນທາງເລືອກທີ່ປອດໄພກວ່າການສູບຢາບໍ?

ຫຼາຍຄົນເຊື່ອວ່າການສູບ vaping ເປັນທາງເລືອກທີ່ດີກວ່າການສູບຢາ ແລະມັນສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ບຸກຄົນເຊົາການຕິດຢາສູບຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ປະສິດທິພາບຂອງການປ່ຽນໄປໃຊ້ vaping ເປັນວິທີການເຊົາສູບຢາຍັງບໍ່ແນ່ນອນ. ຄວາມນິຍົມຂອງ vaping ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ໂດຍສະເພາະໃນບັນດາຄົນຮຸ່ນຫນຸ່ມ. ການອຸທອນຂອງ vaping ແມ່ນຢູ່ໃນປັດໃຈທີ່ເຢັນຂອງມັນ, ໂດຍຜູ້ຜະລິດອອກແບບອຸປະກອນທີ່ທັນສະໄຫມແລະມີສີສັນທີ່ດຶງດູດຜູ້ໃຊ້ຫນຸ່ມ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການເຂົ້າເຖິງຂອງຜະລິດຕະພັນເຫຼົ່ານີ້ຜ່ານຮ້ານອອນໄລນ໌ແລະທ້ອງຖິ່ນເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາສະດວກກວ່າຢາສູບແບບດັ້ງເດີມ.
vapes ແລະ cigarettes ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນອົງປະກອບແລະການນໍາໃຊ້ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໃນຂະນະທີ່ຢາສູບແມ່ນຜະລິດຈາກໃບຢາສູບແລະປ່ອຍສານເຄມີທີ່ເປັນອັນຕະລາຍໂດຍຜ່ານການເຜົາໃຫມ້, vapes ສົ່ງ nicotine ຜ່ານທາງອອກ vaporized. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, vaping ຍັງມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງມັນ. ການສຶກສາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການສູບ vaping ສາມາດນໍາໄປສູ່ບັນຫາລະບົບຫາຍໃຈເຊັ່ນ: ຫຼອດປອດອັກເສບແລະປອດອັກເສບ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຢາສູບ e-cigarettes ມີ nicotine, ເປັນສານເຄມີທີ່ຕິດສູງ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບສານອັນຕະລາຍອື່ນໆເຊັ່ນ diacetyl ແລະ propylene glycol.
ເຖິງແມ່ນວ່າການສູບ vaping ອາດຈະສະຫນອງການຄວບຄຸມການບໍລິໂພກ nicotine ໃນລະດັບໃດຫນຶ່ງແລະຖືກຮັບຮູ້ວ່າເປັນທາງເລືອກທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຫນ້ອຍ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສຸຂະພາບເນັ້ນຫນັກວ່າທັງສອງ vaping ແລະການສູບຢາແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສຸຂະພາບເທົ່າທຽມກັນ. ຖ້າທ່ານເປັນຜູ້ສູບຢາທີ່ຢາກເຊົາ, ຄວນປຶກສາຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບທາງເລືອກການປິ່ນປົວດ້ວຍການທົດແທນນິໂຄຕິນ (NRT) ຫຼືວິທີແກ້ໄຂອື່ນໆທີ່ມີສຸຂະພາບດີ. ການສູບອາຍພິດບໍ່ຄວນຖືວ່າເປັນການແກ້ໄຂໃນໄລຍະຍາວເນື່ອງຈາກອັນຕະລາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ.
ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະຮັບຮູ້ວ່າທັງຢາສູບແລະ vapes ມີ nicotine, ເປັນຢາເສບຕິດສູງ. ໃນຂະນະທີ່ vaping ອາດຈະເສບຕິດຫນ້ອຍເນື່ອງຈາກບໍ່ມີສານເຄມີບາງຢ່າງທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນຢາສູບ, ມັນຍັງເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ອຍ dopamine ໃນສະຫມອງ, ນໍາໄປສູ່ການເພິ່ງພາອາໄສເທື່ອລະກ້າວ. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະເຂົ້າໃຈວ່າການດື່ມເຫຼົ້າແມ່ນສິ່ງເສບຕິດຄືກັນ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ເຖິງແມ່ນວ່າການສູບຢາແມ່ນມັກຈະຖືກຮັບຮູ້ວ່າເປັນທາງເລືອກທີ່ປອດໄພກວ່າການສູບຢາ, ແຕ່ຫຼັກຖານກ່ຽວກັບປະສິດທິພາບຂອງມັນໃນການເຊົາສູບຢາແມ່ນມີຈໍາກັດ. ທັງການສູບຢາ vaping ແລະສູບຢາມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຕົນເອງ, ແລະມັນສະເຫມີແນະນໍາໃຫ້ຊອກຫາຄໍາແນະນໍາຈາກມືອາຊີບໃນເວລາທີ່ພະຍາຍາມເຊົາສູບຢາ.