ການຄົ້ນພົບໃຫມ່ເປີດເຜີຍຂໍ້ຄຶດທີ່ຈະຊອກຫາເພັດສີບົວ

ການສຶກສາໃໝ່ຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Curtin ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີ ໄດ້ລະບຸສ່ວນປະກອບທີ XNUMX ທີ່ຈຳເປັນສຳລັບການສ້າງເພັດສີບົວຢູ່ພື້ນຜິວໂລກ. ການສຶກສາໄດ້ສຸມໃສ່ຫີນທີ່ອຸດົມສົມບູນດ້ວຍເພັດຈາກພູເຂົາໄຟ Argyle ຂອງອົດສະຕາລີຕາເວັນຕົກ, ໂດຍໃຊ້ສາຍເລເຊີເພື່ອວິເຄາະອົງປະກອບຂອງມັນ. ການຄົ້ນພົບໄດ້ແນະນໍາວ່ານອກຈາກຄາບອນແລະກໍາລັງຈາກການປະທະກັນຂອງແຜ່ນ tectonic, ການປະກົດຕົວຂອງເພັດສີບົວຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີທະວີບທີ່ຖືກຍືດອອກໃນລະຫວ່າງການແຕກແຍກຂອງທະວີບຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານປີກ່ອນ.
ການຄົ້ນພົບສ່ວນປະກອບທີ່ຂາດຫາຍໄປນີ້ອາດຈະມີຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ການຄົ້ນຫາທົ່ວໂລກສໍາລັບເງິນຝາກເພັດສີບົວໃຫມ່. ທ່ານດຣ Hugo Olierook ຜູ້ນໍາການຄົ້ນຄວ້າໄດ້ອະທິບາຍວ່າ ເມື່ອມວນດິນຂະຫຍາຍອອກ, ຊ່ອງຫວ່າງຕ່າງໆຈະຖືກສ້າງຂື້ນຢູ່ໃນເປືອກໂລກ, ເຮັດໃຫ້ magma ທີ່ບັນຈຸເພັດຂຶ້ນສູ່ພື້ນຜິວ. ພາກພື້ນ Argyle, ບ່ອນທີ່ການສຶກສາໄດ້ຈັດຂຶ້ນ, ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເປັນຜົນມາຈາກ supercontinent ວັດຖຸບູຮານແຕກແຍກ.
ທ່ານດຣ Olierook ອະທິບາຍຕື່ມອີກວ່າ ການປະທະກັນຂອງມວນແຜ່ນດິນສ້າງພື້ນທີ່ເສຍຫາຍ ຫຼື “ຮອຍແປ້ວ” ທີ່ບໍ່ເຄີຍຈະປິ່ນປົວໄດ້ຢ່າງສົມບູນ, ແລະມັນຢູ່ໃນບໍລິເວນທີ່ເປັນຮອຍແປ້ວທີ່ເພັດສີບົວສາມາດພົບເຫັນໄດ້. ລາວໄດ້ກ່າວເຖິງວ່າຕາບໃດທີ່ຄາບອນເລິກ, ການຂັດກັນຂອງທະວີບ, ແລະການຍືດຍາວ, ມັນອາດຈະເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະຄົ້ນພົບແຫຼ່ງໃຫມ່ຂອງເພັດສີບົວ.
ເຖິງວ່າຈະມີການຄົ້ນພົບທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນນີ້, ການຊອກຫາເງິນຝາກໃຫມ່ຂອງເພັດສີບົວຈະບໍ່ເປັນສິ່ງທ້າທາຍ. ເງິນຝາກເພັດສ່ວນຫຼາຍໄດ້ຖືກພົບເຫັນໃນປະຫວັດສາດໃນກາງຂອງທະວີບບູຮານ, ບ່ອນທີ່ພູເຂົາໄຟເຈົ້າພາບຖືກເປີດເຜີຍຢູ່ດ້ານ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ພາກພື້ນ Argyle ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ຕາມຮອຍຂອງສອງທະວີບບູຮານ, ເຊິ່ງມັກຈະຖືກປົກຄຸມດ້ວຍດິນຊາຍແລະດິນ. ນີ້ ໝາຍ ຄວາມວ່າມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງພູເຂົາໄຟທີ່ມີເພັດສີບົວທີ່ບໍ່ຖືກຄົ້ນພົບ, ລວມທັງຢູ່ໃນອົດສະຕາລີ.
ການຄົ້ນຄວ້າ, ໄດ້ຖືກຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານ Nature Communications, ບໍ່ພຽງແຕ່ສ່ອງແສງກ່ຽວກັບຂະບວນການທາງທໍລະນີສາດທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງການສ້າງຕັ້ງຂອງເພັດສີບົວ, ແຕ່ຍັງໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາເພັດ. ເພັດສີບົວເປັນແກ້ວປະເສີດທີ່ຫາຍາກ ແລະມີຄວາມໂລບມາກຫຼາຍ, ໂດຍພູເຂົາໄຟ Argyle ໄດ້ຜະລິດຫຼາຍກວ່າ 90% ຂອງການສະໜອງຂອງໂລກ. ການເຂົ້າໃຈເງື່ອນໄຂທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບການສ້າງຕັ້ງຂອງພວກມັນສາມາດນໍາພາຄວາມພະຍາຍາມຂຸດຄົ້ນໃນອະນາຄົດແລະອາດຈະນໍາໄປສູ່ການຄົ້ນພົບແຫຼ່ງໃຫມ່ຂອງແກ້ວປະເສີດເຫຼົ່ານີ້.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– “ແຫຼ່ງເພັດສີບົວທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກທີ່ພົບເຫັນ” – Nature Communications