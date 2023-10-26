ການຄົ້ນພົບໃໝ່ເປີດເຜີຍຄື້ນວິທະຍຸບູຮານຈາກກາລັກຊີຫຼາຍພັນລ້ານປີກ່ອນ

ການຄົ້ນພົບຫຼ້າສຸດຂອງນັກດາລາສາດໄດ້ເປີດເຜີຍປະກົດການທີ່ໜ້າຈັບໃຈຈາກປະມານ 8 ຕື້ປີກ່ອນຄື: ການກວດພົບຄື້ນວິທະຍຸທີ່ອອກມາຈາກການລວມຕົວຂອງກາແລັກຊີ. ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ການຄົ້ນພົບນີ້ເປັນທີ່ໜ້າອັດສະຈັນໃຈແທ້ໆນັ້ນແມ່ນວ່າມັນເປັນເຫດການທີ່ມີຊື່ສຽງເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດທີ່ເຮັດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດສັບສົນມາເປັນເວລາດົນນານ - ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງໄວ (FRB).
ການລະເບີດນີ້, ເປັນເວລາໜ້ອຍກວ່າໜຶ່ງມິນລິວິນາທີ, ໄດ້ປ່ອຍພະລັງງານທີ່ໜ້າປະຫລາດໃຈທຽບເທົ່າກັບສິ່ງທີ່ດວງຕາເວັນຂອງພວກເຮົາຜະລິດໃນສາມສິບປີ. ກ້ອງວິທະຍຸ SKA Pathfinder ຂອງອົດສະຕາລີ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນພາກຕາເວັນຕົກອົດສະຕາລີ ໄດ້ກວດພົບການລະເບີດໃນເບື້ອງຕົ້ນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ກ້ອງສ່ອງທາງໄກຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງໜ່ວຍສັງເກດການພາກໃຕ້ຂອງເອີຣົບໃນປະເທດຊີລີໄດ້ກຳນົດສະຖານທີ່ທີ່ຊັດເຈນ.
ມີລັກສະນະເປັນຊະນິດຂອງລັງສີແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຄວາມຖີ່ວິທະຍຸ, ການລະເບີດຂອງວິທະຍຸໄວສະແດງເຖິງການລະເບີດຂອງພະລັງງານໄລຍະສັ້ນໆແຕ່ຮຸນແຮງທີ່ລື່ນກາຍແຫຼ່ງອື່ນໆຂອງຄື້ນວິທະຍຸອື່ນໆໃນຂອບເຂດກວ້າງໃຫຍ່ຂອງຈັກກະວານ. ຄື້ນວິທະຍຸ, ເຊິ່ງມີຄວາມຍາວຄື້ນທີ່ຍາວທີ່ສຸດຢູ່ໃນສະເປກເຕີແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ, ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການສັງເກດທາງດາລາສາດຕ່າງໆ.
ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຮ່ວມນໍາຂອງການສຶກສາ, Ryan Shannon ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລເຕັກໂນໂລຢີ Swinburne ໃນອົດສະຕາລີ, ປຽບທຽບຄື້ນວິທະຍຸໃນ FRBs ກັບທີ່ໃຊ້ໃນເຕົາອົບໄມໂຄເວຟ, ຂະຫນາດຂອງການລະເບີດນີ້ແມ່ນບໍ່ສາມາດປຽບທຽບໄດ້. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ພະລັງງານທີ່ປ່ອຍອອກມາໂດຍ FRB ນີ້ຈະພຽງພໍກັບໄມໂຄເວຟ "ຖ້ວຍ popcorn ສອງເທົ່າຂອງຂະຫນາດຂອງແສງຕາເວັນ."
ກ່ອນການຄົ້ນພົບນີ້, ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງໄວທີ່ມີຊື່ສຽງເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດແມ່ນມີອາຍຸກັບໄປເຖິງ 5 ຕື້ປີກ່ອນ, ເຮັດໃຫ້ການຄົ້ນພົບນີ້ມີອາຍຸສູງກວ່າ 3 ຕື້ປີ. ເນື່ອງຈາກວ່າຈັກກະວານຂອງມັນເອງມີອາຍຸປະມານ 13.8 ຕື້ປີ, ເຫດການນີ້ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈອັນລ້ໍາຄ່າກ່ຽວກັບໄລຍະທໍາອິດຂອງການສ້າງຕັ້ງແລະປະກົດການກາລັກຊີ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ນອກເຫນືອໄປຈາກວັດຖຸບູຮານຂອງມັນ, ການລະເບີດນີ້ຍັງເປັນໄລຍະໄກທີ່ສຸດທີ່ເຄີຍກວດພົບໃນບັນດາ FRBs, ເນື່ອງຈາກໄລຍະທາງທີ່ກວ້າງຂວາງນັກດາລາສາດຕ້ອງຜ່ານໄປເພື່ອສຶກສາວັດຖຸແລະເຫດການຈາກອະດີດທີ່ຫ່າງໄກ.
Stuart Ryder ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Macquarie ໃນປະເທດອົດສະຕາລີ, ຜູ້ຮ່ວມນໍາຂອງການສຶກສາ, ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ, "ຕອນນີ້ພວກເຮົາຮູ້ວ່າການລະເບີດຂອງວິທະຍຸໄວໄດ້ປະມານຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງອາຍຸຂອງຈັກກະວານ."
