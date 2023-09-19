ການສຳຫຼວດຄວາມເລິກຂອງ Sierra de Atapuerca

ການສຶກສາທາງທໍລະນີສາດທີ່ຜ່ານມາດໍາເນີນໂດຍ Josep M. Parés ແລະທີມງານຂອງລາວຢູ່ທີ່ Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນພື້ນທີ່ໃຕ້ດິນຂອງ Sierra de Atapuerca ໃນສະເປນ. ການສຶກສາ, ຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານທະເລແລະ Petroleum Geology, ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຂົ້າໃຈໂຄງສ້າງເລິກຂອງພື້ນທີ່ແລະການເຊື່ອມຕໍ່ທໍລະນີສາດຂອງມັນ.
ການຄົ້ນຄວ້າໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ ອຸປະກອນທີ່ມີຢູ່ລຸ່ມໜ້າດິນແມ່ນຫີນປູນທີ່ເຫັນໄດ້ຕາມເສັ້ນ Sierra de Atapuerca. ວັດສະດຸເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນພຽງແຕ່ "ປາຍຂອງກ້ອນຫີນ" ຂອງໂຄງສ້າງໃຕ້ດິນຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ກວ້າງກວ່າ 5 ກິໂລແມັດ. ໂຄງສ້າງນີ້ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເນື່ອງຈາກມີວັດສະດຸອ່ອນ, ໂດຍສະເພາະ Triassic lutites ແລະ evaporites, ເຊິ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ strata ເຄື່ອນຍ້າຍ.
ການສຶກສາຍັງໄດ້ສ່ອງແສງກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງທໍລະນີສາດຂອງ Sierra de Atapuerca. ຕາມປະເພນີທີ່ອະທິບາຍໄວ້ເປັນເສັ້ນຕ້ານທານ, ວຽກງານທໍລະນີສາດໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າໂຄງສ້າງນີ້ແລ່ນເກີນຄວາມເລິກ 1,000 ແມັດ. ໃນຄວາມເລິກນັ້ນ, ຊັ້ນ Mesozoic ຢູ່ເທິງຊັ້ນໃຕ້ດິນ Paleozoic, ເຊິ່ງແຂງແລະເປັນກ້ອນ. ຜົນໄດ້ຮັບຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການພັບຂອງ strata ແມ່ນເປັນໄປໄດ້ໂດຍການມີຢູ່ຂອງວັດສະດຸສະເພາະທີ່ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນເຄື່ອງຫລໍ່ລື່ນຫຼືລະດັບ detachment, ອະນຸຍາດໃຫ້ strata ເລື່ອນຜ່ານຊັ້ນໃຕ້ດິນທີ່ແຂງ. ໃນກໍລະນີຂອງ Duero Basin, ລະດັບ detachment ປະກອບດ້ວຍວັດສະດຸຈາກໄລຍະເວລາ Triassic, ເຊິ່ງມີຄວາມອ່ອນແອທາງດ້ານກົນຈັກແລະຄວາມສະດວກໃນການເຄື່ອນໄຫວແລະການພັບຂອງຊັ້ນ overlying.
ການຄົ້ນພົບຂອງການສຶກສານີ້ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນໂຄງສ້າງທີ່ເລິກເຊິ່ງຂອງ Sierra de Atapuerca ແລະການເຊື່ອມຕໍ່ທາງທໍລະນີສາດຂອງມັນ. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບທໍລະນີສາດ subsurface ຂອງພາກພື້ນນີ້ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການຄົ້ນຄ້ວາຕື່ມອີກກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດທໍລະນີສາດຂອງຕົນແລະຜົນສະທ້ອນທີ່ເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບການວິວັດທະນາຂອງມະນຸດ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Pedro Cámara et al, ການເຊື່ອມຕໍ່ເຂດ Iberian ກັບອ່າງ Basque-Cantabrian: ໂຄງສ້າງຂອງ Sierra de Atapuerca (ສະເປນ), ທໍລະນີສາດທາງທະເລແລະ Petroleum (2023). DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2023.106417
ທີ່ມາ: CENIEH
ການອ້າງອິງ:
ນັກຄົ້ນຄວ້າສຶກສາຄວາມເລິກຂອງ Sierra de Atapuerca (2023, 19 ກັນຍາ) ດຶງຂໍ້ມູນ 19 ກັນຍາ 2023 ຈາກ phys.org/news/2023-09-depths-sierra-de-atapuerca.html
ຫມາຍເຫດ: ບົດຄວາມນີ້ໄດ້ຖືກຂຽນຄືນໃຫມ່ໂດຍອີງໃສ່ບົດຄວາມແຫຼ່ງ.