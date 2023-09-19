ການຄົ້ນຄວ້າໃຫມ່ທີ່ດໍາເນີນໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລ Cornell ເປີດເຜີຍວ່າຫນອງທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍມະນຸດມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ. ການສຶກສາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສອງຢ່າງທີ່ດໍາເນີນໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກ Cornell ເລີ່ມຕົ້ນການປະເມີນຜົນກະທົບຂອງທັງນ້ໍາທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍມະນຸດແລະທໍາມະຊາດໃນງົບປະມານອາຍແກັສເຮືອນແກ້ວທົ່ວໂລກ, ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນຫົວຂໍ້ທີ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈດີ.
ການສຶກສາຄົ້ນພົບວ່າ ເມື່ອການປ່ອຍອາຍພິດ ແລະ ການເກັບຮັກສາຄາບອນຂອງໜອງທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍມະນຸດໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ, ໜອງດັ່ງກ່າວອາດເປັນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວສຸດທິ. ການຄາດຄະເນກ່ອນໜ້ານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ, ໜອງທີ່ຖືກກຳນົດເປັນນ້ຳໃນເນື້ອທີ່ 5 ເຮັກຕາ ຫຼືໜ້ອຍກວ່າ, ອາດຈະປະກອບສ່ວນ 5% ຂອງການປ່ອຍອາຍພິດມີເທນທົ່ວໂລກ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໂດຍບໍ່ມີການວັດແທກທີ່ຖືກຕ້ອງໃນທົ່ວຫນອງຫຼາຍ, ເປີເຊັນນີ້ສາມາດຕັ້ງແຕ່ເຄິ່ງຫນຶ່ງເຖິງສອງເທົ່າຂອງປະລິມານທີ່ຄາດຄະເນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ມີການຄາດຄະເນຈໍາກັດຂອງອັດຕາການຝັງດິນຄາບອນຢູ່ໃນຫນອງ.
ຫນຶ່ງໃນການສຶກສາທີ່ດໍາເນີນໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສຸມໃສ່ປະລິມານຂອງຄາບອນ sequester ໃນ 22 ຫນອງທີ່ເລືອກໂດຍສະເພາະ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ກວດກາກິດຈະກໍາການຄຸ້ມຄອງທີ່ຜ່ານມາແລະວັດແທກຄວາມຫນາຂອງຕະກອນແລະປະລິມານຄາບອນໃນຫນອງ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົບເຫັນວ່າອັດຕາການຝັງສົບຂອງຄາບອນຢູ່ໃນຫນອງແມ່ນໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກປັດໃຈເຊັ່ນ: ພືດນ້ໍາ, ປາ, ແລະລະດັບທາດອາຫານ. ການສຶກສາຍັງເປີດເຜີຍອີກວ່າ ໜອງປາທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍທຳມະຊາດ ແລະ ມະນຸດທົ່ວໂລກໄດ້ສະແຫວງຫາຄາບອນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການສະສົມຄາບອນຢູ່ໃນໜອງແມ່ນຄາດຄະເນໜ້ອຍ.
ການສຶກສາຄັ້ງທີສອງໄດ້ສໍາຫຼວດການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຕາມລະດູການຈາກຫນອງທົດລອງ Cornell ສະເພາະ. methane, ອາຍແກັສເຮືອນແກ້ວທີ່ມີທ່າແຮງ, ກວມເອົາສ່ວນໃຫຍ່ຂອງອາຍແກັສທີ່ປ່ອຍອອກມາ. ການສຶກສາຍັງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການເກັບຕົວຢ່າງເລື້ອຍໆເພື່ອບັນຊີຢ່າງຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຈາກຫນອງ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການສຶກສາເຫຼົ່ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ໜອງ ມີບົດບາດໃນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວແລະການເກັບຮັກສາກາກບອນ. ໃນຂະນະທີ່ຫນອງໃນປະຈຸບັນອາດຈະເປັນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວສຸດທິເນື່ອງຈາກການປ່ອຍອາຍພິດມີເທນ, ມັນມີທ່າແຮງສໍາລັບພວກມັນກາຍເປັນອ່າງລ້າງສຸດທິໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດມີເທນ. ຜົນການຄົ້ນພົບຍັງສະເໜີໃຫ້ນຳໃຊ້ຟອງ ຫຼື ເຄື່ອງໝູນວຽນໃຕ້ນ້ຳ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດມີເທນໃນໜອງ.
ການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມແລະຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງຫນອງໃນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການສ້າງແບບຈໍາລອງແລະການຄາດຄະເນດິນຟ້າອາກາດທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Meredith A. Holgerson et al, ອັດຕາການຝັງສົບຄາບອນສູງທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບການຜະລິດ autochthonous ໃນຫນອງທຽມ, Limnology ແລະ Oceanography Letters (2023). DOI: 10.1002/lol2.10351
– Nicholas E. Ray et al, ການປ່ຽນແປງລະຫວ່າງລະດູການສູງໃນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຈາກຫນອງທີ່ມີການກໍ່ສ້າງທີ່ມີອຸນຫະພູມ, ຈົດຫມາຍຄົ້ນຄ້ວາ Geophysical (2023). DOI: 10.1029/2023GL104235
(ທີ່ມາ: Cornell)