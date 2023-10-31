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ການຄົ້ນຄວ້າໃຫມ່ Harnesses Ninjas ທໍາມະຊາດເພື່ອປົກປັກຮັກສາ Kiwifruit ແລະ Bees

ByMampho Brescia

Oct 31, 2023
ການຄົ້ນຄວ້າໃຫມ່ Harnesses Ninjas ທໍາມະຊາດເພື່ອປົກປັກຮັກສາ Kiwifruit ແລະ Bees

ນັກວິທະຍາສາດ kiwi ກໍາລັງຄົ້ນຫາການແກ້ໄຂພື້ນຖານເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບເຊື້ອພະຍາດອັນຕະລາຍໃນຂະແຫນງການກະສິກໍາໂດຍການໃຊ້ ninjas ຂອງທໍາມະຊາດ - phage biocontrols. ຄໍາວ່າ 'ninjas ຂອງທໍາມະຊາດ' ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນໂດຍທ່ານດຣ. Heather Hendrickson, ອາຈານອາວຸໂສຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Canterbury, ເພື່ອພັນລະນາເຖິງໄວຣັສທີ່ໂດຍສະເພາະການໂຈມຕີເຊື້ອແບັກທີເຣັຍທີ່ເປັນອັນຕະລາຍໂດຍບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຜູ້ທີ່ເປັນປະໂຫຍດ. ບໍ່ເຫມືອນກັບຢາຕ້ານເຊື້ອທີ່ມັກຈະມີກິດຈະກໍາຢ່າງກວ້າງຂວາງ, phages ມີຂອບເຂດຈໍາກັດ, ເຮັດໃຫ້ພວກມັນຖືກເປົ້າຫມາຍສູງແລະມີປະສິດທິພາບໃນການຕໍ່ສູ້ກັບເຊື້ອພະຍາດ.

ໃນຄວາມພະຍາຍາມບຸກເບີກ, ທີມງານຄົ້ນຄວ້າລະຫວ່າງວິຊາການຂອງ ດຣ. Hendrickson ໄດ້ຮັບລາງວັນ 8.9 ລ້ານໂດລາຈາກກອງທຶນຄວາມພະຍາຍາມຂອງກະຊວງທຸລະກິດ, ນະວັດຕະກໍາ ແລະ ການຈ້າງງານ 2023 ເພື່ອພັດທະນາ phage “cocktails” ເພື່ອຮັບມືກັບເຊື້ອພະຍາດກະສິກໍາທີ່ສໍາຄັນ. ການລິເລີ່ມດັ່ງກ່າວຕົ້ນຕໍແມ່ນສຸມໃສ່ການຕໍ່ສູ້ກັບຫມາກແຄງເຄືອຫມາກກີວີ (Psa) ແລະເຊື້ອໄວຣັສ Foulbrood ອາເມລິກາທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ honeybees.

ປະໂຫຍດຂອງການໃຊ້ phages ແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະຕິດເຊື້ອພະຍາດເປົ້າຫມາຍໂດຍສະເພາະໃນຂະນະທີ່ sparing ຈຸລິນຊີອື່ນໆທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບສຸຂະພາບຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ຖ້າ phage ຖືກປະຕິບັດໃຫ້ກັບເຜິ້ງ, ມັນຈະທໍາຮ້າຍເຊື້ອພະຍາດໂດຍກົງໂດຍບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍໃນລໍາໄສ້ຂອງເຜິ້ງ. ກົນໄກການກໍານົດເປົ້າຫມາຍທີ່ຊັດເຈນນີ້ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການລົບກວນສຸຂະພາບໂດຍລວມຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຖືກປົກປ້ອງ.

Harnessing phage biocontrol ມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​ສໍາ​ລັບ​ຂະ​ແຫນງ​ການ​ກະ​ສິ​ກໍາ​ຂອງ​ນິວ​ຊີ​ແລນ​. ໂດຍການພັດທະນາການແກ້ໄຂ phage ທີ່ເຫມາະສົມ, ນັກຄົ້ນຄວ້າຫວັງວ່າຈະເສີມຂະຫຍາຍຜົນຜະລິດແລະຄວາມປອດໄພໃນອຸດສາຫະກໍາອາຫານໃນຂະນະທີ່ສົ່ງເສີມສະຕິສິ່ງແວດລ້ອມ. ນອກ​ນີ້, ​ໂຄງການ​ຍັງ​ມີ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ດ້ານ​ອຸດສາຫະກຳ​ຊີວະ​ພາບ​ການ​ຜະລິດ, ສ້າງ​ວຽກ​ເຮັດ​ງານ​ທຳ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຊຳນານ​ສູງ ​ແລະ ອຳນວຍ​ຄວາມ​ສະດວກ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ຕະຫຼາດ​ໂລກ.

ການຮ່ວມມືການຄົ້ນຄວ້າປະກອບມີສະຖາບັນທີ່ເຄົາລົບນັບຖືເຊັ່ນ: ມະຫາວິທະຍາໄລ Otago, ການຄົ້ນຄວ້າພືດແລະອາຫານ, ສະຖາບັນ Cawthron, BioSouth Ltd, ແລະ Apiculture New Zealand. ທັດສະນະຂອງຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ, ນໍາພາໂດຍນັກວິທະຍາສາດແລະນັກຄົ້ນຄວ້າMāori, ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງໂຄງການສໍາລັບ taiao (ສະພາບແວດລ້ອມ), ໂດຍສະເພາະແມ່ນການແຜ່ຫຼາຍຂອງທຸລະກິດ Māori ນໍາພາໃນຂະແຫນງການປະຖົມ.

