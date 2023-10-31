ການຄົ້ນຄວ້າໃຫມ່ Harnesses Ninjas ທໍາມະຊາດເພື່ອປົກປັກຮັກສາ Kiwifruit ແລະ Bees

ນັກວິທະຍາສາດ kiwi ກໍາລັງຄົ້ນຫາການແກ້ໄຂພື້ນຖານເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບເຊື້ອພະຍາດອັນຕະລາຍໃນຂະແຫນງການກະສິກໍາໂດຍການໃຊ້ ninjas ຂອງທໍາມະຊາດ - phage biocontrols. ຄໍາວ່າ 'ninjas ຂອງທໍາມະຊາດ' ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນໂດຍທ່ານດຣ. Heather Hendrickson, ອາຈານອາວຸໂສຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Canterbury, ເພື່ອພັນລະນາເຖິງໄວຣັສທີ່ໂດຍສະເພາະການໂຈມຕີເຊື້ອແບັກທີເຣັຍທີ່ເປັນອັນຕະລາຍໂດຍບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຜູ້ທີ່ເປັນປະໂຫຍດ. ບໍ່ເຫມືອນກັບຢາຕ້ານເຊື້ອທີ່ມັກຈະມີກິດຈະກໍາຢ່າງກວ້າງຂວາງ, phages ມີຂອບເຂດຈໍາກັດ, ເຮັດໃຫ້ພວກມັນຖືກເປົ້າຫມາຍສູງແລະມີປະສິດທິພາບໃນການຕໍ່ສູ້ກັບເຊື້ອພະຍາດ.
ໃນຄວາມພະຍາຍາມບຸກເບີກ, ທີມງານຄົ້ນຄວ້າລະຫວ່າງວິຊາການຂອງ ດຣ. Hendrickson ໄດ້ຮັບລາງວັນ 8.9 ລ້ານໂດລາຈາກກອງທຶນຄວາມພະຍາຍາມຂອງກະຊວງທຸລະກິດ, ນະວັດຕະກໍາ ແລະ ການຈ້າງງານ 2023 ເພື່ອພັດທະນາ phage “cocktails” ເພື່ອຮັບມືກັບເຊື້ອພະຍາດກະສິກໍາທີ່ສໍາຄັນ. ການລິເລີ່ມດັ່ງກ່າວຕົ້ນຕໍແມ່ນສຸມໃສ່ການຕໍ່ສູ້ກັບຫມາກແຄງເຄືອຫມາກກີວີ (Psa) ແລະເຊື້ອໄວຣັສ Foulbrood ອາເມລິກາທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ honeybees.
ປະໂຫຍດຂອງການໃຊ້ phages ແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະຕິດເຊື້ອພະຍາດເປົ້າຫມາຍໂດຍສະເພາະໃນຂະນະທີ່ sparing ຈຸລິນຊີອື່ນໆທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບສຸຂະພາບຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ຖ້າ phage ຖືກປະຕິບັດໃຫ້ກັບເຜິ້ງ, ມັນຈະທໍາຮ້າຍເຊື້ອພະຍາດໂດຍກົງໂດຍບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍໃນລໍາໄສ້ຂອງເຜິ້ງ. ກົນໄກການກໍານົດເປົ້າຫມາຍທີ່ຊັດເຈນນີ້ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການລົບກວນສຸຂະພາບໂດຍລວມຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຖືກປົກປ້ອງ.
Harnessing phage biocontrol ມີຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບຂະແຫນງການກະສິກໍາຂອງນິວຊີແລນ. ໂດຍການພັດທະນາການແກ້ໄຂ phage ທີ່ເຫມາະສົມ, ນັກຄົ້ນຄວ້າຫວັງວ່າຈະເສີມຂະຫຍາຍຜົນຜະລິດແລະຄວາມປອດໄພໃນອຸດສາຫະກໍາອາຫານໃນຂະນະທີ່ສົ່ງເສີມສະຕິສິ່ງແວດລ້ອມ. ນອກນີ້, ໂຄງການຍັງມີເປົ້າໝາຍສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານອຸດສາຫະກຳຊີວະພາບການຜະລິດ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳທີ່ມີຄວາມຊຳນານສູງ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດໂລກ.
ການຮ່ວມມືການຄົ້ນຄວ້າປະກອບມີສະຖາບັນທີ່ເຄົາລົບນັບຖືເຊັ່ນ: ມະຫາວິທະຍາໄລ Otago, ການຄົ້ນຄວ້າພືດແລະອາຫານ, ສະຖາບັນ Cawthron, BioSouth Ltd, ແລະ Apiculture New Zealand. ທັດສະນະຂອງຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ, ນໍາພາໂດຍນັກວິທະຍາສາດແລະນັກຄົ້ນຄວ້າMāori, ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງໂຄງການສໍາລັບ taiao (ສະພາບແວດລ້ອມ), ໂດຍສະເພາະແມ່ນການແຜ່ຫຼາຍຂອງທຸລະກິດ Māori ນໍາພາໃນຂະແຫນງການປະຖົມ.
