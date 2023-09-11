ຂະໜາດແຮງດັນໃໝ່ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນແກນພາຍໃນຂອງໜ່ວຍໂລກມີວັດສະດຸແສງສະຫວ່າງສອງເທົ່າກວ່າທີ່ຄາດໄວ້ກ່ອນໜ້ານີ້

ນັກວິທະຍາສາດຢູ່ສູນ SPring-8 ຂອງ RIKEN ໄດ້ພັດທະນາຂະໜາດຄວາມດັນໃໝ່ທີ່ສະໜອງການວັດແທກຄວາມດັນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງກວ່າ, ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນແກນຂອງໂລກ. ຂະຫນາດທີ່ຜ່ານມາພົບວ່າມີຄວາມກົດດັນເກີນປະມານ 20%. ໂດຍໃຊ້ເທັກໂນໂລຍີ x-ray ຂັ້ນສູງ, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດຫລີກລ່ຽງການປະມານຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະຄົ້ນພົບວ່າແກນພາຍໃນຂອງໂລກປະກອບດ້ວຍວັດຖຸແສງສະຫວ່າງປະມານສອງເທົ່າທີ່ຄາດຄະເນໄວ້ກ່ອນຫນ້ານີ້. ການຄົ້ນພົບຂອງພວກມັນມີຄວາມໝາຍສຳຄັນຕໍ່ການເຂົ້າໃຈອົງປະກອບຂອງໂລກ ແລະວິວັດທະນາການຂອງມັນ.
ຂະຫນາດຄວາມກົດດັນທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການເຂົ້າໃຈອົງປະກອບຂອງໂລກ, ໂດຍສະເພາະແກນ. ໃນຂະນະທີ່ມັນໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຢ່າງກວ້າງຂວາງວ່າແກນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປະກອບດ້ວຍທາດເຫຼັກ, ຫຼັກຖານຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າມັນຍັງມີວັດສະດຸທີ່ອ່ອນກວ່າ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ຂະຫນາດຄວາມກົດດັນໃຫມ່ເພື່ອຕີຄວາມຫມາຍຮູບແບບ seismological, ທີມງານຄົ້ນຄ້ວາພົບວ່າແກນພາຍໃນມີປະມານສອງເທົ່າຂອງປະລິມານຂອງວັດສະດຸແສງສະຫວ່າງກ່ວາທີ່ຄິດກ່ອນຫນ້ານີ້. ແທ້ຈິງແລ້ວ, ມວນສານແສງສະຫວ່າງທັງໝົດຢູ່ໃນແກນທັງໝົດມີແນວໂນ້ມວ່າ ຫ້າເທົ່າຂອງເປືອກໂລກ.
ເພື່ອກໍານົດຂະຫນາດຄວາມກົດດັນໃຫມ່, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ໃຊ້ Inelastic X-ray Scattering (IXS) ເພື່ອວັດແທກຄວາມໄວສຽງຂອງຕົວຢ່າງ rhenium ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ທຳລາຍຕົວຢ່າງ rhenium ນ້ອຍໆລະຫວ່າງໄປເຊຍກັນເພັດສອງອັນໃນຈຸລັງ Diamond Anvil. ໂດຍການວັດແທກການປ່ຽນແປງຂອງພະລັງງານຂອງ x-rays ທີ່ກະແຈກກະຈາຍຈາກ rhenium ຢ່າງລະມັດລະວັງ, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດກໍານົດຄວາມໄວສຽງແລະຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງຕົວຢ່າງ, ເຊິ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາຄິດໄລ່ຄວາມກົດດັນ.
ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ rhenium ໃນຄວາມກົດດັນສູງແມ່ນຂ້ອນຂ້າງງ່າຍທີ່ຈະວັດແທກ, ໃນຂະນະທີ່ການວັດແທກຄວາມໄວຂອງສຽງແມ່ນມີຄວາມທ້າທາຍຫຼາຍ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການເຮັດວຽກຂອງທີມງານໄດ້ປູທາງໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດອື່ນໆນໍາໃຊ້ການວັດແທກຄວາມຫນາແຫນ້ນທີ່ງ່າຍດາຍກວ່າເພື່ອກໍານົດຄວາມກົດດັນ.
ຜົນສະທ້ອນຂອງຂະຫນາດຄວາມກົດດັນໃຫມ່ນີ້ໄປນອກເຫນືອການເຂົ້າໃຈອົງປະກອບຂອງໂລກ. ມັນຍັງແນະນໍາວ່າການປະເມີນຄືນໃຫມ່ຂອງການເພິ່ງພາອາໄສຄວາມກົດດັນຂອງຄຸນສົມບັດວັດສະດຸຕ່າງໆແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ, ຍ້ອນວ່າການວັດແທກທີ່ຜ່ານມາສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ເຮັດໃນຄວາມກົດດັນທີ່ຄ້າຍຄືກັນຫຼືໃຫຍ່ກວ່າຂອງແກນຂອງໂລກ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການປ່ຽນແປງທີ່ຄ້າຍຄືກັນໃນໂຄງສ້າງຂອງດາວເຄາະອື່ນໆອາດຈະຖືກຄາດຫວັງໃນເວລາທີ່ພິຈາລະນາຂະຫນາດຄວາມກົດດັນໃຫມ່.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການພັດທະນາຂະໜາດຄວາມດັນໃໝ່ໂດຍໃຊ້ເທັກໂນໂລຍີ x-ray ຂັ້ນສູງໄດ້ສະໜອງການວັດແທກຄວາມດັນໃນແກນຂອງໂລກໃຫ້ຖືກຕ້ອງກວ່າ. ການຄົ້ນພົບວ່າແກນພາຍໃນປະກອບດ້ວຍວັດສະດຸແສງສະຫວ່າງສອງເທົ່າຫຼາຍກ່ວາທີ່ຄາດຄະເນໄວ້ກ່ອນຫນ້ານີ້ມີຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບອົງປະກອບຂອງໂລກແລະການວິວັດທະນາການຂອງມັນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານວິທະຍາສາດ: "ການຂາດດຸນຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງແກນຂອງໂລກເປີດເຜີຍໂດຍລະດັບຄວາມກົດດັນຕົ້ນຕໍ multimegabar"
– RIKEN's SPring-8 Center: ລາຍລະອຽດຂອງສະຖານທີ່