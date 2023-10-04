Mysterious Fairy Circles ພົບເຫັນໃນສະຖານທີ່ຕ່າງໆໃນທົ່ວໂລກ

ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈມາດົນແລ້ວກັບຮູບແບບວົງມົນທີ່ລຶກລັບຂອງດິນເປົ່າທີ່ອ້ອມຮອບດ້ວຍວົງຂອງພືດທີ່ຮູ້ຈັກເປັນວົງ fairy. ໃນເມື່ອກ່ອນ, ການສ້າງຕັ້ງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກເຊື່ອວ່າມີພຽງແຕ່ຢູ່ໃນບາງສ່ວນຂອງນາມິເບຍແລະອົດສະຕາລີ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຜ່ານມາໄດ້ຄົ້ນພົບວົງ fairy ໃນຫຼາຍກວ່າ 250 ສະຖານທີ່ໃນທົ່ວ 15 ປະເທດແລະສາມທະວີບ. ການຄົ້ນພົບໃຫມ່ນີ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມສະຫວ່າງກ່ຽວກັບປັດໃຈສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງຕັ້ງຂອງມັນ.
ການສຶກສາດັ່ງກ່າວ, ຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານ PNAS, ໄດ້ນໍາໃຊ້ຕົວແບບທີ່ໃຊ້ AI ເພື່ອວິເຄາະຮູບພາບດາວທຽມແລະກໍານົດສະຖານທີ່ 263 ໃນທົ່ວໂລກທີ່ສະແດງຮູບແບບທີ່ຄ້າຍຄືກັບວົງນາງຟ້າທີ່ສັງເກດເຫັນຢູ່ໃນນາມິເບຍແລະອົດສະຕາລີຕາເວັນຕົກ. ນັກຄົ້ນຄວ້ານໍາໂດຍ Emilio Guirado ຈາກຫ້ອງທົດລອງນິເວດວິທະຍາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Alicante ຂອງເຂດແຫ້ງແລ້ງແລະການປ່ຽນແປງທົ່ວໂລກໄດ້ຄົ້ນພົບຄວາມສໍາພັນທີ່ເຂັ້ມແຂງລະຫວ່າງລັກສະນະສະເພາະຂອງດິນແລະດິນຟ້າອາກາດແລະການປະກົດຕົວຂອງວົງ fairy.
ຕົວຊີ້ວັດທີ່ສໍາຄັນຂອງການປະກົດຕົວຂອງວົງ fairy ປະກອບມີປະລິມານໄນໂຕຣເຈນຕ່ໍາໃນດິນແລະປະລິມານຝົນປະຈໍາປີໂດຍສະເລ່ຍຂອງຫນ້ອຍກ່ວາ 200 ມມ. ນັກຄົ້ນຄວ້າຍັງໄດ້ພົບເຫັນວ່າພື້ນທີ່ທີ່ມີວົງ fairy ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຫມັ້ນຄົງຫຼາຍເມື່ອທຽບກັບລະບົບນິເວດອື່ນໆ. ອັນນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າວົງວຽນນາງຟ້າສາມາດເປັນຕົວຊີ້ບອກເຖິງການເສື່ອມໂຊມຂອງລະບົບນິເວດທີ່ເກີດຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ຄ້າຍຄືກັນກັບຮູບແບບພື້ນທີ່ອື່ນໆໃນເຂດແຫ້ງແລ້ງ.
ການຄົ້ນພົບຂອງການສຶກສານີ້ເປີດຊ່ອງທາງໃຫມ່ສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບຜົນສະທ້ອນທີ່ເປັນປະໂຫຍດຂອງວົງ fairy. ພວກເຂົາເຈົ້າໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວິທີການໂຄງສ້າງພືດພັນເຫຼົ່ານີ້ປະກອບສ່ວນກັບຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງລະບົບນິເວດແລະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ການສຶກສາໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງວົງ fairy ເປັນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງການປ່ຽນແປງສິ່ງແວດລ້ອມໃນລະບົບນິເວດທີ່ອ່ອນແອເພີ່ມຂຶ້ນ.
ໂດຍການເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບການແຜ່ກະຈາຍແລະຄຸນລັກສະນະຂອງວົງ fairy, ນັກວິທະຍາສາດສາມາດຄົ້ນຫາບົດບາດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການຮັກສາສຸຂະພາບຂອງລະບົບນິເວດແລະຄວາມຢືດຢຸ່ນ. ຄວາມຮູ້ນີ້ສາມາດເປັນເຄື່ອງມືໃນການພັດທະນາຍຸດທະສາດເພື່ອປົກປ້ອງ ແລະຄຸ້ມຄອງບັນດາຮູບແບບທີ່ເປັນເອກະລັກເຫຼົ່ານີ້ ຕໍ່ກັບສິ່ງທ້າທາຍດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ການສຶກສາ PNAS: "ການແຜ່ກະຈາຍທົ່ວໂລກຂອງຮູບແບບໃນລະບົບແຫ້ງແລ້ງ: Fairy Circles, Formicariidae ແລະການວິເຄາະທາງວິທະຍາສາດ"
– ຮູບພາບ 1: ວົງມົນເທວະດາໃນນາມິເບຍໂດຍ Thorsten Becker/Wikipedia (CC BY-SA 2.0)
– ຮູບພາບ 2: ວົງມົນເທວະດາໃນຮ່ອມພູ Marienfluss ຂອງນາມິເບຍ ໂດຍ Thorsten Becker/Wikipedia (CC BY-SA 2.0)