ວິໄສທັດໄລຍະຍາວຂອງຄວາມພະຍາຍາມນີ້ໄດ້ຂະຫຍາຍນອກຂະແຫນງການກະສິກໍາ. ທ່ານດຣ Hendrickson ເຊື່ອວ່າໂດຍການສ້າງຕັ້ງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຈໍາເປັນແລະຄວາມຊໍານານເພື່ອນໍາໃຊ້ phages ໃນກະສິກໍາຢ່າງປອດໄພ, ເວທີສາມາດຂະຫຍາຍອອກໄປເພື່ອແກ້ໄຂໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ເກີດຂື້ນໃນການຜະລິດອາຫານແລະແມ້ກະທັ້ງເປົ້າຫມາຍຂອງເຊື້ອພະຍາດຂອງມະນຸດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທາງການແພດ. ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ເປີດຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນສໍາລັບອະນາຄົດຂອງການຄວບຄຸມພະຍາດແລະຄວາມປອດໄພທາງຊີວະພາບໃນອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆ.
ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ, ລວມທັງຜູ້ລ້ຽງເຜິ້ງທີ່ເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ຕົວຢ່າງດິນ. ໃນຖານະເປັນສັນຍາລັກຂອງຄວາມກະຕັນຍູ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຕັ້ງຊື່ phages ທີ່ຄົ້ນພົບຫຼັງຈາກຜູ້ປະກອບສ່ວນ, ໂດຍບາງຄົນຖືກຕັ້ງຊື່ຕາມຕົວເລກທີ່ມີຊື່ສຽງເຊັ່ນ Dame Jacinda Ardern, Sir Ashley Bloomfield, ແລະແມ້ກະທັ້ງຜູ້ລ້ຽງເຜິ້ງເອງ.
ໂດຍການໃຊ້ພະລັງຂອງນິນຈາຂອງທຳມະຊາດ, ນິວຊີແລນມີຈຸດດີໃນການປະຕິວັດການຄວບຄຸມພະຍາດໃນກະສິກຳ, ປົກປ້ອງລະບົບນິເວດທີ່ສຳຄັນ, ແລະມີທ່າແຮງທີ່ຈະເປີດທາງໃຫ້ວິທີການໃໝ່ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບເຊື້ອພະຍາດຂອງມະນຸດ.
FAQ
- ການຄວບຄຸມຊີວະພາບຂອງ phage ແມ່ນຫຍັງ?
Phage biocontrols ແມ່ນໄວຣັສທີ່ແນໃສ່ໂດຍສະເພາະແລະໂຈມຕີເຊື້ອແບັກທີເຣັຍທີ່ເປັນອັນຕະລາຍໃນສິ່ງມີຊີວິດ, ສະເຫນີວິທີການເປົ້າຫມາຍສູງໃນການຄວບຄຸມພະຍາດ.
- phages ແຕກຕ່າງຈາກຢາຕ້ານເຊື້ອແນວໃດ?
ບໍ່ເຫມືອນກັບຢາຕ້ານເຊື້ອ, ເຊິ່ງສາມາດທໍາລາຍເຊື້ອແບັກທີເຣັຍທີ່ເປັນອັນຕະລາຍແລະເປັນປະໂຫຍດ, phages ມີຂອບເຂດຈໍາກັດ, ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາເປົ້າຫມາຍເຊື້ອພະຍາດສະເພາະໂດຍບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຈຸລິນຊີທີ່ເປັນປະໂຫຍດ.
- ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຕັ້ງເປົ້າ ໝາຍ ເຊື້ອພະຍາດໃດແດ່?
ການຄົ້ນຄວ້າແມ່ນສຸມໃສ່ຕົ້ນຕໍໃນການຕໍ່ສູ້ກັບຫມາກແຄງເຄືອ kiwifruit (Psa) ແລະເຊື້ອໄວຣັສ American Foulbrood (AFB), ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ honeybees.
- ຜົນກະທົບທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງການຄົ້ນຄວ້ານີ້ແມ່ນຫຍັງ?
ການຄົ້ນຄວ້າດັ່ງກ່າວມີທ່າແຮງເພື່ອຍົກສູງສະມັດຕະພາບການຜະລິດ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງໃນຂະແໜງກະສິກຳ ຄຽງຄູ່ກັບການເສີມສ້າງອຸດສາຫະກຳຊີວະພາບການຜະລິດ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳທີ່ມີຄວາມຊຳນິຊຳນານສູງ, ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການເຂົ້າຫາຕະຫຼາດໂລກຢ່າງມີສະຕິຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ອາດຈະມີຜົນກະທົບສໍາລັບການຕໍ່ສູ້ກັບໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂື້ນໃນການຜະລິດສະບຽງອາຫານແລະແມ້ກະທັ້ງເປົ້າຫມາຍຂອງເຊື້ອພະຍາດຂອງມະນຸດ.
- ໃຜມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຮ່ວມມືຄົ້ນຄ້ວາ?
ການຮ່ວມມືປະກອບມີນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Canterbury, ມະຫາວິທະຍາໄລ Otago, ການຄົ້ນຄວ້າພືດແລະອາຫານ, ສະຖາບັນ Cawthron, BioSouth Ltd, ແລະ Apiculture New Zealand. ນັກວິທະຍາສາດແລະນັກຄົ້ນຄວ້າ Maori ຍັງໄດ້ສະຫນອງທັດສະນະຂອງຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງທີ່ມີຄຸນຄ່າ.