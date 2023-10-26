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ການຄົ້ນພົບໃໝ່ເປີດເຜີຍຄື້ນວິທະຍຸບູຮານຈາກກາລັກຊີຫຼາຍພັນລ້ານປີກ່ອນ

ByMampho Brescia

Oct 26, 2023
ການຄົ້ນພົບໃໝ່ເປີດເຜີຍຄື້ນວິທະຍຸບູຮານຈາກກາລັກຊີຫຼາຍພັນລ້ານປີກ່ອນ

ການຄົ້ນພົບຫຼ້າສຸດຂອງນັກດາລາສາດໄດ້ເປີດເຜີຍປະກົດການທີ່ໜ້າຈັບໃຈຈາກປະມານ 8 ຕື້ປີກ່ອນຄື: ການກວດພົບຄື້ນວິທະຍຸທີ່ອອກມາຈາກການລວມຕົວຂອງກາແລັກຊີ. ສິ່ງ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ຄົ້ນ​ພົບ​ນີ້​ເປັນ​ທີ່​ໜ້າ​ອັດ​ສະ​ຈັນ​ໃຈ​ແທ້ໆນັ້ນ​ແມ່ນ​ວ່າ​ມັນ​ເປັນ​ເຫດການ​ທີ່​ມີ​ຊື່​ສຽງ​ເກົ່າ​ແກ່​ທີ່​ສຸດ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ນັກ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ສັບສົນ​ມາ​ເປັນ​ເວລາ​ດົນ​ນານ - ວິທະຍຸ​ກະຈາຍສຽງ​ໄວ (FRB).

ການລະເບີດນີ້, ເປັນເວລາໜ້ອຍກວ່າໜຶ່ງມິນລິວິນາທີ, ໄດ້ປ່ອຍພະລັງງານທີ່ໜ້າປະຫລາດໃຈທຽບເທົ່າກັບສິ່ງທີ່ດວງຕາເວັນຂອງພວກເຮົາຜະລິດໃນສາມສິບປີ. ກ້ອງ​ວິ​ທະ​ຍຸ SKA Pathfinder ຂອງ​ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ ໄດ້​ກວດ​ພົບ​ການ​ລະ​ເບີດ​ໃນ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ກ້ອງສ່ອງທາງໄກຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງໜ່ວຍສັງເກດການພາກໃຕ້ຂອງເອີຣົບໃນປະເທດຊີລີໄດ້ກຳນົດສະຖານທີ່ທີ່ຊັດເຈນ.

ມີລັກສະນະເປັນຊະນິດຂອງລັງສີແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຄວາມຖີ່ວິທະຍຸ, ການລະເບີດຂອງວິທະຍຸໄວສະແດງເຖິງການລະເບີດຂອງພະລັງງານໄລຍະສັ້ນໆແຕ່ຮຸນແຮງທີ່ລື່ນກາຍແຫຼ່ງອື່ນໆຂອງຄື້ນວິທະຍຸອື່ນໆໃນຂອບເຂດກວ້າງໃຫຍ່ຂອງຈັກກະວານ. ຄື້ນວິທະຍຸ, ເຊິ່ງມີຄວາມຍາວຄື້ນທີ່ຍາວທີ່ສຸດຢູ່ໃນສະເປກເຕີແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ, ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການສັງເກດທາງດາລາສາດຕ່າງໆ.

ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຮ່ວມນໍາຂອງການສຶກສາ, Ryan Shannon ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລເຕັກໂນໂລຢີ Swinburne ໃນອົດສະຕາລີ, ປຽບທຽບຄື້ນວິທະຍຸໃນ FRBs ກັບທີ່ໃຊ້ໃນເຕົາອົບໄມໂຄເວຟ, ຂະຫນາດຂອງການລະເບີດນີ້ແມ່ນບໍ່ສາມາດປຽບທຽບໄດ້. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ພະລັງງານທີ່ປ່ອຍອອກມາໂດຍ FRB ນີ້ຈະພຽງພໍກັບໄມໂຄເວຟ "ຖ້ວຍ popcorn ສອງເທົ່າຂອງຂະຫນາດຂອງແສງຕາເວັນ."

ກ່ອນ​ການ​ຄົ້ນ​ພົບ​ນີ້, ວິທະຍຸ​ກະຈາຍສຽງ​ໄວ​ທີ່​ມີ​ຊື່​ສຽງ​ເກົ່າ​ແກ່​ທີ່​ສຸດ​ແມ່ນ​ມີ​ອາຍຸ​ກັບ​ໄປ​ເຖິງ 5 ຕື້​ປີ​ກ່ອນ, ​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ຄົ້ນ​ພົບ​ນີ້​ມີ​ອາຍຸ​ສູງ​ກວ່າ 3 ຕື້​ປີ. ເນື່ອງຈາກວ່າຈັກກະວານຂອງມັນເອງມີອາຍຸປະມານ 13.8 ຕື້ປີ, ເຫດການນີ້ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈອັນລ້ໍາຄ່າກ່ຽວກັບໄລຍະທໍາອິດຂອງການສ້າງຕັ້ງແລະປະກົດການກາລັກຊີ.

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ນອກເຫນືອໄປຈາກວັດຖຸບູຮານຂອງມັນ, ການລະເບີດນີ້ຍັງເປັນໄລຍະໄກທີ່ສຸດທີ່ເຄີຍກວດພົບໃນບັນດາ FRBs, ເນື່ອງຈາກໄລຍະທາງທີ່ກວ້າງຂວາງນັກດາລາສາດຕ້ອງຜ່ານໄປເພື່ອສຶກສາວັດຖຸແລະເຫດການຈາກອະດີດທີ່ຫ່າງໄກ.

