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ການສຳຫຼວດຄວາມເລິກຂອງ Sierra de Atapuerca

ByVicky Stavropoulou

Sep 19, 2023
ການສຳຫຼວດຄວາມເລິກຂອງ Sierra de Atapuerca

ການສຶກສາທາງທໍລະນີສາດທີ່ຜ່ານມາດໍາເນີນໂດຍ Josep M. Parés ແລະທີມງານຂອງລາວຢູ່ທີ່ Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນພື້ນທີ່ໃຕ້ດິນຂອງ Sierra de Atapuerca ໃນສະເປນ. ການສຶກສາ, ຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານທະເລແລະ Petroleum Geology, ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຂົ້າໃຈໂຄງສ້າງເລິກຂອງພື້ນທີ່ແລະການເຊື່ອມຕໍ່ທໍລະນີສາດຂອງມັນ.

ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ວ່າ ອຸ​ປະ​ກອນ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ລຸ່ມ​ໜ້າ​ດິນ​ແມ່ນ​ຫີນ​ປູນ​ທີ່​ເຫັນ​ໄດ້​ຕາມ​ເສັ້ນ Sierra de Atapuerca. ວັດສະດຸເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນພຽງແຕ່ "ປາຍຂອງກ້ອນຫີນ" ຂອງໂຄງສ້າງໃຕ້ດິນຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ກວ້າງກວ່າ 5 ກິໂລແມັດ. ໂຄງສ້າງນີ້ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເນື່ອງຈາກມີວັດສະດຸອ່ອນ, ໂດຍສະເພາະ Triassic lutites ແລະ evaporites, ເຊິ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ strata ເຄື່ອນຍ້າຍ.

ການ​ສຶກ​ສາ​ຍັງ​ໄດ້​ສ່ອງ​ແສງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ທໍ​ລະ​ນີ​ສາດ​ຂອງ Sierra de Atapuerca​. ຕາມປະເພນີທີ່ອະທິບາຍໄວ້ເປັນເສັ້ນຕ້ານທານ, ວຽກງານທໍລະນີສາດໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າໂຄງສ້າງນີ້ແລ່ນເກີນຄວາມເລິກ 1,000 ແມັດ. ໃນຄວາມເລິກນັ້ນ, ຊັ້ນ Mesozoic ຢູ່ເທິງຊັ້ນໃຕ້ດິນ Paleozoic, ເຊິ່ງແຂງແລະເປັນກ້ອນ. ຜົນໄດ້ຮັບຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການພັບຂອງ strata ແມ່ນເປັນໄປໄດ້ໂດຍການມີຢູ່ຂອງວັດສະດຸສະເພາະທີ່ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນເຄື່ອງຫລໍ່ລື່ນຫຼືລະດັບ detachment, ອະນຸຍາດໃຫ້ strata ເລື່ອນຜ່ານຊັ້ນໃຕ້ດິນທີ່ແຂງ. ໃນກໍລະນີຂອງ Duero Basin, ລະດັບ detachment ປະກອບດ້ວຍວັດສະດຸຈາກໄລຍະເວລາ Triassic, ເຊິ່ງມີຄວາມອ່ອນແອທາງດ້ານກົນຈັກແລະຄວາມສະດວກໃນການເຄື່ອນໄຫວແລະການພັບຂອງຊັ້ນ overlying.

ການຄົ້ນພົບຂອງການສຶກສານີ້ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນໂຄງສ້າງທີ່ເລິກເຊິ່ງຂອງ Sierra de Atapuerca ແລະການເຊື່ອມຕໍ່ທາງທໍລະນີສາດຂອງມັນ. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບທໍລະນີສາດ subsurface ຂອງພາກພື້ນນີ້ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການຄົ້ນຄ້ວາຕື່ມອີກກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດທໍລະນີສາດຂອງຕົນແລະຜົນສະທ້ອນທີ່ເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບການວິວັດທະນາຂອງມະນຸດ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Pedro Cámara et al, ການເຊື່ອມຕໍ່ເຂດ Iberian ກັບອ່າງ Basque-Cantabrian: ໂຄງສ້າງຂອງ Sierra de Atapuerca (ສະເປນ), ທໍລະນີສາດທາງທະເລແລະ Petroleum (2023). DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2023.106417

ທີ່ມາ: CENIEH

ການອ້າງອິງ:
ນັກຄົ້ນຄວ້າສຶກສາຄວາມເລິກຂອງ Sierra de Atapuerca (2023, 19 ກັນຍາ) ດຶງຂໍ້ມູນ 19 ກັນຍາ 2023 ຈາກ phys.org/news/2023-09-depths-sierra-de-atapuerca.html

ຫມາຍເຫດ: ບົດຄວາມນີ້ໄດ້ຖືກຂຽນຄືນໃຫມ່ໂດຍອີງໃສ່ບົດຄວາມແຫຼ່ງ.

By Vicky Stavropoulou

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