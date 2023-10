ນັກວິທະຍາສາດຈັບ Protons ໃນກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ dissociation ໂດຍໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບເອເລັກໂຕຣນິກ Ultrafast

ນັກຄົ້ນຄວ້າຢູ່ຫ້ອງທົດລອງເລັ່ງລັດແຫ່ງຊາດ SLAC ຂອງກົມພະລັງງານ ແລະມະຫາວິທະຍາໄລສະແຕນຟອດ ໄດ້ນຳໃຊ້ຢ່າງສຳເລັດຜົນເພື່ອສັງເກດການເຄື່ອນທີ່ຂອງອະຕອມຂອງໄຮໂດເຈນພາຍໃນໂມເລກຸນແອມໂມເນຍ. ການຄົ້ນພົບຂອງທີມງານ, ຈັດພີມມາຢູ່ໃນ Physical Review Letters, ສະແດງໃຫ້ເຫັນທ່າແຮງຂອງ UED ໃນການຕິດຕາມປະລໍາມະນູ hydrogen ແລະການໂອນ proton.

ການໂອນທາດໂປຼຕຼອນແມ່ນພື້ນຖານຕໍ່ກັບປະຕິກິລິຍາທາງເຄມີ ແລະຊີວະວິທະຍາຫຼາຍຢ່າງ, ເຊັ່ນ: ເອນໄຊ catalysis ແລະປໍ້າ proton ໃນຈຸລັງ. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງໂຄງສ້າງໃນລະຫວ່າງການໂອນ proton ແມ່ນສໍາຄັນແຕ່ເປັນສິ່ງທ້າທາຍອັນເນື່ອງມາຈາກທໍາມະຊາດຢ່າງໄວວາຂອງພວກເຂົາ, ເກີດຂຶ້ນພາຍໃນ femtoseconds. ວິທີການປະຈຸບັນ, ເຊັ່ນການຍິງ X-rays ໃສ່ໂມເລກຸນ, ມີຂໍ້ຈໍາກັດຍ້ອນວ່າ X-rays ພົວພັນກັບເອເລັກໂຕຣນິກແລະບໍ່ແມ່ນນິວເຄລຍຂອງປະລໍາມະນູ.

ເພື່ອເອົາຊະນະຂໍ້ຈໍາກັດເຫຼົ່ານີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ SLAC's MeV-UED, ກ້ອງຖ່າຍຮູບ diffraction ເອເລັກໂຕຣນິກ ultrafast. ທີມງານ dissociated ຫນຶ່ງໃນພັນທະບັດ hydrogen-ໄນໂຕຣເຈນໃນ ammonia ໂດຍໃຊ້ແສງ ultraviolet, ຫຼັງຈາກນັ້ນນໍາ beam ຂອງເອເລັກໂຕຣນິກຜ່ານໂມເລກຸນເພື່ອເກັບກໍາເອເລັກໂຕຣນິກ diffracted. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາສັງເກດເຫັນການແຍກອະຕອມຂອງໄຮໂດເຈນອອກຈາກແກນໄນໂຕຣເຈນແລະການປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງໃນໂມເລກຸນ.

ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂອງທັງສອງເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະນິວເຄລຍໃນການທົດລອງດຽວກັນພິສູດໄດ້ວ່າມີຄຸນຄ່າຫຼາຍ. ໂດຍການກໍານົດວ່າອົງປະກອບໃດລິເລີ່ມການແຍກປະລໍາມະນູ, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຂະບວນການປະຕິກິລິຍາ dissociation.

ຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕາມ protons ໃນການກະທໍາຂອງ dissociation ມີຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການເຂົ້າໃຈກົນໄກການໂອນ proton ໃນເຄມີສາດແລະຊີວະສາດ. ວິທີການແບບດັ້ງເດີມເຊັ່ນ: X-ray crystallography ແລະກ້ອງຈຸລະທັດ cryo-electron ຕໍ່ສູ້ເພື່ອກວດຫາ protons, ເຮັດໃຫ້ UED ເປັນວິທີການທີ່ດີ.

ໃນການທົດລອງໃນອະນາຄົດ, ນັກຄົ້ນຄວ້າວາງແຜນທີ່ຈະໃຊ້ X-rays ຢູ່ເລເຊີ X-ray ຂອງ SLAC, Linac Coherent Light Source (LCLS), ເພື່ອປຽບທຽບຜົນໄດ້ຮັບ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງມີຈຸດປະສົງເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຄວາມເຂັ້ມຂອງ beam ເອເລັກໂຕຣນິກແລະປັບປຸງການແກ້ໄຂທີ່ໃຊ້ເວລາເພື່ອແກ້ໄຂຂັ້ນຕອນສ່ວນບຸກຄົນຂອງ dissociation proton.

ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ເປີດຂຶ້ນຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃຫມ່ສໍາລັບການສຶກສາການໂອນ hydrogen ແລະ unraveling ຄວາມລຶກລັບທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງປະຕິກິລິຍາເຄມີທີ່ສໍາຄັນໃນຂະບວນການທາງຊີວະພາບຕ່າງໆ.

ທີ່ມາ: SLAC National Accelerator Laboratory

ກະສານອ້າງອີງ:

Elio G. Champenois et al, Femtosecond Electronic and Hydrogen Structural Dynamics in Ammonia Imaged with Ultrafast Electron Diffraction, Physical Review Letters (2023). DOI: 10.1103/PhysRevLet.131.143001