Stuart Ryder ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Macquarie ໃນປະເທດອົດສະຕາລີ, ຜູ້ຮ່ວມນໍາຂອງການສຶກສາ, ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ, "ຕອນນີ້ພວກເຮົາຮູ້ວ່າການລະເບີດຂອງວິທະຍຸໄວໄດ້ປະມານຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງອາຍຸຂອງຈັກກະວານ."

ໃນຂະນະທີ່ສາເຫດທີ່ຊັດເຈນຂອງ FRBs ຍັງຄົງເປັນເລື່ອງທີ່ເຂົ້າໃຈໄດ້, ທິດສະດີຊັ້ນນໍາແນະນໍາວ່າການລະເບີດເຫຼົ່ານີ້ມາຈາກປະເພດດາວນິວຕຣອນທີ່ຫນ້າສົນໃຈທີ່ເອີ້ນວ່າແມ່ເຫຼັກ. ​ແມ່​ເຫຼັກ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ເປັນ​ວັດຖຸ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ຈັກກະວານ ​ແລະ​ມີ​ຄວາມ​ສາມາດ​ໃນ​ການ​ຜະລິດ​ພະລັງງານ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​ແບບ​ພິ​ເສດ.

ພິຈາລະນາຄວາມຖີ່ຂອງ FRBs, ມີປະມານ 100,000 ຄາດວ່າຈະເກີດຂຶ້ນປະຈໍາວັນໃນທົ່ວຈັກກະວານ, ການກວດສອບແລະການສຶກສາຂອງເຂົາເຈົ້າປົດລັອກທ່າແຮງອັນໃຫຍ່ຫຼວງສໍາລັບການວັດແທກແລະຄວາມເຂົ້າໃຈການແຜ່ກະຈາຍຂອງສານໃນ voids ທີ່ກວ້າງຂວາງລະຫວ່າງ galaxies.

ແທ້ຈິງແລ້ວ, ການລະເບີດເຫຼົ່ານີ້ເປັນຕົວແທນຂອງຊາຍແດນທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນໃນການຄົ້ນຄວ້າດາລາສາດ, ຖືສັນຍາທີ່ຈະເປີດເຜີຍຄວາມລັບໃຫມ່ກ່ຽວກັບ tapestry cosmic ອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງຈັກກະວານຂອງພວກເຮົາ.

FAQ

ວິທະຍຸກະຈາຍໄວແມ່ນຫຍັງ?

ການລະເບີດທາງວິທະຍຸໄວ (FRBs) ເປັນການລະເບີດສັ້ນໆຂອງຄື້ນວິທະຍຸໄຟຟ້າທີ່ມີຄື້ນຄວາມຖີ່ຂອງວິທະຍຸທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນໄປກວ່າແຫຼ່ງອື່ນໆຂອງຄື້ນວິທະຍຸໃນຈັກກະວານ. ພວກມັນມີເວລາໜ້ອຍກວ່າໜຶ່ງມິນລິວິນາທີ ແຕ່ສາມາດປ່ອຍພະລັງງານໄດ້ຢ່າງມະຫາສານ.

ຄວາມສໍາຄັນຂອງການຄົ້ນພົບຄື້ນວິທະຍຸໂບຮານທີ່ຜ່ານມາແມ່ນຫຍັງ?

ການຄົ້ນພົບຄື້ນວິທະຍຸຫຼ້າສຸດຈາກການລວມຕົວຂອງກາແລັກຊີປະມານ 8 ພັນລ້ານປີກ່ອນ ເປັນຕົວແທນຂອງຕົວຢ່າງທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດທີ່ຮູ້ຈັກຂອງຄື້ນວິທະຍຸໄວ (FRBs). ການຄົ້ນພົບນີ້ສ່ອງແສງເຖິງໄລຍະຕົ້ນໆຂອງການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ເຫດການກາແລັກຊີ, ສະເໜີຄວາມເຂົ້າໃຈອັນລ້ຳຄ່າກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດຂອງຈັກກະວານ.

ທີ່ມາຂອງການລະເບີດຂອງວິທະຍຸໄວແມ່ນຫຍັງ?

ໃນຂະນະທີ່ແຫຼ່ງທີ່ແນ່ນອນຂອງ FRBs ຍັງບໍ່ແນ່ນອນ, ທິດສະດີທີ່ເດັ່ນຊັດອັນຫນຶ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າພວກມັນມີຕົ້ນກໍາເນີດມາຈາກດາວນິວຕຣອນທີ່ຮຸນແຮງທີ່ເອີ້ນວ່າແມ່ເຫຼັກ. ແມ່ເຫຼັກເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມສາມາດໃນການສ້າງການລະເບີດທີ່ຮຸນແຮງຂອງພະລັງງານທີ່ສັງເກດເຫັນໃນ FRBs.

ວິ​ທະ​ຍຸ​ລະ​ເບີດ​ໄວ​ແມ່ນ​ທົ່ວ​ໄປ​ແນວ​ໃດ​?

ການລະເບີດຂອງວິທະຍຸໄວແມ່ນຄາດວ່າຈະເກີດຂຶ້ນປະມານ 100,000 ເທື່ອຕໍ່ມື້ຢູ່ບ່ອນໃດບ່ອນນຶ່ງໃນຈັກກະວານ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຈໍານວນຂອງ FRBs ທີ່ກວດພົບແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຕໍ່າ, ມີພຽງແຕ່ປະມານ 50, ລວມທັງການລະເບີດຂອງວັດຖຸບູຮານທີ່ຄົ້ນພົບບໍ່ດົນມານີ້, ຕິດຕາມກັບ galaxy ຂອງຕົ້ນກໍາເນີດ.

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