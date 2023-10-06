ນັກວິທະຍາສາດຄົ້ນພົບລັງສີ Gamma ພະລັງງານສູງສຸດຈາກ Pulsar

ນັກວິທະຍາສາດທີ່ໃຊ້ຫໍສັງເກດການ HESS ໃນນາມິເບຍໄດ້ຄົ້ນພົບຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອ - ຮັງສີແກມມາທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມສູງສຸດທີ່ເຄີຍບັນທຶກຈາກ pulsar, ດາວຕາຍ. ຮັງກາມມາເຫຼົ່ານີ້ມີພະລັງງານ 20 tera-electronvolts, ເຊິ່ງເປັນຫຼາຍຕື້ເທົ່າຂອງແສງທີ່ເຫັນໄດ້. ການຄົ້ນພົບນີ້ສະເຫນີສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ທິດສະດີໃນປະຈຸບັນກ່ຽວກັບການຜະລິດຮັງສີ gamma ຂອງກໍາມະຈອນຈາກ pulsars.
Pulsars ແມ່ນສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງດາວທີ່ໄດ້ລະເບີດຢູ່ໃນ supernovas. ດາວຕາຍເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອແລະປະກອບດ້ວຍນິວຕຣອນສ່ວນໃຫຍ່. ພວກມັນມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງພຽງແຕ່ 20 ກິໂລແມັດແລະ rotate ຢ່າງໄວວາ, emitting beams ຂອງລັງສີແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ. beams ເຫຼົ່ານີ້, ມັກຈະເອີ້ນວ່າເປັນກໍາມະຈອນເຕັ້ນຂອງ radiation, ສາມາດສັງເກດເຫັນໄດ້ຖ້າຫາກວ່າພວກເຂົາເຈົ້າກວາດໄປທົ່ວລະບົບແສງຕາເວັນຂອງພວກເຮົາ.
ນັກວິທະຍາສາດເຊື່ອວ່າແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງລັງສີນີ້ແມ່ນອິເລັກຕອນໄວທີ່ຜະລິດແລະເລັ່ງຢູ່ໃນແມ່ເຫຼັກຂອງ pulsar ຍ້ອນວ່າພວກມັນເຄື່ອນຍ້າຍໄປຂ້າງນອກຂອງມັນ. ແມ່ເຫຼັກປະກອບດ້ວຍ plasma ແລະພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າທີ່ອ້ອມຮອບແລະຫມຸນກັບດາວ. ເມື່ອອີເລັກໂທຣນິກເດີນທາງອອກໄປຂ້າງນອກ, ພວກມັນໄດ້ຮັບພະລັງງານ ແລະປ່ອຍມັນອອກເປັນລັງສີ.
Vela pulsar, ຕັ້ງຢູ່ໃນກຸ່ມດາວ Vela, ເປັນ pulsar ທີ່ສະຫວ່າງທີ່ສຸດໃນແຖບວິທະຍຸແລະຍັງປ່ອຍແສງ gamma ໃນລະດັບ giga-electronvolt. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຫນືອລະດັບພະລັງງານທີ່ແນ່ນອນ, ລັງສີຂອງມັນສິ້ນສຸດລົງຢ່າງກະທັນຫັນ. ໂດຍໃຊ້ການສັງເກດຢ່າງເລິກເຊິ່ງກັບ HESS, ປະຈຸບັນນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຄົ້ນພົບອົງປະກອບລັງສີອັນໃໝ່ຢູ່ທີ່ພະລັງງານທີ່ສູງກວ່າ, ສູງເຖິງສິບຂອງ tera-electronvolts.
ການຄົ້ນພົບນີ້ທ້າທາຍຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຜ່ານມາຂອງ pulsars ແລະກົນໄກທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງລັງສີພະລັງງານສູງຂອງພວກເຂົາ. ມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າອະນຸພາກອາດຈະຖືກເລັ່ງໂດຍຜ່ານຂະບວນການທີ່ເອີ້ນວ່າການເຊື່ອມຕໍ່ແມ່ເຫຼັກຄືນໃຫມ່ນອກເຫນືອຈາກແມ່ເຫຼັກຂອງ pulsar. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການສົມມຸດຕິຖານນີ້ຍັງປະເຊີນກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການອະທິບາຍວິທີການຜະລິດລັງສີທີ່ຮຸນແຮງດັ່ງກ່າວ.
ປະຈຸບັນ Vela pulsar ຖືເປັນສະຖິຕິການປ່ອຍແສງແກມມາທີ່ມີພະລັງງານສູງສຸດຈາກ pulsar. ການຄົ້ນພົບນີ້ເປີດໂອກາດໃຫມ່ສໍາລັບການກວດສອບ pulsars ອື່ນໆທີ່ມີຮັງສີ gamma ພະລັງງານສູງແລະປັບປຸງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຂະບວນການເລັ່ງສູງສຸດໃນວັດຖຸດາວເຄາະ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ວາລະສານ Nature Astronomy: https://www.nature.com/articles/s41550-021-01378-2
- ຫໍສັງເກດການ HESS: https://www.mpi-hd.mpg.de/hfm/HESS/
– ສູນດາລາສາດ Nicolaus Copernicus: http://camk.edu.pl/en/
– ຫ້ອງທົດລອງອະວະກາດ & ຍານອະວະກາດ: http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/Welcome.html