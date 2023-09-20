ຊາຍສາມາດໄຫຼຂຶ້ນພູ, ວິສະວະກອນມະຫາວິທະຍາໄລ Lehigh ຄົ້ນພົບ

ນັກຄົ້ນຄວ້າດ້ານວິສະວະກໍາຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Lehigh ໄດ້ເຮັດການຄົ້ນພົບທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈ - ດິນຊາຍສາມາດໄຫຼຂຶ້ນພູໄດ້. ການຄົ້ນພົບຂອງທີມງານ, ຈັດພີມມາໃນວາລະສານ Nature Communications, ເປີດເຜີຍວ່າໃນເວລາທີ່ແຮງບິດແລະແຮງດຶງດູດໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ກັບເມັດຊາຍແຕ່ລະເມັດ, ອະນຸພາກສາມາດໄຫຼຂຶ້ນພູ, ຂຶ້ນຝາ, ແລະຂຶ້ນແລະລົງບັນໄດ. ປະກົດການທີ່ຜິດປົກກະຕິສູງນີ້ມີຜົນກະທົບອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ການນໍາໃຊ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ຈາກການດູແລສຸຂະພາບເຖິງການຂົນສົ່ງວັດສະດຸແລະການກະສິກໍາ.
ການຄົ້ນພົບແມ່ນເຮັດໂດຍ James Gilchrist, Ruth H. ແລະ Sam Madrid ອາຈານຂອງວິສະວະກໍາເຄມີແລະຊີວະໂມເລກຸນໃນວິທະຍາໄລວິສະວະກໍາ PC Rossin ຂອງ Lehigh, ແລະທີມງານຂອງລາວ. ພວກເຂົາໃຊ້ສົມຜົນທີ່ອະທິບາຍການໄຫຼເຂົ້າຂອງວັດສະດຸເມັດເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າອະນຸພາກໄດ້ໄຫຼຂຶ້ນພູຄືກັບວັດສະດຸເມັດ.
ທ່ານດຣ Samuel Wilson-Whitford, ຜູ້ນໍາຂອງເອກະສານ, ໄດ້ stumbled ຕາມການຄົ້ນພົບນີ້ໂດຍບັງເອີນໃນຂະນະທີ່ຄົ້ນຄ້ວາ microencapsulation. ລາວສັງເກດເຫັນວ່າເມື່ອລາວໝຸນແມ່ເຫຼັກຢູ່ກ້ອງໂຖປັດສະວະຂອງອະນຸພາກໂພລີເມີທີ່ເຄືອບດ້ວຍທາດເຫຼັກອອກໄຊທີ່ເອີ້ນວ່າ ໄມໂຄຣລອລ, ເມັດຊາຍເລີ່ມເຄື່ອນຂຶ້ນພູ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພົບເຫັນວ່າການນໍາໃຊ້ແຮງບິດກັບ microrollers ດ້ວຍແມ່ເຫຼັກເຮັດໃຫ້ແຕ່ລະ particle rotate, ສ້າງ doublets ຊົ່ວຄາວທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢ່າງໄວວາແລະແຕກອອກ. ການຮ່ວມມືນີ້ສ້າງມຸມລົບຂອງ repose ເນື່ອງຈາກຄ່າສໍາປະສິດທາງລົບຂອງ friction, ອະນຸຍາດໃຫ້ອະນຸພາກດິນຊາຍໄຫຼຂຶ້ນພູ.
ການເພີ່ມກໍາລັງແມ່ເຫຼັກໄດ້ເພີ່ມຄວາມສອດຄ່ອງຂອງອະນຸພາກດິນຊາຍ, ໃຫ້ພວກເຂົາ traction ຫຼາຍແລະຄວາມສາມາດໃນການເຄື່ອນທີ່ໄວຂຶ້ນ. ການເຄື່ອນທີ່ລວມ ແລະຄວາມສາມາດຂອງອະນຸພາກໃນການຕິດກັນເຮັດໃຫ້ພວກມັນສາມາດປະຕິບັດການຕ້ານທານໄດ້, ເຊັ່ນ: ໄຫຼຂຶ້ນຝາ ແລະປີນຂັ້ນໄດ. ດຽວນີ້ນັກຄົ້ນຄ້ວາ ກຳ ລັງຄົ້ນຫາການໃຊ້ microrollers ເພື່ອປີນອຸປະສັກ, ເຊິ່ງສາມາດ ນຳ ໃຊ້ທ່າແຮງໃນ microrobots ແລະການດູແລສຸຂະພາບ.
ການຄົ້ນພົບອັນຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້ເປີດທາງໃໝ່ຂອງການຄົ້ນຄວ້າ ແລະການນຳໃຊ້ວັດສະດຸທີ່ເປັນເມັດ. ທີມງານຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Lehigh ວາງແຜນທີ່ຈະສືບຕໍ່ສຶກສາ microrollers ແລະຂຸດຄົ້ນການນໍາໃຊ້ຂອງພວກເຂົາໃນຂົງເຂດຕ່າງໆ. ພວກເຂົາເຈົ້າກໍາລັງສືບສວນການປະສົມ, ການແບ່ງແຍກ, ແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການເຄື່ອນໄຫວວັດຖຸ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກເຂົາເຈົ້າກໍາລັງຄົ້ນຫາການນໍາໃຊ້ microrollers ໃນການສົ່ງສານອາຫານຜ່ານວັດສະດຸທີ່ມີຮູຂຸມຂົນ.
ຜົນສະທ້ອນຂອງດິນຊາຍທີ່ໄຫຼຂຶ້ນພູແມ່ນກວ້າງຂວາງ, ແລະການຄົ້ນພົບນີ້ມີທ່າແຮງທີ່ຈະປະຕິວັດອຸດສາຫະກໍາແລະເຕັກໂນໂລຢີ. ທີມງານຄົ້ນຄ້ວາມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນທີ່ຈະສືບຕໍ່ການທົດລອງຂອງເຂົາເຈົ້າແລະຄາດວ່າຈະເຜີຍແຜ່ເອກະສານຈໍານວນຫນຶ່ງກ່ຽວກັບວິຊາດັ່ງກ່າວໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Nature Communications (2023) DOI: 10.1038/s41467-023-41327-1