ອຸປະກອນ Optical ສະຫນອງການກໍາຈັດເຊື້ອພະຍາດທີ່ປອດໄພຢູ່ເທິງພື້ນຜິວ

ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Osaka ໄດ້ພັດທະນາອຸປະກອນ optical ໂດຍໃຊ້ອາລູມິນຽມ nitride ທີ່ສາມາດສ້າງແສງ ultra-ultraviolet (UV) ເລິກເພື່ອກໍາຈັດເຊື້ອພະຍາດທີ່ຢູ່ເທິງພື້ນຜິວ. ອຸປະກອນດັ່ງກ່າວດໍາເນີນການໂດຍໃຊ້ຂະບວນການທີ່ເອີ້ນວ່າ "ການຜະລິດປະສົມກົມກຽວທີສອງ," ເຊິ່ງປະສົມປະສານສອງໂຟຕອນຂອງແສງທີ່ເບິ່ງເຫັນເພື່ອສ້າງໂຟຕອນດຽວທີ່ມີພະລັງງານແລະຄວາມຖີ່ສອງເທົ່າໃນລະດັບຄວາມເລິກ UV.
ວັດສະດຸທີ່ມີຄວາມໂປ່ງໃສສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ photons ພົວພັນກັບກັນແລະກັນ, ແຕ່ຄຸນສົມບັດທີ່ບໍ່ແມ່ນເສັ້ນຊື່ຂອງອາລູມິນຽມ nitride ຊ່ວຍໃຫ້ການປະກົດຕົວທີ່ມີປະສິດທິພາບຂອງການຜະລິດປະສົມກົມກຽວທີສອງໃນ waveguide ຫນ້ອຍກວ່າຫນຶ່ງໄມໂຄຣນກວ້າງ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ການຄວບຄຸມທິດທາງຂອງຜລຶກທີ່ຊັດເຈນ, ເຕັກນິກການກູ້ຢືມຈາກການປຸງແຕ່ງ semiconductor, ເພື່ອຜະລິດອຸປະກອນແລະສ້າງແສງ UV ເລິກພາຍໃນຂອບເຂດແຄບທີ່ສາມາດຂ້າເຊື້ອພະຍາດໃນຂະນະທີ່ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນປອດໄພສໍາລັບມະນຸດ.
ບໍ່ເຫມືອນກັບວິທີການແບບດັ້ງເດີມທີ່ອີງໃສ່ໂຄມໄຟ excimer ຫຼື LEDs ທີ່ປ່ອຍແສງ UV ເລິກໂດຍກົງ, ອຸປະກອນໃຫມ່ນີ້ສະຫນອງການປັບປຸງປະສິດທິພາບແລະຊີວິດທີ່ຍາວກວ່າ. ມັນແກ້ໄຂຄວາມກັງວົນຂອງການເປີດເຜີຍຈຸລັງຂອງມະນຸດຕໍ່ຄວາມຍາວຂອງແສງ UV ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ. ນັກຄົ້ນຄວ້າມີຈຸດປະສົງເພື່ອພັດທະນາແລະປັບປຸງເຕັກໂນໂລຢີຕື່ມອີກເພື່ອສ້າງອຸປະກອນການຄ້າທີ່ຫນາແຫນ້ນແລະປະຫຍັດພະລັງງານສໍາລັບການຂ້າເຊື້ອ UV ເລິກ.
ບາດກ້າວບຸກທະລຸດັ່ງກ່າວໄດ້ສະເໜີໃຫ້ເຫັນທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນໃນການຕ້ານການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດທີ່ເປັນສາເຫດຂອງພະຍາດ, ໂດຍສະເພາະໃນສະພາບການໂລກລະບາດ COVID-19 ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ໂດຍການສະຫນອງວິທີການຂ້າເຊື້ອທີ່ປອດໄພແລະມີປະສິດທິພາບ, ອຸປະກອນ optical ນີ້ອາດຈະປະກອບສ່ວນໃນການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສະອາດແລະສຸຂະພາບດີ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Osaka University