ວິ​ໄສ​ທັດ​ໄລ​ຍະ​ຍາວ​ຂອງ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ນີ້​ໄດ້​ຂະ​ຫຍາຍ​ນອກ​ຂະ​ແຫນງ​ການ​ກະ​ສິ​ກໍາ​. ທ່ານດຣ Hendrickson ເຊື່ອວ່າໂດຍການສ້າງຕັ້ງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຈໍາເປັນແລະຄວາມຊໍານານເພື່ອນໍາໃຊ້ phages ໃນກະສິກໍາຢ່າງປອດໄພ, ເວທີສາມາດຂະຫຍາຍອອກໄປເພື່ອແກ້ໄຂໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ເກີດຂື້ນໃນການຜະລິດອາຫານແລະແມ້ກະທັ້ງເປົ້າຫມາຍຂອງເຊື້ອພະຍາດຂອງມະນຸດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທາງການແພດ. ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ເປີດຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນສໍາລັບອະນາຄົດຂອງການຄວບຄຸມພະຍາດແລະຄວາມປອດໄພທາງຊີວະພາບໃນອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆ.

ໂຄງ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສະ​ຫນັບ​ສະ​ຫນູນ​ຈາກ​ຜູ້​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​, ລວມ​ທັງ​ຜູ້​ລ້ຽງ​ເຜິ້ງ​ທີ່​ເອື້ອ​ອໍາ​ນວຍ​ໃຫ້​ຕົວ​ຢ່າງ​ດິນ​. ໃນຖານະເປັນສັນຍາລັກຂອງຄວາມກະຕັນຍູ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຕັ້ງຊື່ phages ທີ່ຄົ້ນພົບຫຼັງຈາກຜູ້ປະກອບສ່ວນ, ໂດຍບາງຄົນຖືກຕັ້ງຊື່ຕາມຕົວເລກທີ່ມີຊື່ສຽງເຊັ່ນ Dame Jacinda Ardern, Sir Ashley Bloomfield, ແລະແມ້ກະທັ້ງຜູ້ລ້ຽງເຜິ້ງເອງ.

ໂດຍການໃຊ້ພະລັງຂອງນິນຈາຂອງທຳມະຊາດ, ນິວຊີແລນມີຈຸດດີໃນການປະຕິວັດການຄວບຄຸມພະຍາດໃນກະສິກຳ, ປົກປ້ອງລະບົບນິເວດທີ່ສຳຄັນ, ແລະມີທ່າແຮງທີ່ຈະເປີດທາງໃຫ້ວິທີການໃໝ່ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບເຊື້ອພະຍາດຂອງມະນຸດ.

FAQ

  • ການຄວບຄຸມຊີວະພາບຂອງ phage ແມ່ນຫຍັງ?

Phage biocontrols ແມ່ນໄວຣັສທີ່ແນໃສ່ໂດຍສະເພາະແລະໂຈມຕີເຊື້ອແບັກທີເຣັຍທີ່ເປັນອັນຕະລາຍໃນສິ່ງມີຊີວິດ, ສະເຫນີວິທີການເປົ້າຫມາຍສູງໃນການຄວບຄຸມພະຍາດ.

  • phages ແຕກຕ່າງຈາກຢາຕ້ານເຊື້ອແນວໃດ?

ບໍ່ເຫມືອນກັບຢາຕ້ານເຊື້ອ, ເຊິ່ງສາມາດທໍາລາຍເຊື້ອແບັກທີເຣັຍທີ່ເປັນອັນຕະລາຍແລະເປັນປະໂຫຍດ, phages ມີຂອບເຂດຈໍາກັດ, ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາເປົ້າຫມາຍເຊື້ອພະຍາດສະເພາະໂດຍບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຈຸລິນຊີທີ່ເປັນປະໂຫຍດ.

  • ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຕັ້ງເປົ້າ ໝາຍ ເຊື້ອພະຍາດໃດແດ່?

ການຄົ້ນຄວ້າແມ່ນສຸມໃສ່ຕົ້ນຕໍໃນການຕໍ່ສູ້ກັບຫມາກແຄງເຄືອ kiwifruit (Psa) ແລະເຊື້ອໄວຣັສ American Foulbrood (AFB), ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ honeybees.

  • ຜົນກະທົບທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງການຄົ້ນຄວ້ານີ້ແມ່ນຫຍັງ?

ການຄົ້ນຄວ້າດັ່ງກ່າວມີທ່າແຮງເພື່ອຍົກສູງສະມັດຕະພາບການຜະລິດ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງໃນຂະແໜງກະສິກຳ ຄຽງຄູ່ກັບການເສີມສ້າງອຸດສາຫະກຳຊີວະພາບການຜະລິດ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳທີ່ມີຄວາມຊຳນິຊຳນານສູງ, ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການເຂົ້າຫາຕະຫຼາດໂລກຢ່າງມີສະຕິຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ອາດຈະມີຜົນກະທົບສໍາລັບການຕໍ່ສູ້ກັບໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂື້ນໃນການຜະລິດສະບຽງອາຫານແລະແມ້ກະທັ້ງເປົ້າຫມາຍຂອງເຊື້ອພະຍາດຂອງມະນຸດ.

  • ໃຜມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຮ່ວມມືຄົ້ນຄ້ວາ?

ການຮ່ວມມືປະກອບມີນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Canterbury, ມະຫາວິທະຍາໄລ Otago, ການຄົ້ນຄວ້າພືດແລະອາຫານ, ສະຖາບັນ Cawthron, BioSouth Ltd, ແລະ Apiculture New Zealand. ນັກວິທະຍາສາດແລະນັກຄົ້ນຄວ້າ Maori ຍັງໄດ້ສະຫນອງທັດສະນະຂອງຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງທີ່ມີຄຸນຄ່າ.

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