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ການ​ສຶກສາ​ໃໝ່​ເປີດ​ເຜີຍ​ຂຸມ​ດຳ​ຂະໜາດ​ໃຫຍ່​ຈະ​ກິນ​ອາຫານ​ໄວ​ກວ່າ​ທີ່​ຄາດ​ໄວ້

ByRobert Andrew

Sep 20, 2023
ການ​ສຶກສາ​ໃໝ່​ເປີດ​ເຜີຍ​ຂຸມ​ດຳ​ຂະໜາດ​ໃຫຍ່​ຈະ​ກິນ​ອາຫານ​ໄວ​ກວ່າ​ທີ່​ຄາດ​ໄວ້

ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາທີ່ດໍາເນີນໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລ Northwestern ໄດ້ທ້າທາຍການສົມມຸດຕິຖານທີ່ຜ່ານມາກ່ຽວກັບນິໄສການກິນອາຫານຂອງຂຸມດໍາ supermassive. ໃນຂະນະທີ່ມັນເຄີຍເຊື່ອກັນວ່າຂຸມດໍາບໍລິໂພກອາຫານຂອງມັນຊ້າໆ, ການຈໍາລອງໃຫມ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າພວກມັນກິນມັນໃນອັດຕາໄວກວ່າ.

ການສຶກສາດັ່ງກ່າວ, ໃນໄວໆນີ້ຈະຖືກຕີພິມໃນ The Astrophysical Journal, ໄດ້ນໍາໃຊ້ການຈໍາລອງ 3D ທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງເພື່ອສືບສວນພຶດຕິກໍາຂອງການຫມຸນຂຸມດໍາ. ນັກຄົ້ນຄວ້າພົບວ່າຂຸມດໍາເຫຼົ່ານີ້ບິດເວລາໃນອາວະກາດອ້ອມຂ້າງ, ເຮັດໃຫ້ອາຍແກັສໃນແຜ່ນການເພີ່ມກໍາລັງແຕກແຍກ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ການສ້າງຕັ້ງຂອງ subdisk ພາຍໃນແລະນອກ, ໂດຍຂຸມສີດໍາທໍາອິດບໍລິໂພກວົງພາຍໃນແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຖືກເຕີມລົງໂດຍ debris ຈາກ subdisk ຊັ້ນນອກ.

ກົງກັນຂ້າມກັບທິດສະດີທີ່ຜ່ານມາທີ່ແນະນໍາຂະບວນການນີ້ໃຊ້ເວລາຫຼາຍຮ້ອຍປີ, ການຈໍາລອງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມັນເກີດຂຶ້ນຈິງໃນຫຼາຍເດືອນ. ການຄົ້ນພົບນີ້ມີຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການເຂົ້າໃຈພຶດຕິກໍາຂອງ quasars, ເຊິ່ງເປັນບາງວັດຖຸທີ່ສະຫວ່າງທີ່ສຸດໃນທ້ອງຟ້າໃນຕອນກາງຄືນ. Quasars ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກທີ່ຈະລຸກຂຶ້ນທັນທີທັນໃດແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຫາຍໄປໂດຍບໍ່ມີການອະທິບາຍ, ແລະການສຶກສາໃຫມ່ໃຫ້ຄໍາອະທິບາຍທີ່ເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບພຶດຕິກໍາທີ່ຮຸນແຮງນີ້.

ນັກຄົ້ນຄວ້າຊັ້ນນໍາ, Nick Kaaz ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Northwestern, ໄດ້ອະທິບາຍວ່າທິດສະດີແຜ່ນດິດແບບຄລາສສິກບໍ່ສາມາດຄິດໄລ່ການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາທີ່ສັງເກດເຫັນໃນ quasars. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຈໍາລອງທີ່ດໍາເນີນໃນການສຶກສານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການທໍາລາຍແລະການທົດແທນພື້ນທີ່ພາຍໃນຂອງແຜ່ນສາມາດອະທິບາຍເຖິງການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້.

ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ສໍາຄັນຈາກການສຶກສາແມ່ນວ່າສົມມຸດຕິຖານທີ່ຜ່ານມາກ່ຽວກັບການສອດຄ່ອງຂອງແຜ່ນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນກັບການຫມຸນຂອງຂຸມດໍາແມ່ນຜິດພາດ. ການຈຳລອງດັ່ງກ່າວໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ ບໍລິເວນອ້ອມຮອບຂຸມດຳນັ້ນມີຄວາມວຸ້ນວາຍກວ່າທີ່ເຄີຍຄິດໄວ້. ນະໂຍບາຍດ້ານອາຍແກັສ, ພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ, ແລະຄວາມກ່ຽວຂ້ອງທົ່ວໄປຂອງຂຸມດໍາໄດ້ຖືກພິຈາລະນາໃນການຈໍາລອງ, ສະຫນອງຕົວແບບທີ່ຖືກຕ້ອງກວ່າຂອງພຶດຕິກໍາຂອງພວກເຂົາ.

ຂະບວນການຈີກຂາດ ແລະ ການໃຫ້ອາຫານແມ່ນເກີດຂື້ນໃນພື້ນທີ່ທີ່ການບິດຂອງຂຸມດຳຂອງເວລາໃນອາວະກາດແຂ່ງຂັນກັບແຮງສຽດສີ ແລະຄວາມກົດດັນພາຍໃນແຜ່ນ. ອັນນີ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ແຜ່ນພາຍໃນ ແລະ ດ້ານນອກຂັດກັນ, ເຮັດໃຫ້ແຜ່ນພາຍໃນຖືກຫລຸມດຳກິນ. ຮູດຳນັ້ນແຮງໂນ້ມຖ່ວງດຶງອາຍແກັສຈາກເຂດນອກເພື່ອເຕີມລົງສູ່ພາກພື້ນພາຍໃນ, ສຳເລັດຮອບວຽນ.

ການສຶກສານີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ສ່ອງແສງກ່ຽວກັບນິໄສການກິນອາຫານຂອງຂຸມດໍາ supermass, ແຕ່ຍັງໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບພຶດຕິກໍາຂອງ quasars. ດ້ວຍການຄົ້ນຄວ້າຕື່ມອີກ, ນັກວິທະຍາສາດອາດຈະສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບກົນໄກທີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການປ່ຽນແປງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍທີ່ສັງເກດເຫັນໃນປະກົດການ cosmic ເຫຼົ່ານີ້.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ວາ​ລະ​ສານ Astrophysical (ທີ່​ຈະ​ຈັດ​ພີມ​ມາ​)
- ມະຫາວິທະຍາໄລ Northwestern

By Robert Andrew

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