ຮູດຳທີ່ຈັບຄູ່ທີ່ດຶງໂດຍການຂະຫຍາຍຂອງເຄື່ອງສຳອາງສາມາດປາກົດເປັນໜ່ວຍດຽວ

ທີມງານນັກຟິສິກດາລາສາດ ແລະນັກຄະນິດສາດຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Southampton, ມະຫາວິທະຍາໄລ Cambridge ແລະ Institut de Ciències del Cosmos Universitat de Barcelona ໄດ້ສະເໜີວ່າຂຸມດຳບາງຄູ່, ແຍກອອກດ້ວຍການຂະຫຍາຍຊັ້ນຟ້າ, ສາມາດເຂົ້າໃຈຜິດວ່າເປັນຂຸມດຳອັນດຽວເທົ່າກັນ. ມະຫາຊົນ. ການຄົ້ນຫານີ້ທ້າທາຍທິດສະດີທີ່ຜ່ານມາທີ່ແນະນໍາການແກ້ໄຂສອງສໍາລັບຂຸມດໍາບໍ່ສາມາດມີຢູ່. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນບໍ່ໄດ້ລະເມີດທິດສະດີຂອງ Einstein ກ່ຽວກັບຄວາມກ່ຽວຂ້ອງທົ່ວໄປ.
ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຜ່ານມາໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າມີພຽງແຕ່ຫນຶ່ງທາງອອກຂອງທິດສະດີຂອງ Relativity ຂອງ Einstein ກ່ຽວກັບຂຸມດໍາ, ນໍາໄປສູ່ການເຊື່ອວ່າຂຸມດໍາທັງຫມົດຈະຕ້ອງຄືກັນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຂໍ້ຍົກເວັ້ນສາມາດມີຢູ່ໂດຍບໍ່ມີການຂັດກັບທິດສະດີສົມຜົນດຽວ. ຂໍ້ຍົກເວັ້ນເຫຼົ່ານີ້ເກີດຂື້ນເມື່ອມີພະລັງງານພາຍນອກທີ່ສາມາດມີອິດທິພົນຕໍ່ລະບົບ, ຫຼືໃນເວລາທີ່ຂຸມດໍາຢູ່ໃນສະພາບສົມດຸນ, ບໍ່ມີການເຄື່ອນທີ່ຫຼືການຫມຸນ.
ໃນການສຶກສານີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ກໍານົດສະຖານະການທີ່ຂຸມດໍາທັງສອງຖືກດຶງດູດເຊິ່ງກັນແລະກັນໂດຍແຮງໂນ້ມຖ່ວງແຕ່ຍັງຖືກຂັບໄລ່ເທົ່າທຽມກັນໂດຍການຂະຫຍາຍຂອງ cosmic. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບການຈັດຂຶ້ນໃນວັນຄົງທີ່ຂອງ stasis. ໂດຍການນໍາໃຊ້ແບບຈໍາລອງທາງຄະນິດສາດທີ່ສັບສົນກັບຂຸມດໍາທີ່ມີສະປິນກົງກັນຂ້າມ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຢືນຢັນວ່າການຈັດລຽງດັ່ງກ່າວສາມາດມີຢູ່ໂດຍບໍ່ມີການລະເມີດຄວາມກ່ຽວຂ້ອງທົ່ວໄປ. ໃນກໍລະນີນີ້, ຂຸມສີດໍາຄູ່ຈະປາກົດເປັນຫນ່ວຍງານດຽວເນື່ອງຈາກຄຸນສົມບັດທີ່ບໍ່ສາມາດຈໍາແນກໄດ້, ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາເປັນວັດຖຸແຍກຕ່າງຫາກ.
ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຂຸມດໍາແລະພຶດຕິກໍາຂອງເຂົາເຈົ້າໃນສະພາບການການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ cosmic. ມັນເປີດຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃຫມ່ສໍາລັບການສຶກສານະໂຍບາຍດ້ານແລະຄຸນສົມບັດຂອງວັດຖຸຊັ້ນສູງເຫຼົ່ານີ້, ທ້າທາຍການສົມມຸດຕິຖານວ່າຂຸມດໍາທັງຫມົດແມ່ນຄືກັນ. ການຄົ້ນຄວ້າຕື່ມອີກໃນຂົງເຂດນີ້ສາມາດນໍາໄປສູ່ຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບລັກສະນະຂອງຂຸມດໍາແລະການພົວພັນກັບພວກມັນພາຍໃນຈັກກະວານ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຈົດໝາຍທົບທວນທາງກາຍ (2023). DOI: 10.1103/PhysRevLet.131.131401