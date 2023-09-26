ນັກໂບຮານຄະດີຄົ້ນພົບໂຄງສ້າງໄມ້ທີ່ມີອາຍຸເຄິ່ງລ້ານປີໃນແຊມເບຍ

ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ນັກບູຮານຄະດີໄດ້ຄົ້ນພົບໂຄງສ້າງໄມ້ທີ່ມີຊື່ສຽງເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດ, ມີອາຍຸກັບໄປເກືອບເຄິ່ງລ້ານປີ. ການຄົ້ນພົບທີ່ໂດດເດັ່ນປະກອບດ້ວຍສອງໄມ້ທ່ອນທີ່ຕິດກັນ, ມີຮອຍຂີດຂ່ວນທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍເຈດຕະນາຢູ່ໃນຊິ້ນສ່ວນເທິງເພື່ອໃຫ້ພວກມັນເຂົ້າກັນໄດ້ໃນມຸມຂວາ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານເຊື່ອວ່າໂຄງສ້າງນີ້, ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບນ້ໍາຕົກ Kalambo ໃນເຂດຊາຍແດນຂອງ Zambia ແລະ Tanzania, ອາດຈະເປັນເວທີທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້ຫຼືທາງຍ່າງ, ສະຫນອງພື້ນຜິວແຫ້ງສໍາລັບການເກັບຮັກສາອາຫານຫຼືຟືນ, ຫຼືອາດຈະເປັນພື້ນຖານສໍາລັບການກໍ່ສ້າງທີ່ຢູ່ອາໄສ.
ການຄົ້ນພົບດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນໃນປີ 2019 ໂດຍທີມງານຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າ, ໂດຍມີສາດສະດາຈານ Geoff Duller ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Aberystwyth ໃນສະຫະລາຊະອານາຈັກເປັນຫນຶ່ງໃນສະມາຊິກທີ່ສໍາຄັນ. ໂດຍການວິເຄາະຮອຍຕັດທີ່ປະໄວ້ໂດຍເຄື່ອງມືຫີນ, ທີມງານໄດ້ກໍານົດຈຸດປະສົງແລະຄວາມສໍາຄັນຂອງໂຄງສ້າງໄມ້ບູຮານນີ້. ມັນສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ເປັນເອກະລັກກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີແລະຊັບພະຍາກອນຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງມະນຸດໃນຕົ້ນໆ.
ການຄົ້ນພົບນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງຊຸມຊົນໃນສະໄໝກ່ອນປະຫວັດສາດ ແລະທ້າທາຍຄວາມເຂົ້າໃຈໃນເມື່ອກ່ອນຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຊ່າງຫັດຖະກໍາໂດຍເຈດຕະນາທີ່ຕ້ອງການເພື່ອສ້າງໂຄງສ້າງທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງລະດັບຂອງຝີມືແລະຄວາມສະຫລາດທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບໃນເມື່ອກ່ອນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ອາຍຸຍືນຂອງໄມ້ເປັນວັດສະດຸກໍ່ສ້າງໃນສະພາບວັດຖຸບູຮານນີ້ເປັນເລື່ອງແປກທີ່, ພິຈາລະນາສິ່ງທ້າທາຍຂອງການອະນຸລັກໃນໄລຍະການຂະຫຍາຍດັ່ງກ່າວ.
ການສືບສວນ ແລະການວິເຄາະເພີ່ມເຕີມຈະຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນການເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບການຄົ້ນພົບອັນໂດດເດັ່ນນີ້. ໂດຍການສຶກສາອຸປະກອນການ, ສິ່ງອ້ອມຂ້າງ, ແລະເຕັກນິກການນັດພົບ, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນຊີວິດຂອງມະນຸດໃນຕົ້ນໆແລະເສີມຂະຫຍາຍຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດຂອງມະນຸດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
CNN