ໃນຂະນະທີ່ສາເຫດທີ່ຊັດເຈນຂອງ FRBs ຍັງຄົງເປັນເລື່ອງທີ່ເຂົ້າໃຈໄດ້, ທິດສະດີຊັ້ນນໍາແນະນໍາວ່າການລະເບີດເຫຼົ່ານີ້ມາຈາກປະເພດດາວນິວຕຣອນທີ່ຫນ້າສົນໃຈທີ່ເອີ້ນວ່າແມ່ເຫຼັກ. ແມ່ເຫຼັກເຫຼົ່ານີ້ເປັນວັດຖຸທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນຈັກກະວານ ແລະມີຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດພະລັງງານທີ່ແຕກຕ່າງກັນແບບພິເສດ.
ພິຈາລະນາຄວາມຖີ່ຂອງ FRBs, ມີປະມານ 100,000 ຄາດວ່າຈະເກີດຂຶ້ນປະຈໍາວັນໃນທົ່ວຈັກກະວານ, ການກວດສອບແລະການສຶກສາຂອງເຂົາເຈົ້າປົດລັອກທ່າແຮງອັນໃຫຍ່ຫຼວງສໍາລັບການວັດແທກແລະຄວາມເຂົ້າໃຈການແຜ່ກະຈາຍຂອງສານໃນ voids ທີ່ກວ້າງຂວາງລະຫວ່າງ galaxies.
ແທ້ຈິງແລ້ວ, ການລະເບີດເຫຼົ່ານີ້ເປັນຕົວແທນຂອງຊາຍແດນທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນໃນການຄົ້ນຄວ້າດາລາສາດ, ຖືສັນຍາທີ່ຈະເປີດເຜີຍຄວາມລັບໃຫມ່ກ່ຽວກັບ tapestry cosmic ອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງຈັກກະວານຂອງພວກເຮົາ.
FAQ
ວິທະຍຸກະຈາຍໄວແມ່ນຫຍັງ?
ການລະເບີດທາງວິທະຍຸໄວ (FRBs) ເປັນການລະເບີດສັ້ນໆຂອງຄື້ນວິທະຍຸໄຟຟ້າທີ່ມີຄື້ນຄວາມຖີ່ຂອງວິທະຍຸທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນໄປກວ່າແຫຼ່ງອື່ນໆຂອງຄື້ນວິທະຍຸໃນຈັກກະວານ. ພວກມັນມີເວລາໜ້ອຍກວ່າໜຶ່ງມິນລິວິນາທີ ແຕ່ສາມາດປ່ອຍພະລັງງານໄດ້ຢ່າງມະຫາສານ.
ຄວາມສໍາຄັນຂອງການຄົ້ນພົບຄື້ນວິທະຍຸໂບຮານທີ່ຜ່ານມາແມ່ນຫຍັງ?
ການຄົ້ນພົບຄື້ນວິທະຍຸຫຼ້າສຸດຈາກການລວມຕົວຂອງກາແລັກຊີປະມານ 8 ພັນລ້ານປີກ່ອນ ເປັນຕົວແທນຂອງຕົວຢ່າງທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດທີ່ຮູ້ຈັກຂອງຄື້ນວິທະຍຸໄວ (FRBs). ການຄົ້ນພົບນີ້ສ່ອງແສງເຖິງໄລຍະຕົ້ນໆຂອງການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ເຫດການກາແລັກຊີ, ສະເໜີຄວາມເຂົ້າໃຈອັນລ້ຳຄ່າກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດຂອງຈັກກະວານ.
ທີ່ມາຂອງການລະເບີດຂອງວິທະຍຸໄວແມ່ນຫຍັງ?
ໃນຂະນະທີ່ແຫຼ່ງທີ່ແນ່ນອນຂອງ FRBs ຍັງບໍ່ແນ່ນອນ, ທິດສະດີທີ່ເດັ່ນຊັດອັນຫນຶ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າພວກມັນມີຕົ້ນກໍາເນີດມາຈາກດາວນິວຕຣອນທີ່ຮຸນແຮງທີ່ເອີ້ນວ່າແມ່ເຫຼັກ. ແມ່ເຫຼັກເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມສາມາດໃນການສ້າງການລະເບີດທີ່ຮຸນແຮງຂອງພະລັງງານທີ່ສັງເກດເຫັນໃນ FRBs.
ວິທະຍຸລະເບີດໄວແມ່ນທົ່ວໄປແນວໃດ?
ການລະເບີດຂອງວິທະຍຸໄວແມ່ນຄາດວ່າຈະເກີດຂຶ້ນປະມານ 100,000 ເທື່ອຕໍ່ມື້ຢູ່ບ່ອນໃດບ່ອນນຶ່ງໃນຈັກກະວານ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຈໍານວນຂອງ FRBs ທີ່ກວດພົບແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຕໍ່າ, ມີພຽງແຕ່ປະມານ 50, ລວມທັງການລະເບີດຂອງວັດຖຸບູຮານທີ່ຄົ້ນພົບບໍ່ດົນມານີ້, ຕິດຕາມກັບ galaxy ຂອງຕົ້ນກໍາເນີດ.